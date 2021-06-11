Повноцінна реінтеграція окупованих територій настане тільки після ментальної реінтеграції жителів Криму і Донбасу, - заступник голови МінТОТ Замлинський

Кабінет Міністрів працює над інформаційною реінтеграцією жителів окупованих територій.

Про це повідомив перший заступник голови Мінреінтеграції Ростислав Замлинський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Коли ми говоримо про реінтеграцію, насамперед реінтеграція – це про людей. Це про ментальність. Після того, коли ми реінтегруємо людей - наших громадян, які проживають у тимчасово окупованому Криму, в місті Севастополь, на окремих територіях у Донецькій і Луганській областях, після цього наступить повноцінна реінтеграція", - заявив він.

За його словами, конкретні кроки, які Уряд планує втілювати в рамках інформаційної реінтеграції мешканців зазначених територій, викладено у програмних документах, що наразі розробляються та невдовзі будуть подані для затвердження Кабінетом міністрів України: Стратегії розвитку Півдня України та Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей.

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Замлинський також повідомив про те, що зараз на стадії узгодження перебуває законопроект про основи перехідного періоду. За словами заступника міністра, документ повинен дати відповіді на ключові питання роботи механізму звільнення, реінтеграції та поступового відновлення тимчасово окупованих Росією територій України.