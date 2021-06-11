Повноцінна реінтеграція окупованих територій настане тільки після ментальної реінтеграції жителів Криму і Донбасу, - заступник голови МінТОТ Замлинський
Кабінет Міністрів працює над інформаційною реінтеграцією жителів окупованих територій.
Про це повідомив перший заступник голови Мінреінтеграції Ростислав Замлинський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Коли ми говоримо про реінтеграцію, насамперед реінтеграція – це про людей. Це про ментальність. Після того, коли ми реінтегруємо людей - наших громадян, які проживають у тимчасово окупованому Криму, в місті Севастополь, на окремих територіях у Донецькій і Луганській областях, після цього наступить повноцінна реінтеграція", - заявив він.
За його словами, конкретні кроки, які Уряд планує втілювати в рамках інформаційної реінтеграції мешканців зазначених територій, викладено у програмних документах, що наразі розробляються та невдовзі будуть подані для затвердження Кабінетом міністрів України: Стратегії розвитку Півдня України та Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей.
Замлинський також повідомив про те, що зараз на стадії узгодження перебуває законопроект про основи перехідного періоду. За словами заступника міністра, документ повинен дати відповіді на ключові питання роботи механізму звільнення, реінтеграції та поступового відновлення тимчасово окупованих Росією територій України.
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стоят все металлургические комбинаты,
что закрыто больше половины шахт,
что шахта Засядько на кот. семь лет назад кроты имели зарплату 1 тыс. долл.,затапливается и медленно дохнет.
???
я думаю что треть уже ментально готовы,
потому что холодильник побеждает Скабееву.
лавой курицей то их интегрировать не надо, срединканаполовину/итудымисюдым/акакаяраз-
ница моментально переобуются а враги Украины с паспортами Украины нам просто не нужны
но вы пишите пишите мелким почерком еропа любит почитать повазякать посмаковать..... вот
им и пишите.
Непонятно еще, кто шире распальцовует.
Як казав Преображенський Шарікову - Зарубите себе на носу! Вы должны молчать и слушать, молчать и слушать, что вам говорят! Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. (с)
Вони не бачать як живуть міста куди не пустили "асвабадітєлєй" та "рюсскій мір" ... вони тупо нічого навколо не бачать крім рашисст-пропогандаТВ.
Разоггнать всех в шею за ненадобностью.
Реинтеграторы