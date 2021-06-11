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Новини Окуповані території
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Повноцінна реінтеграція окупованих територій настане тільки після ментальної реінтеграції жителів Криму і Донбасу, - заступник голови МінТОТ Замлинський

Повноцінна реінтеграція окупованих територій настане тільки після ментальної реінтеграції жителів Криму і Донбасу, - заступник голови МінТОТ Замлинський

Кабінет Міністрів працює над інформаційною реінтеграцією жителів окупованих територій.

Про це повідомив перший заступник голови Мінреінтеграції Ростислав Замлинський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Коли ми говоримо про реінтеграцію, насамперед реінтеграція – це про людей. Це про ментальність. Після того, коли ми реінтегруємо людей - наших громадян, які проживають у тимчасово окупованому Криму, в місті Севастополь, на окремих територіях у Донецькій і Луганській областях, після цього наступить повноцінна реінтеграція", - заявив він.

За його словами, конкретні кроки, які Уряд планує втілювати в рамках інформаційної реінтеграції мешканців зазначених територій, викладено у програмних документах, що наразі розробляються та невдовзі будуть подані для затвердження Кабінетом міністрів України: Стратегії розвитку Півдня України та Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей.

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Замлинський також повідомив про те, що зараз на стадії узгодження перебуває законопроект про основи перехідного періоду. За словами заступника міністра, документ повинен дати відповіді на ключові питання роботи механізму звільнення, реінтеграції та поступового відновлення тимчасово окупованих Росією територій України.

Автор: 

окупація (6681) Міністерство з питань окупованих територій (450) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+11
А не насрать ли на менталитет жителей Крыма и Донбасса? Пригрозить паспортом негражданина-и любой крысчанин и лугандонец тут же завопит -"Слава Украине!". Там не менталитет-там беспринципность.
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11.06.2021 17:46
+5
Скажу неприятную вещь, но их уже процентов на 90 реинтегрировать не удастся...Украина для них была и будет - враг, а Все украинцы - Бандеровцы !!! ...я убедился на собственном опыте общения с Лугандонцами - там и тут... Время сильно упущено и что делать я не знаю..
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11.06.2021 17:50
+4
Значит никогда.
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11.06.2021 17:51
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А не насрать ли на менталитет жителей Крыма и Донбасса? Пригрозить паспортом негражданина-и любой крысчанин и лугандонец тут же завопит -"Слава Украине!". Там не менталитет-там беспринципность.
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11.06.2021 17:46 Відповісти
По этой логике у ссср,реинкарнацию которого корчит из себя засрашка было в подчинении 14 республик. В результате "дипломатических соплей" подчинение кончилось. Силой "возвращено"-Приднестровье,Абхазия,Южная Осетия,Крым.Плюс бардак в Нагорном Карабахе и на Донбассе. А остальное? Х@р за щекой?
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11.06.2021 17:59 Відповісти
Пошли полёты мысли вперемешку с потоками сознания.
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11.06.2021 18:06 Відповісти
...начинать надо с простого
Полноценная реинтеграция оккупированных территорий наступит только после ментальной реинтеграции жителей Крыма и Донбасса, - замглавы МинВОТ Замлинский - Цензор.НЕТ 3767
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11.06.2021 17:50 Відповісти
Скажу неприятную вещь, но их уже процентов на 90 реинтегрировать не удастся...Украина для них была и будет - враг, а Все украинцы - Бандеровцы !!! ...я убедился на собственном опыте общения с Лугандонцами - там и тут... Время сильно упущено и что делать я не знаю..
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11.06.2021 17:50 Відповісти
А кого они винят в том что
стоят все металлургические комбинаты,
что закрыто больше половины шахт,
что шахта Засядько на кот. семь лет назад кроты имели зарплату 1 тыс. долл.,затапливается и медленно дохнет.
???
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11.06.2021 17:58 Відповісти
Как кого они винят !!??? Конечно - НАС !!!! И там что-то обьснять им - бесполезно !!!
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11.06.2021 18:00 Відповісти
Евгена Коновальца. И это для них не обсуждается. Животные.
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11.06.2021 18:01 Відповісти
Плохо что Мы потеряли навсегда там молодежь(школьников) Донбасса - для них герои это Киви, Моторыло и т.д. - но не Киборги ...сумно ***
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11.06.2021 18:44 Відповісти
А почему собственно нет? Можно. После лоботомии.
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11.06.2021 19:01 Відповісти
Значит никогда.
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11.06.2021 17:51 Відповісти
"никогда не говори никогда"(с)...а то будет как с поздним совком.распадется мордор на маленьких мордорят,а те перегрызутся друг с другом...ментально
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11.06.2021 18:45 Відповісти
Они инегрируются лет через 30.
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11.06.2021 17:51 Відповісти
На фоне того что Орда сотворила с некогда индустриальным регионом
я думаю что треть уже ментально готовы,
потому что холодильник побеждает Скабееву.
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11.06.2021 17:52 Відповісти
Повернення територій не обов'язково вкоючає повернення мешканців. Тим більш там понаїхало.
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11.06.2021 17:52 Відповісти
те кто не переставал быть гражданином Украины даже если пришлось получать книшку с двуг
лавой курицей то их интегрировать не надо, срединканаполовину/итудымисюдым/акакаяраз-
ница моментально переобуются а враги Украины с паспортами Украины нам просто не нужны
но вы пишите пишите мелким почерком еропа любит почитать повазякать посмаковать..... вот
им и пишите.
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11.06.2021 17:56 Відповісти
телепортироваться будут такие как ты а засрашка 200 лет не протянет
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11.06.2021 18:06 Відповісти
Дык они уже все здесь и наступила полная реинтеграция селюков и даунбассов.
Непонятно еще, кто шире распальцовует.
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11.06.2021 17:57 Відповісти
Оба-на. Житель мегаполиса про селюков вещает. Этот,как его...метросексуал. Белая кость,голубая кровь. Как бы не лопнуть со смеху.
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11.06.2021 18:04 Відповісти
Шо, знову "услишать дамбас"? )) А може навпаки - дамбасу вуха прочистити? ))
Як казав Преображенський Шарікову - Зарубите себе на носу! Вы должны молчать и слушать, молчать и слушать, что вам говорят! Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. (с)
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11.06.2021 18:03 Відповісти
Яка реінтеграція? Ви про що? Там мозок, ту невеличку частку що була, повністю з'їла раша-пророганда ТВ.
Вони не бачать як живуть міста куди не пустили "асвабадітєлєй" та "рюсскій мір" ... вони тупо нічого навколо не бачать крім рашисст-пропогандаТВ.
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11.06.2021 18:03 Відповісти
Я больше скажу. В Станице-Луганской (у меня инфа только за нее есть, по этому на ней и пример буду делать) такая же ситуация. Чтобы было украинское телевиденье нужно покупать специальный адаптер, который фиг кто еще настроить сможет + платить ежемесячно. Российское телевиденье там на любой вкус: СТС, НТВ, Первый, Россия 1, Спас, Звезда и много прочего бесплатно. Тоже самое с радио - украинское только одно, это Громадське (и оно очень унылое), но зато с ОРЛО дофига станций ловится. А интернет, ну... его там толком нету. Так что можно не удивляться такому раскладу, информационную войну Украина сливает в сухую.
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11.06.2021 18:55 Відповісти
На підконтрольному Донбасі, та й по всій Україні росіяни та асимільовані, дивляться проросійське тб та "одноклассников". Проблема глибша.
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11.06.2021 19:28 Відповісти
Целое министерство создано и занимается полной хернёй. И зарплаты огромные получают.
Разоггнать всех в шею за ненадобностью.
Реинтеграторы
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11.06.2021 18:15 Відповісти
В них 95-квартальний менталітет.
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11.06.2021 18:32 Відповісти
а оккупация,конечно,не нуждается в ментальной интеграции?
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11.06.2021 18:41 Відповісти
Зміна ментальності це 2-3 покоління,тобто ціле століття !!!)))
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11.06.2021 19:15 Відповісти
Зрозуміло - ніколи.....
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11.06.2021 19:23 Відповісти
 
 