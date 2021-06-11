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Лидеры Евросоюза объявили Китай своим "системным соперником"

Лидеры Евросоюза объявили Китай своим

Лидеры Евросоюза на саммите в Корнуолле объявили социалистический Китай своим "системным соперником".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на канцелярию президента Франции сообщает Reuters.

Лидеры Европейского Союза объявили Китай "системным соперником, партнером в глобальных вопросах, и конкурентом" на встрече в Корнуолле, в Англии. Заявление обнародовано накануне саммита "Большой семерки" (G7).

Страны-члены G7 должны обсудить этот вопрос с президентом Байденом во время саммита в Корнуолле.

Также Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги, а также руководители Комиссии и Совета ЕС согласились активизировать усилия по передаче вакцин развивающимся странам.

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Китай (2949) Евросоюз (17102)


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правильно сделали
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11.06.2021 18:40 Ответить
Хочуть щоб КНР дало їм хабара, як це зробив путін.
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11.06.2021 18:40 Ответить
А с Китая взятки гладки. Это россия может за что-то деньжат еврошлюхам подкинуть, а Китай нет, вот и системный враг.
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11.06.2021 18:40 Ответить
Китай со временем всех сделает, там больше людей проживает, чем в Европе + США
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11.06.2021 18:43 Ответить
Рассмешили...Да в сравнении с Великим Китаем дохлая Европа- это просто кусок говна...
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11.06.2021 18:54 Ответить
А без соперников никак нельзя? Иногда кажется что Путин прав, говоря что Запад превращается в Советский Союз.
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11.06.2021 18:54 Ответить
Если рисоболотный Китай стал аж системным соперником, то что-то не так с европейской коррумпированной либерастией.
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11.06.2021 19:37 Ответить
ТАК КОГДА КИТАЙ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНОВИРУСА !!!???
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11.06.2021 22:54 Ответить
обьявить можно что угодно, как и прокукарекать. Однако товарооборот между ними в пятьсот миллиардов. Больше чем с США.
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12.06.2021 03:15 Ответить
 
 