Лидеры Евросоюза объявили Китай своим "системным соперником"
Лидеры Евросоюза на саммите в Корнуолле объявили социалистический Китай своим "системным соперником".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на канцелярию президента Франции сообщает Reuters.
Лидеры Европейского Союза объявили Китай "системным соперником, партнером в глобальных вопросах, и конкурентом" на встрече в Корнуолле, в Англии. Заявление обнародовано накануне саммита "Большой семерки" (G7).
Страны-члены G7 должны обсудить этот вопрос с президентом Байденом во время саммита в Корнуолле.
Также Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги, а также руководители Комиссии и Совета ЕС согласились активизировать усилия по передаче вакцин развивающимся странам.
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