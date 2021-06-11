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Лідери Євросоюзу оголосили Китай своїм "системним суперником"

Лідери Євросоюзу оголосили Китай своїм

Лідери Євросоюзу на саміті в Корнуоллі оголосили соціалістичний Китай своїм "системним суперником".

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на канцелярію президента Франції повідомляє Reuters.

Лідери Європейського Союзу оголосили Китай "системним суперником, партнером у глобальних питаннях, і конкурентом" на зустрічі в графстві Корнуолл, в Англії. Заява оприлюднена напередодні саміту "Великої сімки" (G7).

Країни-члени G7 повинні обговорити це питання з президентом Байденом під час саміту в Корнуоллі.

Також Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, а також керівники Комісії та Ради ЄС погодилися активізувати зусилля щодо передачі вакцин країнам, що розвиваються.

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Автор: 

Китай (4499) Євросоюз (13300)


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правильно сделали
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11.06.2021 18:40 Відповісти
Хочуть щоб КНР дало їм хабара, як це зробив путін.
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11.06.2021 18:40 Відповісти
А с Китая взятки гладки. Это россия может за что-то деньжат еврошлюхам подкинуть, а Китай нет, вот и системный враг.
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11.06.2021 18:40 Відповісти
Китай со временем всех сделает, там больше людей проживает, чем в Европе + США
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11.06.2021 18:43 Відповісти
Рассмешили...Да в сравнении с Великим Китаем дохлая Европа- это просто кусок говна...
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11.06.2021 18:54 Відповісти
А без соперников никак нельзя? Иногда кажется что Путин прав, говоря что Запад превращается в Советский Союз.
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11.06.2021 18:54 Відповісти
Если рисоболотный Китай стал аж системным соперником, то что-то не так с европейской коррумпированной либерастией.
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11.06.2021 19:37 Відповісти
ТАК КОГДА КИТАЙ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНОВИРУСА !!!???
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11.06.2021 22:54 Відповісти
обьявить можно что угодно, как и прокукарекать. Однако товарооборот между ними в пятьсот миллиардов. Больше чем с США.
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12.06.2021 03:15 Відповісти
 
 