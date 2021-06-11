Лідери Євросоюзу оголосили Китай своїм "системним суперником"
Лідери Євросоюзу на саміті в Корнуоллі оголосили соціалістичний Китай своїм "системним суперником".
Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на канцелярію президента Франції повідомляє Reuters.
Лідери Європейського Союзу оголосили Китай "системним суперником, партнером у глобальних питаннях, і конкурентом" на зустрічі в графстві Корнуолл, в Англії. Заява оприлюднена напередодні саміту "Великої сімки" (G7).
Країни-члени G7 повинні обговорити це питання з президентом Байденом під час саміту в Корнуоллі.
Також Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, а також керівники Комісії та Ради ЄС погодилися активізувати зусилля щодо передачі вакцин країнам, що розвиваються.
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