Столтенберг: Сотрудничество России и Китая создает для НАТО новые угрозы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает усиление сотрудничества между Пекином и Москвой серьезным вызовом для НАТО. По его мнению, усиление этого сотрудничества может служить угрозой монополярности мира.

Об этом Столтенберг сказал в интервью итальянской газете La Reppublica, сообщат Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Россия и Китай в последнее время тесно сотрудничают как в политической, так и в военной сфере. Это - новое измерение и серьезный вызов для НАТО. Возникают новые угрозы", - отметил Столтенберг. Он обратил внимание на то, что Москва и Пекин все чаще координируют свою работу в таких международных организациях, как ООН.

"Кроме того, обе страны проводят совместные военные учения и тренировочные полеты истребителей на дальние расстояния, а также обучение на море. В то же время Россия и Китай ведут интенсивный обмен опытом использования систем вооружений и практик по контролю за интернетом", - добавил генсек НАТО.

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По словам Столтенберга, НАТО не считает Китай "врагом", однако учитывает, что Пекин не разделяет ценности Альянса - "не верит в демократию, свободу слова и СМИ". Что касается России, то по ней НАТО придерживается двойного подхода - "сдержек и диалога", отметил генсек Альянса.

Комментируя ситуацию в Беларуси, с которой граничат три страны-члена НАТО - Литва, Латвия и Польша, Столтенберг отметил, что НАТО будет сохранять бдительность. "В случае необходимости мы, конечно же, будем готовы защитить каждого члена НАТО от любых угроз со стороны Минска и Москвы", - пообещал он.

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