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Столтенберг: Співпраця Росії та Китаю створює для НАТО нові загрози

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Столтенберг: Співпраця Росії та Китаю створює для НАТО нові загрози

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає посилення співробітництва між Пекіном і Москвою серйозним викликом для НАТО. На його думку, посилення цього співробітництва може слугувати загрозою монополярності світу.

Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю італійській газеті La Reppublica, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Росія і Китай останнім часом тісно співпрацюють як у політичній, так і у військовій сфері. Це - новий вимір і серйозний виклик для НАТО. Виникають нові загрози", - зауважив Столтенберг. Він звернув увагу на те, що Москва і Пекін дедалі частіше координують свою роботу в таких міжнародних організаціях, як ООН.

"Окрім того, обидві країни проводять спільні військові навчання і тренувальні польоти винищувачів на далекі відстані, а також навчання на морі. Водночас Росія і Китай ведуть інтенсивний обмін досвідом використання систем озброєнь і практик з контролю за інтернетом", - додав генсек НАТО.

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За словами Столтенберга, НАТО не вважає Китай "ворогом", проте враховує, що Пекін не поділяє цінності Альянсу - "не вірить у демократію, свободу слова і ЗМІ". Що стосується Росії, то щодо неї НАТО дотримується подвійного підходу - "стримування і діалогу", зазначив генсек Альянсу.

Коментуючи ситуацію в Білорусі, з якою межують три країни-члена НАТО - Литва, Латвія і Польща, Столтенберг зазначив, що НАТО зберігатиме пильність. "У разі потреби ми, звісно ж, будемо готові захистити кожного члена НАТО від будь-яких загроз з боку Мінська і Москви", - пообіцяв він.

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Автор: Наталя Джума
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09.06.2021 01:19 Відповісти
А сотрудничество Раши и Германии?
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09.06.2021 07:18 Відповісти
Хорошо, что сотрудничество Китая и Северной Кореи не создает! Столтенберг: Співпраця Росії та Китаю створює для НАТО нові загрози - Цензор.НЕТ 2446
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09.06.2021 10:40 Відповісти
 
 