Генконсульство Украины откроется в Хьюстоне, - посольство
Генконсульство Украины появится в американском городе Хьюстон (штат Техас). Украинский посол в США Оксана Маркарова подписала соглашение об аренде помещения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство Украины в США в Фейсбуке.
"Сегодня мы сделали еще один важный шаг к открытию генконсульства Украины в городе Хьюстон, Техас", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посол Украины в США Оксана Маркарова подписала соглашение об аренде помещения, где официально будет находиться новое дипломатическое учреждение.
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Без проблем..
Навіть в НАССА був(як турист)..
Цю ворюгу-ПНХ