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Генконсульство Украины откроется в Хьюстоне, - посольство

Генконсульство Украины откроется в Хьюстоне, - посольство

Генконсульство Украины появится в американском городе Хьюстон (штат Техас). Украинский посол в США Оксана Маркарова подписала соглашение об аренде помещения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство Украины в США в Фейсбуке.

"Сегодня мы сделали еще один важный шаг к открытию генконсульства Украины в городе Хьюстон, Техас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посол Украины в США Оксана Маркарова подписала соглашение об аренде помещения, где официально будет находиться новое дипломатическое учреждение.

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Автор: 

консульство (468) США (26313)


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Хьюстон, у вас проблемы?
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11.06.2021 20:33 Ответить
И называться оно будет - "Зе-Хьюстон".....
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11.06.2021 20:36 Ответить
і для чого в хьюстоні, гроші нема куди дівати?
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11.06.2021 20:38 Ответить
А она до сих пор думает, как министр финансов......
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11.06.2021 20:41 Ответить
Я там був в 1977 перший раз...
Без проблем..
Навіть в НАССА був(як турист)..
Цю ворюгу-ПНХ
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11.06.2021 20:43 Ответить
вона ще не посол, де-юре, і де-факто. Агреману в неї ще не прийняли...
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11.06.2021 21:16 Ответить
А где сама Маркарова находится в Днепре или Кривом Роге? Ей удобно какие-то бумаги для США подписывать?
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11.06.2021 21:52 Ответить
 
 