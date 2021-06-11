Генконсульство України відкриється в Г'юстоні, - посольство
Генконсульство України з'явиться в американському місті Г'юстон (штат Техас). Український посол у США Оксана Маркарова підписала угоду про оренду приміщення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство України в США у фейсбуці .
"Сьогодні ми зробили ще один важливий крок до відкриття генконсульства України в місті Г'юстон, Техас", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що посол України в США Оксана Маркарова підписала угоду про оренду приміщення, де офіційно розміщуватиметься нова дипломатична установа.
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Без проблем..
Навіть в НАССА був(як турист)..
Цю ворюгу-ПНХ