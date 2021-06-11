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Генконсульство України відкриється в Г'юстоні, - посольство

Генконсульство України відкриється в Г'юстоні, - посольство

Генконсульство України з'явиться в американському місті Г'юстон (штат Техас). Український посол у США Оксана Маркарова підписала угоду про оренду приміщення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство України в США у фейсбуці .

"Сьогодні ми зробили ще один важливий крок до відкриття генконсульства України в місті Г'юстон, Техас", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що посол України в США Оксана Маркарова підписала угоду про оренду приміщення, де офіційно розміщуватиметься нова дипломатична установа.

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Автор: 

консульство (307) США (22395)


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Хьюстон, у вас проблемы?
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11.06.2021 20:33 Відповісти
И называться оно будет - "Зе-Хьюстон".....
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11.06.2021 20:36 Відповісти
і для чого в хьюстоні, гроші нема куди дівати?
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11.06.2021 20:38 Відповісти
А она до сих пор думает, как министр финансов......
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11.06.2021 20:41 Відповісти
Я там був в 1977 перший раз...
Без проблем..
Навіть в НАССА був(як турист)..
Цю ворюгу-ПНХ
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11.06.2021 20:43 Відповісти
вона ще не посол, де-юре, і де-факто. Агреману в неї ще не прийняли...
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11.06.2021 21:16 Відповісти
А где сама Маркарова находится в Днепре или Кривом Роге? Ей удобно какие-то бумаги для США подписывать?
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11.06.2021 21:52 Відповісти
 
 