Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море

Ракетный эсминец США "Арли Берк" USS Laboon вошел в черноморские воды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил турецкий Twitter-аккаунт Yoruk Isik, публикующий информацию о движении военных кораблей через пролив Босфор.

"Базированный в Норфолке, эсминец с управляемыми ракетами типа "Арли Берк" USS Laboon, что входит в состав ударной группы Эйзенхауэра, пересек Босфор и вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении.

Шестой флот ВМС США утром в пятницу сообщил, что ракетный эсминец США "Арли Берк" USS Laboon направляется в Черное море для участия в операциях по морской безопасности.

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