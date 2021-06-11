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Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море

Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море

Ракетный эсминец США "Арли Берк" USS Laboon вошел в черноморские воды.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом сообщил турецкий Twitter-аккаунт Yoruk Isik, публикующий информацию о движении военных кораблей через пролив Босфор.

"Базированный в Норфолке, эсминец с управляемыми ракетами типа "Арли Берк" USS Laboon, что входит в состав ударной группы Эйзенхауэра, пересек Босфор и вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении.

Шестой флот ВМС США утром в пятницу сообщил, что ракетный эсминец США "Арли Берк" USS Laboon направляется в Черное море для участия в операциях по морской безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Западу следует увеличить свое присутствие в Черноморском регионе, - Ходжес

Автор: 

корабль (2037) США (26313) Черное море (1470)


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Топ комментарии
+6
и это не помощь нам и не бряцкание оружие. уверен на все 100 что эти маневры охренительно бьют по бютжету рф. не заметили что на каждый пролетевший самолет, рф поднимает по полной б.г. целые соединения а на каждый корабль целый флот. а это колосальные расходы. именно такой тактикой развалили ссср и она дает стопроцентный результат. она не работает только когда правительство с мозгами дружит.
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11.06.2021 21:14
+5
Good!
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11.06.2021 21:13
+5
Вэлкам---тихого моря и надежды морской! Зашёл бы красавец этот на морвокзал постоять суток трое в Одессу. Всегда притягательно посмотреть на современные военные корабли и пас-лайнеры белоснежные. Было бы таких хоть пара---спали бы спокойно от Измаила до Мариуполя!
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11.06.2021 21:15
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Good!
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11.06.2021 21:13 Ответить
и это не помощь нам и не бряцкание оружие. уверен на все 100 что эти маневры охренительно бьют по бютжету рф. не заметили что на каждый пролетевший самолет, рф поднимает по полной б.г. целые соединения а на каждый корабль целый флот. а это колосальные расходы. именно такой тактикой развалили ссср и она дает стопроцентный результат. она не работает только когда правительство с мозгами дружит.
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11.06.2021 21:14 Ответить
Без этого корабля они просто проводят учения, и патрулирование. Сейчас те же учения но с этим кораблём. Можно сказать, что американцы помогают русне тренироваться
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11.06.2021 21:49 Ответить
русня только повышает боевую подготовку натаскивая и дрессируя своих собак , расходы за счёт продажи газа и нефти , в итоге результат НИКАКОЙ для обоих сторон.
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12.06.2021 14:00 Ответить
она всегда повышает боеготовность. это суть тоталитарного режима. а ставил акцент на тратах бютжета на это все. сша на провокацию тратят мало, рф на показуху тратит дохренище
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12.06.2021 19:41 Ответить
США - это демократическое государство с самой боевой и могучей военной армией в мире , нет там тоталитаризма. На военные расходы США выделяется $740,5 млрд. , ни одна страна и рядом не стояла , рф в 10 раз меньше из недр незаконно добытые.
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12.06.2021 19:59 Ответить
я как раз и говорил о тотолитаризме рф а не сша
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12.06.2021 20:57 Ответить
вот и я об этом , высокая боевая военная подготовка страны не означает тоталитаризм, а ещё нечто большее
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12.06.2021 21:50 Ответить
мало
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11.06.2021 21:14 Ответить
но. сейчас с ним рядом целые полчища кораблей и подлодок рф. рядом, в нормальном понятии
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11.06.2021 21:16 Ответить
Это хорошо конечно...но у кацапов "я не хочу ковбаси і не хочу масла, аби зірка на кремлі ніколи не згасла"
Будут говно жрать..но ани же вяликие....
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11.06.2021 21:40 Ответить
Лапті розглядають есмінець як диковинку.
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11.06.2021 21:49 Ответить
ага , очередной старый хлам
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12.06.2021 14:14 Ответить
Вэлкам---тихого моря и надежды морской! Зашёл бы красавец этот на морвокзал постоять суток трое в Одессу. Всегда притягательно посмотреть на современные военные корабли и пас-лайнеры белоснежные. Было бы таких хоть пара---спали бы спокойно от Измаила до Мариуполя!
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11.06.2021 21:15 Ответить
Раша на это смотрит под микроскопом
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11.06.2021 21:17 Ответить
Ну зашло и что?
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11.06.2021 21:19 Ответить
И русня потратит мешок бабла, на сопровождение и прочие бесполезные действия. Не считая взорванных русских пердаков...
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11.06.2021 21:38 Ответить
Солдат бездельник - потенциальный преступник. Тренитроваться надо, жаль США металлолом 30-летний присылают...
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12.06.2021 06:42 Ответить
важен сам процесс, Входит и замечательно выходит! , как в том мульте ))
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12.06.2021 14:26 Ответить
Хтось знає про "Конвенцію Монтре"??
Гугліть, чайники..😁
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11.06.2021 21:36 Ответить
США знают:
на NATO надейся,
а сам - не плошай...
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11.06.2021 21:39 Ответить
Конвенция Монтрё сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако конвенция устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тыс. т (с возможностью повышения этого максимума до 45 тыс. т в случае увеличения военно-морских сил черноморских стран) со сроком пребывания не больше 21 суток. В случае участия Турции в войне, а также если Турция посчитает, что ей непосредственно угрожает война, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов. Конвенция состоит из 29 статей, четырёх приложений и одного протокола. Статьи 2-7 рассматривают проход торговых судов. В статьях 8-22 рассматривается проход военных кораблей. Ключевой принцип свободы прохода и навигации изложен в статьях 1 и 2. Статья 1 гласит: «Высокие Договаривающиеся Стороны признают и подтверждают принцип свободы прохода и навигации по морю в проливах». Статья 2 гласит: «В мирное время торговые суда пользуются полной свободой прохода и плавания в проливах днем и ночью под любым флагом с любым видом груза».

Комиссия по международным проливам была упразднена, разрешив полное возобновление турецкого военного контроля над проливами и перераспределение Дарданелл. Турция была уполномочена закрыть проливы для всех иностранных военных кораблей в военное время или когда ей угрожала агрессия. Также было разрешено отказаться от транзита с торговых судов, принадлежащих странам, воюющим с Турцией. Конвенция ликвидировала предусмотренную Лозаннской конвенцией международную комиссию по проливам с передачей её функций правительству Турции.
О мощи АО ваще не шло речи...
А турки роют канал в обход Босфора..
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11.06.2021 21:45 Ответить
"На палубе матросо курили папиросо,
А над морскою гладью летали альбатросо."©
До сегодняшнего дня количество американских ракетных эсминцев, зашедших в акваторию Чёрного моря эквивалентно количеству этих же эсминцев, из Чёрного моря сваливших. При этом все привезённые эсминцами ракеты благополучно увезены в том же количестве. И нынешний эсминец не станет исключением: побультыхается-побультыхается и увезёт свои ракеты восвояси. Кстати, примелькались эти "Арли-Бёрки" - их пиндосы наклепали, как у собаки блох. Сколько можно? Требуем эсминец "Замволт" (или "Майкл Монсур") - этих только двое, стерегутся за них пиндосы, для них Чёрное море, типа, "рылом не вышло".
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11.06.2021 22:17 Ответить
они регулярно заходят и выходят Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море - Цензор.НЕТ 5299
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11.06.2021 22:32 Ответить
За последние 7 лет в Черном море накопилось уже 567 кораблей США, потому что честная пресса столько раз написала, что корабли США в Черное море вошли, но ни разу - что вышли.
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11.06.2021 22:39 Ответить
Интересно, как быстро ракета с этого прекрасного эсминца долетит до путинской подземной норы? Лапти уже подсчитали? Успеет кремлёвская крыса улечься в гроб и накрыться кружевной гардинкой?
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11.06.2021 22:56 Ответить
Дальность полёта - 3-4 тыс. км , по расстоянию достанет , но в планы НАТО это действие не входит , бо кому то придётся проделать зеркальную процедуру
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12.06.2021 14:33 Ответить
Для зеркальной процедуры нужно иметь не худшее оружие.... А то, что есть на паРаше.... Вы называете это оружием?
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12.06.2021 16:13 Ответить
Очень плохо недооценивать противника , в инете свободный доступ , прошу внимательно ознакомиться с материалом .
США и страны НАТО давно бы раздавили гадюку, но на данный момент беззубы против неё, поэтому рашка безнаказанно творит всё что захочет .
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12.06.2021 16:26 Ответить
Неужели на форуме остались адекватно мыслящие люди？
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01.11.2021 15:40 Ответить
Вот если бы он зашёл в порт Мариуполя было бы лучше.
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11.06.2021 23:43 Ответить
 
 