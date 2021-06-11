Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море
Ракетный эсминец США "Арли Берк" USS Laboon вошел в черноморские воды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил турецкий Twitter-аккаунт Yoruk Isik, публикующий информацию о движении военных кораблей через пролив Босфор.
"Базированный в Норфолке, эсминец с управляемыми ракетами типа "Арли Берк" USS Laboon, что входит в состав ударной группы Эйзенхауэра, пересек Босфор и вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении.
Шестой флот ВМС США утром в пятницу сообщил, что ракетный эсминец США "Арли Берк" USS Laboon направляется в Черное море для участия в операциях по морской безопасности.
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+6 Юрій Вінгорськи
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+5 Борис Дородный #441572
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Будут говно жрать..но ани же вяликие....
Гугліть, чайники..😁
на NATO надейся,
а сам - не плошай...
Комиссия по международным проливам была упразднена, разрешив полное возобновление турецкого военного контроля над проливами и перераспределение Дарданелл. Турция была уполномочена закрыть проливы для всех иностранных военных кораблей в военное время или когда ей угрожала агрессия. Также было разрешено отказаться от транзита с торговых судов, принадлежащих странам, воюющим с Турцией. Конвенция ликвидировала предусмотренную Лозаннской конвенцией международную комиссию по проливам с передачей её функций правительству Турции.
О мощи АО ваще не шло речи...
А турки роют канал в обход Босфора..
А над морскою гладью летали альбатросо."©
До сегодняшнего дня количество американских ракетных эсминцев, зашедших в акваторию Чёрного моря эквивалентно количеству этих же эсминцев, из Чёрного моря сваливших. При этом все привезённые эсминцами ракеты благополучно увезены в том же количестве. И нынешний эсминец не станет исключением: побультыхается-побультыхается и увезёт свои ракеты восвояси. Кстати, примелькались эти "Арли-Бёрки" - их пиндосы наклепали, как у собаки блох. Сколько можно? Требуем эсминец "Замволт" (или "Майкл Монсур") - этих только двое, стерегутся за них пиндосы, для них Чёрное море, типа, "рылом не вышло".
США и страны НАТО давно бы раздавили гадюку, но на данный момент беззубы против неё, поэтому рашка безнаказанно творит всё что захочет .