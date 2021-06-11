Ракетний есмінець ВМС США увійшов у Чорне море

Ракетний есмінець США "Арлі Берк" USS Laboon увійшов у чорноморські води.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив турецький Twitter-акаунт Yoruk Isik, що публікує інформацію про рух військових кораблів через протоку Босфор.

"Базований у Норфолку, есмінець з керованими ракетами типу "Арлі Берк" USS Laboon, що входить до складу ударної групи Ейзенхауера, перетнув Босфор і увійшов у Чорне море для проведення операцій із гарантування безпеки на морі з союзниками і партнерами по НАТО", - сказано в повідомленні.

Шостий флот ВМС США вранці в п'ятницю повідомив, що ракетний есмінець США "Арлі Берк" USS Laboon направляється в Чорне море для участі в операціях з морської безпеки.

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