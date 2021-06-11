Ракетний есмінець ВМС США увійшов у Чорне море
Ракетний есмінець США "Арлі Берк" USS Laboon увійшов у чорноморські води.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив турецький Twitter-акаунт Yoruk Isik, що публікує інформацію про рух військових кораблів через протоку Босфор.
"Базований у Норфолку, есмінець з керованими ракетами типу "Арлі Берк" USS Laboon, що входить до складу ударної групи Ейзенхауера, перетнув Босфор і увійшов у Чорне море для проведення операцій із гарантування безпеки на морі з союзниками і партнерами по НАТО", - сказано в повідомленні.
Шостий флот ВМС США вранці в п'ятницю повідомив, що ракетний есмінець США "Арлі Берк" USS Laboon направляється в Чорне море для участі в операціях з морської безпеки.
Топ коментарі
+6 Юрій Вінгорськи
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+5 ladyar
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+5 Борис Дородный #441572
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Будут говно жрать..но ани же вяликие....
Гугліть, чайники..😁
на NATO надейся,
а сам - не плошай...
Комиссия по международным проливам была упразднена, разрешив полное возобновление турецкого военного контроля над проливами и перераспределение Дарданелл. Турция была уполномочена закрыть проливы для всех иностранных военных кораблей в военное время или когда ей угрожала агрессия. Также было разрешено отказаться от транзита с торговых судов, принадлежащих странам, воюющим с Турцией. Конвенция ликвидировала предусмотренную Лозаннской конвенцией международную комиссию по проливам с передачей её функций правительству Турции.
О мощи АО ваще не шло речи...
А турки роют канал в обход Босфора..
А над морскою гладью летали альбатросо."©
До сегодняшнего дня количество американских ракетных эсминцев, зашедших в акваторию Чёрного моря эквивалентно количеству этих же эсминцев, из Чёрного моря сваливших. При этом все привезённые эсминцами ракеты благополучно увезены в том же количестве. И нынешний эсминец не станет исключением: побультыхается-побультыхается и увезёт свои ракеты восвояси. Кстати, примелькались эти "Арли-Бёрки" - их пиндосы наклепали, как у собаки блох. Сколько можно? Требуем эсминец "Замволт" (или "Майкл Монсур") - этих только двое, стерегутся за них пиндосы, для них Чёрное море, типа, "рылом не вышло".
США и страны НАТО давно бы раздавили гадюку, но на данный момент беззубы против неё, поэтому рашка безнаказанно творит всё что захочет .