Западу следует увеличить свое присутствие в Черноморском регионе, - Ходжес

Россия сохраняет существенное военное присутствие вокруг Украины, несмотря на заявления ее военного руководства, поэтому Украину в этом году может ждать "длинное и горячее" лето с возможным всплеском напряжения в августе или в сентябре.

Об этом бывший командующий силами США в Европе, а ныне - руководитель стратегических исследований Центра анализа европейской политики (CEPA) Бен Ходжес заявил сегодня во время интернет-конференции "Темные волны: игра сил в регионе Черного моря", которая состоялась под эгидой Атлантического совета, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Можно ожидать, что это будет очень долгое, плохое и горячее лето для Украины в регионе Черного моря. Почти ничего оттуда не отведено. Министр Шойгу рассказал сказки, что это были только учения, и войска вернулись в казармы. Ни один младший лейтенант в Форт Беннинг (Военная база армии США - ред.) не будет верить ни секунды, что эти ребята ушли. Они все еще там", — сказал американский генерал-лейтенант в отставке.

Он также выразил обеспокоенность тем, что может случиться в конце августа или в сентябре - "это будет для россиян, скажем так, следующий шаг".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес

По словам Ходжеса, россияне останавливаются только там, где их останавливают, они никогда не скажут, что захватили достаточно, и не будут ничего делать дальше.

"Что мы видим сейчас - это продолжение того, что началось в 2008 году из вторжения в Грузию. Они видели, что Запад не сделал ничего, когда они оккупировали 20 процентов территории Грузии. Следующий сигнал для них - Запад не сделал ничего, когда режим Асада перешел красные линии, которые были намечены президентом Обамой. Запад не сделал тогда ничего, включая США Великобританию или Францию​​", — сказал генерал.

Он назвал недостаточной также реакцию Запада на российское поведение после событий 2014 года. Лучше в этом измерении, по его словам, выглядело НАТО, которое сделало определенные коррективы в собственной политике. В то же время санкции ЕС, вероятно, несколько замедлили российскую модернизацию, но, очевидно, не смогли быть достаточно болезненными, чтобы изменить российское поведение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль хочет начать войну с Украиной, поскольку РФ все больше уверена, что Запад ничего не будет с этим делать, - генерал США Ходжес

"То, что мы видим сейчас - это лишь продолжение давления со стороны России. Поэтому возникает вопрос - как мы можем получить инициативу в Черноморском регионе? Безусловно, определенные люди будут очень осторожными, чтобы любые действия не выглядели "провокационными". Но, если реально посмотреть на Россию - им не нужна провокация. Наибольшая провокация для них - это отсутствие нашей реакции. Если они видят, что мы ничего не делаем в ответ на их действия - это позволяет им идти дальше", — отметил Ходжес.

По его мнению, для того, чтобы перехватить инициативу в Черноморском регионе, Западу следует увеличить свое присутствие и количество совместных многонациональных учений, вроде нынешнего "Си Бриз", которое начнется через две недели и будет самым масштабным по количеству участников за все последние годы. Такие учения должны проводиться параллельно с другими учениями по отработке многонациональных возможностей, и, вероятно, не только в Украине, чтобы именно Россия была вынуждена реагировать на действия Запада, а не наоборот, как происходит сейчас.

Также читайте: "Мы все знаем, что Путин - убийца! И нам не следует стесняться говорить это", - генерал США Ходжес

Еще одним ключевым фактором устойчивости стран региона, включая Украину, он назвал экономические и правовые реформы, которые должны повысить их инвестиционную привлекательность.

"Грузия и Украина должны сделать себя более привлекательными для инвестиций. Сейчас нет ни одного серьезного немецкого, французского или американского бизнеса в Украине или в Грузии - и этим объясняется недостаточный интерес к тому, что происходит в регионе", - отметил бывший командующий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Администрация Байдена будет очень жесткой в отношении Кремля", - генерал США Ходжес