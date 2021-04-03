"Мы все знаем, что Путин - убийца! И нам не следует стесняться говорить это", - генерал США Ходжес
Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что считает президента России Владимира Путина убийцей. И не следует стесняться говорить это, заявляет Ходжес.
Вместе с тем, США хотели бы иметь позитивные отношения со всеми странами мира, в том числе и с Россией.
Об этом генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил в программе "Рада нацбезпеки", которая опубликована на YouTube-канале ISLND TV 31 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Он также прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин - убийца.
"Я думаю, что Кремль уважает только силу. Она им не нравится, они ее критикуют, но уважают. И я думаю, что для президента Байдена было очень важно сказать: "Да, конечно, Путин - убийца". Мы все это знаем, и нам не следует стесняться говорить это. И реакция Путина демонстрирует удивление, что Байден так прямо произносит свою позицию", - сказал Ходжес.
По его словам, высказывание Байдена не означает, что Россия и Америка не могут иметь "определенных позитивных отношений".
"США хотели бы иметь позитивные отношения со всеми странами мира. Ведь Россия - великая нация, с великими людьми, и каждому выгодно, чтобы мы пришли к здоровым отношениям. Но мы не можем иметь здоровых отношений, когда обе стороны нечестны между собой и если Кремль чувствует, что может действовать безнаказанно и прямо", - заявил генерал.
Как сообщалось, 17 марта Байден в интервью телеканалу ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что Путин - "убийца". В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: "Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?" На что Байден ответил "М-м-м, хм-м-м, да". Американский лидер также пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.
На следующий день в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: "Кто как обзывается, тот сам так называется". Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.
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По перше - росії ніколи і ні в чому не можна вірити. І Не можна їй вірити ніякій державі світу...
Як і не можна, вірити, попри постійні заяви Путіна і Пєскова, що концентрація військ росії на кордоні з Україною в самій росії та Білорусі - то лише планові навчання, після яких "ЧОМУСЬ" росія НЕ ВИВЕЛА своїх військ з регіонів навчання... мотивуючи нібито необхідністю зміцнення безпеки своїх рубежів... Від кого? від України епохи ЗЕ?
А як відомо - всі війни, де росія грала роль нападника, чи подразника, провокатора завжди починалися з концентрації її військ на кордонах плацдармів - які вона планувала до захоплення... Пригадайте початок 2-ї світової війни, Грузію, Чечню- так і нинішню ситуацію на кордоні з Україною...
А на саме небажання Росії підтвердити прихильність режиму припинення вогню" - у кремлі відповіли, що "Києву нема про що турбуватися".
Але ж росія недоговороздатна - згадайте Гельсінські Угоди, Будапештський меморандум, Великий договір про дружбу росії з Україною, що російських "зелених чоловічків" в Криму немає.... та хоча б запевнення Путіна на останньому засіданні в нормандському формату про повне припинення вогню на фронті...
Але чому в цьому питанні першим подзвонив Байден Зеленському,... коли той сидів і розглядав свого пупа, очікуючи поки " трупи ворога пропливуть по річці"? - Бо ЗЕ не керівник, а якщо й керівник, то не України а корупційних схем в ній....Бо Байден сильніше турбується про Україну, ніж клоунський недопалок ЗЕ... Бо Байден, на відміну від ЗЕ, не лише людина слова, але і його дотримання... Тобто - як людина і як політик = ПОРЯДНИЙ!
Тому Байден загрозу Україні сприйняв серйозно, враховуючи саме те, що Путіну перед парламентськими виборами потрібна, хоча б маленька, але перемога... Тим більше, що ситуація в самій росії у Путіна - одна з найгірших і окрім війни іншого засобу впливу на свій електорат (для підняття духу) в нього просто немає... - Економічна ситуація важка , бандитська боротьба з власним народом за людські права... а тут ще й повний прокол з власною вакциною - народ після вакцинації нею - мре, як мухи, а держави, що використовують інші вакцини отримують певні успіхи, а Ізраїль навіть заявив, що поборов пандемію...
А чому ж Путін не ризикнув "отримати маленьку перемогу" над однією з країн Прибалтики? В них і територія менша, ніж в України, і населення менше від тієї частини українців, які здатні її захищати, та й військова потуга - слабша від української, та й Путін мав би повний контроль за балтійським узбережжям....?
Бо Путін чітко усвідомлює, що країни Прибалтики - це НАТО, а Путіну НАТО - ЗОВСІМ "не по зубах"... а "маленька перемога" росії завершиться її повною поразкою!
А чому Путн спробував знову воянути з Україною? - Бо ЗЕ заглядає Путіну в усі дірки, бо на чолі відомств України він поставив, якщо не відвертий криміналітет, то "рускій мір" -точно, Армія недофінансовується і не доозброюється належним чином..,
Що й досі ЗЕ офіційно не звернувся до США з проханням надати Україні статус стратегічного партнера поза НАТО, що законодавчо -"й досі телеться" - не надає законом дозвіл розміщувати війська НАТО на нашій території, що навіть не ввів візового режиму з з росією!? Бо вже давно і всім відомо, що армії левів під командуванням баранів - приречені на поразку, а тим більше - коли баран ще й зрадливий.. в придачу...
Влада в Росії також слабка і її головний недолік це - розграбування власної держави, західні санкції за порушення росією міжнародних норм співіснування, понти і брехня - всім і у всьому...Практично "нульова" дипломатія. Путін - блискучий тактик, але й абсолютно "порожній" -як стратег...
Допомога США Україні - неоціненна, як в військовій, так і економічній та політичній сферах - за що ми їм щиро вдячні! але чим чорт не шуткує, коли Бог спить... Але Байден попередив Путіна, що той заплатить важку ціну, на випадок, якщо рипнеться... А в цивілізованого світу набір невикористаних інструментів проти кліки Путіна - набагато ширший і болючіший від інструментів використаних для цього "заспокоєння" ... і без застосування прямої військової сили...
А спокійна та врівноважена, але тверда заява Байдена про підтримку України і не залишить її в біді та наодинці з росією - думаю. ЩО витверезвляючи вплине на вибрики забіяки Путіна...
Як заявив журналістам офіційний представник закордонного відомства США Нед Прайс, в число претензій американської сторони входять «напад на демократію в 2016 і 2020 році», передбачувані хакерські атаки, повідомлення про змову Росії з талібами, агресія росії проти України і суд над опозиціонером Олексієм Навальним. З цих причин, підкреслив Прайс, відносини між країнами «знаходяться в тому стані, в якому знаходяться».
У той же час представники Держдепу заявляють, що Вашингтон прагне до стабілізації відносин з Москвою. За їх словами, «глибокі розбіжності» не означають, що у двох держав «не буде в майбутньому жодних сфер збігу інтересів».... Але для цього росія повинна спочатку звести нанівець ті загрози, які вона своєю поведінкою породила.,.
Допомога США Україні -і вчасна і неоціненна, як у військовій, так і економічній та політичній сферах - за що ми їм і щиро вдячні!
Але й народу України пора і слід продерти очі на те - хто ними " керує" і як керує...
Бо допомога США могла б бути набагато масштабнішою та вагомішою, але основною перепоною в цьому є терпимість народу пришелепкуватої нинішньої влади в Україні і невпевненість, що надана ними фінансова допомога піде на задоволення саме інтересів України, а не буде розсована по кишенях тих, хто нині називається її владою, а надана нам надсекретна зброя - не попаде в руки Путіна..
зогляду на політичні нюансі - мав обійти стороною це питання
Источник: https://censor.net/ru/n3257446
...ну, примерно так это выглядит на деле, а не на словах...
Мда. Мантры про "срузьке вяличие" глубоко засели даже в головах американских генералов. Печалька.
Нук ...вы поняли??? Он ..же обнуленный!!!! Сказывается недостаток ресурсов в стране порабощенной стиранными презервативами.
_Но. Двадцать баксов - это двадцать баксов! Старые песни о главном... Шизофрения.
".... Путин мошенник, убийца, и агент КГБ. Он заказал Бориса Немцова, которого убили у стен Кремля. Он вторгся в Украину, а его самолеты сейчас бомбят госпитали в Алеппо. Давайте называть Путина тем, кем он является на самом деле", - отметил Джон Маккейн
(группа "Манго-манго")
30 лет беззастенчивого казнокрадства, тотального воровства, кумовства и прочего позорного гавнища. Бесспорные победы в чемпионатах Европы по коррупции во власти, бедности населения, слабости государства и прочему не менее позорному гавнищу. Просрали всё, что можно было просрать. Мало того - не прекращаются небезуспешные попытки просрать ещё и то, что, казалось бы, невозможно просрать в принципе. Абсолютная безнаказанность всех тех, кто это гавнище устроил. Как результат - ударными темпами идущие: демографическая дезинтеграция, территориальная фрагментация, одним словом, - полная жопа.
Разве государства Балтии перед тем, как стать членами НАТО докатывались до такого гавнища? А докатились бы, так их бы взяли в НАТО? Украине в обозримом будущем НАТО не светит. Заманухи типа "ПДЧ", "исключительное партнёрство" и прочая лабуда - этого будет сколько угодно. Реального полноправного членства - НЕТ.
и не стесняться
Але наш Найсвітліший цього не може з себе видавити, а поц і сепар бойко, ще й заперечує. Думає що бойко і його родині навіки закриті візи в США?
Пане генерал-лейтенант він не тільки вбивця, а ще і *****!
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Вам не следует БОЯТЬСЯ говорить это, ибо перед вами всего лишь закомплексованное питерское чмо, которое всегда блефует и пытается взять на понт.
Бабушка Беня говорит, что ***** доброе.