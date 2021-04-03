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"Мы все знаем, что Путин - убийца! И нам не следует стесняться говорить это", - генерал США Ходжес

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что считает президента России Владимира Путина убийцей. И не следует стесняться говорить это, заявляет Ходжес.

Вместе с тем, США хотели бы иметь позитивные отношения со всеми странами мира, в том числе и с Россией.

Об этом генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил в программе "Рада нацбезпеки", которая опубликована на YouTube-канале ISLND TV 31 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Он также прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин - убийца.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У меня нет таких данных, что Путин - убийца", - Бойко. ВИДЕО

"Я думаю, что Кремль уважает только силу. Она им не нравится, они ее критикуют, но уважают. И я думаю, что для президента Байдена было очень важно сказать: "Да, конечно, Путин - убийца". Мы все это знаем, и нам не следует стесняться говорить это. И реакция Путина демонстрирует удивление, что Байден так прямо произносит свою позицию", - сказал Ходжес.

По его словам, высказывание Байдена не означает, что Россия и Америка не могут иметь "определенных позитивных отношений".

"США хотели бы иметь позитивные отношения со всеми странами мира. Ведь Россия - великая нация, с великими людьми, и каждому выгодно, чтобы мы пришли к здоровым отношениям. Но мы не можем иметь здоровых отношений, когда обе стороны нечестны между собой и если Кремль чувствует, что может действовать безнаказанно и прямо", - заявил генерал.

Также читайте: Президент Литвы Науседа: Путин - убийца

Как сообщалось, 17 марта Байден в интервью телеканалу ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что Путин - "убийца". В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: "Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?" На что Байден ответил "М-м-м, хм-м-м, да". Американский лидер также пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.

На следующий день в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: "Кто как обзывается, тот сам так называется". Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.

путин владимир (31328) США (26860) Ходжес Бен (167)


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Топ комментарии
+59
"Мы все знаем, что Путин - убийца! И нам не следует стесняться говорить это", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 2322
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03.04.2021 14:01
+48
порвало на друзки!

"Мы все знаем, что Путин - убийца! И нам не следует стесняться говорить это", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3264
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03.04.2021 14:15
+43
сегодня..
"Мы все знаем, что Путин - убийца! И нам не следует стесняться говорить это", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 7817
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03.04.2021 14:01
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"Мы все знаем, что Путин - убийца! И нам не следует стесняться говорить это", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 2322
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03.04.2021 14:01 Ответить
порвало на друзки!

"Мы все знаем, что Путин - убийца! И нам не следует стесняться говорить это", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3264
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03.04.2021 14:15 Ответить
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03.04.2021 14:35 Ответить
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03.04.2021 15:33 Ответить
папередняя какао-бубочка.
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04.04.2021 04:23 Ответить
сегодня..
"Мы все знаем, что Путин - убийца! И нам не следует стесняться говорить это", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 7817
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03.04.2021 14:01 Ответить
Обдроченцы не сбили? Они говорят что и муха не проскочит
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03.04.2021 14:17 Ответить
на 12 км?!.. из чего, из пальца?!
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03.04.2021 14:20 Ответить
Они на такой высоте даже в гражданский борт не попадут. А тут военный, не транслирующий себя на всех частотах.
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03.04.2021 17:09 Ответить
он может и выше
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15.04.2021 13:58 Ответить
попробовали бы сбить. С другой стороны, росия зарекомендовала себя как большой специалист по сбитию гражданских самолетов и своих разведовательных, Тихоходный невооруженный беспилотный разведчик могут поставить на мушку. Но неизвестно, какие активные и пассивные системы защиты есть на Глобал Хоке
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03.04.2021 17:29 Ответить
Про загрозу ескалації війни між росією та Україною...

По перше - росії ніколи і ні в чому не можна вірити. І Не можна їй вірити ніякій державі світу...

Як і не можна, вірити, попри постійні заяви Путіна і Пєскова, що концентрація військ росії на кордоні з Україною в самій росії та Білорусі - то лише планові навчання, після яких "ЧОМУСЬ" росія НЕ ВИВЕЛА своїх військ з регіонів навчання... мотивуючи нібито необхідністю зміцнення безпеки своїх рубежів... Від кого? від України епохи ЗЕ?

А як відомо - всі війни, де росія грала роль нападника, чи подразника, провокатора завжди починалися з концентрації її військ на кордонах плацдармів - які вона планувала до захоплення... Пригадайте початок 2-ї світової війни, Грузію, Чечню- так і нинішню ситуацію на кордоні з Україною...

А на саме небажання Росії підтвердити прихильність режиму припинення вогню" - у кремлі відповіли, що "Києву нема про що турбуватися".

Але ж росія недоговороздатна - згадайте Гельсінські Угоди, Будапештський меморандум, Великий договір про дружбу росії з Україною, що російських "зелених чоловічків" в Криму немає.... та хоча б запевнення Путіна на останньому засіданні в нормандському формату про повне припинення вогню на фронті...

Але чому в цьому питанні першим подзвонив Байден Зеленському,... коли той сидів і розглядав свого пупа, очікуючи поки " трупи ворога пропливуть по річці"? - Бо ЗЕ не керівник, а якщо й керівник, то не України а корупційних схем в ній....Бо Байден сильніше турбується про Україну, ніж клоунський недопалок ЗЕ... Бо Байден, на відміну від ЗЕ, не лише людина слова, але і його дотримання... Тобто - як людина і як політик = ПОРЯДНИЙ!

Тому Байден загрозу Україні сприйняв серйозно, враховуючи саме те, що Путіну перед парламентськими виборами потрібна, хоча б маленька, але перемога... Тим більше, що ситуація в самій росії у Путіна - одна з найгірших і окрім війни іншого засобу впливу на свій електорат (для підняття духу) в нього просто немає... - Економічна ситуація важка , бандитська боротьба з власним народом за людські права... а тут ще й повний прокол з власною вакциною - народ після вакцинації нею - мре, як мухи, а держави, що використовують інші вакцини отримують певні успіхи, а Ізраїль навіть заявив, що поборов пандемію...

А чому ж Путін не ризикнув "отримати маленьку перемогу" над однією з країн Прибалтики? В них і територія менша, ніж в України, і населення менше від тієї частини українців, які здатні її захищати, та й військова потуга - слабша від української, та й Путін мав би повний контроль за балтійським узбережжям....?

Бо Путін чітко усвідомлює, що країни Прибалтики - це НАТО, а Путіну НАТО - ЗОВСІМ "не по зубах"... а "маленька перемога" росії завершиться її повною поразкою!

А чому Путн спробував знову воянути з Україною? - Бо ЗЕ заглядає Путіну в усі дірки, бо на чолі відомств України він поставив, якщо не відвертий криміналітет, то "рускій мір" -точно, Армія недофінансовується і не доозброюється належним чином..,

Що й досі ЗЕ офіційно не звернувся до США з проханням надати Україні статус стратегічного партнера поза НАТО, що законодавчо -"й досі телеться" - не надає законом дозвіл розміщувати війська НАТО на нашій території, що навіть не ввів візового режиму з з росією!? Бо вже давно і всім відомо, що армії левів під командуванням баранів - приречені на поразку, а тим більше - коли баран ще й зрадливий.. в придачу...

Влада в Росії також слабка і її головний недолік це - розграбування власної держави, західні санкції за порушення росією міжнародних норм співіснування, понти і брехня - всім і у всьому...Практично "нульова" дипломатія. Путін - блискучий тактик, але й абсолютно "порожній" -як стратег...

Допомога США Україні - неоціненна, як в військовій, так і економічній та політичній сферах - за що ми їм щиро вдячні! але чим чорт не шуткує, коли Бог спить... Але Байден попередив Путіна, що той заплатить важку ціну, на випадок, якщо рипнеться... А в цивілізованого світу набір невикористаних інструментів проти кліки Путіна - набагато ширший і болючіший від інструментів використаних для цього "заспокоєння" ... і без застосування прямої військової сили...

А спокійна та врівноважена, але тверда заява Байдена про підтримку України і не залишить її в біді та наодинці з росією - думаю. ЩО витверезвляючи вплине на вибрики забіяки Путіна...

Як заявив журналістам офіційний представник закордонного відомства США Нед Прайс, в число претензій американської сторони входять «напад на демократію в 2016 і 2020 році», передбачувані хакерські атаки, повідомлення про змову Росії з талібами, агресія росії проти України і суд над опозиціонером Олексієм Навальним. З цих причин, підкреслив Прайс, відносини між країнами «знаходяться в тому стані, в якому знаходяться».

У той же час представники Держдепу заявляють, що Вашингтон прагне до стабілізації відносин з Москвою. За їх словами, «глибокі розбіжності» не означають, що у двох держав «не буде в майбутньому жодних сфер збігу інтересів».... Але для цього росія повинна спочатку звести нанівець ті загрози, які вона своєю поведінкою породила.,.

Допомога США Україні -і вчасна і неоціненна, як у військовій, так і економічній та політичній сферах - за що ми їм і щиро вдячні!

Але й народу України пора і слід продерти очі на те - хто ними " керує" і як керує...

Бо допомога США могла б бути набагато масштабнішою та вагомішою, але основною перепоною в цьому є терпимість народу пришелепкуватої нинішньої влади в Україні і невпевненість, що надана ними фінансова допомога піде на задоволення саме інтересів України, а не буде розсована по кишенях тих, хто нині називається її владою, а надана нам надсекретна зброя - не попаде в руки Путіна..
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03.04.2021 22:13 Ответить
Удивительное природное явление: у бывших чиновников (депутатов, членов партии) необъяснимым образом открываются глаза и развязывается язык.
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03.04.2021 14:02 Ответить
Ну так. А почалося все з колишнього президента США, Байдена
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03.04.2021 14:14 Ответить
зогляду на справедливість, Байден мав право не тіки так сказати, а ще взяти лєдоруба і вмазати ***** по його тупій макітрі! загалом не тіки по ***** але й по всій маскавецькій хунті!
зогляду на політичні нюансі - мав обійти стороною це питання
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03.04.2021 14:18 Ответить
Да-да, а где бы ешё и поумничать...
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03.04.2021 14:29 Ответить
все в них відкрито і під час виконання своїх обов'язків! проблема в тому, що під час виконання своїх обов'язків вони мають фільтрувати свої месіджи, бо це політика
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03.04.2021 14:17 Ответить
"Мы все знаем, что Путин - убийца! И нам не следует стесняться говорить это", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 2755
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03.04.2021 14:02 Ответить
Евреи должны быть евреями после аэропорта Бен-Гурион. Зеленский должен быть украинцем. Шмандель - она и есть шмандель. Древнейшее ремесло.
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03.04.2021 15:06 Ответить
Напевно Пєндєль писала від імені ОП, що Байден «захоплюється лідерством Зеленського». На сайті Білого дому про це жодного слова.Якщо вона "захоплюється" Зеленським, то це ще не привід приписувати ці почуття Байдену
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03.04.2021 16:13 Ответить
"Мы все знаем, что Путин - убийца! И нам не следует стесняться говорить это", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 4889
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03.04.2021 14:02 Ответить
амеры приучают всех в Мире к мысли, что его мочить надо как Каддафи...
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03.04.2021 14:03 Ответить
Его надо было сбивать ещё когда он летел над океаном из Австралии.
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03.04.2021 14:35 Ответить
В дитинстві, з рогатки
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03.04.2021 17:13 Ответить
Та да, это великая нация убийц.
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03.04.2021 14:03 Ответить
"Ведь Россия - великая нация, с великими людьми..."
Источник: https://censor.net/ru/n3257446
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03.04.2021 14:05 Ответить
Не туди понеслО пана генерала...
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03.04.2021 14:08 Ответить
Он все правильно сказал как политик, просто мне слова политиков всегда режут слух.
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03.04.2021 14:10 Ответить
Є таке. Але мантри про велич кацапні це вже явний передоз.
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03.04.2021 14:12 Ответить
Передо. Но не для политиков. Они вон даже в глаза убийцам заглядываю.
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03.04.2021 14:16 Ответить
Слабкіший завжди намагається уникнути заруби. Але не завжди це вдається. Тому десь можу і це опудало зрозуміти.
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03.04.2021 14:23 Ответить
Нельзя избежать зарубы, которая уже идёт.
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03.04.2021 18:07 Ответить
звісно війна не вимірюється довжиною фронту та кількістю загиблих...але, на мою думку, вона почнеться, насправді, коли орда наважиться Київ та Харків бомбити.
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03.04.2021 22:16 Ответить
большая, величия там отродясь не бьівало.
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03.04.2021 14:07 Ответить
Не знаю. Тобі видніше )
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03.04.2021 14:44 Ответить
путлер убийца не в чем не винных мирных женщин и детей, натуральный маньяк и дешевое *****.
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03.04.2021 14:03 Ответить
"Мы все знаем, что Путин - убийца! И нам не следует стесняться говорить это", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1794
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03.04.2021 14:13 Ответить
Це як колись про паляницю, свій або сєпар
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03.04.2021 14:03 Ответить
***** воює з Америкою на території України.
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03.04.2021 14:04 Ответить
Мы все знаем, что Путин нас убивает! И нам не следует стесняться говорить это.
...ну, примерно так это выглядит на деле, а не на словах...
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03.04.2021 14:04 Ответить
Им западным политикам- военным , всем тексты пишет кто? Ермак - продюсер?, а Вова Недопрезидент в это время 36 и 6 желает ковидующим согражданам при пиарпиз...дежных обещаниях Министра Заболеваний. ? Вот пристроились !
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03.04.2021 14:05 Ответить
Європейцям потрібно більше повторювати. Бо вони гребуть криваві гроші і не брєзгують.
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03.04.2021 14:05 Ответить
Да не брезгают и это хорошо. Иначе достанется больше вашим брезгливым.
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03.04.2021 14:13 Ответить
от отсутсвия брезгливости ,гейропейцы , заплатять оккупану Украины для того, что бы куйло снова им купил осутсвие брезгливости к дерьму .(зер гут,,,)
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03.04.2021 14:34 Ответить
"Мы все знаем, что Путин - убийца! И нам не следует стесняться говорить это", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 7872
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03.04.2021 14:07 Ответить
"Мы все знаем, что Путин - убийца! И нам не следует стесняться говорить это", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 501
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03.04.2021 14:08 Ответить
"Ведь Россия - великая нация, с великими людьми....." Источник: https://censor.net/ru/n3257446
Мда. Мантры про "срузьке вяличие" глубоко засели даже в головах американских генералов. Печалька.
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03.04.2021 14:09 Ответить
згодны на сто адсоткаў
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03.04.2021 22:36 Ответить
Вчора у Шустера Бойка сказав що у нього нема відомостей шо ***** вбивця. А його ж хтось обирав в дупатути.
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03.04.2021 14:09 Ответить
и не побрезговали же приглашать эту гниду в студию.
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03.04.2021 14:28 Ответить
Канал Ахметова, а Ахметов батя всех этих Януковичей, Бойка, партии регионов и прочей кремлевской шоблы.
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03.04.2021 15:11 Ответить
воно в останньому піарвідосику на тему , як вони перехметазували з Бакановим контробанду на сходці РНБО, навіть сказало прамємждупрочім два слова для Байдена - РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ! мабуть памперси одягнув перед цим
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03.04.2021 14:10 Ответить
"Мы все знаем, что Путин - убийца! И нам не следует стесняться говорить это", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3591
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03.04.2021 14:12 Ответить
Рука не поднялась лайкнуть, глядя на невинно убиенх деток...😪
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03.04.2021 14:52 Ответить
***** - убийца, кто такой пУТИН я не знаю.
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03.04.2021 14:20 Ответить
в главном он прав - московиты только палку понимают.
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03.04.2021 14:23 Ответить
???Ходжесс!!!!......что вы носитесь с этим Пуканом? Он просто гандон зеленовоняльный......Опс... модератор! это литературное выражение. Технологически - это стиранный презерватив, в целях экономии из за недостатка ресурсов, не прошедший полную степень бактериолоческой очистки......
Нук ...вы поняли??? Он ..же обнуленный!!!! Сказывается недостаток ресурсов в стране порабощенной стиранными презервативами.
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03.04.2021 14:24 Ответить
Всі великі представники цієї нації нелюбили її про що писали в своїх творах...
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03.04.2021 14:25 Ответить
Путин не уважает силу, путин не уважает слабость!!!! Путин - он "****..тый""" Сказал Борис Немцов!!! Америка с ними нельзя договорится!!!!
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03.04.2021 14:28 Ответить
не всі знають. вишка бойка не знає, мертвечюк з шуфрічєм не знають, янілох не знає.
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03.04.2021 14:31 Ответить
"По его словам, высказывание Байдена не означает, что Россия и Америка не могут иметь "определенных позитивных отношений".

_Но. Двадцать баксов - это двадцать баксов! Старые песни о главном... Шизофрения.
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03.04.2021 14:32 Ответить
учитывая "тонкую душу" *****, (каблуки-высокомерки, штаны-удлинялки, уколы красоты,...), такие заявления его психологически не хило нагружают )) мало того, шо мировое *****, так теперь ещё и *****-убийца ))) он то надеялся, шо с другими погонялами в историю войдёт, а оказалось влип с этими ))
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03.04.2021 14:34 Ответить
Как нам Вас не хватает, Джон Маккейн !!!

"Ми всі знаємо, що Путін - убивця! І нам не слід соромитися говорити це", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8859

".... Путин мошенник, убийца, и агент КГБ. Он заказал Бориса Немцова, которого убили у стен Кремля. Он вторгся в Украину, а его самолеты сейчас бомбят госпитали в Алеппо. Давайте называть Путина тем, кем он является на самом деле", - отметил Джон Маккейн
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03.04.2021 14:34 Ответить
Не хватает....😒
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03.04.2021 14:54 Ответить
Тем, кто под защитой вооружённых сил США, да к тому же ещё и за океаном, можно не стесняясь Путину ещё и жопу показать. А что делать заведомо более слабому соседу? Вот это вопросик посложнее будет.
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03.04.2021 14:54 Ответить
Делать то, что сделали государства Балтии-стать членом НАТО. А для этого надо избирать патриотичную власть!
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03.04.2021 14:58 Ответить
"Таких не берут в космонавты"©
(группа "Манго-манго")
30 лет беззастенчивого казнокрадства, тотального воровства, кумовства и прочего позорного гавнища. Бесспорные победы в чемпионатах Европы по коррупции во власти, бедности населения, слабости государства и прочему не менее позорному гавнищу. Просрали всё, что можно было просрать. Мало того - не прекращаются небезуспешные попытки просрать ещё и то, что, казалось бы, невозможно просрать в принципе. Абсолютная безнаказанность всех тех, кто это гавнище устроил. Как результат - ударными темпами идущие: демографическая дезинтеграция, территориальная фрагментация, одним словом, - полная жопа.
Разве государства Балтии перед тем, как стать членами НАТО докатывались до такого гавнища? А докатились бы, так их бы взяли в НАТО? Украине в обозримом будущем НАТО не светит. Заманухи типа "ПДЧ", "исключительное партнёрство" и прочая лабуда - этого будет сколько угодно. Реального полноправного членства - НЕТ.
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03.04.2021 15:27 Ответить
Обоsрались все наши власти без исключения за 30 лет с этим вопросиком . И просерали , просерали все что можно и не можно под одобрительный смех партнеров и злобный смешок лютых врагов . А теперь им осталось только то что в сотый раз рассказывать сказку про НАТО в которое нас скоро возьмут за какие то особые заслуги и будет вместо нас решать наши проблемы
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03.04.2021 16:07 Ответить
эту гниду кремлёвскую надо вешать привязав к трону
и не стесняться
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03.04.2021 14:55 Ответить
Генерал найсильнішої армії в світі сказав правду за чмошного підполковника спецслужб відсталої країни - путіна, яка використовується для брехні, маніпуляцій та знищення людей у всьому світі і своїх громадян, шляхом підриву домів, травлення спецгазами і новічками, для використання в пропагандистських і завойовницьких цілях.
Але наш Найсвітліший цього не може з себе видавити, а поц і сепар бойко, ще й заперечує. Думає що бойко і його родині навіки закриті візи в США?
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03.04.2021 14:55 Ответить
Путин - убийца!
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03.04.2021 15:10 Ответить
Электрический стул уже разогревается...
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03.04.2021 15:18 Ответить
половина, ну треть так точно, "депутатов" украинского парламента не знает и знать не хочет.
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03.04.2021 15:21 Ответить
Меньше слов, больше дела.
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03.04.2021 15:31 Ответить
Ого генерал рубанул. На седьмом году войны нужно перестать стесняться говорить, что пуйло убийца. Вот что значит стальные я**а
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03.04.2021 15:42 Ответить
Раньше им срампушка не разрешал даже докладывать негатив об рашкованах. Пуйло был хорошим парнем и другом для рыжей псины.
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03.04.2021 16:30 Ответить
При Тампе Украина получила, хотя бы джавелины, а при его предшественнике Обаме - нихрена
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03.04.2021 21:10 Ответить
Это и все о чем ты информирован? Кроме методичек нихрена не читаешь?
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03.04.2021 21:34 Ответить
А у нашего бойка нет справки, что путин убийца, а без справки низззяяя! А бубачка стесняется очень, ему еще пуйлу в глаза заглядывать нужно, а какжештак? Короче у наших зелебобов язык не поворачивается называть вещи своими именами.
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03.04.2021 16:28 Ответить
Це той Ходжес що купу їхтамнетів в Сирії закатрупив?
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03.04.2021 16:43 Ответить
"...Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что считает президента России Владимира Путина убийцей..."

Пане генерал-лейтенант він не тільки вбивця, а ще і *****!
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03.04.2021 16:48 Ответить
Мы все это знаем, и нам не следует стесняться говорить это.

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Вам не следует БОЯТЬСЯ говорить это, ибо перед вами всего лишь закомплексованное питерское чмо, которое всегда блефует и пытается взять на понт.
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03.04.2021 18:27 Ответить
ЗЕ не знает и не верит злым дядям из США.

Бабушка Беня говорит, что ***** доброе.
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04.04.2021 02:29 Ответить
ОН ХУЖЕ УБИЙЦЫ !!! ОН ТЕРРОРИСТ И ПЕДОФИЛ !!!
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04.04.2021 14:50 Ответить
 
 