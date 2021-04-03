"Мы все знаем, что Путин - убийца! И нам не следует стесняться говорить это", - генерал США Ходжес

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что считает президента России Владимира Путина убийцей. И не следует стесняться говорить это, заявляет Ходжес.

Вместе с тем, США хотели бы иметь позитивные отношения со всеми странами мира, в том числе и с Россией.

Об этом генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил в программе "Рада нацбезпеки", которая опубликована на YouTube-канале ISLND TV 31 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Он также прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин - убийца.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У меня нет таких данных, что Путин - убийца", - Бойко. ВИДЕО

"Я думаю, что Кремль уважает только силу. Она им не нравится, они ее критикуют, но уважают. И я думаю, что для президента Байдена было очень важно сказать: "Да, конечно, Путин - убийца". Мы все это знаем, и нам не следует стесняться говорить это. И реакция Путина демонстрирует удивление, что Байден так прямо произносит свою позицию", - сказал Ходжес.



По его словам, высказывание Байдена не означает, что Россия и Америка не могут иметь "определенных позитивных отношений".



"США хотели бы иметь позитивные отношения со всеми странами мира. Ведь Россия - великая нация, с великими людьми, и каждому выгодно, чтобы мы пришли к здоровым отношениям. Но мы не можем иметь здоровых отношений, когда обе стороны нечестны между собой и если Кремль чувствует, что может действовать безнаказанно и прямо", - заявил генерал.

Также читайте: Президент Литвы Науседа: Путин - убийца

Как сообщалось, 17 марта Байден в интервью телеканалу ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что Путин - "убийца". В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: "Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?" На что Байден ответил "М-м-м, хм-м-м, да". Американский лидер также пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.

На следующий день в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: "Кто как обзывается, тот сам так называется". Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.