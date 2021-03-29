Президент Литвы Науседа: Путин - убийца
Глава Литвы Гитанас Науседа согласен с президентом США Джозефом Байденом, что Путина можно назвать убийцей.
Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, согласен ли с Байденом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на балтийский портал Delfi.
"К сожалению, да", - сказал Науседа в ответ на вопрос журналиста.
Он добавил, Россия демонстративно не считается с территориальной целостностью соседних стран, в частности, Украины.
"Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время делает достаточно демонстративно", - сказал Науседа.
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Другим важным аспектом, по его словам, является то, что ситуация внутри России, где режим, как сказал президент, "явно вздрагивает от крепнущей оппозиции" и пытается ее подавить, "самым грубым образом" преследует лидеров оппозиции, таких, как Алексей Навальный.
"И дальше говорить, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией, что я иногда слышу от своих коллег в Европейском союзе - это нужно и эмоционально, и территориально быть очень далекими от того, что называется Россией, чтобы говорить такое", - отметил Науседа.
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Он утверждал, что Литва точно не будет той страной, которая "будет равнодушно сидеть на задней лавке", видя грубые нарушения прав человека по соседству.
Пожалуйста, подождите...
Смотрите на телеканалах страны, уже завтра...
Точно можно сказать, - что это не будет Зеленский.
Украина слишком зависимая страна для таких "откровений".
Потому что в Литве таких олигархов и нет. А если и есть, то это жалкая имитация и не реалистическая пародия на наших "небожителей". И уж точно они никогда не смогут стать президентами своей страны. Потому что Литва- это, действительно, Европа. И я не имею ввиду только географическое расположение.
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Дякуємо за підтримку, пане Президенте.
Вибачте, що наша Країна обрала собі сцикло, яке заглядає кудись постійно пуйлу
А у Украины только в ордло 1,6 млн минимум в заложниках, плюс Крым 3 млн.
И невменяемый психопат в рф с армией впятеро мощнее.
А рассєя-паРаша - анти-Русь, висірок та продовження Орди, що колись почалась з сраного Залісся, з першого прото-кацапа, напівполовця андрєйкі богомєрзкага...
СКАЖУ ПРОСТІШЕ, ЛЮБОГО РОСЄЯНСЬКОГО ГОЛОВУ МОЖНО НАЗИВАТИ
ВБИВЦЕЮ - ВІД ЄЛЬЦИНА ЯКИЙ ПОЧАВ ЧЕЧЕНСЬКІ ВІЙНИ І ЗАКІНЧУЮЧИ
ВИРОДКОМ З КДБ, НАВІТЬ ЯКЩО НАВЛЬНОГО ПОСТАВИТИ НА КЕРУВАННЯ
РАСЄЄЮ, ТО ВІН БУДЕ ПРОДОВЖАТИ ВІЙНИ З СУСІДАМИ
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Путин стал убийцей потому, что его с радостью приняли миллионы русских, фактически националистов. То что Путин ультранационалист и убийца он объявил сам, когда заявил: "Мы будем мочить( убивать) всех в сортире". Сразу стало понятно что, к власти в России в 21 веке пришел хам, негодяй и убийца. Потом, он всегда это подтверждал своими поступками и призывами к национализму людей. В последствии все убедились в том что Путин убийца. Но до сих пор по крайней мере половина русских молится и благославляет этого убийцу. Значит они соучастники убийств и такие же убийцы.
Значит. Путин превратил эту страну Россия в страну убийц.