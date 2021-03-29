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Литва (2335) путин (30484) россия (93011) Науседа Гитанас (234)

Президент Литвы Науседа: Путин - убийца

Президент Литвы Науседа: Путин - убийца

Глава Литвы Гитанас Науседа согласен с президентом США Джозефом Байденом, что Путина можно назвать убийцей.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, согласен ли с Байденом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на балтийский портал Delfi.

"К сожалению, да", - сказал Науседа в ответ на вопрос журналиста.

Он добавил, Россия демонстративно не считается с территориальной целостностью соседних стран, в частности, Украины.

"Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время делает достаточно демонстративно", - сказал Науседа.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Президент Литвы Науседа выступил на украинском языке в Раде: "Крим - це Україна". ВИДЕО

Другим важным аспектом, по его словам, является то, что ситуация внутри России, где режим, как сказал президент, "явно вздрагивает от крепнущей оппозиции" и пытается ее подавить, "самым грубым образом" преследует лидеров оппозиции, таких, как Алексей Навальный.

"И дальше говорить, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией, что я иногда слышу от своих коллег в Европейском союзе - это нужно и эмоционально, и территориально быть очень далекими от того, что называется Россией, чтобы говорить такое", - отметил Науседа.

Также на Цензор.НЕТ: Без Зеленского: в Кремле заявили о подготовке видеоконференции Путина, Меркель и Макрона, где они обсудят обострение на Донбассе

Он утверждал, что Литва точно не будет той страной, которая "будет равнодушно сидеть на задней лавке", видя грубые нарушения прав человека по соседству.

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Топ комментарии
+51
Это уже флешмоб?
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29.03.2021 18:39
+46
Президент Литвы Науседа: Путин - убийца - Цензор.НЕТ 3551
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29.03.2021 18:48
+39
А Вовочка в глаза не против еще раз ***** глянуть.
Учись, студент!
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29.03.2021 18:39
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а що наш міротворєц, в очку путіна мір відєвшій скаже??? мо чергові двері обпишуть? чи чергового судю кс звільнить заднім числом???
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29.03.2021 18:51 Ответить
Путин - очевидно, а Кучма убийца?
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29.03.2021 18:53 Ответить
Президент Литви Науседа: Путін - убивця - Цензор.НЕТ 3427Где-то за поребриком: "Кто как обзывается, тот так и называется"
Смотрите на телеканалах страны, уже завтра...
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29.03.2021 18:55 Ответить
Хороший челендж! Кто следующий?
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29.03.2021 18:59 Ответить
Нурсултан Назарбаев, Ким чин Ын и Реджеп ***** Эрдоган
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29.03.2021 19:03 Ответить
И лукашенко чихнёт где-то рядом (на всякий случай) в знак одобрения...
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29.03.2021 19:04 Ответить
Ты не понял смысла. Вопрос в том, "кто следующий назовет путина Убийцей?"
Точно можно сказать, - что это не будет Зеленский.
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29.03.2021 19:31 Ответить
Зе точно не будет следующим.
Украина слишком зависимая страна для таких "откровений".
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29.03.2021 19:36 Ответить
Президент Литви Науседа: Путін - убивця - Цензор.НЕТ 4511
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30.03.2021 04:19 Ответить
Не плутай лайно з повидлом! Не Україна залежна, а зебобики гаварящіє!
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30.03.2021 11:19 Ответить
Довелось на финише совдепии послужить в красной армии. Кого там только не было из обширной географии тюрьмы народов. Но из всего этого букета, литовцы - самые активные и ярко выраженные ненавистники совдепа и маскалятины. Я впевнений, що ці хлопці поганого не порадять. І нашим націям, як нікому, треба підтримувати одна одну.
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29.03.2021 19:01 Ответить
а порноакторка Зеля, обраниця 73%вих зебілів, цілує хйла у сраку.. і це їм обом подобається
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29.03.2021 19:03 Ответить
Це справжній лідер держави , а не : " Жму руку , абнимаю .. " . ))
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29.03.2021 19:06 Ответить
У наш час цитувати ворога США Деркача - моветон, візу в Америку тобі тепер точно не дадуть!
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29.03.2021 19:18 Ответить
Он просто не барыга. Но почему он им не является? Как ему удалось стать президентом? Неужели есть свободные выборы без олигархического "тб"?
Потому что в Литве таких олигархов и нет. А если и есть, то это жалкая имитация и не реалистическая пародия на наших "небожителей". И уж точно они никогда не смогут стать президентами своей страны. Потому что Литва- это, действительно, Европа. И я не имею ввиду только географическое расположение.
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29.03.2021 19:24 Ответить
Дмитрий , я ещё немного добавлю . Лет 15 назад мне в руки попалась росийская газета " КП в Украине " и в ней было интервью с президентом Эстонии по поводу вступления страны в ЕС . На вопрос корреспондента : - как вашей стране удалось за такой короткий срок стать полноправным членом Евросоюза ? - президент Эстонии ответил просто и с улыбкой : - Нужно искренне любить свою страну . ... .
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29.03.2021 19:57 Ответить
Десь шось таке в інеті чув , що в Єстоніі весь громадський транспорт безкоштовний але тільки для Єстонців .
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29.03.2021 20:10 Ответить
не в Естонії, а в Талліні лише, ну і звісно не буває нічого безкоштовного - це комунальний транспорт, який оплачується з податків громадян
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30.03.2021 10:51 Ответить
👏
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30.03.2021 19:19 Ответить
Президент Литви Науседа: Путін - убивця - Цензор.НЕТ 9237

...
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29.03.2021 19:11 Ответить
Загибаем пальцы или тащить кулькулятор? )) Може і до зєлєнскава нарешті дойде? Бо це "мичаніє казлят" вже зовсім непристойно виглядпє. Альо, журналісти. Ану, запитайте нашого. Подивимось шо буде ))
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29.03.2021 19:14 Ответить
А шо по этому поводу сказало жалкое подобие Голобородька?
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29.03.2021 19:16 Ответить
воно якщо і скаже, то самим останнім, навіть після Лукашенки.
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29.03.2021 19:18 Ответить
Так ты виталий или магдалена? Или у русни - без разницы?
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29.03.2021 19:20 Ответить
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29.03.2021 19:22 Ответить
Слышать правду очень приятно. Зелёная шмаркля, твоя очередь сказать правду. Или ты до сих пор в глаз пуйла смотришь?
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29.03.2021 19:19 Ответить
Саме велике горе на сьогодні на планеті Земля - це путін, який є вбивця мирного населення і дітей по всьому світу, найманці якого зі зброєю російської армії нападу роблять різні провокації і захоплення слабких країн, це терорист № 1 в світі, який не тільки органнізовує окремі теракти (літак Качинського, літак над Донбасом), а виховує на своїх таємних базах терористів із таких же країн, як і його.
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29.03.2021 19:19 Ответить
да, как ни печально, даже в 80-хх в Афгане СССР поставляло оружие душманам, дабы поддерживать этот конфликт. А ведь там тоже полегло очень много парней! главный вопрос - ради чего??? ради имперских амбиций партийных бонз того времени... а ведь сейчас все то же самое и происходит. Но кацапам хоть в глаза с с ы - божья роса скажут все
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30.03.2021 10:23 Ответить
Putin is a murderer and *****
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29.03.2021 19:21 Ответить
Вот бы Украине такого президента!
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29.03.2021 19:21 Ответить
Президент Литви Науседа: Путін - убивця - Цензор.НЕТ 8049
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29.03.2021 19:23 Ответить
Ну не плешивое чмошное *****
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29.03.2021 19:51 Ответить
ступай ванятка ...казлиная репа на псарню! барин велел тебя сечь розгами!
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29.03.2021 19:58 Ответить
Ну явно не вечно бухой тупорылый российский валенок.
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29.03.2021 20:59 Ответить
У ВАЗеленського специфічна щелепа і він такого не може вимовити.

Дякуємо за підтримку, пане Президенте.
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29.03.2021 19:28 Ответить
Хорошо сегодня сказал Тука: "Если бы Зеленский назвал Путина убийцей, то он тут же бы упал в обморок". С перепугу, ибо он - слизняк.
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29.03.2021 19:33 Ответить
***** таки слизняк. Верно подметили.
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29.03.2021 20:08 Ответить
и *****, и ******** - оба слизняки
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29.03.2021 20:19 Ответить
Xutin Puylo !
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29.03.2021 19:34 Ответить
""К сожалению, да", - сказал Науседа в ответ на вопрос журналиста." - интересно бы посмотреть видосик, как Зеленский отвечает на такой же вопрос журналиста.
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29.03.2021 19:50 Ответить
Вовочку бы заклинило от такого вопроса шо капец
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29.03.2021 20:19 Ответить
он бы ответил: мы думаем, что нет, но говорим да)))))
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30.03.2021 10:25 Ответить
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6061fa2a9a7947395ee6794b?from=newsfeed
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29.03.2021 19:53 Ответить
Когда ничтожество у власти-это не проблема этого ничтожества, а проблема государства. Власть в расеи самая народная - народней не бывает! Народ ничего не имеет против существующей власти, готов носить любое ярмо и крепко повязан с ней Крымом. Именно народ решает, кому быть в кремле и, если кремлевский обитатель соответствует его устремлениям и чаяниям, то тому подлецу сидеть в кремле пожизненно!! Педагоги фальсифицируют выборы, пенсионеры и бюджетники массово голосуют за воровскую власть, а молодёжь положила на выборы и просто не ходит голосовать. Стоит только туПину побряцать ядерными причиндалами и ракетами с махами, показать кузькину мать Америке, отжать что-либо у соседа - бараны снова в восторге даруют кумиру очередной срок на разграбление своей страны ! Ничтожество возвысившееся над всеми, делает ничтожными всех. /Чингисхан./
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29.03.2021 19:57 Ответить
#путин-убийца!
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29.03.2021 19:58 Ответить
А наш пацифист ....резидент ЗЕбил - капитулянт, очень сомневается в том что кровавый фашист )(уйло убийца. Так как при пристальном рассмотрение он увидел в глаза )(уйла что этот маньяк за мир и он якобы " голубь мира"?
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29.03.2021 20:06 Ответить
А где Зе в темном уголочке притаился чтоб не трогали трусливое создание с каждым днем пробивает очередное дно и у него нет дна у пустоты нет хребта
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29.03.2021 20:12 Ответить
зе придьотся прямо ответить на прямой вопрос.
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29.03.2021 20:34 Ответить
Дякую, пане Президент Науседа.
Вибачте, що наша Країна обрала собі сцикло, яке заглядає кудись постійно пуйлу
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29.03.2021 20:35 Ответить
ПТН-ХЛО-УЦА
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29.03.2021 20:40 Ответить
Пуйло-Ким Чен Ынн!шо вы так далеко ходите и спрашиваете?Разворачиваете опросы по куче дерьма.Вы хоть задумываетесь над тем,що вы разворачиваете дебаты над кучей дерьма?
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29.03.2021 20:55 Ответить
Чувак я дерьмо не обсуждаю!Я не скот с паспортом от вакцинации.
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29.03.2021 20:58 Ответить
У вас проблемы!
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29.03.2021 20:59 Ответить
Президент Литви Науседа: Путін - убивця - Цензор.НЕТ 4514"
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29.03.2021 21:10 Ответить
Ему легко говорить. Литва в НАТО и население меньше трёх млн.
А у Украины только в ордло 1,6 млн минимум в заложниках, плюс Крым 3 млн.
И невменяемый психопат в рф с армией впятеро мощнее.
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29.03.2021 21:10 Ответить
Найактуальніше питання для Зе-лупи на всіх прес конференціях : чи згодні ви що путін вбивця...Цікаво що буде гундсить це зелене уйпище.. Те що сказав би в цьому випадку Порох всім відомо, а от мекання Зе-дегенрата , це цікаво... А що нам зе-скот скаже? Чи погодиться клован назвати путін **** вбивцею?
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29.03.2021 21:11 Ответить
Президент Литви Науседа: Путін - убивця - Цензор.НЕТ 4543
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29.03.2021 21:30 Ответить
Дякуємо, пане справжній Президент!
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29.03.2021 21:52 Ответить
одразу відчувається президент литви на своєму місці і в очко він заглядувати нікому не буде.
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29.03.2021 22:20 Ответить
ačiū pone prezidentei
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29.03.2021 22:52 Ответить
Не забуваємо, що він ху...ло!
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29.03.2021 22:53 Ответить
Великое княжество Литовское прородитель современной Украины.
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29.03.2021 23:15 Ответить
Литовське та Руське. Саме так.

А рассєя-паРаша - анти-Русь, висірок та продовження Орди, що колись почалась з сраного Залісся, з першого прото-кацапа, напівполовця андрєйкі богомєрзкага...
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29.03.2021 23:36 Ответить
Литовцы исторически сильна нация.
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29.03.2021 23:37 Ответить
Глава Литвы Гитанас Науседа согласен с президентом США Джозефом Байденом, что Путина можно назвать убийцей Источник: https://censor.net/ru/n3256295

СКАЖУ ПРОСТІШЕ, ЛЮБОГО РОСЄЯНСЬКОГО ГОЛОВУ МОЖНО НАЗИВАТИ
ВБИВЦЕЮ - ВІД ЄЛЬЦИНА ЯКИЙ ПОЧАВ ЧЕЧЕНСЬКІ ВІЙНИ І ЗАКІНЧУЮЧИ
ВИРОДКОМ З КДБ, НАВІТЬ ЯКЩО НАВЛЬНОГО ПОСТАВИТИ НА КЕРУВАННЯ
РАСЄЄЮ, ТО ВІН БУДЕ ПРОДОВЖАТИ ВІЙНИ З СУСІДАМИ
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29.03.2021 23:44 Ответить
Он прав.
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30.03.2021 07:18 Ответить
А Зе не хочет поучаствовать в флешмобе???
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30.03.2021 07:24 Ответить
ПУТИН УБИЙЦА И УБИЙЦЫ ТЕ КТО ПОДЖАЛ ПОД СЕБЯ БАНКИ, ФАБРИКИ, ЗАВОДЫ, ПАРОХОДЫ, СМИ И ОСТАЛЬНЫЕ МАССОВЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ !!! НЕ МОЖЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ОДНОМУ ИЛИ ГРУППЕ ЛЮДЕЙ ТО, ЧТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ !!!
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30.03.2021 08:32 Ответить
второй пошел
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30.03.2021 08:42 Ответить
Это уже третий: 1. Порох, 2. Байден, 3. Науседа
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30.03.2021 09:09 Ответить
величезний респект президентам Литви, як нинішньому, так і попередній, і велика повага громадянам Литви, які спроможні послідовно обирати таких президентів
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30.03.2021 10:53 Ответить
Спасибо президенту Науседе и литовскому народу за их позицию по Украине!
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30.03.2021 11:12 Ответить
Thanks for sharing this information. I really like your blog post a lot. You actually shared an informative and interesting blog post with everyone.

https://minesweepers.co minesweeper
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30.03.2021 11:32 Ответить
Убийца!
Путин стал убийцей потому, что его с радостью приняли миллионы русских, фактически националистов. То что Путин ультранационалист и убийца он объявил сам, когда заявил: "Мы будем мочить( убивать) всех в сортире". Сразу стало понятно что, к власти в России в 21 веке пришел хам, негодяй и убийца. Потом, он всегда это подтверждал своими поступками и призывами к национализму людей. В последствии все убедились в том что Путин убийца. Но до сих пор по крайней мере половина русских молится и благославляет этого убийцу. Значит они соучастники убийств и такие же убийцы.
Значит. Путин превратил эту страну Россия в страну убийц.
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30.03.2021 12:24 Ответить
Правильно написал парень, когда записал такие слова: "Ничтожество возвысившееся над всеми, делает ничтожными всех. "
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30.03.2021 12:28 Ответить
Настоящий президент!
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30.03.2021 15:50 Ответить
Я смотрю Литовцы красавцы, больше нас за Украину переживают. Что Даля Грибаускайте что новый Гитанас Науседа.
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30.03.2021 18:45 Ответить
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