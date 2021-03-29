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Литва (2265) путін (23325) росія (63589) Науседа Гітанас (305)

Президент Литви Науседа: Путін - убивця

Президент Литви Науседа: Путін - убивця

Глава Литви Гітанас Науседа згоден із президентом США Джозефом Байденом, що Путіна можна назвати вбивцею.

Таким чином він відповів на запитання журналіста про те, чи згоден із Байденом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на балтійський портал Delfi.

"На жаль, так", - сказав Науседа у відповідь на запитання журналіста.

Він додав, Росія демонстративно не зважає на територіальну цілісність сусідніх країн, зокрема, України.

"Я бачу безліч ознак, які демонструють явну байдужість, назвемо це так, стосовно цінностей цивілізованого світу, ігнорування права націй на самовизначення, ігнорування територіальної цілісності сусідів, що Кремль останнім часом робить досить демонстративно", - сказав Науседа.

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Іншим важливим аспектом, за його словами, є те, що ситуація всередині Росії, де режим, як сказав президент, "явно здригається від міцніючої опозиції" і намагається її придушити, "найгрубішим чином" переслідує лідерів опозиції, таких, як Олексій Навальний.

"І далі говорити, втягнувши голову в плечі, що, знаєте, ми шукаємо, як включитися у відносини з Росією, що я іноді чую від своїх колег в Європейському союзі - це потрібно й емоційно, і територіально бути дуже далекими від того, що називається Росією, щоб говорити таке", - зазначив Науседа.

Він стверджував, що Литва точно не буде тією країною, яка "буде байдуже сидіти на задній лавці", бачачи грубі порушення прав людини по сусідству.
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Топ коментарі
+51
Это уже флешмоб?
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29.03.2021 18:39
+46
Президент Литвы Науседа: Путин - убийца - Цензор.НЕТ 3551
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29.03.2021 18:48
+39
А Вовочка в глаза не против еще раз ***** глянуть.
Учись, студент!
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29.03.2021 18:39
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а що наш міротворєц, в очку путіна мір відєвшій скаже??? мо чергові двері обпишуть? чи чергового судю кс звільнить заднім числом???
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29.03.2021 18:51 Відповісти
Путин - очевидно, а Кучма убийца?
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29.03.2021 18:53 Відповісти
Президент Литви Науседа: Путін - убивця - Цензор.НЕТ 3427Где-то за поребриком: "Кто как обзывается, тот так и называется"
Смотрите на телеканалах страны, уже завтра...
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29.03.2021 18:55 Відповісти
Хороший челендж! Кто следующий?
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29.03.2021 18:59 Відповісти
Нурсултан Назарбаев, Ким чин Ын и Реджеп ***** Эрдоган
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29.03.2021 19:03 Відповісти
И лукашенко чихнёт где-то рядом (на всякий случай) в знак одобрения...
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29.03.2021 19:04 Відповісти
Ты не понял смысла. Вопрос в том, "кто следующий назовет путина Убийцей?"
Точно можно сказать, - что это не будет Зеленский.
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29.03.2021 19:31 Відповісти
Зе точно не будет следующим.
Украина слишком зависимая страна для таких "откровений".
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29.03.2021 19:36 Відповісти
Президент Литви Науседа: Путін - убивця - Цензор.НЕТ 4511
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30.03.2021 04:19 Відповісти
Не плутай лайно з повидлом! Не Україна залежна, а зебобики гаварящіє!
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30.03.2021 11:19 Відповісти
Довелось на финише совдепии послужить в красной армии. Кого там только не было из обширной географии тюрьмы народов. Но из всего этого букета, литовцы - самые активные и ярко выраженные ненавистники совдепа и маскалятины. Я впевнений, що ці хлопці поганого не порадять. І нашим націям, як нікому, треба підтримувати одна одну.
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29.03.2021 19:01 Відповісти
а порноакторка Зеля, обраниця 73%вих зебілів, цілує хйла у сраку.. і це їм обом подобається
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29.03.2021 19:03 Відповісти
Це справжній лідер держави , а не : " Жму руку , абнимаю .. " . ))
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29.03.2021 19:06 Відповісти
У наш час цитувати ворога США Деркача - моветон, візу в Америку тобі тепер точно не дадуть!
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29.03.2021 19:18 Відповісти
Он просто не барыга. Но почему он им не является? Как ему удалось стать президентом? Неужели есть свободные выборы без олигархического "тб"?
Потому что в Литве таких олигархов и нет. А если и есть, то это жалкая имитация и не реалистическая пародия на наших "небожителей". И уж точно они никогда не смогут стать президентами своей страны. Потому что Литва- это, действительно, Европа. И я не имею ввиду только географическое расположение.
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29.03.2021 19:24 Відповісти
Дмитрий , я ещё немного добавлю . Лет 15 назад мне в руки попалась росийская газета " КП в Украине " и в ней было интервью с президентом Эстонии по поводу вступления страны в ЕС . На вопрос корреспондента : - как вашей стране удалось за такой короткий срок стать полноправным членом Евросоюза ? - президент Эстонии ответил просто и с улыбкой : - Нужно искренне любить свою страну . ... .
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29.03.2021 19:57 Відповісти
Десь шось таке в інеті чув , що в Єстоніі весь громадський транспорт безкоштовний але тільки для Єстонців .
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29.03.2021 20:10 Відповісти
не в Естонії, а в Талліні лише, ну і звісно не буває нічого безкоштовного - це комунальний транспорт, який оплачується з податків громадян
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30.03.2021 10:51 Відповісти
👏
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30.03.2021 19:19 Відповісти
Президент Литви Науседа: Путін - убивця - Цензор.НЕТ 9237

...
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29.03.2021 19:11 Відповісти
Загибаем пальцы или тащить кулькулятор? )) Може і до зєлєнскава нарешті дойде? Бо це "мичаніє казлят" вже зовсім непристойно виглядпє. Альо, журналісти. Ану, запитайте нашого. Подивимось шо буде ))
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29.03.2021 19:14 Відповісти
А шо по этому поводу сказало жалкое подобие Голобородька?
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29.03.2021 19:16 Відповісти
воно якщо і скаже, то самим останнім, навіть після Лукашенки.
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29.03.2021 19:18 Відповісти
Так ты виталий или магдалена? Или у русни - без разницы?
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29.03.2021 19:20 Відповісти
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29.03.2021 19:22 Відповісти
Слышать правду очень приятно. Зелёная шмаркля, твоя очередь сказать правду. Или ты до сих пор в глаз пуйла смотришь?
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29.03.2021 19:19 Відповісти
Саме велике горе на сьогодні на планеті Земля - це путін, який є вбивця мирного населення і дітей по всьому світу, найманці якого зі зброєю російської армії нападу роблять різні провокації і захоплення слабких країн, це терорист № 1 в світі, який не тільки органнізовує окремі теракти (літак Качинського, літак над Донбасом), а виховує на своїх таємних базах терористів із таких же країн, як і його.
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29.03.2021 19:19 Відповісти
да, как ни печально, даже в 80-хх в Афгане СССР поставляло оружие душманам, дабы поддерживать этот конфликт. А ведь там тоже полегло очень много парней! главный вопрос - ради чего??? ради имперских амбиций партийных бонз того времени... а ведь сейчас все то же самое и происходит. Но кацапам хоть в глаза с с ы - божья роса скажут все
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30.03.2021 10:23 Відповісти
Putin is a murderer and *****
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29.03.2021 19:21 Відповісти
Вот бы Украине такого президента!
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29.03.2021 19:21 Відповісти
Президент Литви Науседа: Путін - убивця - Цензор.НЕТ 8049
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29.03.2021 19:23 Відповісти
Ну не плешивое чмошное *****
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29.03.2021 19:51 Відповісти
ступай ванятка ...казлиная репа на псарню! барин велел тебя сечь розгами!
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29.03.2021 19:58 Відповісти
Ну явно не вечно бухой тупорылый российский валенок.
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29.03.2021 20:59 Відповісти
У ВАЗеленського специфічна щелепа і він такого не може вимовити.

Дякуємо за підтримку, пане Президенте.
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29.03.2021 19:28 Відповісти
Хорошо сегодня сказал Тука: "Если бы Зеленский назвал Путина убийцей, то он тут же бы упал в обморок". С перепугу, ибо он - слизняк.
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29.03.2021 19:33 Відповісти
***** таки слизняк. Верно подметили.
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29.03.2021 20:08 Відповісти
и *****, и ******** - оба слизняки
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29.03.2021 20:19 Відповісти
Xutin Puylo !
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29.03.2021 19:34 Відповісти
""К сожалению, да", - сказал Науседа в ответ на вопрос журналиста." - интересно бы посмотреть видосик, как Зеленский отвечает на такой же вопрос журналиста.
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29.03.2021 19:50 Відповісти
Вовочку бы заклинило от такого вопроса шо капец
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29.03.2021 20:19 Відповісти
он бы ответил: мы думаем, что нет, но говорим да)))))
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30.03.2021 10:25 Відповісти
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6061fa2a9a7947395ee6794b?from=newsfeed
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29.03.2021 19:53 Відповісти
Когда ничтожество у власти-это не проблема этого ничтожества, а проблема государства. Власть в расеи самая народная - народней не бывает! Народ ничего не имеет против существующей власти, готов носить любое ярмо и крепко повязан с ней Крымом. Именно народ решает, кому быть в кремле и, если кремлевский обитатель соответствует его устремлениям и чаяниям, то тому подлецу сидеть в кремле пожизненно!! Педагоги фальсифицируют выборы, пенсионеры и бюджетники массово голосуют за воровскую власть, а молодёжь положила на выборы и просто не ходит голосовать. Стоит только туПину побряцать ядерными причиндалами и ракетами с махами, показать кузькину мать Америке, отжать что-либо у соседа - бараны снова в восторге даруют кумиру очередной срок на разграбление своей страны ! Ничтожество возвысившееся над всеми, делает ничтожными всех. /Чингисхан./
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29.03.2021 19:57 Відповісти
#путин-убийца!
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29.03.2021 19:58 Відповісти
А наш пацифист ....резидент ЗЕбил - капитулянт, очень сомневается в том что кровавый фашист )(уйло убийца. Так как при пристальном рассмотрение он увидел в глаза )(уйла что этот маньяк за мир и он якобы " голубь мира"?
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29.03.2021 20:06 Відповісти
А где Зе в темном уголочке притаился чтоб не трогали трусливое создание с каждым днем пробивает очередное дно и у него нет дна у пустоты нет хребта
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29.03.2021 20:12 Відповісти
зе придьотся прямо ответить на прямой вопрос.
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29.03.2021 20:34 Відповісти
Дякую, пане Президент Науседа.
Вибачте, що наша Країна обрала собі сцикло, яке заглядає кудись постійно пуйлу
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29.03.2021 20:35 Відповісти
ПТН-ХЛО-УЦА
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29.03.2021 20:40 Відповісти
Пуйло-Ким Чен Ынн!шо вы так далеко ходите и спрашиваете?Разворачиваете опросы по куче дерьма.Вы хоть задумываетесь над тем,що вы разворачиваете дебаты над кучей дерьма?
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29.03.2021 20:55 Відповісти
Чувак я дерьмо не обсуждаю!Я не скот с паспортом от вакцинации.
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29.03.2021 20:58 Відповісти
У вас проблемы!
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29.03.2021 20:59 Відповісти
Президент Литви Науседа: Путін - убивця - Цензор.НЕТ 4514"
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29.03.2021 21:10 Відповісти
Ему легко говорить. Литва в НАТО и население меньше трёх млн.
А у Украины только в ордло 1,6 млн минимум в заложниках, плюс Крым 3 млн.
И невменяемый психопат в рф с армией впятеро мощнее.
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29.03.2021 21:10 Відповісти
Найактуальніше питання для Зе-лупи на всіх прес конференціях : чи згодні ви що путін вбивця...Цікаво що буде гундсить це зелене уйпище.. Те що сказав би в цьому випадку Порох всім відомо, а от мекання Зе-дегенрата , це цікаво... А що нам зе-скот скаже? Чи погодиться клован назвати путін **** вбивцею?
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29.03.2021 21:11 Відповісти
Президент Литви Науседа: Путін - убивця - Цензор.НЕТ 4543
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29.03.2021 21:30 Відповісти
Дякуємо, пане справжній Президент!
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29.03.2021 21:52 Відповісти
одразу відчувається президент литви на своєму місці і в очко він заглядувати нікому не буде.
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29.03.2021 22:20 Відповісти
ačiū pone prezidentei
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29.03.2021 22:52 Відповісти
Не забуваємо, що він ху...ло!
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29.03.2021 22:53 Відповісти
Великое княжество Литовское прородитель современной Украины.
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29.03.2021 23:15 Відповісти
Литовське та Руське. Саме так.

А рассєя-паРаша - анти-Русь, висірок та продовження Орди, що колись почалась з сраного Залісся, з першого прото-кацапа, напівполовця андрєйкі богомєрзкага...
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29.03.2021 23:36 Відповісти
Литовцы исторически сильна нация.
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29.03.2021 23:37 Відповісти
Глава Литвы Гитанас Науседа согласен с президентом США Джозефом Байденом, что Путина можно назвать убийцей Источник: https://censor.net/ru/n3256295

СКАЖУ ПРОСТІШЕ, ЛЮБОГО РОСЄЯНСЬКОГО ГОЛОВУ МОЖНО НАЗИВАТИ
ВБИВЦЕЮ - ВІД ЄЛЬЦИНА ЯКИЙ ПОЧАВ ЧЕЧЕНСЬКІ ВІЙНИ І ЗАКІНЧУЮЧИ
ВИРОДКОМ З КДБ, НАВІТЬ ЯКЩО НАВЛЬНОГО ПОСТАВИТИ НА КЕРУВАННЯ
РАСЄЄЮ, ТО ВІН БУДЕ ПРОДОВЖАТИ ВІЙНИ З СУСІДАМИ
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29.03.2021 23:44 Відповісти
Он прав.
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30.03.2021 07:18 Відповісти
А Зе не хочет поучаствовать в флешмобе???
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30.03.2021 07:24 Відповісти
ПУТИН УБИЙЦА И УБИЙЦЫ ТЕ КТО ПОДЖАЛ ПОД СЕБЯ БАНКИ, ФАБРИКИ, ЗАВОДЫ, ПАРОХОДЫ, СМИ И ОСТАЛЬНЫЕ МАССОВЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ !!! НЕ МОЖЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ОДНОМУ ИЛИ ГРУППЕ ЛЮДЕЙ ТО, ЧТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ !!!
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30.03.2021 08:32 Відповісти
второй пошел
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30.03.2021 08:42 Відповісти
Это уже третий: 1. Порох, 2. Байден, 3. Науседа
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30.03.2021 09:09 Відповісти
величезний респект президентам Литви, як нинішньому, так і попередній, і велика повага громадянам Литви, які спроможні послідовно обирати таких президентів
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30.03.2021 10:53 Відповісти
Спасибо президенту Науседе и литовскому народу за их позицию по Украине!
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30.03.2021 11:12 Відповісти
Thanks for sharing this information. I really like your blog post a lot. You actually shared an informative and interesting blog post with everyone.

https://minesweepers.co minesweeper
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30.03.2021 11:32 Відповісти
Убийца!
Путин стал убийцей потому, что его с радостью приняли миллионы русских, фактически националистов. То что Путин ультранационалист и убийца он объявил сам, когда заявил: "Мы будем мочить( убивать) всех в сортире". Сразу стало понятно что, к власти в России в 21 веке пришел хам, негодяй и убийца. Потом, он всегда это подтверждал своими поступками и призывами к национализму людей. В последствии все убедились в том что Путин убийца. Но до сих пор по крайней мере половина русских молится и благославляет этого убийцу. Значит они соучастники убийств и такие же убийцы.
Значит. Путин превратил эту страну Россия в страну убийц.
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30.03.2021 12:24 Відповісти
Правильно написал парень, когда записал такие слова: "Ничтожество возвысившееся над всеми, делает ничтожными всех. "
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30.03.2021 12:28 Відповісти
Настоящий президент!
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30.03.2021 15:50 Відповісти
Я смотрю Литовцы красавцы, больше нас за Украину переживают. Что Даля Грибаускайте что новый Гитанас Науседа.
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30.03.2021 18:45 Відповісти
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