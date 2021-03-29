Президент Литви Науседа: Путін - убивця
Глава Литви Гітанас Науседа згоден із президентом США Джозефом Байденом, що Путіна можна назвати вбивцею.
Таким чином він відповів на запитання журналіста про те, чи згоден із Байденом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на балтійський портал Delfi.
"На жаль, так", - сказав Науседа у відповідь на запитання журналіста.
Він додав, Росія демонстративно не зважає на територіальну цілісність сусідніх країн, зокрема, України.
"Я бачу безліч ознак, які демонструють явну байдужість, назвемо це так, стосовно цінностей цивілізованого світу, ігнорування права націй на самовизначення, ігнорування територіальної цілісності сусідів, що Кремль останнім часом робить досить демонстративно", - сказав Науседа.
Іншим важливим аспектом, за його словами, є те, що ситуація всередині Росії, де режим, як сказав президент, "явно здригається від міцніючої опозиції" і намагається її придушити, "найгрубішим чином" переслідує лідерів опозиції, таких, як Олексій Навальний.
"І далі говорити, втягнувши голову в плечі, що, знаєте, ми шукаємо, як включитися у відносини з Росією, що я іноді чую від своїх колег в Європейському союзі - це потрібно й емоційно, і територіально бути дуже далекими від того, що називається Росією, щоб говорити таке", - зазначив Науседа.
Він стверджував, що Литва точно не буде тією країною, яка "буде байдуже сидіти на задній лавці", бачачи грубі порушення прав людини по сусідству.
Будь ласка, зачекайте...
Смотрите на телеканалах страны, уже завтра...
Точно можно сказать, - что это не будет Зеленский.
Украина слишком зависимая страна для таких "откровений".
Потому что в Литве таких олигархов и нет. А если и есть, то это жалкая имитация и не реалистическая пародия на наших "небожителей". И уж точно они никогда не смогут стать президентами своей страны. Потому что Литва- это, действительно, Европа. И я не имею ввиду только географическое расположение.
...
Дякуємо за підтримку, пане Президенте.
Вибачте, що наша Країна обрала собі сцикло, яке заглядає кудись постійно пуйлу
А у Украины только в ордло 1,6 млн минимум в заложниках, плюс Крым 3 млн.
И невменяемый психопат в рф с армией впятеро мощнее.
А рассєя-паРаша - анти-Русь, висірок та продовження Орди, що колись почалась з сраного Залісся, з першого прото-кацапа, напівполовця андрєйкі богомєрзкага...
СКАЖУ ПРОСТІШЕ, ЛЮБОГО РОСЄЯНСЬКОГО ГОЛОВУ МОЖНО НАЗИВАТИ
ВБИВЦЕЮ - ВІД ЄЛЬЦИНА ЯКИЙ ПОЧАВ ЧЕЧЕНСЬКІ ВІЙНИ І ЗАКІНЧУЮЧИ
ВИРОДКОМ З КДБ, НАВІТЬ ЯКЩО НАВЛЬНОГО ПОСТАВИТИ НА КЕРУВАННЯ
РАСЄЄЮ, ТО ВІН БУДЕ ПРОДОВЖАТИ ВІЙНИ З СУСІДАМИ
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Путин стал убийцей потому, что его с радостью приняли миллионы русских, фактически националистов. То что Путин ультранационалист и убийца он объявил сам, когда заявил: "Мы будем мочить( убивать) всех в сортире". Сразу стало понятно что, к власти в России в 21 веке пришел хам, негодяй и убийца. Потом, он всегда это подтверждал своими поступками и призывами к национализму людей. В последствии все убедились в том что Путин убийца. Но до сих пор по крайней мере половина русских молится и благославляет этого убийцу. Значит они соучастники убийств и такие же убийцы.
Значит. Путин превратил эту страну Россия в страну убийц.