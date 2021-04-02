"У меня нет таких данных, что Путин - убийца", - Бойко. ВИДЕО

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко 1 апреля в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил, что у него "нет данных", чтобы считать президента РФ Владимира Путина - убийцей.

Так политик прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о Путине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"У меня нет таких данных, что он – убийца", – сказал Бойко.



По его мнению, Байдена просто "поймали журналисты". Бойко также считает, что представители украинской власти не должны называть Путина убийцей. Это усложнит переговоры по Донбассу, считает нардеп от ОПЗЖ.

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"А как вы собираетесь вести переговоры в нормандском формате с такой позицией? Вы будете договариваться или обвинять кого-то, обзывать?" – сказал Бойко.



Как сообщалось, 17 марта Байден в интервью телеканалу ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что Путин — "убийца". В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: "Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?" На что Байден ответил "М-м-м, хм-м-м, да". Американский лидер также пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.

На следующий день в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: "Кто как обзывается, тот сам так называется". Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.