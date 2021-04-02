РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11272 посетителя онлайн
Новости Видео
24 853 172

"У меня нет таких данных, что Путин - убийца", - Бойко. ВИДЕО

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко 1 апреля в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил, что у него "нет данных", чтобы считать президента РФ Владимира Путина - убийцей.

Так политик прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о Путине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"У меня нет таких данных, что он – убийца", – сказал Бойко.

По его мнению, Байдена просто "поймали журналисты". Бойко также считает, что представители украинской власти не должны называть Путина убийцей. Это усложнит переговоры по Донбассу, считает нардеп от ОПЗЖ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Бужанский: У цитаты Байдена о Путине-убийце - примитивный контекст

"А как вы собираетесь вести переговоры в нормандском формате с такой позицией? Вы будете договариваться или обвинять кого-то, обзывать?" – сказал Бойко.

Как сообщалось, 17 марта Байден в интервью телеканалу ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что Путин — "убийца". В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: "Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?" На что Байден ответил "М-м-м, хм-м-м, да". Американский лидер также пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.

На следующий день в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: "Кто как обзывается, тот сам так называется". Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.

Бойко Юрий (949) путин владимир (31325)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+96
"У меня нет таких данных, что Путин - убийца", - Бойко - Цензор.НЕТ 2364
показать весь комментарий
02.04.2021 13:42
+72
А у мене є данні що Бойко гомосексуальний півень.
показать весь комментарий
02.04.2021 13:39
+67
Бойко **** ти ватна, стаття Державна зрада тобі світить
показать весь комментарий
02.04.2021 13:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Отправьте уже его обратно в Горловку.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:13 Ответить
ублюдок бойко шлюха с путинского гарема, таких как он земля Украины не должна носить !
показать весь комментарий
02.04.2021 15:15 Ответить
лояльность "украинских" политиков к ***** прямопропорциональна количеству получаемых от ***** рублей.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:19 Ответить
около 15 тысяч смертей украинского народа,для этого ублюдка - не факты и не данные.Заявляющий такое- есть пособник убийства украинцев и пособник рашистской оккупации Украины.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:22 Ответить
"У мене немає таких даних, що Путін - вбивця", - Бойко - Цензор.НЕТ 3752
показать весь комментарий
02.04.2021 15:25 Ответить
Это он после вскрытия с бальзамированием.
показать весь комментарий
03.04.2021 11:07 Ответить
У меня есть данные Бойко редкостная скотыняка
показать весь комментарий
02.04.2021 15:26 Ответить
А у меня есть данные, что порошенко!
показать весь комментарий
04.04.2021 20:23 Ответить
бойко - редчайшая тварь и вор, почему-то до сих пор не сидящий в тюрьме... таких как этот придурок надо вытравливать как крыс...
показать весь комментарий
02.04.2021 15:39 Ответить
А у меня есть данные что бойко-гнида...
показать весь комментарий
02.04.2021 15:55 Ответить
а у меня есть данные что Бойко агент кремля и предатель, при чем явный и давно завербованный!
показать весь комментарий
03.04.2021 03:20 Ответить
когда ж тебя уже прибьют?????????
показать весь комментарий
02.04.2021 15:57 Ответить
Конечно, нет. «Вышки Бойко »тому доказательство
показать весь комментарий
02.04.2021 16:00 Ответить
***
Вы говорите, что плохого
Мне сделал ваш любимый путин?
Да, ерунда! Совсем немного:
Подумаешь, ну, - гибнут люди…
Что за печаль, что в реку дружбы
Какой-то хер льёт тонны яда,
А, может, так оно и нужно?
А может, так оно и надо?
Когда в той речке мёртвой нафиг
Вверх брюхом рыба повсплывает;
И ведь какой приятный запах!
Он так ноздрю ***** ласкает…

А думать просто! Не лениться,
Мозги включить! Очнуться снова!
Хоть что-то, может, прояснится
В мозгах, засранных Киселёвым.
Мне жаль вас, сталинские внуки!
Пред кем вы гнёте ваши спины,
Рабы, целующие руки
Ничтожнейшему господину?
Сосуды ваших тел Создатель
Священной мог наполнить миррой!
Но вам Господней благодати
Милее жижа... из сортира…

Татьяна из Киева, 2014.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:07 Ответить
Всех бывших и нынешних членов ПР на нары. Бойко возглавит это шествие, авось прозреет.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:09 Ответить
Партия регионов ?
показать весь комментарий
02.04.2021 17:23 Ответить
Це бойко - класичний приклад продажного злодюжного брехливого боягузливого хахла - алкоголіка. Таких з Українців ліпили віками. І, нажаль, виходило...
показать весь комментарий
02.04.2021 16:32 Ответить
Закінчив Московський ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора хіміко-технологічний інститут імені Д. І. Менделєєва.
В 1981. Мабуть далі працював над створенням "Новічка"...
показать весь комментарий
04.04.2021 06:19 Ответить
В методичке из Кремля ему четко написали что Путлер не убийца.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:37 Ответить
Забавно. У всех есть, а у него нет
показать весь комментарий
02.04.2021 16:52 Ответить
Да этот Бойко просто тупая кацапска шлюха, два слова не может связать, чтобы мысль донести, набор слов. Овощ 2. Посмотрите что он морозит когда журналисты задают ему "неудобные" вопросы. Присутствие в Верховной Раде таких, изображающих из себя политических деятелей, "Элочек людоедок", да еще и с антиукраинским мировозрением-позор нации. Дико просто, что за этого парашенского болвана готовы проголосовать столько людей, просто в голове не укладывается.
показать весь комментарий
02.04.2021 17:13 Ответить
Бойко - враг Украины, и это хорошо, что из его ротового отверстия выливается залешанское дерьмо, страна должна знать своих врагов в лицо, знать насколько они убоги и трусливы, а те, кто за него голосует на избирательных участках - вы тоже враги Украины и мы вас видим
показать весь комментарий
02.04.2021 17:26 Ответить
Ха! У него нет данных? У всех есть, а у этого перца нету.
показать весь комментарий
02.04.2021 18:07 Ответить
де б це лайно квакало, як не у наташі-мовуНаХлібНеНамажешМосійчук.
показать весь комментарий
02.04.2021 18:18 Ответить
Нет данных - это очень - очень хорошо, давай - чемодан вокзал и к своему любимому путину!
показать весь комментарий
02.04.2021 18:39 Ответить
Це ж він тут політик а у мокшандіj він презерватив використаний. Чого йому туди jхати?
показать весь комментарий
02.04.2021 21:12 Ответить
Бойко ВОР?
показать весь комментарий
02.04.2021 19:03 Ответить
У сбу нема таких даних, що бойко, новінчький, рабінович, ахмєтов, мертвечук і ОПЗЖ і інша нечисть працюють проти України. Але у сбу і інших служб є постійно якісь питання до патріотів
показать весь комментарий
02.04.2021 19:29 Ответить
Гниді бойко не існує 15000 вбитих Українців московитами наказом педофіла-путіна,Гниду бойка повісити,як ворога України.
показать весь комментарий
02.04.2021 20:32 Ответить
Одако все знают, что бойкоМЕРЗОТА!
показать весь комментарий
02.04.2021 21:00 Ответить
почему ты с чечетовым с окна не выпал **** ! ?
показать весь комментарий
02.04.2021 21:05 Ответить
Вся разница в том, что в той же ******** ТАК оголтело и нагло никто себя не чуствует. У нас они себя чуствуют как сыр в масле. Вышки бойко - "никто ни в чем не виноват". Тупо попиляли бабки. Никто не сидит. Подумешь 400 лямов баксов. Не миллиард же. Ну и что что купили у бомжа. Не беда. Не беда даже тот факт что "таланты, гении" не в курсе что такие вышки делает очень немного фирм. Но зачем покупать напрямую? Те производители красть как-то не привыкли, не умеют совсем.
Даже партию шария допустили к выборам (привет патриотам с ЕС, ага).
Тоесть у нас враг не скрывается, ведет себя нагло, распущено и развязано.
Вот так и живем
показать весь комментарий
02.04.2021 21:23 Ответить
"Да, я давал приказы уничтожить наших врагов. Да, мои враги - это наши враги. Да, те кто не понимает, что наши враги, это враги империи - это тоже наши враги. Да, те, кто не смог этого понять - тоже подлежат уничтожению.
Но почему сразу "убийца"?! Я ведь стараюсь на благо своих рабов?!"
показать весь комментарий
02.04.2021 21:52 Ответить
Как только Вова
вскарабкался во ВЛАСТЬ по обломкам взорванных жилых домов: Окурок сразу понял,
что под ним непочатый край лохов! Их грабь, убивай, а они еще добавки попросят!
показать весь комментарий
02.04.2021 22:20 Ответить
Бойко і далі продовжує "зажигать" вже в шустрого, при Бутусову.
Тим часом тут вважають, що, наприклад, в https://censor.net/ru/comments/locate/2008573/01921222-fca6-70a9-9cda-8e7928f741a2 "Може користувачу сподобався якийсь з абзаців у новині про депутата Бойка"
показать весь комментарий
02.04.2021 22:22 Ответить
Ви чекали іншої відповіді від очільника 5-ї колони?
показать весь комментарий
03.04.2021 00:10 Ответить
Баканов, разберись с этим чертом
показать весь комментарий
03.04.2021 00:28 Ответить
- Юрий Анатольевич, скажите, путин убийца?
- У меня нет таких данных
- Сталин убийца?
- У меня нет таких данных

- Пол Пот убийца?
- У меня нет таких данных
- Ким Чен Ын убийца?
- У меня нет таких данных
- "вагнеровцы" убийцы?
- У меня нет таких данных

- Сепары, которые в 2014 г. убили Владимира Рыбака за украинский флаг убийцы?
- У меня нет таких данных
- Земля круглая?
- У меня нет таких данных...
показать весь комментарий
03.04.2021 01:38 Ответить
Ему говорят у вас Фаллос торчит с ануса ... У меня нет таких данных ..
показать весь комментарий
03.04.2021 02:12 Ответить
Путин не убийца , парашенко свинья!
показать весь комментарий
04.04.2021 20:27 Ответить
Бойко, рабинович, Новинский, Медведчук, добкин, Антон Киссе, Мураев, Скорик и так далее по списку партий Опзж и Оппоблока - все это агенты влияния кремля и предатели.
показать весь комментарий
03.04.2021 03:25 Ответить
А у нас есть данные что Путин УБИЙЦА, так что вы господин совравший лжёте как и ваш хозяин в кремле.
показать весь комментарий
03.04.2021 08:33 Ответить
а вышки Бойко уже не актуальны?
показать весь комментарий
03.04.2021 08:54 Ответить
Ну, а шо,відповідь в касу, на насупних в-будь-що-виборах це підвищить процентовку. @обнуті бабушкі йому це не забудуть. Так і будуть розповідать внучкам-дегенератам : " ..а он тельняшку на груди ,ка-а-ак рваньот! И орьот єнтим бєндєрам ,мол, Владимир Владимирович нєубивца! Он дєток любит! Дварци им ананимна строит! Вот!"
******* в нас у@бків.
показать весь комментарий
03.04.2021 08:56 Ответить
Наступних,сорі.
показать весь комментарий
03.04.2021 08:57 Ответить
етот Бойко-пособник оккупантов,должен сидеть на нарах!
показать весь комментарий
03.04.2021 12:05 Ответить
У МЕНЯ И У ВСЕХ ЧЕСТНЫХ УКРАИНЦЕВ ЕСТЬ ДАННЫЕ , ЧТО БОЙКО ВОР И ПУТИНСКИЙ ШПИОН .
показать весь комментарий
03.04.2021 12:46 Ответить
А у нас есть данные, что у вас есть данные.
показать весь комментарий
03.04.2021 13:45 Ответить
Конечно не будет данных!! Ведь этой проКАЦАПСКОЙ шавке еще ездить и ездить в кремльбль за З/Пэшкой и инструкциями.
показать весь комментарий
03.04.2021 14:53 Ответить
Хронічний прокацапський ригівський виродок.
показать весь комментарий
03.04.2021 15:01 Ответить
Невозможно получать данные в отсутсвующие мозги.
показать весь комментарий
03.04.2021 15:26 Ответить
"У меня нет таких данных, что Путин - убийца" а ти сходи до сімей загиблих воїнів, може вони тобі мізки прочистять
показать весь комментарий
03.04.2021 19:31 Ответить
Його мізки тільки куля може прочистити.
показать весь комментарий
04.04.2021 22:59 Ответить
бойка - элитная промокашка
показать весь комментарий
03.04.2021 22:40 Ответить
щоб ти падло здохло, разом зі своїм смердючим путіним
показать весь комментарий
03.04.2021 23:38 Ответить
Пол Украины-агенты Путина?
показать весь комментарий
04.04.2021 11:00 Ответить
"Просто бойко против высоких тарифов и против бендер."
показать весь комментарий
04.04.2021 11:59 Ответить
дурко кацапское как раз опзж бойко ахметов держат электроэнергиюи другие важные они и подымают а бендеры в Молодове при чем тут мы-Бенде́ры (Бендэ́ры; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA молд. Бендерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-3 [3] , Bender; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Бенде́риhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-4 [4] ; от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA перс. ‎ гавань, пристань) - город в непризнанной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Приднестровской Молдавской Республике https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-6 [6] в пределах официальных границ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Молдавии
показать весь комментарий
04.04.2021 12:07 Ответить
Вот прямо беда с этими буйно негодующими. Ты наверное и за зе голосовал?
показать весь комментарий
04.04.2021 12:36 Ответить
Боже упаси я за Зебила и в мыслях никогда не стал бы
показать весь комментарий
04.04.2021 12:44 Ответить
Когда тебя уже поймают,- подстилка ты кремлевская, ты еще за вышки не рассчитался, вор.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:48 Ответить
Бойко - гад і козел, але вийшов із ситуації. Це, як "Чий Крим?". У кацапів за "отрицание" Крима їхнім - стаття!!!! Ви хочете щоб проросійський депутат України порушив закон кацапії і його притягли до відповідальності коли він, вчергове, "непомітно" для СБУ, і різних інших дармоїдів, перелетить у Московію....
показать весь комментарий
05.04.2021 08:52 Ответить
Тварь, глаза разуй, идиот.
показать весь комментарий
16.06.2021 19:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 