"У меня нет таких данных, что Путин - убийца", - Бойко. ВИДЕО
Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко 1 апреля в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил, что у него "нет данных", чтобы считать президента РФ Владимира Путина - убийцей.
Так политик прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о Путине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"У меня нет таких данных, что он – убийца", – сказал Бойко.
По его мнению, Байдена просто "поймали журналисты". Бойко также считает, что представители украинской власти не должны называть Путина убийцей. Это усложнит переговоры по Донбассу, считает нардеп от ОПЗЖ.
"А как вы собираетесь вести переговоры в нормандском формате с такой позицией? Вы будете договариваться или обвинять кого-то, обзывать?" – сказал Бойко.
Как сообщалось, 17 марта Байден в интервью телеканалу ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что Путин — "убийца". В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: "Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?" На что Байден ответил "М-м-м, хм-м-м, да". Американский лидер также пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.
На следующий день в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: "Кто как обзывается, тот сам так называется". Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.
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Вы говорите, что плохого
Мне сделал ваш любимый путин?
Да, ерунда! Совсем немного:
Подумаешь, ну, - гибнут люди…
Что за печаль, что в реку дружбы
Какой-то хер льёт тонны яда,
А, может, так оно и нужно?
А может, так оно и надо?
Когда в той речке мёртвой нафиг
Вверх брюхом рыба повсплывает;
И ведь какой приятный запах!
Он так ноздрю ***** ласкает…
А думать просто! Не лениться,
Мозги включить! Очнуться снова!
Хоть что-то, может, прояснится
В мозгах, засранных Киселёвым.
Мне жаль вас, сталинские внуки!
Пред кем вы гнёте ваши спины,
Рабы, целующие руки
Ничтожнейшему господину?
Сосуды ваших тел Создатель
Священной мог наполнить миррой!
Но вам Господней благодати
Милее жижа... из сортира…
Татьяна из Киева, 2014.
В 1981. Мабуть далі працював над створенням "Новічка"...
Даже партию шария допустили к выборам (привет патриотам с ЕС, ага).
Тоесть у нас враг не скрывается, ведет себя нагло, распущено и развязано.
Вот так и живем
Но почему сразу "убийца"?! Я ведь стараюсь на благо своих рабов?!"
вскарабкался во ВЛАСТЬ по обломкам взорванных жилых домов: Окурок сразу понял,
что под ним непочатый край лохов! Их грабь, убивай, а они еще добавки попросят!
Тим часом тут вважають, що, наприклад, в https://censor.net/ru/comments/locate/2008573/01921222-fca6-70a9-9cda-8e7928f741a2 "Може користувачу сподобався якийсь з абзаців у новині про депутата Бойка"
- У меня нет таких данных
- Сталин убийца?
- У меня нет таких данных
- Пол Пот убийца?
- У меня нет таких данных
- Ким Чен Ын убийца?
- У меня нет таких данных
- "вагнеровцы" убийцы?
- У меня нет таких данных
- Сепары, которые в 2014 г. убили Владимира Рыбака за украинский флаг убийцы?
- У меня нет таких данных
- Земля круглая?
- У меня нет таких данных...
******* в нас у@бків.