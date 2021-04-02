"У мене немає таких даних, що Путін - вбивця", - Бойко. ВIДЕО

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко 1 квітня в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" заявив, що у нього "немає даних", щоб вважати президента РФ Володимира Путіна - вбивцею.

Так політик прокоментував заяву президента США Джо Байдена про Путіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"У мене немає таких даних, що він - вбивця", - сказав Бойко.

На його думку, Байдена просто "спіймали журналісти". Бойко також вважає, що представники української влади не повинні називати Путіна вбивцею. Це ускладнить переговори щодо Донбасу, вважає нардеп від ОПЗЖ.

"А як ви збираєтеся вести переговори в нормандському форматі з такою позицією? Ви будете домовлятися чи звинувачувати когось, обзивати?" - сказав Бойко.

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Як повідомлялося, 17 березня Байден в інтерв'ю телеканалу ABC відповів ствердно на питання, чи вважає він, що Путін - "вбивця". В ході інтерв'ю журналіст ABC Джордж Стефанопулос також запитав його: "Ви знаєте [особисто] Володимира Путіна, чи вважаєте ви його вбивцею?" На що Байден відповів "М-м-м, хм-м-м, так". Американський лідер також пообіцяв, що Росія "заплатить" за втручання в президентські вибори, якщо воно підтвердиться.

Наступного дня в ході зустрічі з громадськими діячами Криму президент Росії побажав Байдену здоров'я і згадав дитячу приказку: "Хто як обзивається, той сам так називається". Пізніше російський лідер запропонував американському президентові провести дискусію в прямому ефірі.