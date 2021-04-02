"У мене немає таких даних, що Путін - вбивця", - Бойко. ВIДЕО
Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко 1 квітня в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" заявив, що у нього "немає даних", щоб вважати президента РФ Володимира Путіна - вбивцею.
Так політик прокоментував заяву президента США Джо Байдена про Путіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"У мене немає таких даних, що він - вбивця", - сказав Бойко.
На його думку, Байдена просто "спіймали журналісти". Бойко також вважає, що представники української влади не повинні називати Путіна вбивцею. Це ускладнить переговори щодо Донбасу, вважає нардеп від ОПЗЖ.
"А як ви збираєтеся вести переговори в нормандському форматі з такою позицією? Ви будете домовлятися чи звинувачувати когось, обзивати?" - сказав Бойко.
Як повідомлялося, 17 березня Байден в інтерв'ю телеканалу ABC відповів ствердно на питання, чи вважає він, що Путін - "вбивця". В ході інтерв'ю журналіст ABC Джордж Стефанопулос також запитав його: "Ви знаєте [особисто] Володимира Путіна, чи вважаєте ви його вбивцею?" На що Байден відповів "М-м-м, хм-м-м, так". Американський лідер також пообіцяв, що Росія "заплатить" за втручання в президентські вибори, якщо воно підтвердиться.
Наступного дня в ході зустрічі з громадськими діячами Криму президент Росії побажав Байдену здоров'я і згадав дитячу приказку: "Хто як обзивається, той сам так називається". Пізніше російський лідер запропонував американському президентові провести дискусію в прямому ефірі.
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Вы говорите, что плохого
Мне сделал ваш любимый путин?
Да, ерунда! Совсем немного:
Подумаешь, ну, - гибнут люди…
Что за печаль, что в реку дружбы
Какой-то хер льёт тонны яда,
А, может, так оно и нужно?
А может, так оно и надо?
Когда в той речке мёртвой нафиг
Вверх брюхом рыба повсплывает;
И ведь какой приятный запах!
Он так ноздрю ***** ласкает…
А думать просто! Не лениться,
Мозги включить! Очнуться снова!
Хоть что-то, может, прояснится
В мозгах, засранных Киселёвым.
Мне жаль вас, сталинские внуки!
Пред кем вы гнёте ваши спины,
Рабы, целующие руки
Ничтожнейшему господину?
Сосуды ваших тел Создатель
Священной мог наполнить миррой!
Но вам Господней благодати
Милее жижа... из сортира…
Татьяна из Киева, 2014.
В 1981. Мабуть далі працював над створенням "Новічка"...
Даже партию шария допустили к выборам (привет патриотам с ЕС, ага).
Тоесть у нас враг не скрывается, ведет себя нагло, распущено и развязано.
Вот так и живем
Но почему сразу "убийца"?! Я ведь стараюсь на благо своих рабов?!"
вскарабкался во ВЛАСТЬ по обломкам взорванных жилых домов: Окурок сразу понял,
что под ним непочатый край лохов! Их грабь, убивай, а они еще добавки попросят!
Тим часом тут вважають, що, наприклад, в https://censor.net/ru/comments/locate/2008573/01921222-fca6-70a9-9cda-8e7928f741a2 "Може користувачу сподобався якийсь з абзаців у новині про депутата Бойка"
- У меня нет таких данных
- Сталин убийца?
- У меня нет таких данных
- Пол Пот убийца?
- У меня нет таких данных
- Ким Чен Ын убийца?
- У меня нет таких данных
- "вагнеровцы" убийцы?
- У меня нет таких данных
- Сепары, которые в 2014 г. убили Владимира Рыбака за украинский флаг убийцы?
- У меня нет таких данных
- Земля круглая?
- У меня нет таких данных...
******* в нас у@бків.