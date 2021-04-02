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"У мене немає таких даних, що Путін - вбивця", - Бойко. ВIДЕО

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко 1 квітня в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" заявив, що у нього "немає даних", щоб вважати президента РФ Володимира Путіна - вбивцею.

Так політик прокоментував заяву президента США Джо Байдена про Путіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"У мене немає таких даних, що він - вбивця", - сказав Бойко.

На його думку, Байдена просто "спіймали журналісти". Бойко також вважає, що представники української влади не повинні називати Путіна вбивцею. Це ускладнить переговори щодо Донбасу, вважає нардеп від ОПЗЖ.

"А як ви збираєтеся вести переговори в нормандському форматі з такою позицією? Ви будете домовлятися чи звинувачувати когось, обзивати?" - сказав Бойко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голосу" Железняк про Путіна-вбивцю: У своїй книзі Байден набагато жорсткіше пройшовся по президенту РФ

Як повідомлялося, 17 березня Байден в інтерв'ю телеканалу ABC відповів ствердно на питання, чи вважає він, що Путін - "вбивця". В ході інтерв'ю журналіст ABC Джордж Стефанопулос також запитав його: "Ви знаєте [особисто] Володимира Путіна, чи вважаєте ви його вбивцею?" На що Байден відповів "М-м-м, хм-м-м, так". Американський лідер також пообіцяв, що Росія "заплатить" за втручання в президентські вибори, якщо воно підтвердиться.

Наступного дня в ході зустрічі з громадськими діячами Криму президент Росії побажав Байдену здоров'я і згадав дитячу приказку: "Хто як обзивається, той сам так називається". Пізніше російський лідер запропонував американському президентові провести дискусію в прямому ефірі.

Автор: 

Бойко Юрій (440) путін володимир (23878)


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Топ коментарі
+96
"У меня нет таких данных, что Путин - убийца", - Бойко - Цензор.НЕТ 2364
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02.04.2021 13:42
+72
А у мене є данні що Бойко гомосексуальний півень.
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02.04.2021 13:39
+67
Бойко **** ти ватна, стаття Державна зрада тобі світить
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02.04.2021 13:41
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Отправьте уже его обратно в Горловку.
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02.04.2021 15:13 Відповісти
ублюдок бойко шлюха с путинского гарема, таких как он земля Украины не должна носить !
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02.04.2021 15:15 Відповісти
лояльность "украинских" политиков к ***** прямопропорциональна количеству получаемых от ***** рублей.
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02.04.2021 15:19 Відповісти
около 15 тысяч смертей украинского народа,для этого ублюдка - не факты и не данные.Заявляющий такое- есть пособник убийства украинцев и пособник рашистской оккупации Украины.
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02.04.2021 15:22 Відповісти
"У мене немає таких даних, що Путін - вбивця", - Бойко - Цензор.НЕТ 3752
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02.04.2021 15:25 Відповісти
Это он после вскрытия с бальзамированием.
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03.04.2021 11:07 Відповісти
У меня есть данные Бойко редкостная скотыняка
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02.04.2021 15:26 Відповісти
А у меня есть данные, что порошенко!
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04.04.2021 20:23 Відповісти
бойко - редчайшая тварь и вор, почему-то до сих пор не сидящий в тюрьме... таких как этот придурок надо вытравливать как крыс...
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02.04.2021 15:39 Відповісти
А у меня есть данные что бойко-гнида...
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02.04.2021 15:55 Відповісти
а у меня есть данные что Бойко агент кремля и предатель, при чем явный и давно завербованный!
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03.04.2021 03:20 Відповісти
когда ж тебя уже прибьют?????????
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02.04.2021 15:57 Відповісти
Конечно, нет. «Вышки Бойко »тому доказательство
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02.04.2021 16:00 Відповісти
***
Вы говорите, что плохого
Мне сделал ваш любимый путин?
Да, ерунда! Совсем немного:
Подумаешь, ну, - гибнут люди…
Что за печаль, что в реку дружбы
Какой-то хер льёт тонны яда,
А, может, так оно и нужно?
А может, так оно и надо?
Когда в той речке мёртвой нафиг
Вверх брюхом рыба повсплывает;
И ведь какой приятный запах!
Он так ноздрю ***** ласкает…

А думать просто! Не лениться,
Мозги включить! Очнуться снова!
Хоть что-то, может, прояснится
В мозгах, засранных Киселёвым.
Мне жаль вас, сталинские внуки!
Пред кем вы гнёте ваши спины,
Рабы, целующие руки
Ничтожнейшему господину?
Сосуды ваших тел Создатель
Священной мог наполнить миррой!
Но вам Господней благодати
Милее жижа... из сортира…

Татьяна из Киева, 2014.
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02.04.2021 16:07 Відповісти
Всех бывших и нынешних членов ПР на нары. Бойко возглавит это шествие, авось прозреет.
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02.04.2021 16:09 Відповісти
Партия регионов ?
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02.04.2021 17:23 Відповісти
Це бойко - класичний приклад продажного злодюжного брехливого боягузливого хахла - алкоголіка. Таких з Українців ліпили віками. І, нажаль, виходило...
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02.04.2021 16:32 Відповісти
Закінчив Московський ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора хіміко-технологічний інститут імені Д. І. Менделєєва.
В 1981. Мабуть далі працював над створенням "Новічка"...
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04.04.2021 06:19 Відповісти
В методичке из Кремля ему четко написали что Путлер не убийца.
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02.04.2021 16:37 Відповісти
Забавно. У всех есть, а у него нет
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02.04.2021 16:52 Відповісти
Да этот Бойко просто тупая кацапска шлюха, два слова не может связать, чтобы мысль донести, набор слов. Овощ 2. Посмотрите что он морозит когда журналисты задают ему "неудобные" вопросы. Присутствие в Верховной Раде таких, изображающих из себя политических деятелей, "Элочек людоедок", да еще и с антиукраинским мировозрением-позор нации. Дико просто, что за этого парашенского болвана готовы проголосовать столько людей, просто в голове не укладывается.
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02.04.2021 17:13 Відповісти
Бойко - враг Украины, и это хорошо, что из его ротового отверстия выливается залешанское дерьмо, страна должна знать своих врагов в лицо, знать насколько они убоги и трусливы, а те, кто за него голосует на избирательных участках - вы тоже враги Украины и мы вас видим
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02.04.2021 17:26 Відповісти
Ха! У него нет данных? У всех есть, а у этого перца нету.
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02.04.2021 18:07 Відповісти
де б це лайно квакало, як не у наташі-мовуНаХлібНеНамажешМосійчук.
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02.04.2021 18:18 Відповісти
Нет данных - это очень - очень хорошо, давай - чемодан вокзал и к своему любимому путину!
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02.04.2021 18:39 Відповісти
Це ж він тут політик а у мокшандіj він презерватив використаний. Чого йому туди jхати?
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02.04.2021 21:12 Відповісти
Бойко ВОР?
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02.04.2021 19:03 Відповісти
У сбу нема таких даних, що бойко, новінчький, рабінович, ахмєтов, мертвечук і ОПЗЖ і інша нечисть працюють проти України. Але у сбу і інших служб є постійно якісь питання до патріотів
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02.04.2021 19:29 Відповісти
Гниді бойко не існує 15000 вбитих Українців московитами наказом педофіла-путіна,Гниду бойка повісити,як ворога України.
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02.04.2021 20:32 Відповісти
Одако все знают, что бойкоМЕРЗОТА!
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02.04.2021 21:00 Відповісти
почему ты с чечетовым с окна не выпал **** ! ?
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02.04.2021 21:05 Відповісти
Вся разница в том, что в той же ******** ТАК оголтело и нагло никто себя не чуствует. У нас они себя чуствуют как сыр в масле. Вышки бойко - "никто ни в чем не виноват". Тупо попиляли бабки. Никто не сидит. Подумешь 400 лямов баксов. Не миллиард же. Ну и что что купили у бомжа. Не беда. Не беда даже тот факт что "таланты, гении" не в курсе что такие вышки делает очень немного фирм. Но зачем покупать напрямую? Те производители красть как-то не привыкли, не умеют совсем.
Даже партию шария допустили к выборам (привет патриотам с ЕС, ага).
Тоесть у нас враг не скрывается, ведет себя нагло, распущено и развязано.
Вот так и живем
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02.04.2021 21:23 Відповісти
"Да, я давал приказы уничтожить наших врагов. Да, мои враги - это наши враги. Да, те кто не понимает, что наши враги, это враги империи - это тоже наши враги. Да, те, кто не смог этого понять - тоже подлежат уничтожению.
Но почему сразу "убийца"?! Я ведь стараюсь на благо своих рабов?!"
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02.04.2021 21:52 Відповісти
Как только Вова
вскарабкался во ВЛАСТЬ по обломкам взорванных жилых домов: Окурок сразу понял,
что под ним непочатый край лохов! Их грабь, убивай, а они еще добавки попросят!
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02.04.2021 22:20 Відповісти
Бойко і далі продовжує "зажигать" вже в шустрого, при Бутусову.
Тим часом тут вважають, що, наприклад, в https://censor.net/ru/comments/locate/2008573/01921222-fca6-70a9-9cda-8e7928f741a2 "Може користувачу сподобався якийсь з абзаців у новині про депутата Бойка"
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02.04.2021 22:22 Відповісти
Ви чекали іншої відповіді від очільника 5-ї колони?
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03.04.2021 00:10 Відповісти
Баканов, разберись с этим чертом
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03.04.2021 00:28 Відповісти
- Юрий Анатольевич, скажите, путин убийца?
- У меня нет таких данных
- Сталин убийца?
- У меня нет таких данных

- Пол Пот убийца?
- У меня нет таких данных
- Ким Чен Ын убийца?
- У меня нет таких данных
- "вагнеровцы" убийцы?
- У меня нет таких данных

- Сепары, которые в 2014 г. убили Владимира Рыбака за украинский флаг убийцы?
- У меня нет таких данных
- Земля круглая?
- У меня нет таких данных...
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03.04.2021 01:38 Відповісти
Ему говорят у вас Фаллос торчит с ануса ... У меня нет таких данных ..
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03.04.2021 02:12 Відповісти
Путин не убийца , парашенко свинья!
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04.04.2021 20:27 Відповісти
Бойко, рабинович, Новинский, Медведчук, добкин, Антон Киссе, Мураев, Скорик и так далее по списку партий Опзж и Оппоблока - все это агенты влияния кремля и предатели.
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03.04.2021 03:25 Відповісти
А у нас есть данные что Путин УБИЙЦА, так что вы господин совравший лжёте как и ваш хозяин в кремле.
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03.04.2021 08:33 Відповісти
а вышки Бойко уже не актуальны?
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03.04.2021 08:54 Відповісти
Ну, а шо,відповідь в касу, на насупних в-будь-що-виборах це підвищить процентовку. @обнуті бабушкі йому це не забудуть. Так і будуть розповідать внучкам-дегенератам : " ..а он тельняшку на груди ,ка-а-ак рваньот! И орьот єнтим бєндєрам ,мол, Владимир Владимирович нєубивца! Он дєток любит! Дварци им ананимна строит! Вот!"
******* в нас у@бків.
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03.04.2021 08:56 Відповісти
Наступних,сорі.
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03.04.2021 08:57 Відповісти
етот Бойко-пособник оккупантов,должен сидеть на нарах!
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03.04.2021 12:05 Відповісти
У МЕНЯ И У ВСЕХ ЧЕСТНЫХ УКРАИНЦЕВ ЕСТЬ ДАННЫЕ , ЧТО БОЙКО ВОР И ПУТИНСКИЙ ШПИОН .
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03.04.2021 12:46 Відповісти
А у нас есть данные, что у вас есть данные.
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03.04.2021 13:45 Відповісти
Конечно не будет данных!! Ведь этой проКАЦАПСКОЙ шавке еще ездить и ездить в кремльбль за З/Пэшкой и инструкциями.
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03.04.2021 14:53 Відповісти
Хронічний прокацапський ригівський виродок.
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03.04.2021 15:01 Відповісти
Невозможно получать данные в отсутсвующие мозги.
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03.04.2021 15:26 Відповісти
"У меня нет таких данных, что Путин - убийца" а ти сходи до сімей загиблих воїнів, може вони тобі мізки прочистять
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03.04.2021 19:31 Відповісти
Його мізки тільки куля може прочистити.
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04.04.2021 22:59 Відповісти
бойка - элитная промокашка
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03.04.2021 22:40 Відповісти
щоб ти падло здохло, разом зі своїм смердючим путіним
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03.04.2021 23:38 Відповісти
Пол Украины-агенты Путина?
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04.04.2021 11:00 Відповісти
"Просто бойко против высоких тарифов и против бендер."
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04.04.2021 11:59 Відповісти
дурко кацапское как раз опзж бойко ахметов держат электроэнергиюи другие важные они и подымают а бендеры в Молодове при чем тут мы-Бенде́ры (Бендэ́ры; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA молд. Бендерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-3 [3] , Bender; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Бенде́риhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-4 [4] ; от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA перс. ‎ гавань, пристань) - город в непризнанной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Приднестровской Молдавской Республике https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B#cite_note-6 [6] в пределах официальных границ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Молдавии
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04.04.2021 12:07 Відповісти
Вот прямо беда с этими буйно негодующими. Ты наверное и за зе голосовал?
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04.04.2021 12:36 Відповісти
Боже упаси я за Зебила и в мыслях никогда не стал бы
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04.04.2021 12:44 Відповісти
Когда тебя уже поймают,- подстилка ты кремлевская, ты еще за вышки не рассчитался, вор.
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04.04.2021 18:48 Відповісти
Бойко - гад і козел, але вийшов із ситуації. Це, як "Чий Крим?". У кацапів за "отрицание" Крима їхнім - стаття!!!! Ви хочете щоб проросійський депутат України порушив закон кацапії і його притягли до відповідальності коли він, вчергове, "непомітно" для СБУ, і різних інших дармоїдів, перелетить у Московію....
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05.04.2021 08:52 Відповісти
Тварь, глаза разуй, идиот.
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16.06.2021 19:56 Відповісти
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