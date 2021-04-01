"Слуга народа" Бужанский: У цитаты Байдена о Путине-убийце - примитивный контекст

Украине не нужен Байден, чтобы назвать Россию страной-агрессором, а Путина - виновным "в войне и аннексии".

Народный депутат "СН" в комментарии Цензор.НЕТ не стал называть президента РФ Путина убийцей, но сказал, что тот "несет большую ответственность".

"Убийца – это тот, кто непосредственно совершил убийство. А тот, кто отдал приказ, несет большую ответственность. У цитаты президента США в данном случае – примитивный контекст. Его спросили: "Путин убийца? Да или нет?". Он ответил утвердительно", - сказал Бужанский.

"Слуга народа" считает, что Украине "не нужно "мериться" Байденом".

"У нас семь лет идет война, потерянные территории, 13 тысяч погибших. Разве нам нужно, чтобы кто-то озвучивал то, что мы и так видим?! Россия – страна-агрессор, которая незаконно аннексировала Крым и затеяла войну на Донбассе. Ее руководитель прямо и непосредственно в этом виноват", - добавил Бужанский.

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Он также отметил, что Украина - не первая страна в истории, оказавшаяся в такой ситуации.

"История знает такие конфликты и попытки мирного их урегулирования. Нам всем над этим надо работать. В каком формате? Не это главное", - считает Бужанский.

Перемирие он назвал шагом, который "необходим нам для того, чтобы двигаться дальше в нужном нам ключе. Пока что не очень получается", - добавил "слуга народа".

Как разные депутаты оценивают высказывание Байдена, подтвердившего, что считает Путина убийцей, можно прочитать здесь.

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