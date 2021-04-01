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"Слуга народа" Бужанский: У цитаты Байдена о Путине-убийце - примитивный контекст

Украине не нужен Байден, чтобы назвать Россию страной-агрессором, а Путина - виновным "в войне и аннексии".

Народный депутат "СН" в комментарии Цензор.НЕТ не стал называть президента РФ Путина убийцей, но сказал, что тот "несет большую ответственность".

"Убийца – это тот, кто непосредственно совершил убийство. А тот, кто отдал приказ, несет большую ответственность. У цитаты президента США в данном случае – примитивный контекст. Его спросили: "Путин убийца? Да или нет?". Он ответил утвердительно", - сказал Бужанский.

"Слуга народа" считает, что Украине "не нужно "мериться" Байденом".

"У нас семь лет идет война, потерянные территории, 13 тысяч погибших. Разве нам нужно, чтобы кто-то озвучивал то, что мы и так видим?! Россия – страна-агрессор, которая незаконно аннексировала Крым и затеяла войну на Донбассе. Ее руководитель прямо и непосредственно в этом виноват", - добавил Бужанский.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Потураев о Путине-убийце: Не знаю, как можно отрицать этот неоднократно доказанный факт

Он также отметил, что Украина - не первая страна в истории, оказавшаяся в такой ситуации.

"История знает такие конфликты и попытки мирного их урегулирования. Нам всем над этим надо работать. В каком формате? Не это главное", - считает Бужанский.

Перемирие он назвал шагом, который "необходим нам для того, чтобы двигаться дальше в нужном нам ключе. Пока что не очень получается", - добавил "слуга народа".

Как разные депутаты оценивают высказывание Байдена, подтвердившего, что считает Путина убийцей, можно прочитать здесь.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Яременко: Слова Байдена о Путине-убийце показали, что отношений между США и РФ на сегодня нет

Автор: 

Байден Джо (2790) путин владимир (31318) россия (95660) США (26835) Бужанский Максим (103)


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Топ комментарии
+63
Істота з мозком амеби говорить про примітив, ага...
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01.04.2021 16:40
+33
Бужанский - ты уже всех устал... Мож в Израиль пора?
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01.04.2021 16:41
+22
"Слуга народа" Бужанский: У цитаты Байдена о Путине-убийце - примитивный контекст - Цензор.НЕТ 3574
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01.04.2021 16:46
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Істота з мозком амеби говорить про примітив, ага...
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01.04.2021 16:40 Ответить
Це розумово неповноцінне, точно почуло запах із пекла, якщо так почало говорити, але це все одно ворог України, і його потрібно знищити
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01.04.2021 16:47 Ответить
Таваріщь! Прєкратітє аньтісімітіз-з-з!
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01.04.2021 19:22 Ответить
Он хотел отличится, но на все что его хватило- обосрался
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01.04.2021 18:59 Ответить
этот маланец -ВОР и подстилка !!!!
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01.04.2021 20:31 Ответить
Волки , - Уже стали Овцами.
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01.04.2021 16:40 Ответить
Бужанский - ты уже всех устал... Мож в Израиль пора?
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01.04.2021 16:41 Ответить
В деревянном скафандре
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01.04.2021 17:15 Ответить
в цинке с гвоздями
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01.04.2021 17:33 Ответить
Деревья нужно беречь, леса не бесконечные.
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01.04.2021 19:09 Ответить
Им зеленые мусорные пакеты в самый раз.
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01.04.2021 19:10 Ответить
А чому він і досі не сидить, що він там робить у ВР ?
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01.04.2021 21:09 Ответить
косоглазая обезьяна кого то убедила своей тупостью и антиукраинкостью???
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01.04.2021 16:42 Ответить
Бужанский свою карьеру скорее всего начинал так же как и Ляшко. Интелект = 0
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01.04.2021 16:42 Ответить
А ляшка хотя бы анальный отвир залышывся недоторканым...а у этого скота вряд ли...там наверное в начале карьеры дупло было будь здоров...
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01.04.2021 16:48 Ответить
Лизнул в очередной раз....
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01.04.2021 16:45 Ответить
почему этот залётный фуцан до сих пор жирно кормится с украинского народа ?
это же нонсенс,kurwa mac..
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01.04.2021 16:46 Ответить
Потому что он член партии "слуг" зеленского, коломойского и прочих подобных.
Но себе на шею их посадил мудрый нарид.
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01.04.2021 16:58 Ответить
Для зели ценный кадр
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01.04.2021 17:16 Ответить
"Слуга народа" Бужанский: У цитаты Байдена о Путине-убийце - примитивный контекст - Цензор.НЕТ 3574
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01.04.2021 16:46 Ответить
Бужанский ватный дурачок ,пора ехать на Ростов .ту-туууу.....
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01.04.2021 16:50 Ответить
Цю "прислугу ху*ла" депортувати до Африки до людоїдів..хай собі бужанину зроблять...
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01.04.2021 16:57 Ответить
Нема ні у кого під рукою лопати, щоб гепнути цього дебіла по кумполу? Що воно, патло, робить??? Хоче нас з Штатами посварити???
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01.04.2021 16:53 Ответить
ти його обрало - тобі й лопату в руки, диванний воєн
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01.04.2021 18:04 Ответить
Отсель грозить мы будем америкосам (за москальское бабло). А про в каком формате правильно сказал. путя заставляет уплаченное бабло в любом формате отрабатывать.
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01.04.2021 16:55 Ответить
*Садись---два! Не в журнал, не в дневник и родителей в школу не надо! Такие же дятлы! Это приговор!*.
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01.04.2021 16:57 Ответить
Примитивный был твой папа когда из твоей мамы во время хер не достал, де вас понабиралось столько ватников тупорылых
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01.04.2021 16:57 Ответить
От уже рабская душонка

***

Не стану зеленым желать по вражде
ночей под тюремным замком,
но пусть они ходят по малой нужде
то уксусом, то кипятком.
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01.04.2021 17:02 Ответить
чем выше лезет обезьяна тем лучше виден её зад. Тем понятнее стратегия кодлана Коломойского: продать всё что ещё в Украине не продано .У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./ А деньги любят тишину.
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01.04.2021 17:03 Ответить
Говно всплыло и забулькало.
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01.04.2021 17:10 Ответить
Байден: Зеленский меня обманул и скоро за это заплатит - The Washington Post
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01.04.2021 17:13 Ответить
Імбецили не розуміють що українцям життєво важливе озвучування об'єктивних фактів союзниками. Бо той хто озвучив правду - друг, а той хто замовчує правду - ворог.
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01.04.2021 17:16 Ответить
Бужанский нам не друг. Типичное чмо, которому дороже руский язык. По ящику картинку одну показываете, а на деле бизнес и хорошая жизнь вместе с мошанами.
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01.04.2021 17:42 Ответить
"Слуга народу" Бужанський: У цитати Байдена про Путіна-вбивцю - примітивний контекст - Цензор.НЕТ 8928
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01.04.2021 17:42 Ответить
КАКОЙ ТО МУДАК ЧТО-ТО ЛЯПНУЛ А ЧЕГО-ТО НА МНОЙ УВАЖАЕМОМ ЦЕНЗОРЕ ПОДХВАТИТЛИ ЭТОТ СРАЧ И НАЧАЛИ ЕГО РАЗЖОВЫВАТЬ ? НАДО УВАЖАТЬ СЕБЯ !
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01.04.2021 17:50 Ответить
Бужанському не дають спокійно жити "лаври" Дубинського?
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01.04.2021 17:57 Ответить
"Разве нам нужно, чтобы кто-то озвучивал то, что мы и так видим?!" Источник: https://censor.net/ru/n3257045

А ти спробуй найвеличнішого застав таке сказать! Тиждень ОПу відмивати та провітрювати будете, а найвеличніший все одно не скаже, бо "та сторона" така "сторона"
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01.04.2021 18:03 Ответить
Одноклеточное рассуждает
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01.04.2021 19:16 Ответить
********* пучеглазое
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01.04.2021 19:52 Ответить
Этот *******, бужанский, показатель недалекости наших масс.
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01.04.2021 20:58 Ответить
Один кучерявий вже допи.....ся.
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01.04.2021 20:59 Ответить
Имбецил примитивный Бужанский решил порассуждать над примитивизмом)))
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01.04.2021 21:02 Ответить
скользкое говно, обтекает как может, одним словом - СН стайл
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01.04.2021 21:51 Ответить
всё верно и прямо сказал.
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02.04.2021 02:00 Ответить
 
 