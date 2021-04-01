"Слуга народу" Бужанський: У цитати Байдена про Путіна-вбивцю - примітивний контекст
Україні не потрібен Байден, щоб назвати Росію країною-агресором, а Путіна - винним "у війні й анексії".
Народний депутат "СН" у коментарі Цензор.НЕТ не став називати президента РФ Путіна вбивцею, але сказав, що той "несе велику відповідальність".
"Вбивця - це той, хто безпосередньо вчинив убивство. А той, хто віддав наказ, несе велику відповідальність. У цитати президента США в даному випадку - примітивний контекст. Його запитали: "Путін вбивця? Так чи ні?". Він відповів ствердно", - сказав Бужанський.
"Слуга народу" вважає, що Україні "не потрібно" мірятися "Байденом".
"У нас сім років йде війна, втрачено території, 13 тисяч загиблих. Хіба нам потрібно, щоб хтось озвучував те, що ми і так бачимо?! Росія - країна-агресор, яка незаконно анексувала Крим і затіяла війну на Донбасі. Її керівник прямо і безпосередньо в цьому винен", - додав Бужанський.
Він також зазначив, що Україна - не перша країна в історії, яка опинилася в такій ситуації.
"Історія знає такі конфлікти і спроби мирного їх врегулювання. Нам всім над цим треба працювати. В якому форматі? Не це головне", - вважає Бужанський.
Перемир'я він назвав кроком, який "потрібен нам для того, щоб рухатися далі в потрібному нам ключі. Поки що не дуже виходить", - додав "слуга народу".
Як різні депутати оцінюють висловлювання Байдена, який підтвердив, що вважає Путіна вбивцею, можна прочитати тут.
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это же нонсенс,kurwa mac..
Но себе на шею их посадил мудрый нарид.
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Не стану зеленым желать по вражде
ночей под тюремным замком,
но пусть они ходят по малой нужде
то уксусом, то кипятком.
А ти спробуй найвеличнішого застав таке сказать! Тиждень ОПу відмивати та провітрювати будете, а найвеличніший все одно не скаже, бо "та сторона" така "сторона"