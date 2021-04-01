"Слуга народу" Бужанський: У цитати Байдена про Путіна-вбивцю - примітивний контекст

Україні не потрібен Байден, щоб назвати Росію країною-агресором, а Путіна - винним "у війні й анексії".

Народний депутат "СН" у коментарі Цензор.НЕТ не став називати президента РФ Путіна вбивцею, але сказав, що той "несе велику відповідальність".

"Вбивця - це той, хто безпосередньо вчинив убивство. А той, хто віддав наказ, несе велику відповідальність. У цитати президента США в даному випадку - примітивний контекст. Його запитали: "Путін вбивця? Так чи ні?". Він відповів ствердно", - сказав Бужанський.

"Слуга народу" вважає, що Україні "не потрібно" мірятися "Байденом".

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"У нас сім років йде війна, втрачено території, 13 тисяч загиблих. Хіба нам потрібно, щоб хтось озвучував те, що ми і так бачимо?! Росія - країна-агресор, яка незаконно анексувала Крим і затіяла війну на Донбасі. Її керівник прямо і безпосередньо в цьому винен", - додав Бужанський.

Він також зазначив, що Україна - не перша країна в історії, яка опинилася в такій ситуації.

"Історія знає такі конфлікти і спроби мирного їх врегулювання. Нам всім над цим треба працювати. В якому форматі? Не це головне", - вважає Бужанський.

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Перемир'я він назвав кроком, який "потрібен нам для того, щоб рухатися далі в потрібному нам ключі. Поки що не дуже виходить", - додав "слуга народу".

Як різні депутати оцінюють висловлювання Байдена, який підтвердив, що вважає Путіна вбивцею, можна прочитати тут.