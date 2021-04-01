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"Слуга народу" Бужанський: У цитати Байдена про Путіна-вбивцю - примітивний контекст

Україні не потрібен Байден, щоб назвати Росію країною-агресором, а Путіна - винним "у війні й анексії".

Народний депутат "СН" у коментарі Цензор.НЕТ не став називати президента РФ Путіна вбивцею, але сказав, що той "несе велику відповідальність".

"Вбивця - це той, хто безпосередньо вчинив убивство. А той, хто віддав наказ, несе велику відповідальність. У цитати президента США в даному випадку - примітивний контекст. Його запитали: "Путін вбивця? Так чи ні?". Він відповів ствердно", - сказав Бужанський.

"Слуга народу" вважає, що Україні "не потрібно" мірятися "Байденом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Яременко: Слова Байдена про Путіна-вбивцю показали, що відносин між США і РФ на сьогодні немає

"У нас сім років йде війна, втрачено території, 13 тисяч загиблих. Хіба нам потрібно, щоб хтось озвучував те, що ми і так бачимо?! Росія - країна-агресор, яка незаконно анексувала Крим і затіяла війну на Донбасі. Її керівник прямо і безпосередньо в цьому винен", - додав Бужанський.

Він також зазначив, що Україна - не перша країна в історії, яка опинилася в такій ситуації.

"Історія знає такі конфлікти і спроби мирного їх врегулювання. Нам всім над цим треба працювати. В якому форматі? Не це головне", - вважає Бужанський.

Також читайте: "Слуга народу" Потураєв про Путіна-вбивцю: Не знаю, як можна заперечувати цей неодноразово доведений факт

Перемир'я він назвав кроком, який "потрібен нам для того, щоб рухатися далі в потрібному нам ключі. Поки що не дуже виходить", - додав "слуга народу".

Як різні депутати оцінюють висловлювання Байдена, який підтвердив, що вважає Путіна вбивцею, можна прочитати тут.

Автор: 

Байден Джо (2888) путін володимир (23869) росія (65346) США (23032) Бужанський Максим (103)


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Топ коментарі
+63
Істота з мозком амеби говорить про примітив, ага...
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01.04.2021 16:40
+33
Бужанский - ты уже всех устал... Мож в Израиль пора?
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01.04.2021 16:41
+22
"Слуга народа" Бужанский: У цитаты Байдена о Путине-убийце - примитивный контекст - Цензор.НЕТ 3574
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01.04.2021 16:46
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Істота з мозком амеби говорить про примітив, ага...
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01.04.2021 16:40 Відповісти
Це розумово неповноцінне, точно почуло запах із пекла, якщо так почало говорити, але це все одно ворог України, і його потрібно знищити
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01.04.2021 16:47 Відповісти
Таваріщь! Прєкратітє аньтісімітіз-з-з!
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01.04.2021 19:22 Відповісти
Он хотел отличится, но на все что его хватило- обосрался
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01.04.2021 18:59 Відповісти
этот маланец -ВОР и подстилка !!!!
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01.04.2021 20:31 Відповісти
Волки , - Уже стали Овцами.
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01.04.2021 16:40 Відповісти
Бужанский - ты уже всех устал... Мож в Израиль пора?
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01.04.2021 16:41 Відповісти
В деревянном скафандре
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01.04.2021 17:15 Відповісти
в цинке с гвоздями
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01.04.2021 17:33 Відповісти
Деревья нужно беречь, леса не бесконечные.
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01.04.2021 19:09 Відповісти
Им зеленые мусорные пакеты в самый раз.
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01.04.2021 19:10 Відповісти
А чому він і досі не сидить, що він там робить у ВР ?
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01.04.2021 21:09 Відповісти
косоглазая обезьяна кого то убедила своей тупостью и антиукраинкостью???
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01.04.2021 16:42 Відповісти
Бужанский свою карьеру скорее всего начинал так же как и Ляшко. Интелект = 0
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01.04.2021 16:42 Відповісти
А ляшка хотя бы анальный отвир залышывся недоторканым...а у этого скота вряд ли...там наверное в начале карьеры дупло было будь здоров...
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01.04.2021 16:48 Відповісти
Лизнул в очередной раз....
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01.04.2021 16:45 Відповісти
почему этот залётный фуцан до сих пор жирно кормится с украинского народа ?
это же нонсенс,kurwa mac..
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01.04.2021 16:46 Відповісти
Потому что он член партии "слуг" зеленского, коломойского и прочих подобных.
Но себе на шею их посадил мудрый нарид.
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01.04.2021 16:58 Відповісти
Для зели ценный кадр
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01.04.2021 17:16 Відповісти
"Слуга народа" Бужанский: У цитаты Байдена о Путине-убийце - примитивный контекст - Цензор.НЕТ 3574
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01.04.2021 16:46 Відповісти
Бужанский ватный дурачок ,пора ехать на Ростов .ту-туууу.....
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01.04.2021 16:50 Відповісти
Цю "прислугу ху*ла" депортувати до Африки до людоїдів..хай собі бужанину зроблять...
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01.04.2021 16:57 Відповісти
Нема ні у кого під рукою лопати, щоб гепнути цього дебіла по кумполу? Що воно, патло, робить??? Хоче нас з Штатами посварити???
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01.04.2021 16:53 Відповісти
ти його обрало - тобі й лопату в руки, диванний воєн
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01.04.2021 18:04 Відповісти
Отсель грозить мы будем америкосам (за москальское бабло). А про в каком формате правильно сказал. путя заставляет уплаченное бабло в любом формате отрабатывать.
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01.04.2021 16:55 Відповісти
*Садись---два! Не в журнал, не в дневник и родителей в школу не надо! Такие же дятлы! Это приговор!*.
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01.04.2021 16:57 Відповісти
Примитивный был твой папа когда из твоей мамы во время хер не достал, де вас понабиралось столько ватников тупорылых
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01.04.2021 16:57 Відповісти
От уже рабская душонка

***

Не стану зеленым желать по вражде
ночей под тюремным замком,
но пусть они ходят по малой нужде
то уксусом, то кипятком.
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01.04.2021 17:02 Відповісти
чем выше лезет обезьяна тем лучше виден её зад. Тем понятнее стратегия кодлана Коломойского: продать всё что ещё в Украине не продано .У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./ А деньги любят тишину.
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01.04.2021 17:03 Відповісти
Говно всплыло и забулькало.
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01.04.2021 17:10 Відповісти
Байден: Зеленский меня обманул и скоро за это заплатит - The Washington Post
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01.04.2021 17:13 Відповісти
Імбецили не розуміють що українцям життєво важливе озвучування об'єктивних фактів союзниками. Бо той хто озвучив правду - друг, а той хто замовчує правду - ворог.
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01.04.2021 17:16 Відповісти
Бужанский нам не друг. Типичное чмо, которому дороже руский язык. По ящику картинку одну показываете, а на деле бизнес и хорошая жизнь вместе с мошанами.
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01.04.2021 17:42 Відповісти
"Слуга народу" Бужанський: У цитати Байдена про Путіна-вбивцю - примітивний контекст - Цензор.НЕТ 8928
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01.04.2021 17:42 Відповісти
КАКОЙ ТО МУДАК ЧТО-ТО ЛЯПНУЛ А ЧЕГО-ТО НА МНОЙ УВАЖАЕМОМ ЦЕНЗОРЕ ПОДХВАТИТЛИ ЭТОТ СРАЧ И НАЧАЛИ ЕГО РАЗЖОВЫВАТЬ ? НАДО УВАЖАТЬ СЕБЯ !
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01.04.2021 17:50 Відповісти
Бужанському не дають спокійно жити "лаври" Дубинського?
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01.04.2021 17:57 Відповісти
"Разве нам нужно, чтобы кто-то озвучивал то, что мы и так видим?!" Источник: https://censor.net/ru/n3257045

А ти спробуй найвеличнішого застав таке сказать! Тиждень ОПу відмивати та провітрювати будете, а найвеличніший все одно не скаже, бо "та сторона" така "сторона"
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01.04.2021 18:03 Відповісти
Одноклеточное рассуждает
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01.04.2021 19:16 Відповісти
********* пучеглазое
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01.04.2021 19:52 Відповісти
Этот *******, бужанский, показатель недалекости наших масс.
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01.04.2021 20:58 Відповісти
Один кучерявий вже допи.....ся.
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01.04.2021 20:59 Відповісти
Имбецил примитивный Бужанский решил порассуждать над примитивизмом)))
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01.04.2021 21:02 Відповісти
скользкое говно, обтекает как может, одним словом - СН стайл
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01.04.2021 21:51 Відповісти
всё верно и прямо сказал.
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02.04.2021 02:00 Відповісти
 
 