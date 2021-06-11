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Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда

Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" о решении отдельных вопросов, связанных с проведением разведывательных мероприятий, принятый Верховной Радой 21 мая 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщнии пресс-служба главы государства.

"Документ призван усовершенствовать деятельность разведывательных органов Украины, создать правовые основы для рассмотрения судом ходатайств о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий, повысит эффективность и оперативность раскрытия правонарушений", - сообщает 

Закон вводит исключение из общего правила об обязательном фиксировании судебного процесса техническими средствами. В частности, такая фиксация не происходит при рассмотрении судом дел о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.

Согласно документу, глава апелляционного суда (или назначенный им судья апелляционного суда) будет контролировать соблюдение прав, свобод и интересов лиц при рассмотрении вопроса о предоставлении разрешения на разведывательные мероприятия.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Также читайте: Раде следует как можно скорее принять проект закона об основах государственной антикоррупционной политики, - Зеленский

Автор: 

закон (3175) Зеленский (20185) розыск (840)


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Топ комментарии
+4
Знайдено яйця, про які казав Арестович!Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда - Цензор.НЕТ 4058
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11.06.2021 21:54
+4
Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда - Цензор.НЕТ 3476
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11.06.2021 21:57
+2
Це імітація перемоги,як і вся державна діяльність зеленої плісняви !!!)))
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11.06.2021 21:49
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Це перемога?
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11.06.2021 21:40 Ответить
Це імітація перемоги,як і вся державна діяльність зеленої плісняви !!!)))
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11.06.2021 21:49 Ответить
Нет диктатура!
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11.06.2021 21:42 Ответить
ето должно существенно повысить, углубить и улушить, а возможно даже и расширить.
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11.06.2021 21:44 Ответить
Треба дивитись глибше і ширєє !!!)))
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11.06.2021 21:50 Ответить
и слухать вдалечiнь и трохи направо
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11.06.2021 21:54 Ответить
І пілона не впасти..вниз головою....😆
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11.06.2021 21:54 Ответить
Поедь в Израиль и спроси, как это делается во время войны. Впрочем, ему что война, что квн...
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11.06.2021 21:48 Ответить
Чессним громадянинам нічого лякатися!
Чессні- бідні!!
😆
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11.06.2021 21:52 Ответить
якийсь зебіл не інакцше
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11.06.2021 21:53 Ответить
Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда - Цензор.НЕТ 3725
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11.06.2021 21:53 Ответить
Меня всегда веселили некоторые организации в Украине.
Раньше Национальная гвардия (первого варианта), а сейчас МВД вкупе с НГУ.
У первой НГ, веселило наличие РСЗО "Град", танков и рот разведки и специального назначения. И как вишенка на тортике в Главном управлении - странное подобие разведывательного органа.
На простой вопрос: - А зачем вам это "хозяйство"?, чуваки гордо выпячивали грудь колесом и отвечали: - Надо!. На встречный вопрос: - Читали ли вы закон про НГ?, они ещё больше надувались и отказывались отвечать.
Ещё больший маразм был, когда они начали вводить у себя воздушно-десантную службу.
В конце-концов, именно из-за наличия непонятных "разведок" их одним мигом и прикрыли.
Части, которые оказались в составе ВСУ, ничем похвастаться не могли, показывая отсутствие абсолютно любых способностей, кроме показух на стадионных сборищах. Части, которые оказались в составе МВД, "прекрасно "себя показали в 2014 году.
Теперь, у нас есть нечто страшное. НГУ нового образца.
Оставим в покое полк "Азов". Это отдельный разговор.
Но ГДЕ остальные боевые части? )))) Дальше не продолжаем, потому что ... потому что это вооружённые мусора. Правда переодетые в другую форму.
Ну и теперь авакяны, решили обзавестись парком самолётов номенклатуры ВТА (военно-транспортной авиации). ЗАЧЕМ? Да, про вертолёты уже молчим.
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11.06.2021 22:51 Ответить
Знайдено яйця, про які казав Арестович!Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда - Цензор.НЕТ 4058
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11.06.2021 21:54 Ответить
Це ж маленькі зебільчики.
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11.06.2021 22:02 Ответить
Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда - Цензор.НЕТ 3275
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11.06.2021 21:56 Ответить
Тобто "уліки" зможуть з'являтися в процесі суду? В залежності від того, чого в доказовій базі не достає? Воно ж не зареєстроване!
Наступним аналогам Ріфа, Кузьменко та Дугарь буде дуже важко виправдатись - "розвідувальні докази", що не були зареєстровані, закопають будь-кого, якщо і прокурор "свій на 100%", і в ДБР "свои люди" та й реформа судів вже 2 роки як зупинена... А воно захищене від імпічменту краще, ніж Конституція від змін
КУРВИ!
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11.06.2021 21:57 Ответить
Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда - Цензор.НЕТ 3476
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11.06.2021 21:57 Ответить
Хочу быть разведчиком по тарифам Облгаза, Облэнерго, Теплоэнерго. куда написать заявление?
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11.06.2021 22:05 Ответить
Звони брату дерьмака, он трудоустраивает за 30%.
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11.06.2021 22:07 Ответить
Спершу тобі потрібно вивчити Українську
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11.06.2021 22:23 Ответить
Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда - Цензор.НЕТ 6536
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11.06.2021 22:24 Ответить
я всегда думал, что у правоохранителей это называеться просто и ясно - оперативно-разыскные мероприятия , а разведка это удел только военных ... а оно вон как, сплошные, мля розвидныки...перед разведкой которая в АТО за линию соприкосновения лазит не стыдно? а штирлицы с баблом???
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11.06.2021 22:28 Ответить
Кабинет Министров одобрил направление 6 млн долларов со счетов Украины в Международном валютном фонде, который ожидает от Украины большего прогресса в реформах, на списание долга Судана перед фондом. Ранее, в октябре 2018 года посол Судана в России Надир Юсуф Бабикер заявил, что крымский референдум соответствует международному праву, и его результаты следует признавать.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина Зеленского № 612 от 9 июня.
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11.06.2021 23:33 Ответить
шо оно несет???? Какие развед операции после предания огласке при куче левых лиц решения суда ????
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11.06.2021 23:36 Ответить
Зеленський підписав закон про вдосконалення проведення розвідувальних заходів за рішенням суду - Цензор.НЕТ 346
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11.06.2021 23:42 Ответить
 
 