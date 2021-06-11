Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" о решении отдельных вопросов, связанных с проведением разведывательных мероприятий, принятый Верховной Радой 21 мая 2021 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщнии пресс-служба главы государства.
"Документ призван усовершенствовать деятельность разведывательных органов Украины, создать правовые основы для рассмотрения судом ходатайств о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий, повысит эффективность и оперативность раскрытия правонарушений", - сообщает
Закон вводит исключение из общего правила об обязательном фиксировании судебного процесса техническими средствами. В частности, такая фиксация не происходит при рассмотрении судом дел о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.
Согласно документу, глава апелляционного суда (или назначенный им судья апелляционного суда) будет контролировать соблюдение прав, свобод и интересов лиц при рассмотрении вопроса о предоставлении разрешения на разведывательные мероприятия.
Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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Чессні- бідні!!
😆
Раньше Национальная гвардия (первого варианта), а сейчас МВД вкупе с НГУ.
У первой НГ, веселило наличие РСЗО "Град", танков и рот разведки и специального назначения. И как вишенка на тортике в Главном управлении - странное подобие разведывательного органа.
На простой вопрос: - А зачем вам это "хозяйство"?, чуваки гордо выпячивали грудь колесом и отвечали: - Надо!. На встречный вопрос: - Читали ли вы закон про НГ?, они ещё больше надувались и отказывались отвечать.
Ещё больший маразм был, когда они начали вводить у себя воздушно-десантную службу.
В конце-концов, именно из-за наличия непонятных "разведок" их одним мигом и прикрыли.
Части, которые оказались в составе ВСУ, ничем похвастаться не могли, показывая отсутствие абсолютно любых способностей, кроме показух на стадионных сборищах. Части, которые оказались в составе МВД, "прекрасно "себя показали в 2014 году.
Теперь, у нас есть нечто страшное. НГУ нового образца.
Оставим в покое полк "Азов". Это отдельный разговор.
Но ГДЕ остальные боевые части? )))) Дальше не продолжаем, потому что ... потому что это вооружённые мусора. Правда переодетые в другую форму.
Ну и теперь авакяны, решили обзавестись парком самолётов номенклатуры ВТА (военно-транспортной авиации). ЗАЧЕМ? Да, про вертолёты уже молчим.
Наступним аналогам Ріфа, Кузьменко та Дугарь буде дуже важко виправдатись - "розвідувальні докази", що не були зареєстровані, закопають будь-кого, якщо і прокурор "свій на 100%", і в ДБР "свои люди" та й реформа судів вже 2 роки як зупинена... А воно захищене від імпічменту краще, ніж Конституція від змін
КУРВИ!
Об этом говорится в распоряжении Кабмина Зеленского № 612 от 9 июня.
предания огласке при куче левых лицрешения суда ????