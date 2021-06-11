Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" о решении отдельных вопросов, связанных с проведением разведывательных мероприятий, принятый Верховной Радой 21 мая 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщнии пресс-служба главы государства.

"Документ призван усовершенствовать деятельность разведывательных органов Украины, создать правовые основы для рассмотрения судом ходатайств о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий, повысит эффективность и оперативность раскрытия правонарушений", - сообщает

Закон вводит исключение из общего правила об обязательном фиксировании судебного процесса техническими средствами. В частности, такая фиксация не происходит при рассмотрении судом дел о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.

Согласно документу, глава апелляционного суда (или назначенный им судья апелляционного суда) будет контролировать соблюдение прав, свобод и интересов лиц при рассмотрении вопроса о предоставлении разрешения на разведывательные мероприятия.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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