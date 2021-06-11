Зеленський підписав закон про вдосконалення проведення розвідувальних заходів за рішенням суду
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо вирішення окремих питань, пов’язаних з проведенням розвідувальних заходів" № 1473-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 21 травня 2021 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави.
"Документ покликаний удосконалити діяльність розвідувальних органів України, створити правові засади для розгляду судом клопотань про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів, що підвищить ефективність і оперативність розкриття правопорушень", - сказано в повідомленні.
Закон запроваджує виняток із загального правила про обов'язкове фіксування судового процесу технічними засобами. Зокрема, така фіксація не відбувається при розгляді судом справ щодо надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.
Згідно з документом, голова апеляційного суду (або призначений ним суддя апеляційного суду) контролюватиме дотримання прав, свобод та інтересів осіб під час розгляду питання про надання дозволу на розвідувальні заходи.
Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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Чессні- бідні!!
😆
Раньше Национальная гвардия (первого варианта), а сейчас МВД вкупе с НГУ.
У первой НГ, веселило наличие РСЗО "Град", танков и рот разведки и специального назначения. И как вишенка на тортике в Главном управлении - странное подобие разведывательного органа.
На простой вопрос: - А зачем вам это "хозяйство"?, чуваки гордо выпячивали грудь колесом и отвечали: - Надо!. На встречный вопрос: - Читали ли вы закон про НГ?, они ещё больше надувались и отказывались отвечать.
Ещё больший маразм был, когда они начали вводить у себя воздушно-десантную службу.
В конце-концов, именно из-за наличия непонятных "разведок" их одним мигом и прикрыли.
Части, которые оказались в составе ВСУ, ничем похвастаться не могли, показывая отсутствие абсолютно любых способностей, кроме показух на стадионных сборищах. Части, которые оказались в составе МВД, "прекрасно "себя показали в 2014 году.
Теперь, у нас есть нечто страшное. НГУ нового образца.
Оставим в покое полк "Азов". Это отдельный разговор.
Но ГДЕ остальные боевые части? )))) Дальше не продолжаем, потому что ... потому что это вооружённые мусора. Правда переодетые в другую форму.
Ну и теперь авакяны, решили обзавестись парком самолётов номенклатуры ВТА (военно-транспортной авиации). ЗАЧЕМ? Да, про вертолёты уже молчим.
Наступним аналогам Ріфа, Кузьменко та Дугарь буде дуже важко виправдатись - "розвідувальні докази", що не були зареєстровані, закопають будь-кого, якщо і прокурор "свій на 100%", і в ДБР "свои люди" та й реформа судів вже 2 роки як зупинена... А воно захищене від імпічменту краще, ніж Конституція від змін
КУРВИ!
Об этом говорится в распоряжении Кабмина Зеленского № 612 от 9 июня.
предания огласке при куче левых лицрешения суда ????