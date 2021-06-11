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Новини
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Зеленський підписав закон про вдосконалення проведення розвідувальних заходів за рішенням суду

Зеленський підписав закон про вдосконалення проведення розвідувальних заходів за рішенням суду

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо вирішення окремих питань, пов’язаних з проведенням розвідувальних заходів" № 1473-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 21 травня 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави.

"Документ покликаний удосконалити діяльність розвідувальних органів України, створити правові засади для розгляду судом клопотань про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів, що підвищить ефективність і оперативність розкриття правопорушень", - сказано в повідомленні.

Закон запроваджує виняток із загального правила про обов'язкове фіксування судового процесу технічними засобами. Зокрема, така фіксація не відбувається при розгляді судом справ щодо надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.

Згідно з документом, голова апеляційного суду (або призначений ним суддя апеляційного суду) контролюватиме дотримання прав, свобод та інтересів осіб під час розгляду питання про надання дозволу на розвідувальні заходи.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Автор: 

закон (2822) Зеленський (23642) розшук (650)


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Топ коментарі
+4
Знайдено яйця, про які казав Арестович!Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда - Цензор.НЕТ 4058
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11.06.2021 21:54
+4
Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда - Цензор.НЕТ 3476
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11.06.2021 21:57
+2
Це імітація перемоги,як і вся державна діяльність зеленої плісняви !!!)))
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11.06.2021 21:49
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Це перемога?
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11.06.2021 21:40 Відповісти
Це імітація перемоги,як і вся державна діяльність зеленої плісняви !!!)))
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11.06.2021 21:49 Відповісти
Нет диктатура!
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11.06.2021 21:42 Відповісти
ето должно существенно повысить, углубить и улушить, а возможно даже и расширить.
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11.06.2021 21:44 Відповісти
Треба дивитись глибше і ширєє !!!)))
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11.06.2021 21:50 Відповісти
и слухать вдалечiнь и трохи направо
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11.06.2021 21:54 Відповісти
І пілона не впасти..вниз головою....😆
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11.06.2021 21:54 Відповісти
Поедь в Израиль и спроси, как это делается во время войны. Впрочем, ему что война, что квн...
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11.06.2021 21:48 Відповісти
Чессним громадянинам нічого лякатися!
Чессні- бідні!!
😆
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11.06.2021 21:52 Відповісти
якийсь зебіл не інакцше
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11.06.2021 21:53 Відповісти
Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда - Цензор.НЕТ 3725
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11.06.2021 21:53 Відповісти
Меня всегда веселили некоторые организации в Украине.
Раньше Национальная гвардия (первого варианта), а сейчас МВД вкупе с НГУ.
У первой НГ, веселило наличие РСЗО "Град", танков и рот разведки и специального назначения. И как вишенка на тортике в Главном управлении - странное подобие разведывательного органа.
На простой вопрос: - А зачем вам это "хозяйство"?, чуваки гордо выпячивали грудь колесом и отвечали: - Надо!. На встречный вопрос: - Читали ли вы закон про НГ?, они ещё больше надувались и отказывались отвечать.
Ещё больший маразм был, когда они начали вводить у себя воздушно-десантную службу.
В конце-концов, именно из-за наличия непонятных "разведок" их одним мигом и прикрыли.
Части, которые оказались в составе ВСУ, ничем похвастаться не могли, показывая отсутствие абсолютно любых способностей, кроме показух на стадионных сборищах. Части, которые оказались в составе МВД, "прекрасно "себя показали в 2014 году.
Теперь, у нас есть нечто страшное. НГУ нового образца.
Оставим в покое полк "Азов". Это отдельный разговор.
Но ГДЕ остальные боевые части? )))) Дальше не продолжаем, потому что ... потому что это вооружённые мусора. Правда переодетые в другую форму.
Ну и теперь авакяны, решили обзавестись парком самолётов номенклатуры ВТА (военно-транспортной авиации). ЗАЧЕМ? Да, про вертолёты уже молчим.
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11.06.2021 22:51 Відповісти
Знайдено яйця, про які казав Арестович!Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда - Цензор.НЕТ 4058
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11.06.2021 21:54 Відповісти
Це ж маленькі зебільчики.
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11.06.2021 22:02 Відповісти
Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда - Цензор.НЕТ 3275
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11.06.2021 21:56 Відповісти
Тобто "уліки" зможуть з'являтися в процесі суду? В залежності від того, чого в доказовій базі не достає? Воно ж не зареєстроване!
Наступним аналогам Ріфа, Кузьменко та Дугарь буде дуже важко виправдатись - "розвідувальні докази", що не були зареєстровані, закопають будь-кого, якщо і прокурор "свій на 100%", і в ДБР "свои люди" та й реформа судів вже 2 роки як зупинена... А воно захищене від імпічменту краще, ніж Конституція від змін
КУРВИ!
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11.06.2021 21:57 Відповісти
Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда - Цензор.НЕТ 3476
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11.06.2021 21:57 Відповісти
Хочу быть разведчиком по тарифам Облгаза, Облэнерго, Теплоэнерго. куда написать заявление?
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11.06.2021 22:05 Відповісти
Звони брату дерьмака, он трудоустраивает за 30%.
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11.06.2021 22:07 Відповісти
Спершу тобі потрібно вивчити Українську
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11.06.2021 22:23 Відповісти
Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда - Цензор.НЕТ 6536
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11.06.2021 22:24 Відповісти
я всегда думал, что у правоохранителей это называеться просто и ясно - оперативно-разыскные мероприятия , а разведка это удел только военных ... а оно вон как, сплошные, мля розвидныки...перед разведкой которая в АТО за линию соприкосновения лазит не стыдно? а штирлицы с баблом???
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11.06.2021 22:28 Відповісти
Кабинет Министров одобрил направление 6 млн долларов со счетов Украины в Международном валютном фонде, который ожидает от Украины большего прогресса в реформах, на списание долга Судана перед фондом. Ранее, в октябре 2018 года посол Судана в России Надир Юсуф Бабикер заявил, что крымский референдум соответствует международному праву, и его результаты следует признавать.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина Зеленского № 612 от 9 июня.
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11.06.2021 23:33 Відповісти
шо оно несет???? Какие развед операции после предания огласке при куче левых лиц решения суда ????
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11.06.2021 23:36 Відповісти
Зеленський підписав закон про вдосконалення проведення розвідувальних заходів за рішенням суду - Цензор.НЕТ 346
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11.06.2021 23:42 Відповісти
 
 