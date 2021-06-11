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Встреча Зеленского и Байдена планируется на конец июля, - Кулеба

Встреча Зеленского и Байдена планируется на конец июля, - Кулеба

Встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Джо Байдена планируется на конец июля. Министерство иностранных дел Украины работает над тем, чтобы визит украинского лидера был максимально результативным.

Как перелдает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".

"Обсуждается дата в конце июля для визита президента Украины в Соединенные Штаты", - заявил он.

По словам Кулебы, кроме встречи с Джо Байденом запланированы и другие мероприятия .

"Это будет официальный полноценный визит в рамках которого в рамках которого будет не только встреча с президентом США Джо Байденом, но и ряд других мероприятий", - добавил он.

Глава украинского МИДа добавил, что украинская делегация будет большая, поскольку будет обсуждаться много вопросов.

"Я думаю, что будет очень большая делегация, потому что очень широкая повестка дня, много вопросов. Мы очень тщательно готовим этот визит. Мы уже начали его готовить. Уже работаем над ключевыми элементами программы и договоренностями", - подчеркнул Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден сначала должен встретиться с Зеленским, а затем с Путиным, - глава МИД Польши Рау

Автор: 

Байден (2785) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+12
А Байден об этом хоть догадывается? Али нет?
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11.06.2021 21:55
+8
Зустріч Зеленського і Байдена планується на кінець липня, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5259
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11.06.2021 22:29
+7
***** точно хватить кондрашка.
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11.06.2021 21:57
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Байден доживет ???
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11.06.2021 21:54 Ответить
***** точно хватить кондрашка.
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11.06.2021 21:57 Ответить
Согласен, он точно заболеет, у него будет насморк, когда тебя будут хоронить.
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12.06.2021 05:42 Ответить
Публічні заяви МЗС України це вже крик відчаю слабких дипломатів Зеленського, направлений в першу чергу адміністрації Байдена, яка не хоче дослухатись до української влади і не хоче погоджувати з Україною свої пропозиції Путіну по припиненню війни! Байден діє всупереч інтересам України, дозволяє добудувати Північний потік-2 і може піти на ще більші поступки путіну, які поставлять Україну на межу знищення! Один тільки запуск газогону дозволяє путіну підривати всю ГТС України і заморозити взимку десятки мільйонів українців! Кулеба поганий і слабкий міністр МЗС, який не може вести війну на дипломатичному фронті, потрібен екс-міністр Тарасюк, щоб працювати з американцями не через публічні заяви МЗС а по дипломатичним каналам. Україні потрібно готуватись до повної зупинки транзитна газу і міняти застарілі газотурбінні двигуни газоперекачувальних агрегатів, які споживають мільярд кубів газу на рік, на електричні та дизельні двигуни а також на нові ГТД ГПА, виробництва Заря-Машпроект які споживають на 25% газу менше! Ми маємо модернізувати ГТС, щоб запускати ГТС після численних аварій, ще без газу в трубах, коли ГТД ГПА ще не можуть працювати без газу, щоб прокачувати мінімальні обсяги газу для підтримки міського опалення взимку! Ми маємо переводити міські котельні та ТЕС частково на біопаливо чого в нас мільярд тон щороку - деревину, агровідходи та лушпиння соняшнику, щоб мати можливість обійтись без газу, мазуту та вугілля! Потрібно переключити інвесторів зеленої енергетики з непотрібних сонячних та вітрових електростанцій на малі електростанції на біопаливі (деревині та лушпинні соняшнику), щоб в кожному більш менш великому населеному пункті була своя мала електростанція на біопаливі яка зможе запитати критичних споживачів - лікарні, військові частини, вузли зв'язку, магазини, аптеки, пекарні, місцеві виробництва!
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12.06.2021 15:18 Ответить
Игоречек, ты уже докатился до того, что кацапам жалуешься?)))
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13.06.2021 20:04 Ответить
Ти з якої дири виповзло, чмо диряве?!
Заповзи, гніда, назад, та прапорець кацапський з ж0пи вийми, обдроченець.
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12.06.2021 15:52 Ответить
Козломордый, ты хоть заметил, что вы уже спокойно реагируете кличку своего ***** и прекрасно понимаете о ком идет речь?)))
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13.06.2021 19:54 Ответить
Конец июля? Какого года?
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11.06.2021 21:54 Ответить
в армянський четвер
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14.06.2021 02:29 Ответить
А Байден об этом хоть догадывается? Али нет?
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11.06.2021 21:55 Ответить
Байден ждет или записи его разговора с Моникой уже слиты фсб.
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11.06.2021 21:57 Ответить
С Капитолия все глаза проглядел, когда же наконец заявится в гости.
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11.06.2021 22:09 Ответить
И не перестают крестится "Чур тебя, нечистое. Чур тебя".
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11.06.2021 22:14 Ответить
Зустріч Зеленського і Байдена планується на кінець липня, - Кулеба - Цензор.НЕТ 604
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12.06.2021 16:22 Ответить
Петр Алексеевич все порешал.
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11.06.2021 22:17 Ответить
И не сомневайтесь в том , что Порошенко все порешал 👍🏼👍🏼👍🏼😏
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11.06.2021 22:28 Ответить
Без его соизволения даже солнце не встает.
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11.06.2021 23:33 Ответить
Тут ти правий!!! "Вован" - "НІХТО!!!" Всі питання американці вирішують саме з "Порохом"!!!
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12.06.2021 09:45 Ответить
Побачте який результат буде
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12.06.2021 10:09 Ответить
Встреча Зеленского и Байдена планируется на конец июля, ...или нет, но это не точно.
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11.06.2021 21:56 Ответить
зустріч живих з мертвими планується на ***
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11.06.2021 21:58 Ответить
Сначала от Зели требуется сделать "домашнее задание", а потом уже мечтать о поездке в США и рассказывать лохам тупые сказки.
Кстати напомню, что США до сих пор не прислали сюда своего посла и не приняли от Маркаровой верительных грамот. Знаки, так сказать.
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11.06.2021 21:58 Ответить
Зеля намилюй жопу.
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11.06.2021 21:58 Ответить
А шо Байден гей?
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11.06.2021 22:01 Ответить
та не....и шо теперь зельцу грязным ходить? ))))
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11.06.2021 22:08 Ответить
Ага!!! "Печник" !!! Буде "Вовану" ретельно "глинку месить" От тільки "кайфу" від цього він не отримає Буде просто "боляче" Дуже боляче!!!
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12.06.2021 09:51 Ответить
моника спать до конца июля ложиться не будет...скурит все айкосы
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11.06.2021 21:59 Ответить
Толку встречаться с трудом читающим телепромт и отвечающим на заранее подготовленные вопросы журналистов по бумажке байденом ?
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11.06.2021 22:01 Ответить
А чому лапоть сюди припхався?
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11.06.2021 22:07 Ответить
и че твое куйло в швейцарию попрется на встречу с ним
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11.06.2021 23:19 Ответить
Может не нужно это зелёное позорище выпускать? Может закрыть этого бедоносца где-то лучше
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11.06.2021 22:02 Ответить
Опять зебилы рассказывают сказки лохам73%. Ведь американцы даже не подтвердили встречу
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11.06.2021 22:05 Ответить
Я б "планировал поездки" после "судьбоносной встречи" байдена с пуйлом. Может статься, что и разговаривать с байденом не о чем будет.....
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11.06.2021 22:05 Ответить
але ж анонсували візит на початок липня, на день Незалежності США!
Знову зебіли наіпали? - традиційно...
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11.06.2021 22:09 Ответить
та брешут как дышут (забывая предыдущие версии)))))
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11.06.2021 22:10 Ответить
ну... уже планировали и встречу с Байденом перед встречей с ******....
планов громадье)))
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11.06.2021 22:09 Ответить
Порох сегодня на "прямом" возил зеленых обрыганов по их же дерьму эпично
кто не видел - посмотрите. Это было во-первых красиво, во-вторых (наконец то) без ограничений и цензуры, и в-третьих - просто убийственно в цель. Браво ПАП!
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11.06.2021 22:27 Ответить
Ему надоело молчать и его сегодняшнее выступление , действительно , заслуживает внимания !
Респект Петру Алексеевичу , так держать !!👍🏼😊
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11.06.2021 22:33 Ответить
вчера на "говно+говно" перешли все границы.
это ответка. причем я думаю ответка не ограниченная во времени. зеленые реально охренели в своей безнаказанности. поэтому самое интересное впереди.
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11.06.2021 22:46 Ответить
Зустріч Зеленського і Байдена планується на кінець липня, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5259
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11.06.2021 22:29 Ответить
😁😂😂👍🏼
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11.06.2021 22:34 Ответить
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11.06.2021 22:34 Ответить
Зустріч Зеленського і Байдена планується на кінець липня, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3950
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11.06.2021 22:39 Ответить
На колінах треба, на колінах! І вираз обличчя змінити як по рекомендації Гепи Допі бо з таким сумним обличчям ніхто нічого не дасть.
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12.06.2021 07:07 Ответить
Байден дай грошей а то мы 6 000 000 баксив судану подарувалы
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12.06.2021 09:07 Ответить
Зустріч Зеленського і Байдена планується на кінець липня, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2333
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12.06.2021 09:40 Ответить
А Єрмачина де буде в цей час?
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11.06.2021 22:43 Ответить
Будет дёргать за поводок с ошейником на Зеленском.
Силиконовый такой, прозрачный, мигает зелёненькими огоньками.
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12.06.2021 00:37 Ответить
Пусть Зе ему чонить на рояле сбацает
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11.06.2021 23:43 Ответить
И пусть крышка рояля ему на чонить упадёт.
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12.06.2021 00:38 Ответить
А Байдену не стыдно ручкаться с каким-то криворожским пионером ?
О чём с Зеленским говорить - об эстраде ?
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12.06.2021 00:36 Ответить
О брате Ермака, о Коломойском и его миллиардах... много тем....
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12.06.2021 10:50 Ответить
а что остается промокашке? как еще пиарить свою еврейскую задницу? чтобы побольше шума вокруг и меньше видимости воровства.
старикан Джо успокоит мелкую вошь, поблагодарит за устойчивость еврейского видения проблем в Украине, подарит миллионы на распил))
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12.06.2021 03:10 Ответить
Вангую, встреча будет 5-6 июля ( День Независимости США), когда и жук и жаба, И ЗЕЛЯ, припрутся в Вашик, и Байден хлопнет Зелю по плечу: "мы встретились, пацан"))) Проверьте проницательность)))
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12.06.2021 05:49 Ответить
Цікаво, це правда, чи знов ОП доведеться щось в повідомленні виправляти.
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12.06.2021 08:56 Ответить
встречу проводить после прохождения зекривлялки наркоанализов у независимых наркологов
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12.06.2021 09:02 Ответить
И будет ********** вумный, как моя жена потом...
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12.06.2021 09:19 Ответить
вова хватит тянут резину когда посадишь Байдена ???
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12.06.2021 10:33 Ответить
НА КОНЦЕ !?) КТО ТАКОЙ ИЮЛЬ !?)
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12.06.2021 11:22 Ответить
Есть одна идея как пошугать Германию и заставить их остановить Северний поток, если Польша и Литва обьявит что они начнут консультации о виходе из ЕС, єто колихньот евро, и економику Германии, Сразу всьо остановится)))))
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12.06.2021 11:39 Ответить
.... но обязательно перед встречей Байдена с путиным
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12.06.2021 12:45 Ответить
За полтора месяца Осел Оманский обосреться еще как минимум раз 30 , по тому еще далеко не факт , что встреча будет..От дебильности Осла уже устали все , ну кроме наших зелебобиков , но то диагноз , больные люди .
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12.06.2021 16:08 Ответить
Быстрее всего, что встречи не будет. Шмаркля работает на Московию не покладая рук. Не думаю, что он затаится на полтора месяца.
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12.06.2021 17:48 Ответить
В 2024 перед посадкой на нары осла оманского.
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12.06.2021 23:20 Ответить
Вашингтон хочет, чтобы Ермака убрали из власти!!!
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13.06.2021 14:55 Ответить
Ще декілька спроб зє клована, надати порад Байдену, і зустрічатись буде з єрмаком, на очній ставці...
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13.06.2021 22:57 Ответить
Порох сказав про Нафтогаз. Це все повтор. Колись Богдан в інтервю гордону, розказав, як гнусавий нахамив америкосам і втік на футбол до Кривбаса. То Волкер прибіг на стадіон і переконував Зеленського щось зробити, не памятаю вже що. А з нафтогазом спеціально зробили, щоб по птінські закатати їжака в штани Блінкену та всій америці, а потім знову цілу ніч хохотала гопота над лохами. не поїде він в америку, бо місяць потрібно не вживати, бо експрес тести унюхають.
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14.06.2021 02:40 Ответить
США не признають песиголовця (його місце на нарах).... а він все рівно пре своє тупе одоробало! *****- ти для них злодій і весь світ не буде з тобою співпрацювати а для нас ,ти субстанція ,заточена красти,красти,брехати,брехати...ти для цієї країни маніякальний урод.І досить вчити одоробало як розмовляти зі світом,бо в тебе зашкалюють амбіції світового лідера та сам нездара і імпотент!
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14.06.2021 09:32 Ответить
 
 