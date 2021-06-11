Встреча Зеленского и Байдена планируется на конец июля, - Кулеба
Встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Джо Байдена планируется на конец июля. Министерство иностранных дел Украины работает над тем, чтобы визит украинского лидера был максимально результативным.
Как перелдает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".
"Обсуждается дата в конце июля для визита президента Украины в Соединенные Штаты", - заявил он.
По словам Кулебы, кроме встречи с Джо Байденом запланированы и другие мероприятия .
"Это будет официальный полноценный визит в рамках которого в рамках которого будет не только встреча с президентом США Джо Байденом, но и ряд других мероприятий", - добавил он.
Глава украинского МИДа добавил, что украинская делегация будет большая, поскольку будет обсуждаться много вопросов.
"Я думаю, что будет очень большая делегация, потому что очень широкая повестка дня, много вопросов. Мы очень тщательно готовим этот визит. Мы уже начали его готовить. Уже работаем над ключевыми элементами программы и договоренностями", - подчеркнул Кулеба.
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Заповзи, гніда, назад, та прапорець кацапський з ж0пи вийми, обдроченець.
Кстати напомню, что США до сих пор не прислали сюда своего посла и не приняли от Маркаровой верительных грамот. Знаки, так сказать.
Знову зебіли наіпали? - традиційно...
планов громадье)))
кто не видел - посмотрите. Это было во-первых красиво, во-вторых (наконец то) без ограничений и цензуры, и в-третьих - просто убийственно в цель. Браво ПАП!
Респект Петру Алексеевичу , так держать !!👍🏼😊
это ответка. причем я думаю ответка не ограниченная во времени. зеленые реально охренели в своей безнаказанности. поэтому самое интересное впереди.
Силиконовый такой, прозрачный, мигает зелёненькими огоньками.
О чём с Зеленским говорить - об эстраде ?
старикан Джо успокоит мелкую вошь, поблагодарит за устойчивость еврейского видения проблем в Украине, подарит миллионы на распил))