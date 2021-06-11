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Зустріч Зеленського і Байдена планується на кінець липня, - Кулеба

Зустріч Зеленського і Байдена планується на кінець липня, - Кулеба

Зустріч президентів України і Сполучених Штатів Володимира Зеленського і Джо Байдена планується на кінець липня. Міністерство закордонних справ України працює над тим, щоб візит українського лідера був максимально результативним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24".

"Обговорюється дата наприкінці липня для візиту президента України до Сполучених Штатів", - заявив він.

За словами Кулеби, крім зустрічі з Джо Байденом заплановано інші заходи.

"Це буде офіційний повноцінний візит у рамках якого буде не тільки зустріч з президентом США Джо Байденом, а й низка інших заходів", - додав він.

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Глава українського МЗС додав, що українська делегація буде велика, оскільки обговорюватиметься багато питань.

"Я думаю, що буде дуже велика делегація, тому що дуже широкий порядок денний, багато питань. Ми дуже ретельно готуємо цей візит. Ми вже почали його готувати. Вже працюємо над ключовими елементами програми і домовленостями", - підкреслив Кулеба.

Автор: 

Байден (2883) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
А Байден об этом хоть догадывается? Али нет?
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11.06.2021 21:55
+8
Зустріч Зеленського і Байдена планується на кінець липня, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5259
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11.06.2021 22:29
+7
***** точно хватить кондрашка.
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11.06.2021 21:57
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Байден доживет ???
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11.06.2021 21:54 Відповісти
***** точно хватить кондрашка.
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11.06.2021 21:57 Відповісти
Согласен, он точно заболеет, у него будет насморк, когда тебя будут хоронить.
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12.06.2021 05:42 Відповісти
Публічні заяви МЗС України це вже крик відчаю слабких дипломатів Зеленського, направлений в першу чергу адміністрації Байдена, яка не хоче дослухатись до української влади і не хоче погоджувати з Україною свої пропозиції Путіну по припиненню війни! Байден діє всупереч інтересам України, дозволяє добудувати Північний потік-2 і може піти на ще більші поступки путіну, які поставлять Україну на межу знищення! Один тільки запуск газогону дозволяє путіну підривати всю ГТС України і заморозити взимку десятки мільйонів українців! Кулеба поганий і слабкий міністр МЗС, який не може вести війну на дипломатичному фронті, потрібен екс-міністр Тарасюк, щоб працювати з американцями не через публічні заяви МЗС а по дипломатичним каналам. Україні потрібно готуватись до повної зупинки транзитна газу і міняти застарілі газотурбінні двигуни газоперекачувальних агрегатів, які споживають мільярд кубів газу на рік, на електричні та дизельні двигуни а також на нові ГТД ГПА, виробництва Заря-Машпроект які споживають на 25% газу менше! Ми маємо модернізувати ГТС, щоб запускати ГТС після численних аварій, ще без газу в трубах, коли ГТД ГПА ще не можуть працювати без газу, щоб прокачувати мінімальні обсяги газу для підтримки міського опалення взимку! Ми маємо переводити міські котельні та ТЕС частково на біопаливо чого в нас мільярд тон щороку - деревину, агровідходи та лушпиння соняшнику, щоб мати можливість обійтись без газу, мазуту та вугілля! Потрібно переключити інвесторів зеленої енергетики з непотрібних сонячних та вітрових електростанцій на малі електростанції на біопаливі (деревині та лушпинні соняшнику), щоб в кожному більш менш великому населеному пункті була своя мала електростанція на біопаливі яка зможе запитати критичних споживачів - лікарні, військові частини, вузли зв'язку, магазини, аптеки, пекарні, місцеві виробництва!
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12.06.2021 15:18 Відповісти
Игоречек, ты уже докатился до того, что кацапам жалуешься?)))
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13.06.2021 20:04 Відповісти
Ти з якої дири виповзло, чмо диряве?!
Заповзи, гніда, назад, та прапорець кацапський з ж0пи вийми, обдроченець.
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12.06.2021 15:52 Відповісти
Козломордый, ты хоть заметил, что вы уже спокойно реагируете кличку своего ***** и прекрасно понимаете о ком идет речь?)))
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13.06.2021 19:54 Відповісти
Конец июля? Какого года?
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11.06.2021 21:54 Відповісти
в армянський четвер
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14.06.2021 02:29 Відповісти
А Байден об этом хоть догадывается? Али нет?
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11.06.2021 21:55 Відповісти
Байден ждет или записи его разговора с Моникой уже слиты фсб.
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11.06.2021 21:57 Відповісти
С Капитолия все глаза проглядел, когда же наконец заявится в гости.
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11.06.2021 22:09 Відповісти
И не перестают крестится "Чур тебя, нечистое. Чур тебя".
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11.06.2021 22:14 Відповісти
Зустріч Зеленського і Байдена планується на кінець липня, - Кулеба - Цензор.НЕТ 604
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12.06.2021 16:22 Відповісти
Петр Алексеевич все порешал.
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11.06.2021 22:17 Відповісти
И не сомневайтесь в том , что Порошенко все порешал 👍🏼👍🏼👍🏼😏
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11.06.2021 22:28 Відповісти
Без его соизволения даже солнце не встает.
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11.06.2021 23:33 Відповісти
Тут ти правий!!! "Вован" - "НІХТО!!!" Всі питання американці вирішують саме з "Порохом"!!!
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12.06.2021 09:45 Відповісти
Побачте який результат буде
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12.06.2021 10:09 Відповісти
Встреча Зеленского и Байдена планируется на конец июля, ...или нет, но это не точно.
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11.06.2021 21:56 Відповісти
зустріч живих з мертвими планується на ***
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11.06.2021 21:58 Відповісти
Сначала от Зели требуется сделать "домашнее задание", а потом уже мечтать о поездке в США и рассказывать лохам тупые сказки.
Кстати напомню, что США до сих пор не прислали сюда своего посла и не приняли от Маркаровой верительных грамот. Знаки, так сказать.
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11.06.2021 21:58 Відповісти
Зеля намилюй жопу.
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11.06.2021 21:58 Відповісти
А шо Байден гей?
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11.06.2021 22:01 Відповісти
та не....и шо теперь зельцу грязным ходить? ))))
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11.06.2021 22:08 Відповісти
Ага!!! "Печник" !!! Буде "Вовану" ретельно "глинку месить" От тільки "кайфу" від цього він не отримає Буде просто "боляче" Дуже боляче!!!
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12.06.2021 09:51 Відповісти
моника спать до конца июля ложиться не будет...скурит все айкосы
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11.06.2021 21:59 Відповісти
Толку встречаться с трудом читающим телепромт и отвечающим на заранее подготовленные вопросы журналистов по бумажке байденом ?
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11.06.2021 22:01 Відповісти
А чому лапоть сюди припхався?
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11.06.2021 22:07 Відповісти
и че твое куйло в швейцарию попрется на встречу с ним
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11.06.2021 23:19 Відповісти
Может не нужно это зелёное позорище выпускать? Может закрыть этого бедоносца где-то лучше
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11.06.2021 22:02 Відповісти
Опять зебилы рассказывают сказки лохам73%. Ведь американцы даже не подтвердили встречу
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11.06.2021 22:05 Відповісти
Я б "планировал поездки" после "судьбоносной встречи" байдена с пуйлом. Может статься, что и разговаривать с байденом не о чем будет.....
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11.06.2021 22:05 Відповісти
але ж анонсували візит на початок липня, на день Незалежності США!
Знову зебіли наіпали? - традиційно...
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11.06.2021 22:09 Відповісти
та брешут как дышут (забывая предыдущие версии)))))
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11.06.2021 22:10 Відповісти
ну... уже планировали и встречу с Байденом перед встречей с ******....
планов громадье)))
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11.06.2021 22:09 Відповісти
Порох сегодня на "прямом" возил зеленых обрыганов по их же дерьму эпично
кто не видел - посмотрите. Это было во-первых красиво, во-вторых (наконец то) без ограничений и цензуры, и в-третьих - просто убийственно в цель. Браво ПАП!
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11.06.2021 22:27 Відповісти
Ему надоело молчать и его сегодняшнее выступление , действительно , заслуживает внимания !
Респект Петру Алексеевичу , так держать !!👍🏼😊
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11.06.2021 22:33 Відповісти
вчера на "говно+говно" перешли все границы.
это ответка. причем я думаю ответка не ограниченная во времени. зеленые реально охренели в своей безнаказанности. поэтому самое интересное впереди.
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11.06.2021 22:46 Відповісти
Зустріч Зеленського і Байдена планується на кінець липня, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5259
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11.06.2021 22:29 Відповісти
😁😂😂👍🏼
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11.06.2021 22:34 Відповісти
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11.06.2021 22:34 Відповісти
Зустріч Зеленського і Байдена планується на кінець липня, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3950
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11.06.2021 22:39 Відповісти
На колінах треба, на колінах! І вираз обличчя змінити як по рекомендації Гепи Допі бо з таким сумним обличчям ніхто нічого не дасть.
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12.06.2021 07:07 Відповісти
Байден дай грошей а то мы 6 000 000 баксив судану подарувалы
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12.06.2021 09:07 Відповісти
Зустріч Зеленського і Байдена планується на кінець липня, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2333
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12.06.2021 09:40 Відповісти
А Єрмачина де буде в цей час?
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11.06.2021 22:43 Відповісти
Будет дёргать за поводок с ошейником на Зеленском.
Силиконовый такой, прозрачный, мигает зелёненькими огоньками.
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12.06.2021 00:37 Відповісти
Пусть Зе ему чонить на рояле сбацает
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11.06.2021 23:43 Відповісти
И пусть крышка рояля ему на чонить упадёт.
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12.06.2021 00:38 Відповісти
А Байдену не стыдно ручкаться с каким-то криворожским пионером ?
О чём с Зеленским говорить - об эстраде ?
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12.06.2021 00:36 Відповісти
О брате Ермака, о Коломойском и его миллиардах... много тем....
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12.06.2021 10:50 Відповісти
а что остается промокашке? как еще пиарить свою еврейскую задницу? чтобы побольше шума вокруг и меньше видимости воровства.
старикан Джо успокоит мелкую вошь, поблагодарит за устойчивость еврейского видения проблем в Украине, подарит миллионы на распил))
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12.06.2021 03:10 Відповісти
Вангую, встреча будет 5-6 июля ( День Независимости США), когда и жук и жаба, И ЗЕЛЯ, припрутся в Вашик, и Байден хлопнет Зелю по плечу: "мы встретились, пацан"))) Проверьте проницательность)))
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12.06.2021 05:49 Відповісти
Цікаво, це правда, чи знов ОП доведеться щось в повідомленні виправляти.
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12.06.2021 08:56 Відповісти
встречу проводить после прохождения зекривлялки наркоанализов у независимых наркологов
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12.06.2021 09:02 Відповісти
И будет ********** вумный, как моя жена потом...
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12.06.2021 09:19 Відповісти
вова хватит тянут резину когда посадишь Байдена ???
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12.06.2021 10:33 Відповісти
НА КОНЦЕ !?) КТО ТАКОЙ ИЮЛЬ !?)
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12.06.2021 11:22 Відповісти
Есть одна идея как пошугать Германию и заставить их остановить Северний поток, если Польша и Литва обьявит что они начнут консультации о виходе из ЕС, єто колихньот евро, и економику Германии, Сразу всьо остановится)))))
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12.06.2021 11:39 Відповісти
.... но обязательно перед встречей Байдена с путиным
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12.06.2021 12:45 Відповісти
За полтора месяца Осел Оманский обосреться еще как минимум раз 30 , по тому еще далеко не факт , что встреча будет..От дебильности Осла уже устали все , ну кроме наших зелебобиков , но то диагноз , больные люди .
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12.06.2021 16:08 Відповісти
Быстрее всего, что встречи не будет. Шмаркля работает на Московию не покладая рук. Не думаю, что он затаится на полтора месяца.
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12.06.2021 17:48 Відповісти
В 2024 перед посадкой на нары осла оманского.
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12.06.2021 23:20 Відповісти
Вашингтон хочет, чтобы Ермака убрали из власти!!!
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13.06.2021 14:55 Відповісти
Ще декілька спроб зє клована, надати порад Байдену, і зустрічатись буде з єрмаком, на очній ставці...
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13.06.2021 22:57 Відповісти
Порох сказав про Нафтогаз. Це все повтор. Колись Богдан в інтервю гордону, розказав, як гнусавий нахамив америкосам і втік на футбол до Кривбаса. То Волкер прибіг на стадіон і переконував Зеленського щось зробити, не памятаю вже що. А з нафтогазом спеціально зробили, щоб по птінські закатати їжака в штани Блінкену та всій америці, а потім знову цілу ніч хохотала гопота над лохами. не поїде він в америку, бо місяць потрібно не вживати, бо експрес тести унюхають.
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14.06.2021 02:40 Відповісти
США не признають песиголовця (його місце на нарах).... а він все рівно пре своє тупе одоробало! *****- ти для них злодій і весь світ не буде з тобою співпрацювати а для нас ,ти субстанція ,заточена красти,красти,брехати,брехати...ти для цієї країни маніякальний урод.І досить вчити одоробало як розмовляти зі світом,бо в тебе зашкалюють амбіції світового лідера та сам нездара і імпотент!
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14.06.2021 09:32 Відповісти
 
 