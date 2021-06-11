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В России ужесточили наказания за разглашение данных силовиков

В России ужесточили наказания за разглашение данных силовиков

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за разглашение сведений о сотрудниках правоохранительных органов и их семей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, ужесточается наказание за разглашение информации для должностных лиц, которые по служебной необходимости имеют доступ к сведениям о мерах безопасности, применяемых к сотрудникам правоохранительных органов, контролирующих органов и их близким.

Согласно ранее действовавшим нормам, уголовная ответственность за разглашение подобных сведений могла наступить лишь при их распространении для того, чтобы помешать работе охраняемых лиц.

Сейчас наказание за данное правонарушение ужесточается: предусмотрено, в том числе, ограничение свободы на срок до двух лет и обязательные работы на срок до 480 часов, тогда как ранее соответствующая статья предусматривала лишь штраф и арест на срок до 4 месяцев.

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Автор: 

правоохранительные органы (2967) россия (95308)


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Топ комментарии
+11
Интересно, в нацистской Германии были подобные законы?
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11.06.2021 22:09
+6
нацики немецкие уже давно курят бамкук,
а пепел адика переворачивается нон-стоп от зависти глядя на кацапов.
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11.06.2021 22:17
+4
а какие данные можно разглашать? шо их путин - *****?
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11.06.2021 22:11
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Интересно, в нацистской Германии были подобные законы?
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11.06.2021 22:09 Ответить
нацики немецкие уже давно курят бамкук,
а пепел адика переворачивается нон-стоп от зависти глядя на кацапов.
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11.06.2021 22:17 Ответить
А в США можно разглашать данные силовиков любой масти?
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11.06.2021 22:27 Ответить
Дай ссылку на закон США, который это запрещает, русский.
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11.06.2021 22:28 Ответить
Я просто тебя спрашиваю. Ты же там живешь
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11.06.2021 22:33 Ответить
слухай кацап, я тобі співчуваю, що ти народився і в рососії, але сподіваюсь, що ти там і подохнеш. рососіянці це нація ублюдків.
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11.06.2021 22:36 Ответить
Нет такого закона, ни федерального, ни в одном из штатов, русский. А теперь ответь - а в нацистской Германии был подобный закон? Ты должеn знать, ты ж в Германии живешь.
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11.06.2021 22:37 Ответить
Татаро-монгол, я знаю одно, что в нынешней Германии расспространение личной информации запрещено! Уверен что и в Америке тоже. Да и в любой нормальной стране. Иначе была бы месть кровавая в отношении сотрудников.
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11.06.2021 22:45 Ответить
русский, я тебя спросил за законы в нацистской Германии, подобные тому, который принят в стране-помойке. Который выделяет карателей из всего населения.
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11.06.2021 22:47 Ответить
ты разницу понимаешь перед законом и чьим либо мнением?
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11.06.2021 22:47 Ответить
Тут когда тебя просят предьявить документы, думаешь представляются по фамилии и званию?! Так что пример Нац. Германией совсем мимо.
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11.06.2021 22:33 Ответить
"Тут" - это где? В стране-помойке? Тут просят предьявить документы, когда останавливают за нарушение ПДД, и бэдж с номером имеют на груди.
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11.06.2021 22:41 Ответить
В Германии. Представь тут имеют право просто так тебя остановить и проверить
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11.06.2021 22:46 Ответить
Вот так просто на улице, и не представляясь? Ты не в той Германии, шо в мухосранском уезде задрищенской губернии?
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11.06.2021 22:49 Ответить
Да, так просто. Говорят полицейский контроль и вперёд. Но в основном на дороге. Спроси у украинцев их тут в Германии много. А я да, в мохосранске, в Берлине живу.
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11.06.2021 22:55 Ответить
Чего удрало?😂🌷×××
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11.06.2021 23:26 Ответить
😂🌷×××
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11.06.2021 23:14 Ответить
Чего удрало?😂🌷××÷
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11.06.2021 23:19 Ответить
Откуда и куда ты собрался идти из Берлина?😂🌷×××
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11.06.2021 23:12 Ответить
а какие данные можно разглашать? шо их путин - *****?
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11.06.2021 22:11 Ответить
В России ужесточили наказания за разглашение данных силовиков - Цензор.НЕТ 5816
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11.06.2021 22:14 Ответить
Теперь будут садить не на одну бутылку, а сразу на две...
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11.06.2021 22:18 Ответить
нубаси жжуть
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11.06.2021 22:20 Ответить
Если уже принимают подобные законы, то это путь в никуда! Значит, дело уже дошло до того, что силовики ссыкуют расправы(есть прецеденты и жалобы от них). Поэтому их пытаются успокоить такими законами. Но раз до этого уже дошло, это путь к проигрышу! Вопрос только в длине дистанции, но финиш предсказуем- у правительств довольных граждан не возникает таких решений!
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11.06.2021 22:23 Ответить
Жало на силовиков в рашестане)) Очень смешно. Как раз наоборот. Там участились случаи когда силовики по пьяни или тупо ради забавы прессуют местное быдло даже когда сами по гражданке. Вот как раз чтоб было поменьше шума от подобных инцидентов, количество которых действительно возросло резко, и приняли закон. От вседозволенности им ваще крышу снесло, а будет сносить еще больше. И финиш не скоро еще. Он предсказуем- да. Но это только начало конца. Еще лет 15-20 гниения, а потом этот нарыв рванет. И нам к этому нужно быть готовыми.
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12.06.2021 12:32 Ответить
В России ужесточили наказания за разглашение данных силовиков - Цензор.НЕТ 9220
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11.06.2021 22:26 Ответить
Російська твердь брижиться й потріскує, хоч природа тих звуків до кінця не прояснена. Може, Расєюшка тіпає кінцівками, який рік встаючи з колін, а можливо, труп СССР вилазить із могили - хтозна. Але те, що в глибинах тамтешнього простору потроху наростає гул відцентрових сил, це факт, і ніяким соловйовсько-прілєпінським трелям його не заглушити.
Хоч би скільки співали солов'ї імперії про сакральну тріаду, мовляв, "одін народ, одна судьба, одна побєда", етнокультурної єдності від того не прибуде. З нею й раніше не дуже складалося, а тепер, коли радянська, яка-не-яка, а все ж цивілізація, скукожилася до сировинної корпорації, то й поготів. Мова навіть не про Північний Кавказ, який жартує в Росію рівно до того часу, поки в газпромівської бензоколонки не закінчаться гроші. А вони потроху кінчаються. І вже, крім Татарстану, Башкирії й Тиви, самостійницькі тенденції неухильно наростають в Якутії, Хакасії, Бурятії, Ідель-Уралі, навіть на Далекому Сході. Та й як їм не наростати? В тій же Тиві третина населення живе за межею бідності, а столиця Кизил опалюється вугіллям. Любити недоімперію немає за що та й, зрештою, немає кому: з 1970-х чисельність росіян у Тиві зменшилася вдвічі і тепер становить ледь більше 10 відсотків. У Чечні й Дагестані росіян ще менше, а в Інгушетії не набереться й на процент.
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11.06.2021 22:41 Ответить
До речі, недавно відбувся з'їзд калмицького народу, на якому досі безшелесні калмики заявили про свою суб'єктність як нації, а також звинуватили Кремль в етноциді. Це вже не локальна історія, на зразок виступу Сиреся Боляєня, старійшини ерзянського народу на ХХ сесії Постійного форуму ООН із питань корінних народів, де він розкритикував асиміляторську політику Росії. Або кількарічної давнини самоспалення удмуртського вченого Альберта Разіна на знак протесту проти русифікації. Хоча й за такими випадками простежується тенденція. І найчутливіше її вловлювати належалося б саме Україні - якщо змаги з сусідською імперськістю справжні, а не декоративні.
Пишу ці рядки, а тим часом, можливо, якийсь черговий якутський шаман уже вирушає в новий протестний похід на Москву. Звук його бубна майже нечутний, але він наростає. Як підземний гул майбутніх тектонічних зсувів, від яких тюрма народів якщо й не розсиплеться на порох, то таки істотно змінить конфігурацію. - Павло Вольвач https://gazeta.ua/articles/pavlo-volvach/_rapsodiya-rozpadu/1037065
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11.06.2021 22:42 Ответить
Шойгу оленевод ну и шо
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11.06.2021 22:30 Ответить
Русские фашисты,своих не бросают.
********.
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11.06.2021 22:31 Ответить
Страшно, что могут придти и спросить. И знать, куда идти.
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11.06.2021 22:37 Ответить
та пусть хоть там передушат друг друга - силовивики хиловиков, a хиловики силовиков. среднеразвитых нехай не забудут - тех надо метелить с обеих сторон...
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11.06.2021 22:39 Ответить
куйло слаб грядёт транзит ..... гэбня зачищает всё что может представлять потенциальную опасность, активно пользуются белорусским опытом....
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11.06.2021 22:45 Ответить
Что, ссыте когда страшно, ну и правильно делаете.
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11.06.2021 23:53 Ответить
 
 