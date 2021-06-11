В России ужесточили наказания за разглашение данных силовиков
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за разглашение сведений о сотрудниках правоохранительных органов и их семей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, ужесточается наказание за разглашение информации для должностных лиц, которые по служебной необходимости имеют доступ к сведениям о мерах безопасности, применяемых к сотрудникам правоохранительных органов, контролирующих органов и их близким.
Согласно ранее действовавшим нормам, уголовная ответственность за разглашение подобных сведений могла наступить лишь при их распространении для того, чтобы помешать работе охраняемых лиц.
Сейчас наказание за данное правонарушение ужесточается: предусмотрено, в том числе, ограничение свободы на срок до двух лет и обязательные работы на срок до 480 часов, тогда как ранее соответствующая статья предусматривала лишь штраф и арест на срок до 4 месяцев.
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а пепел адика переворачивается нон-стоп от зависти глядя на кацапов.
Хоч би скільки співали солов'ї імперії про сакральну тріаду, мовляв, "одін народ, одна судьба, одна побєда", етнокультурної єдності від того не прибуде. З нею й раніше не дуже складалося, а тепер, коли радянська, яка-не-яка, а все ж цивілізація, скукожилася до сировинної корпорації, то й поготів. Мова навіть не про Північний Кавказ, який жартує в Росію рівно до того часу, поки в газпромівської бензоколонки не закінчаться гроші. А вони потроху кінчаються. І вже, крім Татарстану, Башкирії й Тиви, самостійницькі тенденції неухильно наростають в Якутії, Хакасії, Бурятії, Ідель-Уралі, навіть на Далекому Сході. Та й як їм не наростати? В тій же Тиві третина населення живе за межею бідності, а столиця Кизил опалюється вугіллям. Любити недоімперію немає за що та й, зрештою, немає кому: з 1970-х чисельність росіян у Тиві зменшилася вдвічі і тепер становить ледь більше 10 відсотків. У Чечні й Дагестані росіян ще менше, а в Інгушетії не набереться й на процент.
Пишу ці рядки, а тим часом, можливо, якийсь черговий якутський шаман уже вирушає в новий протестний похід на Москву. Звук його бубна майже нечутний, але він наростає. Як підземний гул майбутніх тектонічних зсувів, від яких тюрма народів якщо й не розсиплеться на порох, то таки істотно змінить конфігурацію. - Павло Вольвач https://gazeta.ua/articles/pavlo-volvach/_rapsodiya-rozpadu/1037065
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