У Росії посилили покарання за розголошення даних силовиків

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про посилення відповідальності за розголошення відомостей про співробітників правоохоронних органів РФ та їхніх близьких.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, посилюється покарання за розголошення інформації для посадових осіб, які у зв'язку зі службовою діяльністю мають доступ до відомостей про заходи безпеки, що застосовуються до співробітників правоохоронних органів, контролюючих органів та їхніх близьких.

Згідно з раніше діючими нормами, кримінальна відповідальність за розголошення подібних відомостей могла настати лише за їх поширення для того, щоб перешкодити роботі охоронюваних осіб.

Зараз покарання за це правопорушення посилюється: передбачено, зокрема, обмеження волі на строк до двох років та обов'язкові роботи на строк до 480 годин, тоді як раніше відповідна стаття передбачала лише штраф і арешт на строк до 4 місяців.

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