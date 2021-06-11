У Росії посилили покарання за розголошення даних силовиків
Президент Росії Володимир Путін підписав закон про посилення відповідальності за розголошення відомостей про співробітників правоохоронних органів РФ та їхніх близьких.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зокрема, посилюється покарання за розголошення інформації для посадових осіб, які у зв'язку зі службовою діяльністю мають доступ до відомостей про заходи безпеки, що застосовуються до співробітників правоохоронних органів, контролюючих органів та їхніх близьких.
Згідно з раніше діючими нормами, кримінальна відповідальність за розголошення подібних відомостей могла настати лише за їх поширення для того, щоб перешкодити роботі охоронюваних осіб.
Зараз покарання за це правопорушення посилюється: передбачено, зокрема, обмеження волі на строк до двох років та обов'язкові роботи на строк до 480 годин, тоді як раніше відповідна стаття передбачала лише штраф і арешт на строк до 4 місяців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а пепел адика переворачивается нон-стоп от зависти глядя на кацапов.
Хоч би скільки співали солов'ї імперії про сакральну тріаду, мовляв, "одін народ, одна судьба, одна побєда", етнокультурної єдності від того не прибуде. З нею й раніше не дуже складалося, а тепер, коли радянська, яка-не-яка, а все ж цивілізація, скукожилася до сировинної корпорації, то й поготів. Мова навіть не про Північний Кавказ, який жартує в Росію рівно до того часу, поки в газпромівської бензоколонки не закінчаться гроші. А вони потроху кінчаються. І вже, крім Татарстану, Башкирії й Тиви, самостійницькі тенденції неухильно наростають в Якутії, Хакасії, Бурятії, Ідель-Уралі, навіть на Далекому Сході. Та й як їм не наростати? В тій же Тиві третина населення живе за межею бідності, а столиця Кизил опалюється вугіллям. Любити недоімперію немає за що та й, зрештою, немає кому: з 1970-х чисельність росіян у Тиві зменшилася вдвічі і тепер становить ледь більше 10 відсотків. У Чечні й Дагестані росіян ще менше, а в Інгушетії не набереться й на процент.
Пишу ці рядки, а тим часом, можливо, якийсь черговий якутський шаман уже вирушає в новий протестний похід на Москву. Звук його бубна майже нечутний, але він наростає. Як підземний гул майбутніх тектонічних зсувів, від яких тюрма народів якщо й не розсиплеться на порох, то таки істотно змінить конфігурацію. - Павло Вольвач https://gazeta.ua/articles/pavlo-volvach/_rapsodiya-rozpadu/1037065
********.