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У Росії посилили покарання за розголошення даних силовиків

У Росії посилили покарання за розголошення даних силовиків

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про посилення відповідальності за розголошення відомостей про співробітників правоохоронних органів РФ та їхніх близьких.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, посилюється покарання за розголошення інформації для посадових осіб, які у зв'язку зі службовою діяльністю мають доступ до відомостей про заходи безпеки, що застосовуються до співробітників правоохоронних органів, контролюючих органів та їхніх близьких.

Згідно з раніше діючими нормами, кримінальна відповідальність за розголошення подібних відомостей могла настати лише за їх поширення для того, щоб перешкодити роботі охоронюваних осіб.

Зараз покарання за це правопорушення посилюється: передбачено, зокрема, обмеження волі на строк до двох років та обов'язкові роботи на строк до 480 годин, тоді як раніше відповідна стаття передбачала лише штраф і арешт на строк до 4 місяців.

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Автор: 

Правоохоронні органи (2705) росія (64846)


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Топ коментарі
+11
Интересно, в нацистской Германии были подобные законы?
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11.06.2021 22:09
+6
нацики немецкие уже давно курят бамкук,
а пепел адика переворачивается нон-стоп от зависти глядя на кацапов.
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11.06.2021 22:17
+4
а какие данные можно разглашать? шо их путин - *****?
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11.06.2021 22:11
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Интересно, в нацистской Германии были подобные законы?
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11.06.2021 22:09 Відповісти
нацики немецкие уже давно курят бамкук,
а пепел адика переворачивается нон-стоп от зависти глядя на кацапов.
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11.06.2021 22:17 Відповісти
А в США можно разглашать данные силовиков любой масти?
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11.06.2021 22:27 Відповісти
Дай ссылку на закон США, который это запрещает, русский.
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11.06.2021 22:28 Відповісти
Я просто тебя спрашиваю. Ты же там живешь
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11.06.2021 22:33 Відповісти
слухай кацап, я тобі співчуваю, що ти народився і в рососії, але сподіваюсь, що ти там і подохнеш. рососіянці це нація ублюдків.
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11.06.2021 22:36 Відповісти
Нет такого закона, ни федерального, ни в одном из штатов, русский. А теперь ответь - а в нацистской Германии был подобный закон? Ты должеn знать, ты ж в Германии живешь.
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11.06.2021 22:37 Відповісти
Татаро-монгол, я знаю одно, что в нынешней Германии расспространение личной информации запрещено! Уверен что и в Америке тоже. Да и в любой нормальной стране. Иначе была бы месть кровавая в отношении сотрудников.
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11.06.2021 22:45 Відповісти
русский, я тебя спросил за законы в нацистской Германии, подобные тому, который принят в стране-помойке. Который выделяет карателей из всего населения.
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11.06.2021 22:47 Відповісти
ты разницу понимаешь перед законом и чьим либо мнением?
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11.06.2021 22:47 Відповісти
Тут когда тебя просят предьявить документы, думаешь представляются по фамилии и званию?! Так что пример Нац. Германией совсем мимо.
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11.06.2021 22:33 Відповісти
"Тут" - это где? В стране-помойке? Тут просят предьявить документы, когда останавливают за нарушение ПДД, и бэдж с номером имеют на груди.
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11.06.2021 22:41 Відповісти
В Германии. Представь тут имеют право просто так тебя остановить и проверить
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11.06.2021 22:46 Відповісти
Вот так просто на улице, и не представляясь? Ты не в той Германии, шо в мухосранском уезде задрищенской губернии?
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11.06.2021 22:49 Відповісти
Да, так просто. Говорят полицейский контроль и вперёд. Но в основном на дороге. Спроси у украинцев их тут в Германии много. А я да, в мохосранске, в Берлине живу.
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11.06.2021 22:55 Відповісти
Чего удрало?😂🌷×××
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11.06.2021 23:26 Відповісти
😂🌷×××
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11.06.2021 23:14 Відповісти
Чего удрало?😂🌷××÷
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11.06.2021 23:19 Відповісти
Откуда и куда ты собрался идти из Берлина?😂🌷×××
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11.06.2021 23:12 Відповісти
а какие данные можно разглашать? шо их путин - *****?
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11.06.2021 22:11 Відповісти
В России ужесточили наказания за разглашение данных силовиков - Цензор.НЕТ 5816
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11.06.2021 22:14 Відповісти
Теперь будут садить не на одну бутылку, а сразу на две...
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11.06.2021 22:18 Відповісти
нубаси жжуть
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11.06.2021 22:20 Відповісти
Если уже принимают подобные законы, то это путь в никуда! Значит, дело уже дошло до того, что силовики ссыкуют расправы(есть прецеденты и жалобы от них). Поэтому их пытаются успокоить такими законами. Но раз до этого уже дошло, это путь к проигрышу! Вопрос только в длине дистанции, но финиш предсказуем- у правительств довольных граждан не возникает таких решений!
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11.06.2021 22:23 Відповісти
Жало на силовиков в рашестане)) Очень смешно. Как раз наоборот. Там участились случаи когда силовики по пьяни или тупо ради забавы прессуют местное быдло даже когда сами по гражданке. Вот как раз чтоб было поменьше шума от подобных инцидентов, количество которых действительно возросло резко, и приняли закон. От вседозволенности им ваще крышу снесло, а будет сносить еще больше. И финиш не скоро еще. Он предсказуем- да. Но это только начало конца. Еще лет 15-20 гниения, а потом этот нарыв рванет. И нам к этому нужно быть готовыми.
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12.06.2021 12:32 Відповісти
В России ужесточили наказания за разглашение данных силовиков - Цензор.НЕТ 9220
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11.06.2021 22:26 Відповісти
Російська твердь брижиться й потріскує, хоч природа тих звуків до кінця не прояснена. Може, Расєюшка тіпає кінцівками, який рік встаючи з колін, а можливо, труп СССР вилазить із могили - хтозна. Але те, що в глибинах тамтешнього простору потроху наростає гул відцентрових сил, це факт, і ніяким соловйовсько-прілєпінським трелям його не заглушити.
Хоч би скільки співали солов'ї імперії про сакральну тріаду, мовляв, "одін народ, одна судьба, одна побєда", етнокультурної єдності від того не прибуде. З нею й раніше не дуже складалося, а тепер, коли радянська, яка-не-яка, а все ж цивілізація, скукожилася до сировинної корпорації, то й поготів. Мова навіть не про Північний Кавказ, який жартує в Росію рівно до того часу, поки в газпромівської бензоколонки не закінчаться гроші. А вони потроху кінчаються. І вже, крім Татарстану, Башкирії й Тиви, самостійницькі тенденції неухильно наростають в Якутії, Хакасії, Бурятії, Ідель-Уралі, навіть на Далекому Сході. Та й як їм не наростати? В тій же Тиві третина населення живе за межею бідності, а столиця Кизил опалюється вугіллям. Любити недоімперію немає за що та й, зрештою, немає кому: з 1970-х чисельність росіян у Тиві зменшилася вдвічі і тепер становить ледь більше 10 відсотків. У Чечні й Дагестані росіян ще менше, а в Інгушетії не набереться й на процент.
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11.06.2021 22:41 Відповісти
До речі, недавно відбувся з'їзд калмицького народу, на якому досі безшелесні калмики заявили про свою суб'єктність як нації, а також звинуватили Кремль в етноциді. Це вже не локальна історія, на зразок виступу Сиреся Боляєня, старійшини ерзянського народу на ХХ сесії Постійного форуму ООН із питань корінних народів, де він розкритикував асиміляторську політику Росії. Або кількарічної давнини самоспалення удмуртського вченого Альберта Разіна на знак протесту проти русифікації. Хоча й за такими випадками простежується тенденція. І найчутливіше її вловлювати належалося б саме Україні - якщо змаги з сусідською імперськістю справжні, а не декоративні.
Пишу ці рядки, а тим часом, можливо, якийсь черговий якутський шаман уже вирушає в новий протестний похід на Москву. Звук його бубна майже нечутний, але він наростає. Як підземний гул майбутніх тектонічних зсувів, від яких тюрма народів якщо й не розсиплеться на порох, то таки істотно змінить конфігурацію. - Павло Вольвач https://gazeta.ua/articles/pavlo-volvach/_rapsodiya-rozpadu/1037065
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11.06.2021 22:42 Відповісти
Шойгу оленевод ну и шо
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11.06.2021 22:30 Відповісти
Русские фашисты,своих не бросают.
********.
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11.06.2021 22:31 Відповісти
Страшно, что могут придти и спросить. И знать, куда идти.
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11.06.2021 22:37 Відповісти
та пусть хоть там передушат друг друга - силовивики хиловиков, a хиловики силовиков. среднеразвитых нехай не забудут - тех надо метелить с обеих сторон...
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11.06.2021 22:39 Відповісти
куйло слаб грядёт транзит ..... гэбня зачищает всё что может представлять потенциальную опасность, активно пользуются белорусским опытом....
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11.06.2021 22:45 Відповісти
Что, ссыте когда страшно, ну и правильно делаете.
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11.06.2021 23:53 Відповісти
 
 