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Место встречи Зеленского и Путина не обсуждается, - МИД

Место встречи Зеленского и Путина не обсуждается, - МИД

Место встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на данный момент не обсуждается. Идут переговоры о темах, которые планируется рассмотреть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".

"Сейчас место встречи президентов Зеленского и Путина не обсуждается, есть определенные контакты и попытки согласовать повестку встречи, но к географии еще не дошли", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что организовать встречу Зеленского и Путина очень сложно. Однако, добавил министр, если украинская сторона увидит, что на этом саммите можно будет прекратить войну на Донбассе, то к его организации будет приложено максимум усилий.

Комментируя возможность встречи Зеленского с представителями "ДНР" и "ЛНР", Кулеба заявил: "Президент не будет встречаться непонятно с кем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Зеленского и Байдена планируется на конец июля, - Кулеба

Автор: 

Зеленский (20185) путин (31191) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+13
на минном поле, не пробовали?!.. удачи вам, бакланы!
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11.06.2021 23:35
+7
Не видавайте , пане Кулеба , бажане за дійсне , бо ви чудово розумієте , що домовиитись вз кремлівським ублюдком і вбивцею , неможливо без якихось обіцянок , на кшталт , капітуляціі !
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11.06.2021 23:37
+7
Лучшее место для Зеленского и путина - в Гааге.
Наворкуются, голубки.
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12.06.2021 00:15
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на минном поле, не пробовали?!.. удачи вам, бакланы!
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11.06.2021 23:35 Ответить
Нет, в аду ихнее место встречи)
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12.06.2021 00:10 Ответить
нет повести печальнее на свете....
чем повесть о минете в туалете!
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12.06.2021 06:17 Ответить
Ростов. Возвращаться не надо!
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12.06.2021 08:57 Ответить
забей на эту встречу, ничего хорошего из этого не выйдет
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11.06.2021 23:36 Ответить
Для початку це треба передати Байдену.
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11.06.2021 23:48 Ответить
Не видавайте , пане Кулеба , бажане за дійсне , бо ви чудово розумієте , що домовиитись вз кремлівським ублюдком і вбивцею , неможливо без якихось обіцянок , на кшталт , капітуляціі !
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11.06.2021 23:37 Ответить
То це Байден капітулювати їде?
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11.06.2021 23:56 Ответить
велюр ???
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11.06.2021 23:39 Ответить
гламур, лямур, шевелюр...
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11.06.2021 23:55 Ответить
галоп, иноходь... аллюр))))
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12.06.2021 07:42 Ответить
"Место встречи изменить нельзя",біля дупи )(уйла ,щоб було зручніше зазирати !!)))
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11.06.2021 23:40 Ответить
І про що мають говорити,лялька з головним режисером та сценарістом лялькового балагана ???)))
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11.06.2021 23:41 Ответить
Главное, на встречу пусть Зе рояль прихватит. Хоть поржем
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11.06.2021 23:42 Ответить
С убийцами нужно не договариваться, международного убийцу нужно судить в Гаагском международном трибунале, а потом на фонарь
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11.06.2021 23:43 Ответить
предлагаю небеса
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11.06.2021 23:46 Ответить
а шо там обсуждать?
два клопа - ну значит резинка от трусов.
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11.06.2021 23:47 Ответить
Обговорювати план подальшої руйнації України. Путін не даремно йому заплатив 4,5 млн доларів у 2020. Клоуни розказують, що це роялті, але дивним видається той факт, що Липецьку фабрику Порошенка в паРаші зразу арештували, і він не може її ні продати, ні демонтувати обладнання та вивезти в Україну. А Зеленському путін дає зелене світло для його фільмів і шоу на державних рашистських каналах і платить йому гонорари з державного бюджету РФ. А може це, так зване роялті тільки прикриття, а реально - це плата за виконання планів Кремля по розвалу України.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2********************************************&url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fukraine%2Fpolitics%2Fvolodimir-zelenskiy-otrimav-4-5-mln-grn-royalti-novini-ukrajini-50134043.html&usg=AOvVaw2kn4V32dFczRUG1GhI6FXK Володимир Зеленський отримав 4,5 млн грн роялті ...
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12.06.2021 00:00 Ответить
То Путін йому 4,5 млн в доларах заплатив, чи в гривнях, ти вже визначилося, очко чоколядне?
Зеленський - автор сценаріїв тощо. Він ще до війни продав їх закордонним фірмам, які зобов'язані платити автору, якщо будуть використовувати його твори. Вони знімали фільми і отримали прибуток, тому заплатили Зеленському.
Твої методички тухлі, як новорічні соєві цукерки влітку.
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12.06.2021 00:35 Ответить
ага, ти ще скажи, що фірми свої тимчасово продав.
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12.06.2021 07:04 Ответить
Бідне петро... не може продати хвабрику... ридаю
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12.06.2021 01:49 Ответить
Тобі смішно,а він аж схуд.
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12.06.2021 04:56 Ответить
Коли додому?
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12.06.2021 06:32 Ответить
зеля а шо ты вообще с куйлом обсуждать планируешь? воду в крым? или разбитый и расп.женный лугандон с его отравленой ватой? а может погоду в Омане ? на шо ты надеешься? уже ведь смотрел в рыбьи глаза плешивого и шо? что за непреодолимое желание встретится??? ну расскажи украинцам шо ты хочешь?
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11.06.2021 23:54 Ответить
Место встречи Зеленского и Путина в сортире и это не обсуждается
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11.06.2021 23:55 Ответить
пошуткует наш с ихним 3м дубликатом.
тот ему за ето 3 рупеля даст и похлопает.
-----
шоу надо бубе для лехтората.
во первых - он за ними, за шоу, скучает.
во вторых - рейтинг....
-----
ето все не об Украине.
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12.06.2021 00:05 Ответить
Встреча нужна. Такие встречи получают отражение в демократических СМИ. И если потом Путин нарушает слово - а он нарушит, это в его гнилую ДНК заложено - то этим на Щападе формируется общественное мнение. И потом это общественное мнение влияет на решения властей, в частности, на принятие новых санкций, на необходимость принятия Украины в ЕС и НАТО и т.д. Именно так принимаются решения в демократических странах, а не "а шо эта Мэркель, не могла от газа отказаться, Риббентропша...". Не могла. Потому что после аварии АЭС в Японии ПООБЕЩАЛА закрыть все АЭС в Германии, и подписала с х**лом соглашение о потоке-2, это было до войны х**ла против Украины... И АЭС закрываются уже несколько лет, и остановить процесс невозможно...
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12.06.2021 00:11 Ответить
Война идёт 7 дет - о чём говорить ? Зачем позорить Украину ?
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12.06.2021 00:18 Ответить
Я написал, зачем говорить. ПолЕвропы не знает о войне против Украины. Или забыла. Так же, как и ты не знаешь о войне Таджикистана и Киргизии.
Авария на Фукусиме была в 2011 году, в марте. Пару месяцев спустя весь Бундестаг проголосовал за закрытие АЭС. Это было эмоциональное решение. Тогда же договорились с х""лом о потоке-2. И начали останавливать станции. Теперь выхода у них нет.
Целых семь лет война?
А почему 7 лет Украина покупает у ***** ТВЭЛы для своих АЭС?
И как это объяснить западным обывателям?
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12.06.2021 00:46 Ответить
Кто не даёт Бундестагу принять неэмоциональное решение ?
При чём тут Европа - она ничего не решает, решает АМЕРИКА,
и она хорошо знает про войну.
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12.06.2021 01:17 Ответить
Это понятия из подворотни, решальщик. Ничего США сделать не могут - иначе Германия, которая вовсю демонтирует свои АЭС, упадёт, не получив источник энергии. Упадёт Германия - исчезнет ЕС. Не будет ЕС, у Америки не останется мощных союзников... Ситуация патовая.
И всё это отлично знает Х***ло. Вот почему оно наглеет...
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12.06.2021 03:34 Ответить
Из подворотни путин, а по факту нам помогает только Америка.
Если у тебя ситуация патовая - это лично твои проблемы.
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12.06.2021 09:34 Ответить
Лучшее место для Зеленского и путина - в Гааге.
Наворкуются, голубки.
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12.06.2021 00:15 Ответить
Крыша у вас едет от чоколяды, голубки.
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12.06.2021 00:52 Ответить
Там свои проблемы - плёнки Медведчука.
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12.06.2021 01:20 Ответить
Чого так збудився, бояри перепив?
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12.06.2021 06:33 Ответить
Ростов - не погане місце для зустрічі двох карликів.
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12.06.2021 00:35 Ответить
Сауна в сочи. Место встречи изменить нельзя!
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12.06.2021 01:44 Ответить
что могут предложить своим народам эти два кретина карлика?
- заказать для родителей пиццу из ресторана ))
- положить голову за други своя)) но самому остаться в бункере
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12.06.2021 03:04 Ответить
І не треба, бо наше буде жалюгідне.
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12.06.2021 03:12 Ответить
что могут предложить две промокашки друг другу?
только промокашку
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12.06.2021 03:41 Ответить
куйло еще не опредилился с сауной в которой зелупа с кварталом95 будут давать концерт
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12.06.2021 05:40 Ответить
Місце зустрічі Зеленського і Путіна не обговорюється, - МЗС - Цензор.НЕТ 5786
Ось тепер ..резидент ЗЕбіл капітулянт вже може гарантовано
побачити мир в очах свого повелителя дохлого кривавого маньяка )(уйлаВыходить те що тоді місце їх зустрічі може бути тільки в пеклі!
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12.06.2021 06:57 Ответить
А зачем эта встреча нужна?
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12.06.2021 06:57 Ответить
Як навіщо потрібна ця зустріч ! А побачити мир в очах свого повелителя !
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12.06.2021 07:31 Ответить
Мєсто встрєчі ізмєніть ніззя, бл...дь! Завіса.
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12.06.2021 07:02 Ответить
думаю, даже если и будет встреча ...то совсем не кулеба будет выбирать место....
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12.06.2021 07:45 Ответить
Зеленский перед сексом: "А поговорить?"
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12.06.2021 11:53 Ответить
ГААГА или НЮРНБЕРГ. ( на выбор)
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12.06.2021 13:38 Ответить
 
 