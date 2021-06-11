Место встречи Зеленского и Путина не обсуждается, - МИД
Место встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на данный момент не обсуждается. Идут переговоры о темах, которые планируется рассмотреть.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".
"Сейчас место встречи президентов Зеленского и Путина не обсуждается, есть определенные контакты и попытки согласовать повестку встречи, но к географии еще не дошли", - сказал Кулеба.
Глава МИД отметил, что организовать встречу Зеленского и Путина очень сложно. Однако, добавил министр, если украинская сторона увидит, что на этом саммите можно будет прекратить войну на Донбассе, то к его организации будет приложено максимум усилий.
Комментируя возможность встречи Зеленского с представителями "ДНР" и "ЛНР", Кулеба заявил: "Президент не будет встречаться непонятно с кем".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чем повесть о минете в туалете!
два клопа - ну значит резинка от трусов.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2********************************************&url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fukraine%2Fpolitics%2Fvolodimir-zelenskiy-otrimav-4-5-mln-grn-royalti-novini-ukrajini-50134043.html&usg=AOvVaw2kn4V32dFczRUG1GhI6FXK Володимир Зеленський отримав 4,5 млн грн роялті ...
Зеленський - автор сценаріїв тощо. Він ще до війни продав їх закордонним фірмам, які зобов'язані платити автору, якщо будуть використовувати його твори. Вони знімали фільми і отримали прибуток, тому заплатили Зеленському.
Твої методички тухлі, як новорічні соєві цукерки влітку.
тот ему за ето 3 рупеля даст и похлопает.
-----
шоу надо бубе для лехтората.
во первых - он за ними, за шоу, скучает.
во вторых - рейтинг....
-----
ето все не об Украине.
Авария на Фукусиме была в 2011 году, в марте. Пару месяцев спустя весь Бундестаг проголосовал за закрытие АЭС. Это было эмоциональное решение. Тогда же договорились с х""лом о потоке-2. И начали останавливать станции. Теперь выхода у них нет.
Целых семь лет война?
А почему 7 лет Украина покупает у ***** ТВЭЛы для своих АЭС?
И как это объяснить западным обывателям?
При чём тут Европа - она ничего не решает, решает АМЕРИКА,
и она хорошо знает про войну.
И всё это отлично знает Х***ло. Вот почему оно наглеет...
Если у тебя ситуация патовая - это лично твои проблемы.
Наворкуются, голубки.
- заказать для родителей пиццу из ресторана ))
- положить голову за други своя)) но самому остаться в бункере
только промокашку
Ось тепер ..резидент ЗЕбіл капітулянт вже може гарантовано
побачити мир в очах свого повелителя дохлого кривавого маньяка )(уйлаВыходить те що тоді місце їх зустрічі може бути тільки в пеклі!