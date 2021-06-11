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Місце зустрічі Зеленського і Путіна не обговорюється, - МЗС

Місце зустрічі Зеленського і Путіна не обговорюється, - МЗС

Місце зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним на даний момент не обговорюється. Йдуть переговори щодо тем, які планується розглянути.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24".

"Зараз місце зустрічі президентів Зеленського і Путіна не обговорюється, є певні контакти і спроби узгодити порядок зустрічі, але до географії ще не дійшли", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що організувати зустріч Зеленського і Путіна дуже складно. Однак, додав міністр, якщо українська сторона побачить, що на цьому саміті можна буде припинити війну на Донбасі, то до його організації буде докладено максимум зусиль.

Коментуючи можливість зустрічі Зеленського з представниками "ДНР" і "ЛНР", Кулеба заявив: "Президент не буде зустрічатися незрозуміло з ким".

Читайте також: ОП про можливі переговори Зеленського і Путіна: Підготовка триває. Складно узгоджувати порядок денний для зустрічей подібного рівня

Автор: 

Зеленський (23642) путін (23733) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+13
на минном поле, не пробовали?!.. удачи вам, бакланы!
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11.06.2021 23:35
+7
Не видавайте , пане Кулеба , бажане за дійсне , бо ви чудово розумієте , що домовиитись вз кремлівським ублюдком і вбивцею , неможливо без якихось обіцянок , на кшталт , капітуляціі !
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11.06.2021 23:37
+7
Лучшее место для Зеленского и путина - в Гааге.
Наворкуются, голубки.
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12.06.2021 00:15
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на минном поле, не пробовали?!.. удачи вам, бакланы!
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11.06.2021 23:35 Відповісти
Нет, в аду ихнее место встречи)
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12.06.2021 00:10 Відповісти
нет повести печальнее на свете....
чем повесть о минете в туалете!
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12.06.2021 06:17 Відповісти
Ростов. Возвращаться не надо!
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12.06.2021 08:57 Відповісти
забей на эту встречу, ничего хорошего из этого не выйдет
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11.06.2021 23:36 Відповісти
Для початку це треба передати Байдену.
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11.06.2021 23:48 Відповісти
Не видавайте , пане Кулеба , бажане за дійсне , бо ви чудово розумієте , що домовиитись вз кремлівським ублюдком і вбивцею , неможливо без якихось обіцянок , на кшталт , капітуляціі !
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11.06.2021 23:37 Відповісти
То це Байден капітулювати їде?
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11.06.2021 23:56 Відповісти
велюр ???
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11.06.2021 23:39 Відповісти
гламур, лямур, шевелюр...
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11.06.2021 23:55 Відповісти
галоп, иноходь... аллюр))))
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12.06.2021 07:42 Відповісти
"Место встречи изменить нельзя",біля дупи )(уйла ,щоб було зручніше зазирати !!)))
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11.06.2021 23:40 Відповісти
І про що мають говорити,лялька з головним режисером та сценарістом лялькового балагана ???)))
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11.06.2021 23:41 Відповісти
Главное, на встречу пусть Зе рояль прихватит. Хоть поржем
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11.06.2021 23:42 Відповісти
С убийцами нужно не договариваться, международного убийцу нужно судить в Гаагском международном трибунале, а потом на фонарь
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11.06.2021 23:43 Відповісти
предлагаю небеса
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11.06.2021 23:46 Відповісти
а шо там обсуждать?
два клопа - ну значит резинка от трусов.
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11.06.2021 23:47 Відповісти
Обговорювати план подальшої руйнації України. Путін не даремно йому заплатив 4,5 млн доларів у 2020. Клоуни розказують, що це роялті, але дивним видається той факт, що Липецьку фабрику Порошенка в паРаші зразу арештували, і він не може її ні продати, ні демонтувати обладнання та вивезти в Україну. А Зеленському путін дає зелене світло для його фільмів і шоу на державних рашистських каналах і платить йому гонорари з державного бюджету РФ. А може це, так зване роялті тільки прикриття, а реально - це плата за виконання планів Кремля по розвалу України.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2********************************************&url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fukraine%2Fpolitics%2Fvolodimir-zelenskiy-otrimav-4-5-mln-grn-royalti-novini-ukrajini-50134043.html&usg=AOvVaw2kn4V32dFczRUG1GhI6FXK Володимир Зеленський отримав 4,5 млн грн роялті ...
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12.06.2021 00:00 Відповісти
То Путін йому 4,5 млн в доларах заплатив, чи в гривнях, ти вже визначилося, очко чоколядне?
Зеленський - автор сценаріїв тощо. Він ще до війни продав їх закордонним фірмам, які зобов'язані платити автору, якщо будуть використовувати його твори. Вони знімали фільми і отримали прибуток, тому заплатили Зеленському.
Твої методички тухлі, як новорічні соєві цукерки влітку.
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12.06.2021 00:35 Відповісти
ага, ти ще скажи, що фірми свої тимчасово продав.
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12.06.2021 07:04 Відповісти
Бідне петро... не може продати хвабрику... ридаю
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12.06.2021 01:49 Відповісти
Тобі смішно,а він аж схуд.
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12.06.2021 04:56 Відповісти
Коли додому?
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12.06.2021 06:32 Відповісти
зеля а шо ты вообще с куйлом обсуждать планируешь? воду в крым? или разбитый и расп.женный лугандон с его отравленой ватой? а может погоду в Омане ? на шо ты надеешься? уже ведь смотрел в рыбьи глаза плешивого и шо? что за непреодолимое желание встретится??? ну расскажи украинцам шо ты хочешь?
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11.06.2021 23:54 Відповісти
Место встречи Зеленского и Путина в сортире и это не обсуждается
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11.06.2021 23:55 Відповісти
пошуткует наш с ихним 3м дубликатом.
тот ему за ето 3 рупеля даст и похлопает.
-----
шоу надо бубе для лехтората.
во первых - он за ними, за шоу, скучает.
во вторых - рейтинг....
-----
ето все не об Украине.
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12.06.2021 00:05 Відповісти
Встреча нужна. Такие встречи получают отражение в демократических СМИ. И если потом Путин нарушает слово - а он нарушит, это в его гнилую ДНК заложено - то этим на Щападе формируется общественное мнение. И потом это общественное мнение влияет на решения властей, в частности, на принятие новых санкций, на необходимость принятия Украины в ЕС и НАТО и т.д. Именно так принимаются решения в демократических странах, а не "а шо эта Мэркель, не могла от газа отказаться, Риббентропша...". Не могла. Потому что после аварии АЭС в Японии ПООБЕЩАЛА закрыть все АЭС в Германии, и подписала с х**лом соглашение о потоке-2, это было до войны х**ла против Украины... И АЭС закрываются уже несколько лет, и остановить процесс невозможно...
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12.06.2021 00:11 Відповісти
Война идёт 7 дет - о чём говорить ? Зачем позорить Украину ?
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12.06.2021 00:18 Відповісти
Я написал, зачем говорить. ПолЕвропы не знает о войне против Украины. Или забыла. Так же, как и ты не знаешь о войне Таджикистана и Киргизии.
Авария на Фукусиме была в 2011 году, в марте. Пару месяцев спустя весь Бундестаг проголосовал за закрытие АЭС. Это было эмоциональное решение. Тогда же договорились с х""лом о потоке-2. И начали останавливать станции. Теперь выхода у них нет.
Целых семь лет война?
А почему 7 лет Украина покупает у ***** ТВЭЛы для своих АЭС?
И как это объяснить западным обывателям?
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12.06.2021 00:46 Відповісти
Кто не даёт Бундестагу принять неэмоциональное решение ?
При чём тут Европа - она ничего не решает, решает АМЕРИКА,
и она хорошо знает про войну.
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12.06.2021 01:17 Відповісти
Это понятия из подворотни, решальщик. Ничего США сделать не могут - иначе Германия, которая вовсю демонтирует свои АЭС, упадёт, не получив источник энергии. Упадёт Германия - исчезнет ЕС. Не будет ЕС, у Америки не останется мощных союзников... Ситуация патовая.
И всё это отлично знает Х***ло. Вот почему оно наглеет...
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12.06.2021 03:34 Відповісти
Из подворотни путин, а по факту нам помогает только Америка.
Если у тебя ситуация патовая - это лично твои проблемы.
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12.06.2021 09:34 Відповісти
Лучшее место для Зеленского и путина - в Гааге.
Наворкуются, голубки.
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12.06.2021 00:15 Відповісти
Крыша у вас едет от чоколяды, голубки.
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12.06.2021 00:52 Відповісти
Там свои проблемы - плёнки Медведчука.
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12.06.2021 01:20 Відповісти
Чого так збудився, бояри перепив?
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12.06.2021 06:33 Відповісти
Ростов - не погане місце для зустрічі двох карликів.
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12.06.2021 00:35 Відповісти
Сауна в сочи. Место встречи изменить нельзя!
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12.06.2021 01:44 Відповісти
что могут предложить своим народам эти два кретина карлика?
- заказать для родителей пиццу из ресторана ))
- положить голову за други своя)) но самому остаться в бункере
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12.06.2021 03:04 Відповісти
І не треба, бо наше буде жалюгідне.
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12.06.2021 03:12 Відповісти
что могут предложить две промокашки друг другу?
только промокашку
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12.06.2021 03:41 Відповісти
куйло еще не опредилился с сауной в которой зелупа с кварталом95 будут давать концерт
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12.06.2021 05:40 Відповісти
Місце зустрічі Зеленського і Путіна не обговорюється, - МЗС - Цензор.НЕТ 5786
Ось тепер ..резидент ЗЕбіл капітулянт вже може гарантовано
побачити мир в очах свого повелителя дохлого кривавого маньяка )(уйлаВыходить те що тоді місце їх зустрічі може бути тільки в пеклі!
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12.06.2021 06:57 Відповісти
А зачем эта встреча нужна?
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12.06.2021 06:57 Відповісти
Як навіщо потрібна ця зустріч ! А побачити мир в очах свого повелителя !
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12.06.2021 07:31 Відповісти
Мєсто встрєчі ізмєніть ніззя, бл...дь! Завіса.
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12.06.2021 07:02 Відповісти
думаю, даже если и будет встреча ...то совсем не кулеба будет выбирать место....
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12.06.2021 07:45 Відповісти
Зеленский перед сексом: "А поговорить?"
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12.06.2021 11:53 Відповісти
ГААГА или НЮРНБЕРГ. ( на выбор)
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12.06.2021 13:38 Відповісти
 
 