Місце зустрічі Зеленського і Путіна не обговорюється, - МЗС
Місце зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним на даний момент не обговорюється. Йдуть переговори щодо тем, які планується розглянути.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24".
"Зараз місце зустрічі президентів Зеленського і Путіна не обговорюється, є певні контакти і спроби узгодити порядок зустрічі, але до географії ще не дійшли", - сказав Кулеба.
Глава МЗС зазначив, що організувати зустріч Зеленського і Путіна дуже складно. Однак, додав міністр, якщо українська сторона побачить, що на цьому саміті можна буде припинити війну на Донбасі, то до його організації буде докладено максимум зусиль.
Коментуючи можливість зустрічі Зеленського з представниками "ДНР" і "ЛНР", Кулеба заявив: "Президент не буде зустрічатися незрозуміло з ким".
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чем повесть о минете в туалете!
два клопа - ну значит резинка от трусов.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2********************************************&url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fukraine%2Fpolitics%2Fvolodimir-zelenskiy-otrimav-4-5-mln-grn-royalti-novini-ukrajini-50134043.html&usg=AOvVaw2kn4V32dFczRUG1GhI6FXK Володимир Зеленський отримав 4,5 млн грн роялті ...
Зеленський - автор сценаріїв тощо. Він ще до війни продав їх закордонним фірмам, які зобов'язані платити автору, якщо будуть використовувати його твори. Вони знімали фільми і отримали прибуток, тому заплатили Зеленському.
Твої методички тухлі, як новорічні соєві цукерки влітку.
тот ему за ето 3 рупеля даст и похлопает.
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шоу надо бубе для лехтората.
во первых - он за ними, за шоу, скучает.
во вторых - рейтинг....
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ето все не об Украине.
Авария на Фукусиме была в 2011 году, в марте. Пару месяцев спустя весь Бундестаг проголосовал за закрытие АЭС. Это было эмоциональное решение. Тогда же договорились с х""лом о потоке-2. И начали останавливать станции. Теперь выхода у них нет.
Целых семь лет война?
А почему 7 лет Украина покупает у ***** ТВЭЛы для своих АЭС?
И как это объяснить западным обывателям?
При чём тут Европа - она ничего не решает, решает АМЕРИКА,
и она хорошо знает про войну.
И всё это отлично знает Х***ло. Вот почему оно наглеет...
Если у тебя ситуация патовая - это лично твои проблемы.
Наворкуются, голубки.
- заказать для родителей пиццу из ресторана ))
- положить голову за други своя)) но самому остаться в бункере
только промокашку
Ось тепер ..резидент ЗЕбіл капітулянт вже може гарантовано
побачити мир в очах свого повелителя дохлого кривавого маньяка )(уйлаВыходить те що тоді місце їх зустрічі може бути тільки в пеклі!