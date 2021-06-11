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Новости Агрессия России против Украины
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Угроза военной операции России против Украины остается, - Кулеба

Угроза военной операции России против Украины остается, - Кулеба

Угроза военной операции России против Украины остается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Угроза остается. Я хочу, чтобы все понимали. По нашим данным, никакого существенного отведения войск не происходит, и мы должны быть готовыми к любому сценарию. Тем более, что те учения "Запад", которые осуществляет Россия, там отрабатывается очень много именно наступательных элементов, это не оборонные учения. Это учения о том, как захватывать города, аэродромы, как осуществлять наступательную операцию", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что все силы РФ остаются вдоль границы.

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"Отведение, которое там произошло, является очень символическим, и на самом деле десятки тысяч российских солдат все еще находятся вдоль украинской границы, в оккупированном Крыму, и их оружие также", - отметил министр.

Кулеба указал, что, по его оценке, то, что сейчас происходит, является пробой грунта с готовностью перейти к осуществлению военной операции.

"То нагнетание, которое осуществлялось Россией в течение недель, не только перекидывая войска, что можно делать всегда тихо и скрыто, но и нагнетая эту военную истерию и призывы разобраться, поставить на место Украину, и даже там говорили уничтожить Украину - это все то, что в классических военных правилах предшествует вооруженному конфликту. То есть шла подготовка своего населения, международного мнения к неизбежности войны, и никто не может гарантировать, что завтра снова тумблер не будет включен и снова все это не начнется", - пояснил Кулеба.

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Автор: 

агрессия (1704) россия (95308) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
Україна все таки стане державою світового рівня. Згинуть наші вороженьки, як лайно на сонці.

Загроза військової операції Росії проти України залишається, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6227
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12.06.2021 00:04
+1
во дауны !!! не остается угроза кацапо-операции против Украины а наростает как снежный ком !!!
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12.06.2021 00:02
+1
никто не даст рашистам зайти по широкой красной дорожке в Украину, дорога будет устелена их трупами и украинцев тоже, к сожалению...
вата, которая будет рядом с защитниками Украины и будет им мешать - будет тоже пылать не по детски, это понятно...
вопрос в другом: что дальше, кацапы?
а дальше ваш пуйлостан просто быстрей развалится потому, что будет партизанская война, до полного и окончательного военного уничтожения рашизма на Земле, война, которую поддержит весь мир и которая закончится возвращением Кубани- Украине и ещё нескольких областей
кроме того, захваченное нужно будет обеспечивать из фондов кацапии, иначе - гуманитарная катастрофа !

а попробуете применить ЯО для блицкрига так от вас самих кацапы вмиг ничего не останется, потому что никто не станет ждать гибели всего мира из-за нацистов из кремля ...

Р.S. зе миллиард деревьев не зря в Украине высаживает, видимо для ведения партизанской войны
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12.06.2021 00:19
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Правила форума Совет форумчан
А ты хотел, чтоб они все войска где-то в Костроме сосредоточили? Даже тогда угроза останется.
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11.06.2021 23:55 Ответить
трускавецкие полководцы, почему не привлёчете опытного Порошенко к военным делам ?
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11.06.2021 23:56 Ответить
во дауны !!! не остается угроза кацапо-операции против Украины а наростает как снежный ком !!!
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12.06.2021 00:02 Ответить
Они готовятся, три мерса купили за лимон долларов.
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12.06.2021 01:12 Ответить
Україна все таки стане державою світового рівня. Згинуть наші вороженьки, як лайно на сонці.

Загроза військової операції Росії проти України залишається, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6227
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12.06.2021 00:04 Ответить
Спрингман тебе в помощь.
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12.06.2021 06:48 Ответить
никто не даст рашистам зайти по широкой красной дорожке в Украину, дорога будет устелена их трупами и украинцев тоже, к сожалению...
вата, которая будет рядом с защитниками Украины и будет им мешать - будет тоже пылать не по детски, это понятно...
вопрос в другом: что дальше, кацапы?
а дальше ваш пуйлостан просто быстрей развалится потому, что будет партизанская война, до полного и окончательного военного уничтожения рашизма на Земле, война, которую поддержит весь мир и которая закончится возвращением Кубани- Украине и ещё нескольких областей
кроме того, захваченное нужно будет обеспечивать из фондов кацапии, иначе - гуманитарная катастрофа !

а попробуете применить ЯО для блицкрига так от вас самих кацапы вмиг ничего не останется, потому что никто не станет ждать гибели всего мира из-за нацистов из кремля ...

Р.S. зе миллиард деревьев не зря в Украине высаживает, видимо для ведения партизанской войны
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12.06.2021 00:19 Ответить
Но уверен, если россия против нас применит оружие, то тогда Америка против росии нет, а Европа вообще оправдает действия россии.
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12.06.2021 03:11 Ответить
не знаю как вы уже там сами, но все хто хочет сковырнуть клована
должны как то сесть и ето дело пересмотреть...
в конечном итоге - ето всего то гопота криворогатая неумная мелкого пошиба
и клован метр +50см на выхлопе.
в чем проблема?
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12.06.2021 02:53 Ответить
Так боятся все "шо путин нападэ". Говорят, что третий Майдан будет последним, что после этого будет утрата Украиной государственности, что страна распадется на новые народные республики и т.д. и т.п.
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12.06.2021 06:11 Ответить
ну какие вопросы?
боитесь если очень? - ну значит вам буба на второй срок...
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12.06.2021 06:17 Ответить
Таки да. Опять выберут и будут дальше бояться...
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12.06.2021 06:31 Ответить
https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2021-06-11/v-rossii-zaderjali-top-militsionera-vremen-yanukovicha-predavshego-ukrainu---foto/234975 В России задержали топ-милиционера времен Януковича, предавшего Украину - фото .
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12.06.2021 06:28 Ответить
 
 