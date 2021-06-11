Угроза военной операции России против Украины остается, - Кулеба

Угроза военной операции России против Украины остается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Угроза остается. Я хочу, чтобы все понимали. По нашим данным, никакого существенного отведения войск не происходит, и мы должны быть готовыми к любому сценарию. Тем более, что те учения "Запад", которые осуществляет Россия, там отрабатывается очень много именно наступательных элементов, это не оборонные учения. Это учения о том, как захватывать города, аэродромы, как осуществлять наступательную операцию", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что все силы РФ остаются вдоль границы.

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"Отведение, которое там произошло, является очень символическим, и на самом деле десятки тысяч российских солдат все еще находятся вдоль украинской границы, в оккупированном Крыму, и их оружие также", - отметил министр.

Кулеба указал, что, по его оценке, то, что сейчас происходит, является пробой грунта с готовностью перейти к осуществлению военной операции.

"То нагнетание, которое осуществлялось Россией в течение недель, не только перекидывая войска, что можно делать всегда тихо и скрыто, но и нагнетая эту военную истерию и призывы разобраться, поставить на место Украину, и даже там говорили уничтожить Украину - это все то, что в классических военных правилах предшествует вооруженному конфликту. То есть шла подготовка своего населения, международного мнения к неизбежности войны, и никто не может гарантировать, что завтра снова тумблер не будет включен и снова все это не начнется", - пояснил Кулеба.

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