Загроза військової операції Росії проти України залишається, - Кулеба
Загроза військової операції Росії проти України залишається.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Загроза залишається. Я хочу, щоб всі розуміли. За нашими даними, жодного суттєвого відведення військ не відбувається, і ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію. Тим більше, що ті навчання "Захід", які здійснює Росія, там відпрацьовується дуже багато саме наступальних елементів, це не оборонні навчання. Це вишкіл про те, як захоплювати міста, аеродроми, як здійснювати наступальну операцію", - сказав Кулеба.
Він підкреслив, що всі сили РФ залишаються вздовж кордону.
"Відведення, яке там відбулося, є дуже символічним, і насправді десятки тисяч російських солдатів все ще перебувають уздовж українського кордону, в окупованому Криму, і їхня зброя також", - зазначив міністр.
Кулеба зазначив, що, за його оцінкою, те, що зараз відбувається, є пробою ґрунту з готовністю перейти до здійснення військової операції.
"Те нагнітання, яке здійснювалося Росією впродовж тижнів, не тільки перекидаючи війська, що можна робити завжди тихо і приховано, а й нагнітаючи цю військову істерію і заклики розібратися, поставити на місце Україну, і навіть там говорили знищити Україну - це все те, що в класичних військових правилах передує збройному конфлікту. Тобто йшла підготовка свого населення, міжнародної думки до неминучості війни, і ніхто не може гарантувати, що завтра знову тумблер не буде включено і знову все це не почнеться", - пояснив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вата, которая будет рядом с защитниками Украины и будет им мешать - будет тоже пылать не по детски, это понятно...
вопрос в другом: что дальше, кацапы?
а дальше ваш пуйлостан просто быстрей развалится потому, что будет партизанская война, до полного и окончательного военного уничтожения рашизма на Земле, война, которую поддержит весь мир и которая закончится возвращением Кубани- Украине и ещё нескольких областей
кроме того, захваченное нужно будет обеспечивать из фондов кацапии, иначе - гуманитарная катастрофа !
а попробуете применить ЯО для блицкрига так от вас самих кацапы вмиг ничего не останется, потому что никто не станет ждать гибели всего мира из-за нацистов из кремля ...
Р.S. зе миллиард деревьев не зря в Украине высаживает, видимо для ведения партизанской войны
должны как то сесть и ето дело пересмотреть...
в конечном итоге - ето всего то гопота криворогатая неумная мелкого пошиба
и клован метр +50см на выхлопе.
в чем проблема?
боитесь если очень? - ну значит вам буба на второй срок...