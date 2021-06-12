Трамп - чрезвычайный человек, талантливый, яркий. Байден "радикально отличается" от предшественника, - Путин

Президент РФ Владимир Путин сравнил двух президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена. Он назвал Трампа талантливым и ярким человеком.

Об этом Путин заявил в интервью американскому телеканала NBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Он отметил, что Трамп и Байден кардинально отличаются друг от друга.

"Я считаю, что бывший президент США господин Трамп - чрезвычайный человек, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек. Вам может он понравиться или нет. Но он не походил из американского истеблишмента, он ранее не был частью большой политики, а кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но это факт", - сказал Путин.

Путин назвал Байдена человеком, который занимается карьерой и практически все свое совершеннолетие провел в политике. Путин также отметил, что Байден "радикально отличается" от своего предшественника.

Байден, в отличие от экс-президента, "фактически всю свою взрослую жизнь занимался политикой". По его словам, нынешний американский лидер — "другой тип человека".

Путин выразил надежду, что со стороны его коллеги "не будет импульсивных шагов".

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