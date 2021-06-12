Трамп - чрезвычайный человек, талантливый, яркий. Байден "радикально отличается" от предшественника, - Путин
Президент РФ Владимир Путин сравнил двух президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена. Он назвал Трампа талантливым и ярким человеком.
Об этом Путин заявил в интервью американскому телеканала NBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
Он отметил, что Трамп и Байден кардинально отличаются друг от друга.
"Я считаю, что бывший президент США господин Трамп - чрезвычайный человек, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек. Вам может он понравиться или нет. Но он не походил из американского истеблишмента, он ранее не был частью большой политики, а кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но это факт", - сказал Путин.
Путин назвал Байдена человеком, который занимается карьерой и практически все свое совершеннолетие провел в политике. Путин также отметил, что Байден "радикально отличается" от своего предшественника.
Байден, в отличие от экс-президента, "фактически всю свою взрослую жизнь занимался политикой". По его словам, нынешний американский лидер — "другой тип человека".
Путин выразил надежду, что со стороны его коллеги "не будет импульсивных шагов".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А з тієї пори, коли росію очолив кгбіст Путін - вона стала її державною політикою. При ньому ж створений жупел "фальсифікації історії". А фальсифікацією (за Путіним) є все те, що не подобається кремлю, за яке судять і репресують не лише політиків, але й школярів за розповсюдження чогось невигідного владі в соціальних сітках...
Тобто, в офіційнійному інформпросторі росії - цензура не пропустить будь-якої інформації, яка була б невигідною чи могла б НЕ сподобатися московському офіціозу....
А тепер поглянемо на інформацію, яка "випадково прослизнула" на РЕН ТВ і вчора була продубльована текстово на сторінці НЬЮСЛЕНД...
Подаю переклад тексту, а в коментаря до допису подам посилання на його оригінал:
"Байден заблукав на саміті G7
17:53 Сьогодні в рубриці Політика Max 443 27 3
Байден заблукав на саміті G7
Президент США Джо Байден заблукав під час саміту G7. Відео інциденту з'явилося в Мережі.
Політик випадково забрів в один з ресторанів в британському графстві Корнуолл. Судячи з реакції присутніх, Байдена там не повинно було бути.
Коли глава Білого дому усвідомив помилку, він попрямував до виходу. Однак його зупинило питання про те, як проходить саміт.
"Дуже добре", - відповів він і під сміх відвідувачів покинув заклад. На допомогу йому прийшла дівчина, можливо, з числа організаторів. Вона вивела Байдена за руку.
Джерело: ren.tv"
Чого ж цим добивається команда Путіна напередодні його саміту з Байденом, що відбудеться в Швейцарії 16.06.2021 р.?
-Щоб на випадок провальних для росії результатів саміту, все звернути на деменцію Байдена, яку йому незаслужено приписує все та ж російська пропаганда?
-Чи на створення "привітного та довірливого клімату" в якому має пройти наступна зустріч?
-Чи на демонстрацію свого бандитсько-кгбістського "фе" по підношенню до візаві - президента США?
-Чи то є прояв "хвороби" всього російського суспільства, яку уособлює Путін?
-Чи підтвердженням вікової історії, що росі ніколи і ні в чому не можна вірити, яка була сформульована Бісмарком?
-Тоді - для чого Путін зустрічатиметься з Байденом, яка мета зустрічі Путіна з Байденом?
Бо, (для не втаємничених) людей скажу, що після вбивства Кеннеді, президенти США без охорони і супроводу ніколи і ні де самостійно не ходять "на прогулянку" (окрім власного маєтку) і не їздять у відкритих авто.... Більше того - вони й переміщаються на броньованих автомобілях не лише дома, а й під час іноземних візитів. Та й всі їх маршрути наперед визначені протоколом і у них охорона не гірша ніж в Путіна.
Тому , згадана інформація про те, що Байден ніби-то міг заблукати в незнайомому місті на території іноземної держави і був сам, без супроводу- чистісіньської води фейк..
https://newsland.com/user/4296647984/content/baiden-***********-na-sammite-g7/7414891?fbclid=IwAR1hRbtyM37GJZIV-Up--G0lwEXxi9wCebMXHJXczatD5-PXHk9fmxH9qX4
...уйово ?
Но очень эффективный, результативный, резко проамериканский .
с Америкой ничего общего не имеющий - оно любит тока себя....
Но очень эффективный, результативный, резко проамериканский .
жду брукликлинсиски фудстемщиков с опровергаловом....
кацапам придется смирится е етим и перевоткнуть скрепу, шо б не теребила лишнюю хромосому.
«От имени правительства Соединенных Штатов Америки я поздравляю граждан России с празднованием Дня России. Пользуясь случаем, хочу подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Росийской Федерации в интересах развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений», - отметил госсекретарь.
По его словам, США твердо намерены поддерживать российский народ и его «желание работать вместе с международным сообществом», а также «мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес».
Президент США Джо Байден встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. В ходе встречи стороны обсудят «весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», - отмечал Белый дом"
За то, что хвалит он кукушку.
(Крылов. СРУский плагиатор творений Лафонтена)
Как оказалось, старина Байден тоже не плох.
боря союз развалил,даже не напрягаясь....
а ***** которое десятилетие тужится
ну ошиблись мы в 16м...
думаю он и сам ето понимает - а может и нет дебил он...
Японцам пошло на пользу - научились делать машины и электронику.
Небоскребы небоскребы, а я маленький такой то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой...