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Трамп - чрезвычайный человек, талантливый, яркий. Байден "радикально отличается" от предшественника, - Путин

Трамп - чрезвычайный человек, талантливый, яркий. Байден

Президент РФ Владимир Путин сравнил двух президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена. Он назвал Трампа талантливым и ярким человеком.

Об этом Путин заявил в интервью американскому телеканала NBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Он отметил, что Трамп и Байден кардинально отличаются друг от друга.

"Я считаю, что бывший президент США господин Трамп - чрезвычайный человек, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек. Вам может он понравиться или нет. Но он не походил из американского истеблишмента, он ранее не был частью большой политики, а кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но это факт", - сказал Путин.

Путин назвал Байдена человеком, который занимается карьерой и практически все свое совершеннолетие провел в политике. Путин также отметил, что Байден "радикально отличается" от своего предшественника.

Байден, в отличие от экс-президента, "фактически всю свою взрослую жизнь занимался политикой". По его словам, нынешний американский лидер — "другой тип человека".

Путин выразил надежду, что со стороны его коллеги "не будет импульсивных шагов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут искать "пути продвижения" отношений с Россией на встрече Байдена и Путина в Женеве, - Псаки

Автор: 

Байден (2785) путин (31191) США (26313) Трамп (5036)


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Топ комментарии
+31
Трамп теж любить *****.
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12.06.2021 08:03
+22
то есть вова ссыться.
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12.06.2021 08:03
+19
"...уйлом міня не абзьівал..."
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12.06.2021 08:03
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то есть вова ссыться.
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12.06.2021 08:03 Ответить
Не только ссытся, а ещё и серет жидко
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12.06.2021 09:24 Ответить
УБИЙЦА! не старайся.Байден прекрасно знает что вылизывание сраки это на самом деле смазка
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12.06.2021 09:36 Ответить
Всім відомо, що навмисна дезінформація (свідоме введення в оману, а попросту - брехня) була одним з самих потужних інструментів в пропагандистській "боротьбі" кгб срср проти внутрішніх і зовнішніх ворогів "партії і савєцього народу"...

А з тієї пори, коли росію очолив кгбіст Путін - вона стала її державною політикою. При ньому ж створений жупел "фальсифікації історії". А фальсифікацією (за Путіним) є все те, що не подобається кремлю, за яке судять і репресують не лише політиків, але й школярів за розповсюдження чогось невигідного владі в соціальних сітках...

Тобто, в офіційнійному інформпросторі росії - цензура не пропустить будь-якої інформації, яка була б невигідною чи могла б НЕ сподобатися московському офіціозу....

А тепер поглянемо на інформацію, яка "випадково прослизнула" на РЕН ТВ і вчора була продубльована текстово на сторінці НЬЮСЛЕНД...

Подаю переклад тексту, а в коментаря до допису подам посилання на його оригінал:

"Байден заблукав на саміті G7

17:53 Сьогодні в рубриці Політика Max 443 27 3
Байден заблукав на саміті G7
Президент США Джо Байден заблукав під час саміту G7. Відео інциденту з'явилося в Мережі.

Політик випадково забрів в один з ресторанів в британському графстві Корнуолл. Судячи з реакції присутніх, Байдена там не повинно було бути.

Коли глава Білого дому усвідомив помилку, він попрямував до виходу. Однак його зупинило питання про те, як проходить саміт.

"Дуже добре", - відповів він і під сміх відвідувачів покинув заклад. На допомогу йому прийшла дівчина, можливо, з числа організаторів. Вона вивела Байдена за руку.

Джерело: ren.tv"

Чого ж цим добивається команда Путіна напередодні його саміту з Байденом, що відбудеться в Швейцарії 16.06.2021 р.?

-Щоб на випадок провальних для росії результатів саміту, все звернути на деменцію Байдена, яку йому незаслужено приписує все та ж російська пропаганда?

-Чи на створення "привітного та довірливого клімату" в якому має пройти наступна зустріч?
-Чи на демонстрацію свого бандитсько-кгбістського "фе" по підношенню до візаві - президента США?
-Чи то є прояв "хвороби" всього російського суспільства, яку уособлює Путін?
-Чи підтвердженням вікової історії, що росі ніколи і ні в чому не можна вірити, яка була сформульована Бісмарком?
-Тоді - для чого Путін зустрічатиметься з Байденом, яка мета зустрічі Путіна з Байденом?

Бо, (для не втаємничених) людей скажу, що після вбивства Кеннеді, президенти США без охорони і супроводу ніколи і ні де самостійно не ходять "на прогулянку" (окрім власного маєтку) і не їздять у відкритих авто.... Більше того - вони й переміщаються на броньованих автомобілях не лише дома, а й під час іноземних візитів. Та й всі їх маршрути наперед визначені протоколом і у них охорона не гірша ніж в Путіна.

Тому , згадана інформація про те, що Байден ніби-то міг заблукати в незнайомому місті на території іноземної держави і був сам, без супроводу- чистісіньської води фейк..

https://newsland.com/user/4296647984/content/baiden-***********-na-sammite-g7/7414891?fbclid=IwAR1hRbtyM37GJZIV-Up--G0lwEXxi9wCebMXHJXczatD5-PXHk9fmxH9qX4
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12.06.2021 09:45 Ответить
что, Вово,
...уйово ?
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12.06.2021 13:39 Ответить
Трамп теж любить *****.
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12.06.2021 08:03 Ответить
Так они же два мачо-акробачо.
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12.06.2021 08:06 Ответить
вы от сейчас открыли ящик пандоры - вся бруклинская трамповня - рука твердая мозга ноль, щас под вами мелькнет....
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12.06.2021 08:17 Ответить
"...уйлом міня не абзьівал..."
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12.06.2021 08:03 Ответить
всі "хатят патєрєбіть" *****
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12.06.2021 08:06 Ответить
Трамп, конечно, нарцисс ещё тот.
Но очень эффективный, результативный, резко проамериканский .
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12.06.2021 08:06 Ответить
Резко *************
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12.06.2021 08:10 Ответить
резко анти)(уйловский.
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12.06.2021 08:13 Ответить
Все думали, чего это у Трампа щеки надуты всегда, а у него никогда кацап кий член изо рта не вынимался
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12.06.2021 08:30 Ответить
Те, кто про сонного Джо любят рассказывать, все время забывают, как их яркому лидеры северокорейский пупс в рожу привселюдно ссал. Лучше уж быть сонным чем обоссаным
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12.06.2021 08:41 Ответить
заблуждение - врун.
с Америкой ничего общего не имеющий - оно любит тока себя....
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12.06.2021 08:22 Ответить
Трамп как и Бубочка налоги хрен платил поэтому тоже
Но очень эффективный, результативный, резко проамериканский .
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12.06.2021 08:31 Ответить
2 клована...
жду брукликлинсиски фудстемщиков с опровергаловом....
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12.06.2021 08:33 Ответить
Трамп - схаваный прикакапленыи бутерброд и тупой лузер....
кацапам придется смирится е етим и перевоткнуть скрепу, шо б не теребила лишнюю хромосому.
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12.06.2021 09:57 Ответить
Щось незрозуміло, так це лизнув чи не лизнув ?! А мабуть знову мнагахадовачка, всьех пьерьеіграть. Чисто по-кацапськи, на нові санкції старається.
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12.06.2021 08:08 Ответить
и это заявляет плешигном, убийца, патологический лгун и подносчик чемоданов......
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12.06.2021 08:09 Ответить
Байден - ужасный человек - вазелином не пользуется ( во всех смыслах )
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12.06.2021 08:10 Ответить
Не забудьте все поздравить московитов с Пнем Рассеи.
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12.06.2021 08:12 Ответить
)(уйло уже не изгой что дает интервью NBC,Говорите Блинкен наш?)(уйло в изоляции Мордор изгой?это поздравление было делать обязательно особенно после аннексии Крыма где кацапы считают своим и празднуют этот день "Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил россиян с Днем России. Сообщение опубликовано в субботу, 12 июня, https://www.state.gov/russia-national-day/ НА САЙТЕ ГОСДЕПА
«От имени правительства Соединенных Штатов Америки я поздравляю граждан России с празднованием Дня России. Пользуясь случаем, хочу подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Росийской Федерации в интересах развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений», - отметил госсекретарь.
По его словам, США твердо намерены поддерживать российский народ и его «желание работать вместе с международным сообществом», а также «мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес».
Президент США Джо Байден встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. В ходе встречи стороны обсудят «весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», - отмечал Белый дом"
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12.06.2021 08:14 Ответить
Да, да... Сегодня день когда рашка вырыла погребальную яму совку))) Рашикам об этом нужно постоянно напоминать)))
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12.06.2021 08:34 Ответить
России или Российской Федерации?
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12.06.2021 08:40 Ответить
Золотой Орды
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12.06.2021 09:57 Ответить
За, что кукушка хвалит петуха?
За то, что хвалит он кукушку.
(Крылов. СРУский плагиатор творений Лафонтена)
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12.06.2021 08:17 Ответить
Трамп - чрезвычайный человек, талантливый, яркий. Байден "радикально отличается" от предшественника, - Путин - Цензор.НЕТ 5604
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12.06.2021 08:19 Ответить
Петухи это и те кто катят бочку на Байдена?
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12.06.2021 08:49 Ответить
блінкен і колегі Трамп - чрезвычайный человек, талантливый, яркий. Байден "радикально отличается" от предшественника, - Путин - Цензор.НЕТ 8538продадуть, навіть не блімкнуть..
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12.06.2021 08:34 Ответить
Такие комплименты заигрывающие... Ну просто "Любовь и голуби/пида...ры"
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12.06.2021 08:36 Ответить
Во всяком случае никто из этих двух президентов США не ввойдет в историю с позорным прозвищем "*****".
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12.06.2021 08:36 Ответить
Та ладно...
Как оказалось, старина Байден тоже не плох.
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12.06.2021 08:38 Ответить
Трамп - чрезвычайный человек, талантливый, яркий. Байден "радикально отличается" от предшественника, - Путин - Цензор.НЕТ 6941
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12.06.2021 08:38 Ответить
Путь кастрато
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12.06.2021 08:42 Ответить
ну точно матерьял со скрытого наблюдения за трампушкой в его былые визиты в совок просмотрел. тоже мабуть не хуже ***** и с малчыками развлекался. а *****, как никак, в этом деле разбирается, чрезвычайное *****, талантливый и яркий на выдумки. один пацалуй в пупок - его коронная весчь ))
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12.06.2021 08:40 Ответить
Тут сегодня страдальцы взасос лобызали трампа и проклинали Байдена. Как ветром сдуло этих екпердов с их вумными "мЫслями". ПРИЛИЧНЫЙ человек НЕ БУДЕТ ратовать за трампа.
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12.06.2021 08:42 Ответить
Причем прослеживается тенденция , чем больше ненавидит Порошенко -тем пылче страсть к трампу. Вывод очевиден -дебилы с полным набором комплексов.
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12.06.2021 08:48 Ответить
Трамп - чрезвычайный человек, талантливый, яркий. А )(уйло, оно и в африке )(уйло.
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12.06.2021 08:49 Ответить
Трамп - надзвичайна людина, талановита, яскрава. Байден "радикально відрізняється" від попередника, - Путін - Цензор.НЕТ 4450
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12.06.2021 08:52 Ответить
Очень помогает вместо рвотного. Результат сразу после взгляда на этого "яркого "
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12.06.2021 08:54 Ответить
Та всё понятно давно! ***** и криворагуль тоже по душе, не из истемблишмента!
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12.06.2021 09:06 Ответить
Трамп зрадів - ...йло похвалив. Але ...йло хвалив, як завжди себе. А не піндоса. У рФ всі за океаном - піндоси. Трамп не виключення. Тому ... Не кожний московіт може стати президентом, та ще й так пошити в дурнях 150 мільйонів "самих розумних та талановитих" віслюків з локшиною навколо вух.
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12.06.2021 09:26 Ответить
В Украине с избранием, и изгнанием президентов, все проще)))
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12.06.2021 11:39 Ответить
Зате всімвідомо, що путін - ло,ло,ло.
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12.06.2021 09:29 Ответить
І Зельонський теж
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12.06.2021 09:29 Ответить
Трамп - талантливый яркий банкрот.
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12.06.2021 09:29 Ответить
Яркий миллиардер.
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12.06.2021 11:40 Ответить
а если ***** с предшественником сравнить?
боря союз развалил,даже не напрягаясь....
а ***** которое десятилетие тужится
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12.06.2021 09:31 Ответить
"...вот и встретились два одиночества..." колись пісня така була
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12.06.2021 09:40 Ответить
"Байдет такий нудний. Жодного збочення. Не те що трамп" , - фуйло.
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12.06.2021 09:57 Ответить
***** натякнув(радікально атлічаєтся), тобто Байден пересічний і тупий. Ню-ню...
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12.06.2021 10:00 Ответить
трамп - случайный поц и никому не нужый поц...
ну ошиблись мы в 16м...

думаю он и сам ето понимает - а может и нет дебил он...
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12.06.2021 10:04 Ответить
А кого,власне,цікавить,що там белькоче це кацапське *****?
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12.06.2021 10:08 Ответить
В отличие от тебя, путинская гнида, люой человек -Человек, а ты - кагебистская нюхалка, кидала, гопник, жулик и террорист!
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12.06.2021 10:17 Ответить
Зачем каждый день по несколько раз постить на украинском сайте высказывания этой обезьяны?
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12.06.2021 10:29 Ответить
Путин должен и Трумена помнить. А вот жители Улуса Джучи, до сих пор платят дань, и не помнят другого хана.
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12.06.2021 10:51 Ответить
Демократ Трумен умел найти подход к милитаристам.
Японцам пошло на пользу - научились делать машины и электронику.
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12.06.2021 11:12 Ответить
Я приехал из деревни в этот крупный городок, очень трудно разобраться где тут запад где восток
Небоскребы небоскребы, а я маленький такой то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой...

Трамп - надзвичайна людина, талановита, яскрава. Байден "радикально відрізняється" від попередника, - Путін - Цензор.НЕТ 703
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12.06.2021 11:37 Ответить
Байден вновь облажался. После выступления нс G7 пошел в другую, от своего места, сторону. Жена его ловила, под смех присутствующих(((
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12.06.2021 11:46 Ответить
Шолом хоч тою стороною вдів, чи вже наздогнав фуйло в маразмі?
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12.06.2021 13:41 Ответить
БАЙДЕН ЮРИСТ, ПОЛИТИК, А ТРАМП БАРЫГА, БИЗНЫК, А ПУТИН ПЗДЛО, ХЙЛО... !!!
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12.06.2021 11:48 Ответить
Куратор слил агента. Лучше бы сделал как Штирлиц с Клаусом, просто застрелил. ( похвала от Путина это как тавро на лоб " **** ")
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12.06.2021 12:46 Ответить
слабо лижишь, давай по полной лизун
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12.06.2021 13:35 Ответить
Ну яскравості у Фуйла, як у мізинці лівої ноги Байдена.
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12.06.2021 13:40 Ответить
А на якому поверсі готелю трамп орошав божою росою мешканців улусу Джучі ?. А ПТХ всадив в нього купу грошей і все як в помийку. А Трампу все було похер, багато помічників сиділи, сидять і будуть ще сидіти. Он Руді докочевряжився, а в Киеві поци платочками підлогу перед ним протирали і похер, шпигунами виявились. А як павліна поцового послали на берегах Потомаку ? І шо ... А..а Поц дострокові хоче оголосити, напевне втомився петляти.
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12.06.2021 13:56 Ответить
А еще этот нехороший Байден возит куйло мордой по столу...
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12.06.2021 14:13 Ответить
Стол весь в занозах, путинская одутловатая от кокаина кожа хорошо их принимает.
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12.06.2021 22:17 Ответить
 
 