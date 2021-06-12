Трамп - надзвичайна людина, талановита, яскрава. Байден "радикально відрізняється" від попередника, - Путін

Президент РФ Володимир Путін порівняв двох президентів США Дональда Трампа і Джо Байдена. Він назвав Трампа талановитою і яскравою людиною.

Про це Путін заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Він зазначив, що Трамп і Байден кардинально відрізняються один від одного.

"Я вважаю, що колишній президент США пан Трамп - надзвичайна людина, талановита людина, інакше він не став би президентом США. Він яскрава людина. Вам може він сподобатися чи ні. Але він не походив із американського істеблішменту, він раніше не був частиною великої політики, а комусь це подобається, комусь це не подобається, але це факт", - сказав Путін.

Путін назвав Байдена людиною, яка займається кар'єрою і практично все своє повноліття провела у політиці. Путін також зазначив, що Байден "радикально відрізняється" від свого попередника.

Байден, на відміну від експрезидента, "фактично все своє доросле життя займався політикою". За його словами, нинішній американський лідер - "інший тип людини".

Путін висловив надію, що з боку його колеги "не буде імпульсивних кроків".

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