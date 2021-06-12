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Трамп - надзвичайна людина, талановита, яскрава. Байден "радикально відрізняється" від попередника, - Путін

Трамп - надзвичайна людина, талановита, яскрава. Байден

Президент РФ Володимир Путін порівняв двох президентів США Дональда Трампа і Джо Байдена. Він назвав Трампа талановитою і яскравою людиною.

Про це Путін заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Він зазначив, що Трамп і Байден кардинально відрізняються один від одного.

"Я вважаю, що колишній президент США пан Трамп - надзвичайна людина, талановита людина, інакше він не став би президентом США. Він яскрава людина. Вам може він сподобатися чи ні. Але він не походив із американського істеблішменту, він раніше не був частиною великої політики, а комусь це подобається, комусь це не подобається, але це факт", - сказав Путін.

Путін назвав Байдена людиною, яка займається кар'єрою і практично все своє повноліття провела у політиці. Путін також зазначив, що Байден "радикально відрізняється" від свого попередника.

Байден, на відміну від експрезидента, "фактично все своє доросле життя займався політикою". За його словами, нинішній американський лідер - "інший тип людини".

Путін висловив надію, що з боку його колеги "не буде  імпульсивних кроків".

Також читайте: Місце зустрічі Зеленського і Путіна не обговорюється, - МЗС

Байден (2883) путін (23733) США (22395) Трамп (5414)


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Топ коментарі
+31
Трамп теж любить *****.
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12.06.2021 08:03
+22
то есть вова ссыться.
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12.06.2021 08:03
+19
"...уйлом міня не абзьівал..."
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12.06.2021 08:03
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то есть вова ссыться.
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12.06.2021 08:03 Відповісти
Не только ссытся, а ещё и серет жидко
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12.06.2021 09:24 Відповісти
УБИЙЦА! не старайся.Байден прекрасно знает что вылизывание сраки это на самом деле смазка
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12.06.2021 09:36 Відповісти
Всім відомо, що навмисна дезінформація (свідоме введення в оману, а попросту - брехня) була одним з самих потужних інструментів в пропагандистській "боротьбі" кгб срср проти внутрішніх і зовнішніх ворогів "партії і савєцього народу"...

А з тієї пори, коли росію очолив кгбіст Путін - вона стала її державною політикою. При ньому ж створений жупел "фальсифікації історії". А фальсифікацією (за Путіним) є все те, що не подобається кремлю, за яке судять і репресують не лише політиків, але й школярів за розповсюдження чогось невигідного владі в соціальних сітках...

Тобто, в офіційнійному інформпросторі росії - цензура не пропустить будь-якої інформації, яка була б невигідною чи могла б НЕ сподобатися московському офіціозу....

А тепер поглянемо на інформацію, яка "випадково прослизнула" на РЕН ТВ і вчора була продубльована текстово на сторінці НЬЮСЛЕНД...

Подаю переклад тексту, а в коментаря до допису подам посилання на його оригінал:

"Байден заблукав на саміті G7

17:53 Сьогодні в рубриці Політика Max 443 27 3
Байден заблукав на саміті G7
Президент США Джо Байден заблукав під час саміту G7. Відео інциденту з'явилося в Мережі.

Політик випадково забрів в один з ресторанів в британському графстві Корнуолл. Судячи з реакції присутніх, Байдена там не повинно було бути.

Коли глава Білого дому усвідомив помилку, він попрямував до виходу. Однак його зупинило питання про те, як проходить саміт.

"Дуже добре", - відповів він і під сміх відвідувачів покинув заклад. На допомогу йому прийшла дівчина, можливо, з числа організаторів. Вона вивела Байдена за руку.

Джерело: ren.tv"

Чого ж цим добивається команда Путіна напередодні його саміту з Байденом, що відбудеться в Швейцарії 16.06.2021 р.?

-Щоб на випадок провальних для росії результатів саміту, все звернути на деменцію Байдена, яку йому незаслужено приписує все та ж російська пропаганда?

-Чи на створення "привітного та довірливого клімату" в якому має пройти наступна зустріч?
-Чи на демонстрацію свого бандитсько-кгбістського "фе" по підношенню до візаві - президента США?
-Чи то є прояв "хвороби" всього російського суспільства, яку уособлює Путін?
-Чи підтвердженням вікової історії, що росі ніколи і ні в чому не можна вірити, яка була сформульована Бісмарком?
-Тоді - для чого Путін зустрічатиметься з Байденом, яка мета зустрічі Путіна з Байденом?

Бо, (для не втаємничених) людей скажу, що після вбивства Кеннеді, президенти США без охорони і супроводу ніколи і ні де самостійно не ходять "на прогулянку" (окрім власного маєтку) і не їздять у відкритих авто.... Більше того - вони й переміщаються на броньованих автомобілях не лише дома, а й під час іноземних візитів. Та й всі їх маршрути наперед визначені протоколом і у них охорона не гірша ніж в Путіна.

Тому , згадана інформація про те, що Байден ніби-то міг заблукати в незнайомому місті на території іноземної держави і був сам, без супроводу- чистісіньської води фейк..

https://newsland.com/user/4296647984/content/baiden-***********-na-sammite-g7/7414891?fbclid=IwAR1hRbtyM37GJZIV-Up--G0lwEXxi9wCebMXHJXczatD5-PXHk9fmxH9qX4
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12.06.2021 09:45 Відповісти
что, Вово,
...уйово ?
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12.06.2021 13:39 Відповісти
Трамп теж любить *****.
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12.06.2021 08:03 Відповісти
Так они же два мачо-акробачо.
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12.06.2021 08:06 Відповісти
вы от сейчас открыли ящик пандоры - вся бруклинская трамповня - рука твердая мозга ноль, щас под вами мелькнет....
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12.06.2021 08:17 Відповісти
"...уйлом міня не абзьівал..."
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12.06.2021 08:03 Відповісти
всі "хатят патєрєбіть" *****
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12.06.2021 08:06 Відповісти
Трамп, конечно, нарцисс ещё тот.
Но очень эффективный, результативный, резко проамериканский .
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12.06.2021 08:06 Відповісти
Резко *************
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12.06.2021 08:10 Відповісти
резко анти)(уйловский.
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12.06.2021 08:13 Відповісти
Все думали, чего это у Трампа щеки надуты всегда, а у него никогда кацап кий член изо рта не вынимался
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12.06.2021 08:30 Відповісти
Те, кто про сонного Джо любят рассказывать, все время забывают, как их яркому лидеры северокорейский пупс в рожу привселюдно ссал. Лучше уж быть сонным чем обоссаным
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12.06.2021 08:41 Відповісти
заблуждение - врун.
с Америкой ничего общего не имеющий - оно любит тока себя....
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12.06.2021 08:22 Відповісти
Трамп как и Бубочка налоги хрен платил поэтому тоже
Но очень эффективный, результативный, резко проамериканский .
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12.06.2021 08:31 Відповісти
2 клована...
жду брукликлинсиски фудстемщиков с опровергаловом....
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12.06.2021 08:33 Відповісти
Трамп - схаваный прикакапленыи бутерброд и тупой лузер....
кацапам придется смирится е етим и перевоткнуть скрепу, шо б не теребила лишнюю хромосому.
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12.06.2021 09:57 Відповісти
Щось незрозуміло, так це лизнув чи не лизнув ?! А мабуть знову мнагахадовачка, всьех пьерьеіграть. Чисто по-кацапськи, на нові санкції старається.
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12.06.2021 08:08 Відповісти
и это заявляет плешигном, убийца, патологический лгун и подносчик чемоданов......
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12.06.2021 08:09 Відповісти
Байден - ужасный человек - вазелином не пользуется ( во всех смыслах )
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12.06.2021 08:10 Відповісти
Не забудьте все поздравить московитов с Пнем Рассеи.
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12.06.2021 08:12 Відповісти
)(уйло уже не изгой что дает интервью NBC,Говорите Блинкен наш?)(уйло в изоляции Мордор изгой?это поздравление было делать обязательно особенно после аннексии Крыма где кацапы считают своим и празднуют этот день "Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил россиян с Днем России. Сообщение опубликовано в субботу, 12 июня, https://www.state.gov/russia-national-day/ НА САЙТЕ ГОСДЕПА
«От имени правительства Соединенных Штатов Америки я поздравляю граждан России с празднованием Дня России. Пользуясь случаем, хочу подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Росийской Федерации в интересах развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений», - отметил госсекретарь.
По его словам, США твердо намерены поддерживать российский народ и его «желание работать вместе с международным сообществом», а также «мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес».
Президент США Джо Байден встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. В ходе встречи стороны обсудят «весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», - отмечал Белый дом"
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12.06.2021 08:14 Відповісти
Да, да... Сегодня день когда рашка вырыла погребальную яму совку))) Рашикам об этом нужно постоянно напоминать)))
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12.06.2021 08:34 Відповісти
России или Российской Федерации?
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12.06.2021 08:40 Відповісти
Золотой Орды
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12.06.2021 09:57 Відповісти
За, что кукушка хвалит петуха?
За то, что хвалит он кукушку.
(Крылов. СРУский плагиатор творений Лафонтена)
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12.06.2021 08:17 Відповісти
Трамп - чрезвычайный человек, талантливый, яркий. Байден "радикально отличается" от предшественника, - Путин - Цензор.НЕТ 5604
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12.06.2021 08:19 Відповісти
Петухи это и те кто катят бочку на Байдена?
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12.06.2021 08:49 Відповісти
блінкен і колегі Трамп - чрезвычайный человек, талантливый, яркий. Байден "радикально отличается" от предшественника, - Путин - Цензор.НЕТ 8538продадуть, навіть не блімкнуть..
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12.06.2021 08:34 Відповісти
Такие комплименты заигрывающие... Ну просто "Любовь и голуби/пида...ры"
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12.06.2021 08:36 Відповісти
Во всяком случае никто из этих двух президентов США не ввойдет в историю с позорным прозвищем "*****".
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12.06.2021 08:36 Відповісти
Та ладно...
Как оказалось, старина Байден тоже не плох.
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12.06.2021 08:38 Відповісти
Трамп - чрезвычайный человек, талантливый, яркий. Байден "радикально отличается" от предшественника, - Путин - Цензор.НЕТ 6941
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12.06.2021 08:38 Відповісти
Путь кастрато
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12.06.2021 08:42 Відповісти
ну точно матерьял со скрытого наблюдения за трампушкой в его былые визиты в совок просмотрел. тоже мабуть не хуже ***** и с малчыками развлекался. а *****, как никак, в этом деле разбирается, чрезвычайное *****, талантливый и яркий на выдумки. один пацалуй в пупок - его коронная весчь ))
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12.06.2021 08:40 Відповісти
Тут сегодня страдальцы взасос лобызали трампа и проклинали Байдена. Как ветром сдуло этих екпердов с их вумными "мЫслями". ПРИЛИЧНЫЙ человек НЕ БУДЕТ ратовать за трампа.
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12.06.2021 08:42 Відповісти
Причем прослеживается тенденция , чем больше ненавидит Порошенко -тем пылче страсть к трампу. Вывод очевиден -дебилы с полным набором комплексов.
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12.06.2021 08:48 Відповісти
Трамп - чрезвычайный человек, талантливый, яркий. А )(уйло, оно и в африке )(уйло.
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12.06.2021 08:49 Відповісти
Трамп - надзвичайна людина, талановита, яскрава. Байден "радикально відрізняється" від попередника, - Путін - Цензор.НЕТ 4450
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12.06.2021 08:52 Відповісти
Очень помогает вместо рвотного. Результат сразу после взгляда на этого "яркого "
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12.06.2021 08:54 Відповісти
Та всё понятно давно! ***** и криворагуль тоже по душе, не из истемблишмента!
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12.06.2021 09:06 Відповісти
Трамп зрадів - ...йло похвалив. Але ...йло хвалив, як завжди себе. А не піндоса. У рФ всі за океаном - піндоси. Трамп не виключення. Тому ... Не кожний московіт може стати президентом, та ще й так пошити в дурнях 150 мільйонів "самих розумних та талановитих" віслюків з локшиною навколо вух.
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12.06.2021 09:26 Відповісти
В Украине с избранием, и изгнанием президентов, все проще)))
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12.06.2021 11:39 Відповісти
Зате всімвідомо, що путін - ло,ло,ло.
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12.06.2021 09:29 Відповісти
І Зельонський теж
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12.06.2021 09:29 Відповісти
Трамп - талантливый яркий банкрот.
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12.06.2021 09:29 Відповісти
Яркий миллиардер.
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12.06.2021 11:40 Відповісти
а если ***** с предшественником сравнить?
боря союз развалил,даже не напрягаясь....
а ***** которое десятилетие тужится
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12.06.2021 09:31 Відповісти
"...вот и встретились два одиночества..." колись пісня така була
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12.06.2021 09:40 Відповісти
"Байдет такий нудний. Жодного збочення. Не те що трамп" , - фуйло.
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12.06.2021 09:57 Відповісти
***** натякнув(радікально атлічаєтся), тобто Байден пересічний і тупий. Ню-ню...
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12.06.2021 10:00 Відповісти
трамп - случайный поц и никому не нужый поц...
ну ошиблись мы в 16м...

думаю он и сам ето понимает - а может и нет дебил он...
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12.06.2021 10:04 Відповісти
А кого,власне,цікавить,що там белькоче це кацапське *****?
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12.06.2021 10:08 Відповісти
В отличие от тебя, путинская гнида, люой человек -Человек, а ты - кагебистская нюхалка, кидала, гопник, жулик и террорист!
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12.06.2021 10:17 Відповісти
Зачем каждый день по несколько раз постить на украинском сайте высказывания этой обезьяны?
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12.06.2021 10:29 Відповісти
Путин должен и Трумена помнить. А вот жители Улуса Джучи, до сих пор платят дань, и не помнят другого хана.
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12.06.2021 10:51 Відповісти
Демократ Трумен умел найти подход к милитаристам.
Японцам пошло на пользу - научились делать машины и электронику.
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12.06.2021 11:12 Відповісти
Я приехал из деревни в этот крупный городок, очень трудно разобраться где тут запад где восток
Небоскребы небоскребы, а я маленький такой то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой...

Трамп - надзвичайна людина, талановита, яскрава. Байден "радикально відрізняється" від попередника, - Путін - Цензор.НЕТ 703
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12.06.2021 11:37 Відповісти
Байден вновь облажался. После выступления нс G7 пошел в другую, от своего места, сторону. Жена его ловила, под смех присутствующих(((
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12.06.2021 11:46 Відповісти
Шолом хоч тою стороною вдів, чи вже наздогнав фуйло в маразмі?
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12.06.2021 13:41 Відповісти
БАЙДЕН ЮРИСТ, ПОЛИТИК, А ТРАМП БАРЫГА, БИЗНЫК, А ПУТИН ПЗДЛО, ХЙЛО... !!!
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12.06.2021 11:48 Відповісти
Куратор слил агента. Лучше бы сделал как Штирлиц с Клаусом, просто застрелил. ( похвала от Путина это как тавро на лоб " **** ")
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12.06.2021 12:46 Відповісти
слабо лижишь, давай по полной лизун
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12.06.2021 13:35 Відповісти
Ну яскравості у Фуйла, як у мізинці лівої ноги Байдена.
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12.06.2021 13:40 Відповісти
А на якому поверсі готелю трамп орошав божою росою мешканців улусу Джучі ?. А ПТХ всадив в нього купу грошей і все як в помийку. А Трампу все було похер, багато помічників сиділи, сидять і будуть ще сидіти. Он Руді докочевряжився, а в Киеві поци платочками підлогу перед ним протирали і похер, шпигунами виявились. А як павліна поцового послали на берегах Потомаку ? І шо ... А..а Поц дострокові хоче оголосити, напевне втомився петляти.
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12.06.2021 13:56 Відповісти
А еще этот нехороший Байден возит куйло мордой по столу...
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12.06.2021 14:13 Відповісти
Стол весь в занозах, путинская одутловатая от кокаина кожа хорошо их принимает.
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12.06.2021 22:17 Відповісти
 
 