Зеленский подписал Закон об условиях по выплате кредитов жителями зоны ООС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" для восстановления законных прав и свобод граждан относительно управления собственным имуществом и получения кредитных услуг" № 1451-IX, который Верховная Рада приняла 19 мая 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Документ отменяет запрет начислять пени и штрафы на основную сумму задолженности по кредитам, которые брали после 1 мая 2021 года граждане Украины, проживающие на территории проведения антитеррористической операции (кроме отдельно указанных населенных пунктов).

Соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или в которые после этой даты по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшения размера процентов и штрафов.

"То есть украинцы, проживающие в зоне проведения АТО/ООС и имеющие задолженность по кредитам, взятым до мая текущего года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности", - отмечают в Офисе президента.

Также, согласно документу, отменяется запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, оформленным после мая 2021 года под залог недвижимости, которая принадлежит гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположена в зоне проведения АТО/ООС.

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"Таким образом останется в силе запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки", - следует из сообщения.

"Это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС, но вместе с тем упростит доступ гражданам, владеющим недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию, в частности к государственным программам "Доступные кредиты 5- 7-9%" и "Доступная ипотека 7%" на равных условиях со всеми гражданами Украины", - подчеркивают в пресс-службе.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.