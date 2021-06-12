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Зеленский подписал Закон об условиях по выплате кредитов жителями зоны ООС

Зеленский подписал Закон об условиях по выплате кредитов жителями зоны ООС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" для восстановления законных прав и свобод граждан относительно управления собственным имуществом и получения кредитных услуг" № 1451-IX, который Верховная Рада приняла 19 мая 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Документ отменяет запрет начислять пени и штрафы на основную сумму задолженности по кредитам, которые брали после 1 мая 2021 года граждане Украины, проживающие на территории проведения антитеррористической операции (кроме отдельно указанных населенных пунктов).

Соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или в которые после этой даты по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшения размера процентов и штрафов.

"То есть украинцы, проживающие в зоне проведения АТО/ООС и имеющие задолженность по кредитам, взятым до мая текущего года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности", - отмечают в Офисе президента.

Также, согласно документу, отменяется запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, оформленным после мая 2021 года под залог недвижимости, которая принадлежит гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположена в зоне проведения АТО/ООС.

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"Таким образом останется в силе запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки", - следует из сообщения.

"Это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС, но вместе с тем упростит доступ гражданам, владеющим недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию, в частности к государственным программам "Доступные кредиты 5- 7-9%" и "Доступная ипотека 7%" на равных условиях со всеми гражданами Украины", - подчеркивают в пресс-службе.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Автор: 

закон (3175) Зеленский (20185) ипотека (133) кредит (2377) Антитеррористическая операция (18283) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+17
Дети ордло, кредиты ордло, пенсии ордло.
Получается надо просто ненавидеть Украину, и тебя в жопу будут целовать
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12.06.2021 10:39
+9
Це ж можна приїхати з ОРДЛО, нагребтися кредитів і додомку в ОРДЛО!
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12.06.2021 10:33
+7
https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Березовец

Друзья, может вы объясните, как так получилось? Мы даём 6 млн долларов правительству Судана в погашение долга перед МВФ. А Судан-то, оказывается, признал Крым российским. Владимир Зеленский, объясните это провал?
Зеленський підписав Закон про умови щодо виплати кредитів жителями зони ООС - Цензор.НЕТ 784
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12.06.2021 11:12
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ж можна приїхати з ОРДЛО, нагребтися кредитів і додомку в ОРДЛО!
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12.06.2021 10:33 Ответить
Недарма кацапи при отриманні свого аусвайсу не примушують здавати український паспорт.
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12.06.2021 10:38 Ответить
Пусть берут кредиты в банках Тигибко.😁
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12.06.2021 10:54 Ответить
Дети ордло, кредиты ордло, пенсии ордло.
Получается надо просто ненавидеть Украину, и тебя в жопу будут целовать
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12.06.2021 10:39 Ответить
ну и зачем вам ето криворогатое быдло надо было?
то же самое делать - можно зайца за 2 недели научить...
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12.06.2021 10:46 Ответить
Протокол вже ретельно описаний в 'Наші без раші"....
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12.06.2021 10:52 Ответить
Зеленский подписал Закон об условиях по выплате кредитов жителями зоны ООС - Цензор.НЕТ 9496
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12.06.2021 11:01 Ответить
Ти теж голодуєш?На червону ікру не заробляєш?
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12.06.2021 11:04 Ответить
Судя по всему ты, лапоть, жабью икру жрешь
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12.06.2021 12:56 Ответить
https://www.facebook.com/BratyKapranovy?__cft__[0]=AZXMCY44rJFdlRqedbK5NWjXV8kAUtpBHpy15EhOl_YrxPB8E17JwcAL8VviWw4LqpBBlHXl3aCKunGcIfE93locGf5t1qgND9QaRkwP9bgyd_cZ2H9ZbEJo-JbrDxj3sPyaKuFDjCQz1_3ZOE_lTIQkiOTeFZng2Bhjk0eTaZE8OQ&__tn__=-UC%2CP-R Брати Капранови

https://www.facebook.com/BratyKapranovy/posts/1875338449289639?__cft__[0]=AZXMCY44rJFdlRqedbK5NWjXV8kAUtpBHpy15EhOl_YrxPB8E17JwcAL8VviWw4LqpBBlHXl3aCKunGcIfE93locGf5t1qgND9QaRkwP9bgyd_cZ2H9ZbEJo-JbrDxj3sPyaKuFDjCQz1_3ZOE_lTIQkiOTeFZng2Bhjk0eTaZE8OQ&__tn__=%2CO%2CP-R 8 червня о 15:22 ·

Як не дивно, а так звані ДНР та ЛНР відкривають нам нові можливості. От наприклад, наша Конституція забороняє позбавлення людей громадянства, висилку за кордон і таке інше. А ОРДЛО - це територія України. Якщо ми сепарів будемо висилати туди, не треба міняти Конституцію. Просто ввести до Кримінального Кодексу відповідну статтю і - гуд бай за лінію зіткнення, жоден Європейський суд не прикопається.
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12.06.2021 11:08 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Березовец

Друзья, может вы объясните, как так получилось? Мы даём 6 млн долларов правительству Судана в погашение долга перед МВФ. А Судан-то, оказывается, признал Крым российским. Владимир Зеленский, объясните это провал?
Зеленський підписав Закон про умови щодо виплати кредитів жителями зони ООС - Цензор.НЕТ 784
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12.06.2021 11:12 Ответить
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12.06.2021 17:36 Ответить
Может сразу с самолёта им деньги туда скидывать,всё что у народа в виде налогов собирают,вот всё туда сбрасывать,пусть живут люди,им же там сложно.
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12.06.2021 11:29 Ответить
Переезжай и собирай быстрее!
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12.06.2021 11:32 Ответить
А мне чужого не надо,так что ты давай переезжай к своим братьям в русский мир.
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12.06.2021 12:43 Ответить
Не ты,а вы,не к кому мне ехать,сирота я.
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12.06.2021 13:50 Ответить
Такое ощущение, что Украина для зеленского один большой рояль и он не может уже 2 года оторваться от этой игры под аплодисменты 73%, которые в этом рояле выполняют роль клавиш.
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12.06.2021 11:34 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-12-06-21.html Несмотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере 5 млрд. $ , ни генеральная прокуратура Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий по поводу экстрадиции Дубилета проживающего в Израиле в поселке Герцлия-Питуах ( הרצליה פיתוח) на улице Галей Тхелет. ( גלי ת'לט), в Украину. Объяснение этому очень просто, фирмы собственником которых был Зеленский принимали непосредственное участие в выведении этих денег. Это тот случай когда "борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя.
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12.06.2021 11:55 Ответить
Кому кредиты? Дамбасам кредиты? Врагам страны и предателям Родины?
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12.06.2021 23:19 Ответить
 
 