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Новини
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Зеленський підписав Закон про умови щодо виплати кредитів жителями зони ООС

Зеленський підписав Закон про умови щодо виплати кредитів жителями зони ООС

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" для відновлення законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання кредитних послуг" № 1451-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 19 травня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Закон скасовує заборону нараховувати пені та штрафи на основну суму заборгованості за кредитами, які брали після 1 травня 2021 року громадяни України, котрі проживають на території проведення антитерористичної операції (крім окремо визначених населених пунктів).

Відповідні положення застосовуються до договорів, укладених після 1 травня або до яких після цієї дати за погодженням сторін вносилися зміни щодо продовження строків, зменшення розміру відсотків і штрафів.

Тобто українці, які проживають у зоні проведення АТО/ООС і мають заборгованість за кредитами, взятими до травня цього року, і надалі мають право не платити пеню та штрафи на основну суму заборгованості.

Також, згідно з документом, скасовується заборона на звернення стягнення на заставне майно за кредитами, що оформлені після травня 2021 року під заставу нерухомості, яка належить громадянам і представникам малого й середнього бізнесу та розташована в зоні проведення АТО/ООС.

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Таким чином залишиться в дії заборона виселяти громадян із житлових будинків, переданих в іпотеку за чинними кредитними договорами, навіть на підставі судового рішення про звернення стягнення на об’єкт іпотеки.

Це гарантує збереження прав для людей, які мали або мають складне фінансове становище через проведення АТО/ООС, але водночас спростить доступ громадянам, котрі володіють нерухомістю в Луганській, Донецькій та частині Харківської області, до банківського кредитування, зокрема державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%" на рівних умовах з усіма громадянами України.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

закон (2822) Зеленський (23642) іпотека (402) кредит (3811) Антитерористична операція (6636) операція Об'єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
Дети ордло, кредиты ордло, пенсии ордло.
Получается надо просто ненавидеть Украину, и тебя в жопу будут целовать
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12.06.2021 10:39
+9
Це ж можна приїхати з ОРДЛО, нагребтися кредитів і додомку в ОРДЛО!
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12.06.2021 10:33
+7
https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Березовец

Друзья, может вы объясните, как так получилось? Мы даём 6 млн долларов правительству Судана в погашение долга перед МВФ. А Судан-то, оказывается, признал Крым российским. Владимир Зеленский, объясните это провал?
Зеленський підписав Закон про умови щодо виплати кредитів жителями зони ООС - Цензор.НЕТ 784
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12.06.2021 11:12
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Це ж можна приїхати з ОРДЛО, нагребтися кредитів і додомку в ОРДЛО!
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12.06.2021 10:33 Відповісти
Недарма кацапи при отриманні свого аусвайсу не примушують здавати український паспорт.
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12.06.2021 10:38 Відповісти
Пусть берут кредиты в банках Тигибко.😁
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12.06.2021 10:54 Відповісти
Дети ордло, кредиты ордло, пенсии ордло.
Получается надо просто ненавидеть Украину, и тебя в жопу будут целовать
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12.06.2021 10:39 Відповісти
ну и зачем вам ето криворогатое быдло надо было?
то же самое делать - можно зайца за 2 недели научить...
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12.06.2021 10:46 Відповісти
Протокол вже ретельно описаний в 'Наші без раші"....
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12.06.2021 10:52 Відповісти
Зеленский подписал Закон об условиях по выплате кредитов жителями зоны ООС - Цензор.НЕТ 9496
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12.06.2021 11:01 Відповісти
Ти теж голодуєш?На червону ікру не заробляєш?
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12.06.2021 11:04 Відповісти
Судя по всему ты, лапоть, жабью икру жрешь
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12.06.2021 12:56 Відповісти
https://www.facebook.com/BratyKapranovy?__cft__[0]=AZXMCY44rJFdlRqedbK5NWjXV8kAUtpBHpy15EhOl_YrxPB8E17JwcAL8VviWw4LqpBBlHXl3aCKunGcIfE93locGf5t1qgND9QaRkwP9bgyd_cZ2H9ZbEJo-JbrDxj3sPyaKuFDjCQz1_3ZOE_lTIQkiOTeFZng2Bhjk0eTaZE8OQ&__tn__=-UC%2CP-R Брати Капранови

https://www.facebook.com/BratyKapranovy/posts/1875338449289639?__cft__[0]=AZXMCY44rJFdlRqedbK5NWjXV8kAUtpBHpy15EhOl_YrxPB8E17JwcAL8VviWw4LqpBBlHXl3aCKunGcIfE93locGf5t1qgND9QaRkwP9bgyd_cZ2H9ZbEJo-JbrDxj3sPyaKuFDjCQz1_3ZOE_lTIQkiOTeFZng2Bhjk0eTaZE8OQ&__tn__=%2CO%2CP-R 8 червня о 15:22 ·

Як не дивно, а так звані ДНР та ЛНР відкривають нам нові можливості. От наприклад, наша Конституція забороняє позбавлення людей громадянства, висилку за кордон і таке інше. А ОРДЛО - це територія України. Якщо ми сепарів будемо висилати туди, не треба міняти Конституцію. Просто ввести до Кримінального Кодексу відповідну статтю і - гуд бай за лінію зіткнення, жоден Європейський суд не прикопається.
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12.06.2021 11:08 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Березовец

Друзья, может вы объясните, как так получилось? Мы даём 6 млн долларов правительству Судана в погашение долга перед МВФ. А Судан-то, оказывается, признал Крым российским. Владимир Зеленский, объясните это провал?
Зеленський підписав Закон про умови щодо виплати кредитів жителями зони ООС - Цензор.НЕТ 784
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12.06.2021 11:12 Відповісти
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12.06.2021 17:36 Відповісти
Может сразу с самолёта им деньги туда скидывать,всё что у народа в виде налогов собирают,вот всё туда сбрасывать,пусть живут люди,им же там сложно.
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12.06.2021 11:29 Відповісти
Переезжай и собирай быстрее!
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12.06.2021 11:32 Відповісти
А мне чужого не надо,так что ты давай переезжай к своим братьям в русский мир.
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12.06.2021 12:43 Відповісти
Не ты,а вы,не к кому мне ехать,сирота я.
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12.06.2021 13:50 Відповісти
Такое ощущение, что Украина для зеленского один большой рояль и он не может уже 2 года оторваться от этой игры под аплодисменты 73%, которые в этом рояле выполняют роль клавиш.
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12.06.2021 11:34 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-12-06-21.html Несмотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере 5 млрд. $ , ни генеральная прокуратура Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий по поводу экстрадиции Дубилета проживающего в Израиле в поселке Герцлия-Питуах ( הרצליה פיתוח) на улице Галей Тхелет. ( גלי ת'לט), в Украину. Объяснение этому очень просто, фирмы собственником которых был Зеленский принимали непосредственное участие в выведении этих денег. Это тот случай когда "борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя.
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12.06.2021 11:55 Відповісти
Кому кредиты? Дамбасам кредиты? Врагам страны и предателям Родины?
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12.06.2021 23:19 Відповісти
 
 