Зеленський підписав Закон про умови щодо виплати кредитів жителями зони ООС
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" для відновлення законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання кредитних послуг" № 1451-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 19 травня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Закон скасовує заборону нараховувати пені та штрафи на основну суму заборгованості за кредитами, які брали після 1 травня 2021 року громадяни України, котрі проживають на території проведення антитерористичної операції (крім окремо визначених населених пунктів).
Відповідні положення застосовуються до договорів, укладених після 1 травня або до яких після цієї дати за погодженням сторін вносилися зміни щодо продовження строків, зменшення розміру відсотків і штрафів.
Тобто українці, які проживають у зоні проведення АТО/ООС і мають заборгованість за кредитами, взятими до травня цього року, і надалі мають право не платити пеню та штрафи на основну суму заборгованості.
Також, згідно з документом, скасовується заборона на звернення стягнення на заставне майно за кредитами, що оформлені після травня 2021 року під заставу нерухомості, яка належить громадянам і представникам малого й середнього бізнесу та розташована в зоні проведення АТО/ООС.
Таким чином залишиться в дії заборона виселяти громадян із житлових будинків, переданих в іпотеку за чинними кредитними договорами, навіть на підставі судового рішення про звернення стягнення на об’єкт іпотеки.
Це гарантує збереження прав для людей, які мали або мають складне фінансове становище через проведення АТО/ООС, але водночас спростить доступ громадянам, котрі володіють нерухомістю в Луганській, Донецькій та частині Харківської області, до банківського кредитування, зокрема державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%" на рівних умовах з усіма громадянами України.
Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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Получается надо просто ненавидеть Украину, и тебя в жопу будут целовать
то же самое делать - можно зайца за 2 недели научить...
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Як не дивно, а так звані ДНР та ЛНР відкривають нам нові можливості. От наприклад, наша Конституція забороняє позбавлення людей громадянства, висилку за кордон і таке інше. А ОРДЛО - це територія України. Якщо ми сепарів будемо висилати туди, не треба міняти Конституцію. Просто ввести до Кримінального Кодексу відповідну статтю і - гуд бай за лінію зіткнення, жоден Європейський суд не прикопається.
Друзья, может вы объясните, как так получилось? Мы даём 6 млн долларов правительству Судана в погашение долга перед МВФ. А Судан-то, оказывается, признал Крым российским. Владимир Зеленский, объясните это провал?