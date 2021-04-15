Програма іпотеки під 7% буде суттєво масштабована, - заступник голови ОП Тимошенко

Найближчим часом будуть видані близько 8 тис. іпотечних кредитів на житло і передані 12 тис. квартир у фінансовий лізинг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрфінжитло" в Facebook.

Це стало можливим завдяки прийняттю в першому читанні законопроєкту №5308 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

"Це другий етап впровадження президентської ініціативи для забезпечення громадян України доступним житлом. Незабаром ми суттєво масштабуємо наявну програму іпотеки під 7 %, забезпечивши розвиток ринку іпотечного кредитування", - заявив заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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Крім того, за словами Тимошенка, також став доступним новий механізм лізингу житла: придбати житло в лізинг під 5% річних зможуть такі соціальні групи, як медики, військовослужбовці, педагоги, поліцейські і рятувальники.

Реалізацією цієї ініціативи буде займатися ЗАТ "Укрфінжитло". Воно буде надавати довгострокову доступну іпотеку на умовах фіксованої ставки 7%, терміном до 30 років з першим внеском 20%, а також житло в фінансовий лізинг на умовах нульового першого внеску і під 5% річних.

"Сотні тисяч громадян потребують покращення житлових умов, але за наявних обставин більшість із них не може собі дозволити придбати житло. У всіх розвинених країнах світу функціонують подібні масштабні державні програми. Як тільки відповідні нормативні акти наберуть чинності, ПрАТ "Укрфінжитло" стане єдиною потужною державною інституцією, що здійснюватиме державні програми із забезпечення житлом", - зазначив директор "Укрфінжитла" Василь Шкураков.

Важливо, що в модель функціонування "Укрфінжитло" закладено потенціал до природного росту як самої АТ, так і житлової галузі загалом", — коментує прийняття за основу законопроєкту генеральний директор ПрАТ "Укрфінжитло" Василь Шкураков.

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Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко анонсував розширення програми Президента на кілька нових напрямків. Одним з них стало забезпечення українців доступним іпотечним кредитуванням і фінансовим лізингом.