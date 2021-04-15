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Программа ипотеки под 7% будет существенно масштабирована, - замглавы ОП Тимошенко

Программа ипотеки под 7% будет существенно масштабирована, - замглавы ОП Тимошенко

В ближайшее время будут выданы около 8 тыс. ипотечных кредитов на жилье и переданы 12 тыс. квартир в финансовый лизинг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрфинжитло" в Facebook.

Это стало возможным благодаря принятию в первом чтении законопроекта №5308 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

"Это второй этап внедрения президентской инициативы для обеспечения граждан Украины доступным жильем. Вскоре мы существенно масштабируем имеющуюся программу ипотеки под 7%, обеспечив развитие рынка ипотечного кредитования", - заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Кроме того, по словам Тимошенко, также стал доступным новый механизм лизинга жилья: приобрести жилье в лизинг под 5% годовых смогут такие социальные группы, как медики, военнослужащие, педагоги, полицейские и спасатели.

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Реализацией данной инициативы будет заниматься ЗАО "Укрфинжитло". Оно будет предоставлять долгосрочную доступную ипотеку на условиях фиксированной ставки 7%, сроком до 30 лет с первым взносом 20%, а также жилье в финансовый лизинг на условиях нулевого первого взноса и под 5% годовых.

"Сотни тысяч граждан нуждаются в улучшении жилищных условий, но при существующих обстоятельствах большинство из них не может себе позволить приобрести жилье. Во всех развитых странах мира функционируют подобные масштабные государственные программы. Как только соответствующие нормативные акты вступят в силу, ЗАО "Укрфинжитло" станет единственной мощной государственной институцией, которая будет осуществлять государственные программы по обеспечению жильем", - отметил директор "Укрфинжитла" Василий Шкураков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко анонсировал расширение программы Президента на несколько новых направлений. Одним из них стало обеспечение украинцев доступным ипотечным кредитованием и финансовым лизингом.

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Автор: 

ипотека (133) Тимошенко Кирилл (432) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
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спробуй оформити - одразу зрозуміeш....
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15.04.2021 12:59 Ответить
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где *****лово?
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15.04.2021 12:56 Ответить
спробуй оформити - одразу зрозуміeш....
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15.04.2021 12:59 Ответить
КРИВОРОГУЛЬСЬКИЙ рог ізабілія!
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15.04.2021 13:13 Ответить
а що - 7 відсотків цe паnaцeя .....- і xто зможe по- білому отриати ті крeдити ...
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15.04.2021 12:58 Ответить
РНБО, УЧОРА- головний біль України зараз, це як Ахмєтов голосував за Чорноморський флот. ВОВА БОРЕТЬСЯ З ОЛІГАРХАТОМ- ДЖО ВВОДІ САНКІЇ!
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15.04.2021 12:59 Ответить
Настало время окуительных историй от зеленых писдоболов про ипотеку 7%
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15.04.2021 13:07 Ответить
вони хочуть до їхнього часу Х нажарити українців
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15.04.2021 13:10 Ответить
Эта программа кредитования вводится вопреки экономическим условиям и приведёт к искусственному росту цен на квартиры в недорогом сегменте а потом к обвалу цен.
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15.04.2021 13:20 Ответить
приватбанк(крупнейший банк Украины)
по программе ипотеки 7 % выдал 2 (ДВА !!!!!) кредита
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15.04.2021 13:48 Ответить
Судя по вашим рожам, ОПа захочет 4% из 7.
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15.04.2021 14:14 Ответить
Моему сыну считали эти 7%.
Итого вылилось в 18% годовых (ипотека на 5 лет.)
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15.04.2021 15:44 Ответить
Это при том, что учётная ставка 7,5%. Смешно.
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15.04.2021 15:45 Ответить
 
 