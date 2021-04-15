Программа ипотеки под 7% будет существенно масштабирована, - замглавы ОП Тимошенко

В ближайшее время будут выданы около 8 тыс. ипотечных кредитов на жилье и переданы 12 тыс. квартир в финансовый лизинг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрфинжитло" в Facebook.

Это стало возможным благодаря принятию в первом чтении законопроекта №5308 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

"Это второй этап внедрения президентской инициативы для обеспечения граждан Украины доступным жильем. Вскоре мы существенно масштабируем имеющуюся программу ипотеки под 7%, обеспечив развитие рынка ипотечного кредитования", - заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Кроме того, по словам Тимошенко, также стал доступным новый механизм лизинга жилья: приобрести жилье в лизинг под 5% годовых смогут такие социальные группы, как медики, военнослужащие, педагоги, полицейские и спасатели.

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Реализацией данной инициативы будет заниматься ЗАО "Укрфинжитло". Оно будет предоставлять долгосрочную доступную ипотеку на условиях фиксированной ставки 7%, сроком до 30 лет с первым взносом 20%, а также жилье в финансовый лизинг на условиях нулевого первого взноса и под 5% годовых.

"Сотни тысяч граждан нуждаются в улучшении жилищных условий, но при существующих обстоятельствах большинство из них не может себе позволить приобрести жилье. Во всех развитых странах мира функционируют подобные масштабные государственные программы. Как только соответствующие нормативные акты вступят в силу, ЗАО "Укрфинжитло" станет единственной мощной государственной институцией, которая будет осуществлять государственные программы по обеспечению жильем", - отметил директор "Укрфинжитла" Василий Шкураков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко анонсировал расширение программы Президента на несколько новых направлений. Одним из них стало обеспечение украинцев доступным ипотечным кредитованием и финансовым лизингом.

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