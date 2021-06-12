Коронавирусом в ВСУ болеет 115 человек, - Командование медсил

По состоянию на 10.00 12 июня в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 115 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования медсил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 25 033 человека, летальных случаев 93. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 54 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них 2 человека госпитализированы в учреждения здравоохранения.

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С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 75 827 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3 913 военные медики. Повторно провакцинированы 13 338 человек.

За минувшие сутки от COVID-19 привито 1 215 человек (первой дозой).