На коронавірус у ЗСУ хворіє 115 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10.00 12 червня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 115 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Командування Медсил ЗСУ.

Всього за час пандемії одужало 25 033 особи, летальних випадків 93. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 54 особи. За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них 2 особи госпіталізовані до закладів охорони здоров'я.

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Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 75 827 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 913 військові медики. Повторно провакциновано 13 338 осіб.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 1215 осіб (перше введення).