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На коронавірус у ЗСУ хворіє 115 осіб, - Командування Медсил

На коронавірус у ЗСУ хворіє 115 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10.00 12 червня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 115 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Командування Медсил ЗСУ.

Всього за час пандемії одужало 25 033 особи, летальних випадків 93. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 54 особи. За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них 2 особи госпіталізовані до закладів охорони здоров'я.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 62 062 людини, всього - 1 430 992, - МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 75 827 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 913 військові медики. Повторно провакциновано 13 338 осіб.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 1215 осіб (перше введення).

карантин (18172) ЗСУ (7483) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Швидкого одужання нашим захисникам.
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12.06.2021 11:16 Відповісти
Почему АТОшников Пфайзером не привили???

А прививают Пфайзером никчемных чиновников, да еще и мобильными бригадами, чтобы они не дай Бог с народом не пересекались в очередях, твари зеленые!
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12.06.2021 22:02 Відповісти
 
 