На коронавірус у ЗСУ хворіє 115 осіб, - Командування Медсил
Станом на 10.00 12 червня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 115 осіб.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Командування Медсил ЗСУ.
Всього за час пандемії одужало 25 033 особи, летальних випадків 93. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 54 особи. За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них 2 особи госпіталізовані до закладів охорони здоров'я.
Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 75 827 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 913 військові медики. Повторно провакциновано 13 338 осіб.
За минулу добу проти COVID-19 щеплено 1215 осіб (перше введення).
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А прививают Пфайзером никчемных чиновников, да еще и мобильными бригадами, чтобы они не дай Бог с народом не пересекались в очередях, твари зеленые!