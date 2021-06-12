Завтра во Владимире-Волынском попрощаются с трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей военнослужащей 128-й ОГШБр Кариной Шемчук

Завтра, 13 июня, в городе Владимир-Волынский Волынской области состоится церемония прощания с Кариной Олеговной Шемчук, 1999 года рождения, лейтенантом, заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, которая трагически погибла 9 июня в районе проведения ООС при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Владимир-Волынского горсовета.

"9 июня в районе проведения ООС при исполнении служебных обязанностей трагически погибла лейтенант, заместитель командира роты по морально-психологическому обеспечению 128-й ОГШБр Карина Шемчук из Владимира-Волынского. В связи с трагической гибелью нашей землячки мэр Игорь Паленка подписал распоряжение объявить 11-13 июня 2021 года траур на территории громады", - следует из сообщения.

22-летняя Карина Шемчук родилась во Владимир-Волынском районе, проживала в городе, где окончила школу-интернат (ныне лицей "Центр образования), после которого поступила в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львов).

10 июня состоялось прощание личного состава 128-й бригады с трагически погибшей военнослужащей. Во Владимире-Волынском с Кариной попрощаются 13 июня.

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"В связи с трауром в течение трех дней с 11 по 13 июня на административных помещениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций должен быть приспущен Государственный Флаг Украины с черной лентой. Также ограничивается проведение развлекательных и концертных мероприятий, спортивных соревнований на территории общины. Кроме этого, запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства и в общественном транспорте", - отмечается в сообщении.