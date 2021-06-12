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Завтра во Владимире-Волынском попрощаются с трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей военнослужащей 128-й ОГШБр Кариной Шемчук

Завтра во Владимире-Волынском попрощаются с трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей военнослужащей 128-й ОГШБр Кариной Шемчук

Завтра, 13 июня, в городе Владимир-Волынский Волынской области состоится церемония прощания с Кариной Олеговной Шемчук, 1999 года рождения, лейтенантом, заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, которая трагически погибла 9 июня в районе проведения ООС при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Владимир-Волынского горсовета.

"9 июня в районе проведения ООС при исполнении служебных обязанностей трагически погибла лейтенант, заместитель командира роты по морально-психологическому обеспечению 128-й ОГШБр Карина Шемчук из Владимира-Волынского. В связи с трагической гибелью нашей землячки мэр Игорь Паленка подписал распоряжение объявить 11-13 июня 2021 года траур на территории громады", - следует из сообщения.

22-летняя Карина Шемчук родилась во Владимир-Волынском районе, проживала в городе, где окончила школу-интернат (ныне лицей "Центр образования), после которого поступила в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львов).

10 июня состоялось прощание личного состава 128-й бригады с трагически погибшей военнослужащей. Во Владимире-Волынском с Кариной попрощаются 13 июня.

Завтра во Владимире-Волынском попрощаются с трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей военнослужащей 128-й ОГШБр Кариной Шемчук 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": С трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей военнослужащей 128-й ОГШБр Кариной Шемчук простились в зоне ООС. ФОТОрепортаж

"В связи с трауром в течение трех дней с 11 по 13 июня на административных помещениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций должен быть приспущен Государственный Флаг Украины с черной лентой. Также ограничивается проведение развлекательных и концертных мероприятий, спортивных соревнований на территории общины. Кроме этого, запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства и в общественном транспорте", - отмечается в сообщении.

Автор: 

Волынь (975) смерть (9210) Ян Осока (1501) 128 отдельная горно-пехотная бригада (155) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+23
Ніде не пишуть яким саме чином загинула. Щось мутне там.
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12.06.2021 11:53
+19
Такие люди умирают красивые,молодые ,патриоты а гниды типа Бондаренко, Шуфрича, Медведчука живут и прекрасно себя чувствуют. какая несправедливость.
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12.06.2021 12:01
+10
Завтра у Володимирі-Волинському попрощаються із трагічно загиблою під час виконання службових обов'язків військовослужбовицею 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук - Цензор.НЕТ 4122
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12.06.2021 12:26
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Ніде не пишуть яким саме чином загинула. Щось мутне там.
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12.06.2021 11:53 Ответить
Якобы, но это не точно, застрелилась на почве отношений. Да и короткая биография не однозначная. Это к вопросу, кто у нас занимается морально-психологической подготовкой в силовых структурах. Проблем в армии много и ими надо заниматься серьёзно, а не на каждом углу о "стандартах" НАТО кукарекать
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12.06.2021 12:10 Ответить
Так она сама этой морально-психологической подготовкой и занималась.
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12.06.2021 12:40 Ответить
Жодні отношенія не варті того, щоб забирати власне життя, особливо в такому віці коли все щастя ще попереду.
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12.06.2021 12:48 Ответить
Є ще гірша версія...
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12.06.2021 13:25 Ответить
Такие люди умирают красивые,молодые ,патриоты а гниды типа Бондаренко, Шуфрича, Медведчука живут и прекрасно себя чувствуют. какая несправедливость.
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12.06.2021 12:01 Ответить
Дається час гепі облаштувати розкішне прийняття для ведмедчуків, бондаренок та інших мурляєвих. Пекельні парфуми їм на поміч!
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12.06.2021 14:53 Ответить
Шкода, ще навіть не жила, царство небесне, схиляю голову...
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12.06.2021 12:18 Ответить
Завтра у Володимирі-Волинському попрощаються із трагічно загиблою під час виконання службових обов'язків військовослужбовицею 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук - Цензор.НЕТ 4122
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12.06.2021 12:26 Ответить
исренне соболезную. вечная память. уже несколько дней молчат о причинах, что то скрывают.
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12.06.2021 13:00 Ответить
Земля пухом...
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12.06.2021 13:05 Ответить
Це якийсь жах, такого не має бути. Смерть окупантам
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12.06.2021 13:09 Ответить
Який чином вона загинула?
Що ви з нею зробили, пі₴араси?
(Вже тиждень ніяких деталей. Одна муйня, явно брехлива, як зараз можна зрозуміти)
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12.06.2021 13:24 Ответить
І я не знаю що думати. Може в армії існує якийсь сексуальний аб'юз проти жінок, але говорити про це -табу і хтось це прикриває, от і мовчать?!
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12.06.2021 13:47 Ответить
Тебе це дуже цікавить пі...се?
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12.06.2021 14:07 Ответить
Все що відбувається на Донбасі з нашими захисниками , на совісті кремлівського вбивці і подонка !!
Як тільки цього ублюдка земля носить , а світові лідери йому тиснуть криваву руку ?

Світла пам'ять , світлій і прекрасній людині 😪😪😪
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12.06.2021 13:27 Ответить
Вона моя землячка , царство небесне !
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12.06.2021 13:38 Ответить
Боже... ще зовсім дитина...
Хай з Богом спочиває.
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12.06.2021 14:48 Ответить
Жизнь одна ,,, нечто не дороже жизни ,,,, нечто
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12.06.2021 14:49 Ответить
суицид
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12.06.2021 22:24 Ответить
 
 