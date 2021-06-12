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Зеленский подписал указ о создании центра современного искусства Ивана Марчука

Зеленский подписал указ о создании центра современного искусства Ивана Марчука

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня подписал указ №232/2021 "О создании музейно-культурного центра современного искусства Ивана Марчука".

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом Зеленский поддержал инициативу представителей творческого сообщества по созданию в Киеве музейно-культурного центра современного искусства, где будут представлены работы художника.

Согласно документу, Кабинет министров вместе с представителями творческой общественности должен разработать в месячный срок концепцию музейно-культурного центра и план мероприятий по его созданию. Кроме того, правительство должно обеспечить проведение промо-кампании об этом центре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я очень раскаиваюсь, что приехал из Америки в Украину, - народный художник Украины Иван Марчук. ВИДЕО

Также правительство должно предусмотреть в 2021-2022 годах средства на реконструкцию зданий для создания музейно-культурного Центра и может рассмотреть вопрос о привлечении средств благотворителей.

Государственному управлению делами поручено обеспечить проведение реконструкции зданий, в которых будет расположен музейно-культурный центр, и передать их в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.

Иван Марчук - современный украинский художник, известный далеко за пределами Украины. Является лауреатом Национальной премии Украины им. Шевченко, а также членом научного совета Международной академии современного искусства в Риме. В 2007 году попал в рейтинг 100 гениев современности, составленный британской газетой The Daily Telegraph.

Также читайте: Зеленский предложил художнику Марчуку здание бывшего посольства США под персональный музей

искусство (252) музей (722) указ (528) художник (127) Марчук Иван (4)


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Топ комментарии
+11
Коли буде створена ТСК по вагнерівцям, казьол?
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12.06.2021 12:09
+6
Що йому Україна заборгувала? Він хоч одну картину подарував Україні? Йому дали ділянку на Михайлівській площі, так він пожлобився заплатити за оренду. Він жаліється що приїхав в Україну з Америки, а 20 років тому жалівся, що він там нікому не потрібний. Чом держава має робити приватний музей, де у світі таке є? Побудують музей, дід помре, і кому перейдуть всі картини?
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12.06.2021 12:36
+4
А где будет выделена земелька под этот центр?
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12.06.2021 12:22
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Коли буде створена ТСК по вагнерівцям, казьол?
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12.06.2021 12:09 Ответить
А где будет выделена земелька под этот центр?
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12.06.2021 12:22 Ответить
Це важливо? Україна давно заборгувала цьому Великому Майстру..Навіть якщо про це видав указ зеля - це добре!!
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12.06.2021 12:28 Ответить
Що йому Україна заборгувала? Він хоч одну картину подарував Україні? Йому дали ділянку на Михайлівській площі, так він пожлобився заплатити за оренду. Він жаліється що приїхав в Україну з Америки, а 20 років тому жалівся, що він там нікому не потрібний. Чом держава має робити приватний музей, де у світі таке є? Побудують музей, дід помре, і кому перейдуть всі картини?
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12.06.2021 12:36 Ответить
А Україна купила хоч 1 картину в музейний фонд? Отож... Пожлобився за рахунок чого? Ви так добре його знаєте - скажіть? Він майстер світового рівня в Ви тулите --"дід помре..."
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12.06.2021 12:42 Ответить
вчіться у людей та не будьте "потєшними" !
Музей Пікассо у Барселоні:
Музей було відкрито у https://uk.wikipedia.org/wiki/1963 1963 , виставлена колекція складалася з 574 робіт, подарованих Сабартесом, тих творів, які Пікассо раніше подарував місту Барселоні, робіт з Музею ********* мистецтва Барселони та подарунків від друзів Пікассо та колекціонерів

Побудують музей, дід помре, і кому перейдуть всі картини із музею?
смішно буде.......
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12.06.2021 13:18 Ответить
Алекс, Ви у житті створили хоч одну картину? Якщо так Ви розумієте, що це праця, енергія, емоції. Матерільні витрати звісно...Чому Марчук повинен комусь щось дарувати? Держава цінує Майстра - може щось купувати, допомагати із виставками..Допомагала -ні. Щось придбала до музеїв? Не чув...А а Ви чомусь закидали цю новину своїми м'яко кажучи некоректними кометарями
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12.06.2021 14:07 Ответить
шановний, РЕМЕСЛО художника нічим не відрізняється від ремесла музиканта, співака, зброяра, швеця або шахтаря - вони проливають ще більше поту створюючи продукт.


картина відрізняється від тони вугілля лише тим, що її не спалюють, а художня цінність то таке, сьогодні є, а завтра немає....

Матерільні витрати звісно... на дошки та фарбу
бідує, ой бідує геній Марчук !!!!!
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12.06.2021 17:55 Ответить
ви мені нагадали колгоспника моєї юності, який вираховував амортизацію хфуфайки та кірзових чобіт.
теж витрати чималенькі !!!
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12.06.2021 17:59 Ответить
Те що Ви написали - це звичайне невігластство. У музикантів, співаків та художників не ремесло, а творчість. і створюють вони не продукт а витвори мистецтва. Звичайно, серед них є і Ремісники і вони створюють може і Продукт. А Митці створюють Витвори Мистецтва. В тому і різниця - композиторів багато, а Сільвестовов -один..художників-ремісників багато, а Марчук, чи Криволап, чи Ройтбурд це штучні особистості. І нічого вони Вам за так не повинні дарувати.
А фраза "Матерільні витрати звісно... на дошки та фарбу" яскраво ілюструє Ваш культурний рівень, пане у хуфайці))
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13.06.2021 08:17 Ответить
Ви точно наисали - зброяр чи швець - це Ремесло, знаєш як робити і вийде якісно. Є креслення зброї - можно повторити і виробити ще. Є крій одягу і можна знову пошити декілька або серію. А з Мистецтвом все не так..навіть якщо знаєш как класти фарбу на холст - буде копія, повтор, но не буде Мистецтва. Невже це так важко зрозуміти та відрізнити. Тому я і писав, що Держава повинна відбирати найкращі Мистецькі витвори, та залишати іх для наступних поколінь, щоб вони були освіччені а не писали дурню накшталт "картина відрізняється від тони вугілля лише тим, що її не спалюють, а художня цінністьто таке, сьогодні є, а завтра немає...."
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13.06.2021 08:37 Ответить
Никакой ценности, Ваня, эти картины художников не имеют. Ценность им ПРИПИСЫВАЕТ вокругхудожественная тусовка. Вот тебе сказали, что чёрный квадрат Малевича прекрасен, и ты послушно это повторяешь.
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13.06.2021 09:41 Ответить
Важно, Ваня! Начнут строить музей, а построят высокохудожественный торговый центр...
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13.06.2021 09:43 Ответить
Колишнє посольство США, Карл!
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12.06.2021 12:37 Ответить
Серйозна подія , потрібно ввести вихідний
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12.06.2021 12:26 Ответить
Написав дурню - радій!!!
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12.06.2021 12:29 Ответить
Якщо установа мистецтва створюється на офіційному рівні, відразу ясно, що це отстой.
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12.06.2021 12:28 Ответить
"Украина - такая страна, которую вообще никто не знает. И Украина как государство, несуществующее, можно сказать, не осуществилось, она ничего не делает, чтобы мир ее знал Источник: https://censor.net/ru/n3043255
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12.06.2021 12:39 Ответить
А що тут неправда- ""Я не умею врать, правда превыше всего, а у нас абсолютно правды нет, законов нет, порядка нет. А как нет законов и порядка, то и государства нет. Сегодня Украина - худшая страна в Европе для жизни. Почему бегут люди из Украины? Потому что жить хотят. Я очень раскаиваюсь уже несколько лет, что приехал из Америки. Я жил нормально, я не знал, что такое негативные эмоции. Просто трудно одному жить в чужой стране, если бы у меня была жена, меня бы здесь не было. Я не хочу где-нибудь говорить. Меня цитируют, я имею более 300 публикаций в газетах, на телевидении. Я везде говорю то, что я думаю и то, что есть, потому что я люблю правду и справедливость. Но страна у нас является антимузейной и антикультурной. Об этом не думают. Сколько не было министров культуры, они ничего не сделали для моей популяризации, они мне мастерской не дали. Сегодня мне 80 лет, у меня нет нормальной мастерской", - констатировал Марчук. Источник:https://censor.net/ru/n3043255
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12.06.2021 12:49 Ответить
то буде "Музей егоісточної свині, яка ганьбить Батьківщину" ?

Сколько не было министров культуры, они ничего не сделали для моей популяризации, они мне мастерской не дали

майстерня у нього є на Пушкінській, хай не бреше !!!!
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12.06.2021 13:22 Ответить
они ничего не сделали для моей популяризации,
Да, я его знаю, в єтой фразе он весь.
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12.06.2021 13:23 Ответить
Читала о нем, там Эго зашкаливает.
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12.06.2021 13:56 Ответить
Велике Крадівництво, Велике Садівництво ...
і ось !
Велике Мальовництво....

отже, епоха Великого ЗЕльоного Мудівництва, панове !
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12.06.2021 13:26 Ответить
Пейзаж «Золотая ночь», написанный Народным художником Украины Иваном Марчуком в 1981 году, продан на аукционе за рекордную для этого автора сумму. Как сообщает Marbeks, полотно ушло с молотка за 96,8 тысячи долларов. Оценочная стоимость картины составляла 60-90 тысяч долларов.
За эти деньги можно купить себе мастерскую не в центре? Или участок под Киевом и построить музей? Или так только дурные американцы делают?
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12.06.2021 13:28 Ответить
Те що вона продана за ті гроші, то усіх він не отримає мабуть.
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12.06.2021 15:42 Ответить
а що, половини тієї суми не вистачило би ?

хоча, звиняйте, я забув витрати на дошки та олію для їхньої грунтовки
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12.06.2021 18:02 Ответить
За ці гроші можна 1- кімнатну квартиру купити у Києві. Мабуть.
Який, блін, музей ???
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12.06.2021 20:03 Ответить
Так і картин Марчука у власності України немає.
В однушці можна було б повісити фотокартку та пиджак Маестро 😂
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12.06.2021 21:23 Ответить
Зрада. При папереднике такого не было.
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13.06.2021 14:55 Ответить
 
 