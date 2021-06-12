Зеленский подписал указ о создании центра современного искусства Ивана Марчука
Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня подписал указ №232/2021 "О создании музейно-культурного центра современного искусства Ивана Марчука".
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом Зеленский поддержал инициативу представителей творческого сообщества по созданию в Киеве музейно-культурного центра современного искусства, где будут представлены работы художника.
Согласно документу, Кабинет министров вместе с представителями творческой общественности должен разработать в месячный срок концепцию музейно-культурного центра и план мероприятий по его созданию. Кроме того, правительство должно обеспечить проведение промо-кампании об этом центре.
Также правительство должно предусмотреть в 2021-2022 годах средства на реконструкцию зданий для создания музейно-культурного Центра и может рассмотреть вопрос о привлечении средств благотворителей.
Государственному управлению делами поручено обеспечить проведение реконструкции зданий, в которых будет расположен музейно-культурный центр, и передать их в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.
Иван Марчук - современный украинский художник, известный далеко за пределами Украины. Является лауреатом Национальной премии Украины им. Шевченко, а также членом научного совета Международной академии современного искусства в Риме. В 2007 году попал в рейтинг 100 гениев современности, составленный британской газетой The Daily Telegraph.
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Музей Пікассо у Барселоні:
Музей було відкрито у https://uk.wikipedia.org/wiki/1963 1963 , виставлена колекція складалася з 574 робіт, подарованих Сабартесом, тих творів, які Пікассо раніше подарував місту Барселоні, робіт з Музею ********* мистецтва Барселони та подарунків від друзів Пікассо та колекціонерів
Побудують музей, дід помре, і кому перейдуть всі картини із музею?
смішно буде.......
картина відрізняється від тони вугілля лише тим, що її не спалюють, а художня цінність то таке, сьогодні є, а завтра немає....
Матерільні витрати звісно... на дошки та фарбу
бідує, ой бідує геній Марчук !!!!!
теж витрати чималенькі !!!
А фраза "Матерільні витрати звісно... на дошки та фарбу" яскраво ілюструє Ваш культурний рівень, пане у хуфайці))
Сколько не было министров культуры, они ничего не сделали для моей популяризации, они мне мастерской не дали
майстерня у нього є на Пушкінській, хай не бреше !!!!
Да, я его знаю, в єтой фразе он весь.
і ось !
Велике Мальовництво....
отже, епоха Великого ЗЕльоного Мудівництва, панове !
За эти деньги можно купить себе мастерскую не в центре? Или участок под Киевом и построить музей? Или так только дурные американцы делают?
хоча, звиняйте, я забув витрати на дошки та олію для їхньої грунтовки
Який, блін, музей ???
В однушці можна було б повісити фотокартку та пиджак Маестро 😂