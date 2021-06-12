Зеленский подписал указ о создании центра современного искусства Ивана Марчука

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня подписал указ №232/2021 "О создании музейно-культурного центра современного искусства Ивана Марчука".

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом Зеленский поддержал инициативу представителей творческого сообщества по созданию в Киеве музейно-культурного центра современного искусства, где будут представлены работы художника.

Согласно документу, Кабинет министров вместе с представителями творческой общественности должен разработать в месячный срок концепцию музейно-культурного центра и план мероприятий по его созданию. Кроме того, правительство должно обеспечить проведение промо-кампании об этом центре.

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Также правительство должно предусмотреть в 2021-2022 годах средства на реконструкцию зданий для создания музейно-культурного Центра и может рассмотреть вопрос о привлечении средств благотворителей.

Государственному управлению делами поручено обеспечить проведение реконструкции зданий, в которых будет расположен музейно-культурный центр, и передать их в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.

Иван Марчук - современный украинский художник, известный далеко за пределами Украины. Является лауреатом Национальной премии Украины им. Шевченко, а также членом научного совета Международной академии современного искусства в Риме. В 2007 году попал в рейтинг 100 гениев современности, составленный британской газетой The Daily Telegraph.

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