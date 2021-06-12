Зеленський підписав указ про створення центру сучасного мистецтва Івана Марчука
Президент України Володимир Зеленський 11 червня підписав указ №232 / 2021 "Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука".
Відповідний документ опублікований на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Таким чином Зеленський підтримав ініціативу представників творчої спільноти зі створення в Києві музейно-культурного центру сучасного мистецтва, де будуть представлені роботи художника.
Згідно з документом, Кабінет міністрів разом з представниками творчої громадськості повинен розробити в місячний термін концепцію музейно-культурного центру і план заходів з його створення. Крім того, уряд має забезпечити проведення промо-кампанії про цей центр.
Також уряд має передбачити в 2021-2022 роках кошти на реконструкцію будівель для створення музейно-культурного Центру та може розглянути питання про залучення коштів благодійників.
Державному управлінню справами доручено забезпечити проведення реконструкції будівель, в яких буде розташований музейно-культурний центр, і передати їх в сферу управління Міністерства культури і інформаційної політики.
Іван Марчук - сучасний український художник, відомий далеко за межами України. Є лауреатом Національної премії України ім. Шевченка, а також членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У 2007 році потрапив до рейтингу 100 геніїв сучасності, складений британською газетою The Daily Telegraph.
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Музей Пікассо у Барселоні:
Музей було відкрито у https://uk.wikipedia.org/wiki/1963 1963 , виставлена колекція складалася з 574 робіт, подарованих Сабартесом, тих творів, які Пікассо раніше подарував місту Барселоні, робіт з Музею ********* мистецтва Барселони та подарунків від друзів Пікассо та колекціонерів
Побудують музей, дід помре, і кому перейдуть всі картини із музею?
смішно буде.......
картина відрізняється від тони вугілля лише тим, що її не спалюють, а художня цінність то таке, сьогодні є, а завтра немає....
Матерільні витрати звісно... на дошки та фарбу
бідує, ой бідує геній Марчук !!!!!
теж витрати чималенькі !!!
А фраза "Матерільні витрати звісно... на дошки та фарбу" яскраво ілюструє Ваш культурний рівень, пане у хуфайці))
Сколько не было министров культуры, они ничего не сделали для моей популяризации, они мне мастерской не дали
майстерня у нього є на Пушкінській, хай не бреше !!!!
Да, я его знаю, в єтой фразе он весь.
і ось !
Велике Мальовництво....
отже, епоха Великого ЗЕльоного Мудівництва, панове !
За эти деньги можно купить себе мастерскую не в центре? Или участок под Киевом и построить музей? Или так только дурные американцы делают?
хоча, звиняйте, я забув витрати на дошки та олію для їхньої грунтовки
Який, блін, музей ???
В однушці можна було б повісити фотокартку та пиджак Маестро 😂