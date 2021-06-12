Зеленський підписав указ про створення центру сучасного мистецтва Івана Марчука

Президент України Володимир Зеленський 11 червня підписав указ №232 / 2021 "Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука".

Відповідний документ опублікований на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином Зеленський підтримав ініціативу представників творчої спільноти зі створення в Києві музейно-культурного центру сучасного мистецтва, де будуть представлені роботи художника.

Згідно з документом, Кабінет міністрів разом з представниками творчої громадськості повинен розробити в місячний термін концепцію музейно-культурного центру і план заходів з його створення. Крім того, уряд має забезпечити проведення промо-кампанії про цей центр.

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Також уряд має передбачити в 2021-2022 роках кошти на реконструкцію будівель для створення музейно-культурного Центру та може розглянути питання про залучення коштів благодійників.

Державному управлінню справами доручено забезпечити проведення реконструкції будівель, в яких буде розташований музейно-культурний центр, і передати їх в сферу управління Міністерства культури і інформаційної політики.

Іван Марчук - сучасний український художник, відомий далеко за межами України. Є лауреатом Національної премії України ім. Шевченка, а також членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У 2007 році потрапив до рейтингу 100 геніїв сучасності, складений британською газетою The Daily Telegraph.

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