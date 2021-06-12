Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития правосудия: планируется аудит проблем и недостатков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 231/2021 "О Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 - 2023 годы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Подчеркивается, что стратегия определяет основные принципы и направления развития системы правосудия с учетом лучших международных практик. В документе обозначены приоритеты совершенствования законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводстве и других институтов правосудия, а также внедрение неотложных мер по улучшению деятельности правовых институтов.
Также в документе определены проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования функционирования судебной власти и осуществления правосудия.
Отмечено также, что одним из направлений Стратегии является улучшение доступа к правосудию. Планируется провести аудит системы местных судов с целью определения проблем и недостатков ее функционирования. Также документ ставит целью усиления функциональной и процессуальной способности Верховного Суда.
"Кроме этого, следует обеспечить необходимые ресурсы для эффективной организации работы Высшего антикоррупционного суда. В частности, это постоянные помещения, отвечающие строительным нормам и стандартам в сфере безопасности", - следует из сообщения.
"Стратегия также предусматривает совершенствование методики определения ставок судебного сбора для отдельных категорий дел для упрощения доступа к правосудию. Планируется установить для отдельных категорий дел обязательный досудебный порядок урегулирования споров с использованием медиации и других практик, а также проработать вопрос о введении института мирового судьи", - добавили в Офисе Президента.
Подчеркивается, что одной из целей Стратегии является укрепление независимости судебной власти и ее подотчетности обществу. В частности, формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия должно происходить по результатам открытого конкурса, проведенного при участии международных экспертов.
Также в документе идет речь о развитии органов прокуратуры и совершенствовании института адвокатуры.
"Кроме того, Стратегия предусматривает совершенствование механизмов проверки добропорядочности судей Конституционного Суда Украины и соблюдения ими стандартов профессиональной этики. Предлагается изменить процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КС, их проверки на добропорядочность и соответствие уровню профессиональной компетентности с возможным привлечением международных экспертов. Предусматривается введение механизма защиты судей Конституционного Суда от политического и иного давления при принятии решений и выводов", - отмечено в сообщении.
Согласно указу, Комиссия по вопросам правовой реформы вместе с представителями органов центральной и местной власти, общественности и экспертов должна разработать План действий по реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 – 2023 годы.
Также Комиссия по вопросам правовой реформы должна информировать президента о реализации положений этой Стратегии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Карл, ТРИ роки рахувати недоліки !
ох...еть !!!!!!!!!!!!!!
як завжди, на ВОЛОНТЕРАХ, АРМІЇ, ЦЕРКВІ !
ці структури існують паралельно державним...
Підготовка до вбивства людей відбувалась завжди з імям Бога або якоїсь іншої істоти, яку створила людська фантазія.
якщо хто забув
порох у себя на странице поменял фото профиля поставив дизайнерскую рамку. после этого у него появилась кнопка для посетителей "установить эту рамку себе". после установки такой рамки у пользователя и появляется подпись источника рамки.
короче. зебзик зашел на страницу пороха и установил себе патриотическую рамку нажав на эту кнопку.
он же не лох!
"Весна!
Весна !
Весна !
прийде...."
дерева сажати будем !
жовтень 2019
- " Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи. "
червень 2021.
-" Венецианская комиссия считает, что подготовленные Верховной Радой изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", в случае их принятия, сведут на нет судебную реформу. "
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fp.dw.com%2Fp%2F3UL9n%3Fmaca%3Duk-Facebook-sharing https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%3A%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E+https%3A%2F%2Fp.dw.com%2Fp%2F3UL9n%3Fmaca%3Duk-Twitter-sharing https://vkontakte.ru/share.php?url=https%3A%2F%2Fp.dw.com%2Fp%2F3UL9n%3Fmaca%3Duk-Vkontakte-sharing&title=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%3A%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E
МІЛЬЯРД ДЕРЕВ
Мільярд дерев по Україні,
Засадим зразу по весні.
Ще й восени сорти насінні,
Які приснились Вові в сні.
Роз'їхались гінці по світу,
Шукати кіз та кабанів.
Жирафів привезуть для звіту,
Та пару тисяч ще слонів.
Запустять в ті ліси дрімучі,
Пізніше й птицю довезуть.
Зі світу всіх зберуть до кучі,
Це важливіше - доведуть.
А як закінчать будувати,
Дороги та «нові» мости.
Всю техніку в лісі зібрати,
Й добитись нової мети.
Вириють новенькі озера,
Напустять із річок води.
Зариблення почнеться ера,
Немає часу до війни.
Галявини густо засіють,
Насінням кріпких конопель…
Ці мрії серце Вові гріють,
Не буде тут пустих земель.
09.06.2021 р.
Анатолій Березенський
а теперь, до выборов, будешь пользоваться портновско-судейской бандой?
стилі кунг-фу "п'яна мавпа" та "дурний тигр" отдихають !
лопатою по...... та й засадити міліардом дерев всю ЗЕлень ?
как может а ктото дерибанит и пилит бабло и когда у них урвэться тэрпэць будэ трохы пэ_дець..... и волаты будет некому никто их спасать не будет.