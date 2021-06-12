Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития правосудия: планируется аудит проблем и недостатков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 231/2021 "О Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 - 2023 годы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Подчеркивается, что стратегия определяет основные принципы и направления развития системы правосудия с учетом лучших международных практик. В документе обозначены приоритеты совершенствования законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводстве и других институтов правосудия, а также внедрение неотложных мер по улучшению деятельности правовых институтов.

Также в документе определены проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования функционирования судебной власти и осуществления правосудия.

Отмечено также, что одним из направлений Стратегии является улучшение доступа к правосудию. Планируется провести аудит системы местных судов с целью определения проблем и недостатков ее функционирования. Также документ ставит целью усиления функциональной и процессуальной способности Верховного Суда.

"Кроме этого, следует обеспечить необходимые ресурсы для эффективной организации работы Высшего антикоррупционного суда. В частности, это постоянные помещения, отвечающие строительным нормам и стандартам в сфере безопасности", - следует из сообщения.

"Стратегия также предусматривает совершенствование методики определения ставок судебного сбора для отдельных категорий дел для упрощения доступа к правосудию. Планируется установить для отдельных категорий дел обязательный досудебный порядок урегулирования споров с использованием медиации и других практик, а также проработать вопрос о введении института мирового судьи", - добавили в Офисе Президента.

Подчеркивается, что одной из целей Стратегии является укрепление независимости судебной власти и ее подотчетности обществу. В частности, формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия должно происходить по результатам открытого конкурса, проведенного при участии международных экспертов.

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Также в документе идет речь о развитии органов прокуратуры и совершенствовании института адвокатуры.

"Кроме того, Стратегия предусматривает совершенствование механизмов проверки добропорядочности судей Конституционного Суда Украины и соблюдения ими стандартов профессиональной этики. Предлагается изменить процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КС, их проверки на добропорядочность и соответствие уровню профессиональной компетентности с возможным привлечением международных экспертов. Предусматривается введение механизма защиты судей Конституционного Суда от политического и иного давления при принятии решений и выводов", - отмечено в сообщении.

Согласно указу, Комиссия по вопросам правовой реформы вместе с представителями органов центральной и местной власти, общественности и экспертов должна разработать План действий по реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 – 2023 годы.

Также Комиссия по вопросам правовой реформы должна информировать президента о реализации положений этой Стратегии.