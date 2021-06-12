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Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития правосудия: планируется аудит проблем и недостатков

Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития правосудия: планируется аудит проблем и недостатков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 231/2021 "О Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 - 2023 годы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Подчеркивается, что стратегия определяет основные принципы и направления развития системы правосудия с учетом лучших международных практик. В документе обозначены приоритеты совершенствования законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводстве и других институтов правосудия, а также внедрение неотложных мер по улучшению деятельности правовых институтов.

Также в документе определены проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования функционирования судебной власти и осуществления правосудия.

Отмечено также, что одним из направлений Стратегии является улучшение доступа к правосудию. Планируется провести аудит системы местных судов с целью определения проблем и недостатков ее функционирования. Также документ ставит целью усиления функциональной и процессуальной способности Верховного Суда.

"Кроме этого, следует обеспечить необходимые ресурсы для эффективной организации работы Высшего антикоррупционного суда. В частности, это постоянные помещения, отвечающие строительным нормам и стандартам в сфере безопасности", - следует из сообщения.

"Стратегия также предусматривает совершенствование методики определения ставок судебного сбора для отдельных категорий дел для упрощения доступа к правосудию. Планируется установить для отдельных категорий дел обязательный досудебный порядок урегулирования споров с использованием медиации и других практик, а также проработать вопрос о введении института мирового судьи", - добавили в Офисе Президента.

Подчеркивается, что одной из целей Стратегии является укрепление независимости судебной власти и ее подотчетности обществу. В частности, формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия должно происходить по результатам открытого конкурса, проведенного при участии международных экспертов.

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Также в документе идет речь о развитии органов прокуратуры и совершенствовании института адвокатуры.

"Кроме того, Стратегия предусматривает совершенствование механизмов проверки добропорядочности судей Конституционного Суда Украины и соблюдения ими стандартов профессиональной этики. Предлагается изменить процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КС, их проверки на добропорядочность и соответствие уровню профессиональной компетентности с возможным привлечением международных экспертов. Предусматривается введение механизма защиты судей Конституционного Суда от политического и иного давления при принятии решений и выводов", - отмечено в сообщении.

Согласно указу, Комиссия по вопросам правовой реформы вместе с представителями органов центральной и местной власти, общественности и экспертов должна разработать План действий по реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 – 2023 годы.

Также Комиссия по вопросам правовой реформы должна информировать президента о реализации положений этой Стратегии.

Автор: 

Верховный Суд (1096) Зеленский (20196) КС (2248) суд (25073) судебная реформа (1802) Антикоррупционный суд (1200)


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Топ комментарии
+11
Конституцию клован не пробовал сначала прочесть?
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12.06.2021 15:22
+10
жёны/дети/кумовъя..... шо нэ ???
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12.06.2021 14:56
+10
Пофиг. через 3 года не будет самого зебила и результата аудита, зато останутся в наследство проблемы и недостатки.
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12.06.2021 14:58
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Правила форума Совет форумчан
так а аудиты хто ???
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12.06.2021 14:55 Ответить
жёны/дети/кумовъя..... шо нэ ???
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12.06.2021 14:56 Ответить
В основном мажоры. Они ничего другого не умеют делать.
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12.06.2021 16:40 Ответить
Пофиг. через 3 года не будет самого зебила и результата аудита, зато останутся в наследство проблемы и недостатки.
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12.06.2021 14:58 Ответить
логично
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12.06.2021 14:59 Ответить
К сожалению ... Вы абсолютно правы, Скорее всего все это будет сделано через одно, всем известное место И конечно очень важно, а кто именно будет это все делать ... что пока тоже довольно не известно.... Зато уже известно кто этим будет руководить .... а согласно Указу, то разработчиком и руководителем этой "Стратегии" есть никто иной как руководитель ОП - Ермак ... Вот вам бабушка и юрьев день ... это и есть показатель того что это будет за стратегия (если еще будет вообще)
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12.06.2021 15:16 Ответить
Власть плюет на Конституцию с первого месяца правления, а сейчас и топчет решения украинских судов, которые в частности говорят, что карантинные мероприятия введенные правительством незаконны, маски нгезаконны, на них олигархи заработали миллиарды. Сейчас маска стоит 80 коп, а в прошлом году стоила 15 грн. Спекулятивные заработки на воздухе и здоровье людей - преступление. Зеленский - ты сам подаешь пример несоблюдения законности и порядка в стране. Геть из власти, клоун!
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12.06.2021 14:59 Ответить
три роки будуть лише рахувати "проблемы и недостатки" судочинства !

Карл, ТРИ роки рахувати недоліки !
ох...еть !!!!!!!!!!!!!!
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12.06.2021 16:36 Ответить
на чому ще тримається наша Держава ?
як завжди, на ВОЛОНТЕРАХ, АРМІЇ, ЦЕРКВІ !

ці структури існують паралельно державним...
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12.06.2021 16:38 Ответить
Особливо церква - читайте Ярослава Гашека...:
Підготовка до вбивства людей відбувалась завжди з імям Бога або якоїсь іншої істоти, яку створила людська фантазія.
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12.06.2021 22:12 Ответить
ПОРТНОВ, ОЛИЙНИК , БОГДАН - команда юристов БЕ
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12.06.2021 19:52 Ответить
трирічний аудит розтягне , аби не реформувати систему , зелене чмо винайти ЗЕвєлік хоче?
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12.06.2021 19:58 Ответить
Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития системы правосудия: планируется аудит проблем и недостатков - Цензор.НЕТ 3973
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12.06.2021 14:57 Ответить
Петро Порошенко затвердив вітання "Слава Україні ! Героям Слава!" як військове своїм указом.

якщо хто забув
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12.06.2021 16:40 Ответить
прикол не в этом
порох у себя на странице поменял фото профиля поставив дизайнерскую рамку. после этого у него появилась кнопка для посетителей "установить эту рамку себе". после установки такой рамки у пользователя и появляется подпись источника рамки.
короче. зебзик зашел на страницу пороха и установил себе патриотическую рамку нажав на эту кнопку.
он же не лох!
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12.06.2021 18:02 Ответить
В натуре у вовы теперь висит Пороху которого он спЗЕдил аватарку? ) НУ НАРЕШТИ!
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12.06.2021 20:29 Ответить
За.
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12.06.2021 14:58 Ответить
Бубочка, какая стратегия, окурок? Ты кукарекал, что будут посадки. С посадками воров ты обосрался, так иди сажай деревья, не забывай, дрыщ, за 1 секунду ты, зебанько должен высаживать 10 деревьев без выходных и зимой тоже. Флаг тебе в жопу, зебанько и попутного ветра.
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12.06.2021 15:04 Ответить
дайошь мілліард посадок !!!!!!!!!!!!

"Весна!
Весна !
Весна !
прийде...."
дерева сажати будем !
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12.06.2021 16:42 Ответить
По-моему проблемы известны всем и ни один год. В сериале и вопросы решаться будут
Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития правосудия: планируется аудит проблем и недостатков - Цензор.НЕТ 3351
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12.06.2021 15:07 Ответить
знову косметичні реформи, що лише консервують порочну систему неофеодальної кучмократії.
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12.06.2021 15:10 Ответить
Нехай переймає досвід Кучми: "За яй...ця того суддю підвисити, нехай день повисить...". Повисить, подумає і буде прислухатись до думки ОП Єрмака.
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12.06.2021 15:12 Ответить
Пройдисвіта, брехуна, шахрая і російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
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12.06.2021 15:14 Ответить
Так ты же его, дятел, и выбрал. Давай, сметун, сметай
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12.06.2021 15:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=airw-soPM6o
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12.06.2021 15:36 Ответить
вот гнида! Метит на второй срок! Будет говорить о необходимости "в подальшомцу втілювати в життя результати аудиту"
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12.06.2021 15:19 Ответить
Конституцию клован не пробовал сначала прочесть?
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12.06.2021 15:22 Ответить
Клован и читать... Это как Янукович и писать...
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12.06.2021 15:36 Ответить
аудит його мать проблем
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12.06.2021 15:26 Ответить
Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития правосудия: планируется аудит проблем и недостатков - Цензор.НЕТ 7406
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12.06.2021 15:30 Ответить
от бачите зЄлені - йому потріно ще 3 роки щоб зрозуміти які "недостатки та проблеми" в судоустрої....- а потім він вам ще розкаже як після 3-х цих років він наступні 5-ть буде "боротись" та "впроваджувати".... хавайте - подано ...
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12.06.2021 15:33 Ответить
По назначениям Венедиктой и Татарова- шестерок Портнова - можно ставить крест на всем правосудии! И все с реформами понятно - это ложь и фейк, а не правосудие, а наоборот - это антиправосудие!
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12.06.2021 15:37 Ответить
Пусть Стерненко сделает Ген Прокурором!
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12.06.2021 15:37 Ответить
Це якийсь безкінечний пліснявий пісець з імітаціями. Знищення, під виглядом зеленого реформування.
жовтень 2019

- " Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи. "
червень 2021.
-" Венецианская комиссия считает, что подготовленные Верховной Радой изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", в случае их принятия, сведут на нет судебную реформу. "

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12.06.2021 15:45 Ответить
А лісу вже не буде?

МІЛЬЯРД ДЕРЕВ
Мільярд дерев по Україні,
Засадим зразу по весні.
Ще й восени сорти насінні,
Які приснились Вові в сні.

Роз'їхались гінці по світу,
Шукати кіз та кабанів.
Жирафів привезуть для звіту,
Та пару тисяч ще слонів.

Запустять в ті ліси дрімучі,
Пізніше й птицю довезуть.
Зі світу всіх зберуть до кучі,
Це важливіше - доведуть.

А як закінчать будувати,
Дороги та «нові» мости.
Всю техніку в лісі зібрати,
Й добитись нової мети.

Вириють новенькі озера,
Напустять із річок води.
Зариблення почнеться ера,
Немає часу до війни.

Галявини густо засіють,
Насінням кріпких конопель…
Ці мрії серце Вові гріють,
Не буде тут пустих земель.
09.06.2021 р.
Анатолій Березенський
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12.06.2021 15:48 Ответить
моника, ты же уже судебную реформку провела)
а теперь, до выборов, будешь пользоваться портновско-судейской бандой?
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12.06.2021 15:49 Ответить
Я так думаю, вираз "Стратегія Зеленського" - оксюморон
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12.06.2021 16:05 Ответить
Та мені щось не смішно. Бо я в Україні живу.
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12.06.2021 16:37 Ответить
"Стратегія Зеленського" то переобування тапок налєту -

стилі кунг-фу "п'яна мавпа" та "дурний тигр" отдихають !
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12.06.2021 16:46 Ответить
Який розвиток правосуддя ? Тут голова Нацполіції Клименко голосно заявив про ліквідацію, реформування та перезавантаження служби дозвільної системи МВС України. Ну і що ? Майже у всіх областях на посадах керівників цієї служби залишилися т ж самі обличчя. До речі, майже всі вони є співвласниками або ж прихованими (реальними) власниками мисливських магазинів і надають перевагу у позачерговому оформленню дозволів як на придбання, так і носіння зброї. Навіть декларацій про їх доходи ніхто не перевіряв. А ви хочете, щоб суди змінилися на краще ?
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12.06.2021 16:34 Ответить
Чем раньше проведём импичмент, тем больше шансов спасти страну.
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12.06.2021 16:43 Ответить
а може замість імпічменту того,
лопатою по...... та й засадити міліардом дерев всю ЗЕлень ?
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12.06.2021 16:48 Ответить
******* " дерократія" не дозволяє навіть усьому стаду провести імпічмент. На жаль це навіть у ЄС та США....Демократія нав'язана людям щоб красиво та чемно їх дурити! Жидовська вигадка. До речі--"жид" звичайне та необразливе слово у перекладі на російську "еврей" !
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12.06.2021 19:15 Ответить
"Стратегом" часом не Портнов призначений? "Досвід" має.
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12.06.2021 16:55 Ответить
ЦК КПСС . Один в один. Или "с умным видом ни о чём" ... короче имитатор - он и есть имитатор...
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12.06.2021 16:59 Ответить
Ну и куда ты с рынком земли лезешь,поперед батьки,коли в тебе судов нема?!Куда ты зовёшь инвесторов,коли в тебе судов нема?!Суды-это фундамент для всего остального.А ты на гнилой фундамент вже стены ставишь
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12.06.2021 17:30 Ответить
Главная проблема украинского правосудия - это зелупа и его команда. Как только татаровых, дерьмаков, зелуп посадят, тогда дела сдвинутсься с мертвой точки
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12.06.2021 17:38 Ответить
да тоже ещё вопросик.... легитимного выгнали и шо ???
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12.06.2021 23:07 Ответить
Зеленський затвердив 3-річну стратегію розвитку правосуддя: планується аудит проблем і недоліків - Цензор.НЕТ 7688
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12.06.2021 18:00 Ответить
Переклад: "Хлопці! Три роки вас ніхто пальцем не зачепить, робіть що заманеться"....
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12.06.2021 19:19 Ответить
..."каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны..."
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12.06.2021 21:28 Ответить
понимаешь дядя не все ведь видят бой со стороны ктото сидит в окопах ктото им помагает
как может а ктото дерибанит и пилит бабло и когда у них урвэться тэрпэць будэ трохы пэ_дець..... и волаты будет некому никто их спасать не будет.
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12.06.2021 23:11 Ответить
 
 