Зеленський затвердив 3-річну стратегію розвитку правосуддя: планується аудит проблем і недоліків
Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 231/2021 "Про Стратегію розвитку системи правосуддя і конституційного судочинства на 2021 - 2023 роки".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Стратегія визначає основні засади та напрями розвитку системи правосуддя з урахуванням найкращих міжнародних практик. У документі окреслено пріоритети вдосконалення законодавства щодо судоустрою, статусу суддів, судочинства та інших інститутів правосуддя, а також впровадження невідкладних заходів для покращення діяльності правових інститутів.
Також у документі визначено проблеми, які необхідно розв'язати для подальшого вдосконалення функціонування судової влади та здійснення правосуддя.
Одним з напрямів Стратегії є покращення доступу до правосуддя. Планується провести аудит системи місцевих судів з метою визначення проблем та недоліків її функціонування. Також документ ставить за мету посилення функціональної та процесуальної спроможності Верховного Суду.
Крім того, слід забезпечити необхідні ресурси для ефективної організації роботи Вищого антикорупційного суду. Зокрема, це постійні приміщення, які відповідатимуть будівельним нормам і безпековим стандартам.
Стратегія також передбачає вдосконалення методики визначення ставок судового збору для окремих категорій справ задля полегшення доступу до правосуддя.
Планується встановити для окремих категорій справ обов'язковий досудовий порядок врегулювання спорів з використанням медіації та інших практик, а також опрацювати питання щодо запровадження інституту мирового судді.
Однією з цілей Стратегії є зміцнення незалежності судової влади та її підзвітності суспільству. Зокрема, формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя відбуватиметься за результатами відкритого конкурсу, проведеного за участю міжнародних експертів.
Також у документі йдеться про розвиток органів прокуратури та вдосконалення інституту адвокатури.
Крім того, Стратегія передбачає вдосконалення механізмів перевірки доброчесності суддів Конституційного Суду України та дотримання ними стандартів професійної етики. Пропонується змінити процедури конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КС, їхньої перевірки на доброчесність та відповідність рівню професійної компетентності з можливим залученням міжнародних експертів. Передбачається запровадження механізму захисту суддів Конституційного Суду від політичного та іншого тиску під час ухвалення рішень і висновків.
Згідно з указом, Комісія з питань правової реформи разом з представниками органів центральної та місцевої влади, громадськості та експертів має розробити План дій щодо реалізації Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки.
Також Комісія з питань правової реформи інформуватиме Президента про стан реалізації положень цієї Стратегії.
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Карл, ТРИ роки рахувати недоліки !
ох...еть !!!!!!!!!!!!!!
як завжди, на ВОЛОНТЕРАХ, АРМІЇ, ЦЕРКВІ !
ці структури існують паралельно державним...
Підготовка до вбивства людей відбувалась завжди з імям Бога або якоїсь іншої істоти, яку створила людська фантазія.
якщо хто забув
порох у себя на странице поменял фото профиля поставив дизайнерскую рамку. после этого у него появилась кнопка для посетителей "установить эту рамку себе". после установки такой рамки у пользователя и появляется подпись источника рамки.
короче. зебзик зашел на страницу пороха и установил себе патриотическую рамку нажав на эту кнопку.
он же не лох!
"Весна!
Весна !
Весна !
прийде...."
дерева сажати будем !
жовтень 2019
- " Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи. "
червень 2021.
-" Венецианская комиссия считает, что подготовленные Верховной Радой изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", в случае их принятия, сведут на нет судебную реформу. "
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МІЛЬЯРД ДЕРЕВ
Мільярд дерев по Україні,
Засадим зразу по весні.
Ще й восени сорти насінні,
Які приснились Вові в сні.
Роз'їхались гінці по світу,
Шукати кіз та кабанів.
Жирафів привезуть для звіту,
Та пару тисяч ще слонів.
Запустять в ті ліси дрімучі,
Пізніше й птицю довезуть.
Зі світу всіх зберуть до кучі,
Це важливіше - доведуть.
А як закінчать будувати,
Дороги та «нові» мости.
Всю техніку в лісі зібрати,
Й добитись нової мети.
Вириють новенькі озера,
Напустять із річок води.
Зариблення почнеться ера,
Немає часу до війни.
Галявини густо засіють,
Насінням кріпких конопель…
Ці мрії серце Вові гріють,
Не буде тут пустих земель.
09.06.2021 р.
Анатолій Березенський
а теперь, до выборов, будешь пользоваться портновско-судейской бандой?
стилі кунг-фу "п'яна мавпа" та "дурний тигр" отдихають !
лопатою по...... та й засадити міліардом дерев всю ЗЕлень ?
как может а ктото дерибанит и пилит бабло и когда у них урвэться тэрпэць будэ трохы пэ_дець..... и волаты будет некому никто их спасать не будет.