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Зеленський затвердив 3-річну стратегію розвитку правосуддя: планується аудит проблем і недоліків

Зеленський затвердив 3-річну стратегію розвитку правосуддя: планується аудит проблем і недоліків

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 231/2021 "Про Стратегію розвитку системи правосуддя і конституційного судочинства на 2021 - 2023 роки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Стратегія визначає основні засади та напрями розвитку системи правосуддя з урахуванням найкращих міжнародних практик. У документі окреслено пріоритети вдосконалення законодавства щодо судоустрою, статусу суддів, судочинства та інших інститутів правосуддя, а також впровадження невідкладних заходів для покращення діяльності правових інститутів.

Також у документі визначено проблеми, які необхідно розв'язати для подальшого вдосконалення функціонування судової влади та здійснення правосуддя.

Одним з напрямів Стратегії є покращення доступу до правосуддя. Планується провести аудит системи місцевих судів з метою визначення проблем та недоліків її функціонування. Також документ ставить за мету посилення функціональної та процесуальної спроможності Верховного Суду.

Крім того, слід забезпечити необхідні ресурси для ефективної організації роботи Вищого антикорупційного суду. Зокрема, це постійні приміщення, які відповідатимуть будівельним нормам і безпековим стандартам.

Стратегія також передбачає вдосконалення методики визначення ставок судового збору для окремих категорій справ задля полегшення доступу до правосуддя.

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Планується встановити для окремих категорій справ обов'язковий досудовий порядок врегулювання спорів з використанням медіації та інших практик, а також опрацювати питання щодо запровадження інституту мирового судді.

Однією з цілей Стратегії є зміцнення незалежності судової влади та її підзвітності суспільству. Зокрема, формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя відбуватиметься за результатами відкритого конкурсу, проведеного за участю міжнародних експертів.

Також у документі йдеться про розвиток органів прокуратури та вдосконалення інституту адвокатури.

Крім того, Стратегія передбачає вдосконалення механізмів перевірки доброчесності суддів Конституційного Суду України та дотримання ними стандартів професійної етики. Пропонується змінити процедури конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КС, їхньої перевірки на доброчесність та відповідність рівню професійної компетентності з можливим залученням міжнародних експертів. Передбачається запровадження механізму захисту суддів Конституційного Суду від політичного та іншого тиску під час ухвалення рішень і висновків.

Згідно з указом, Комісія з питань правової реформи разом з представниками органів центральної та місцевої влади, громадськості та експертів має розробити План дій щодо реалізації Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки.

Також Комісія з питань правової реформи інформуватиме Президента про стан реалізації положень цієї Стратегії.

Верховний Суд (1187) Зеленський (23653) КС (1427) суд (11647) судова реформа (1459) Антикорупційний суд (1933)


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Топ коментарі
+11
Конституцию клован не пробовал сначала прочесть?
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12.06.2021 15:22
+10
жёны/дети/кумовъя..... шо нэ ???
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12.06.2021 14:56
+10
Пофиг. через 3 года не будет самого зебила и результата аудита, зато останутся в наследство проблемы и недостатки.
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12.06.2021 14:58
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так а аудиты хто ???
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12.06.2021 14:55 Відповісти
жёны/дети/кумовъя..... шо нэ ???
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12.06.2021 14:56 Відповісти
В основном мажоры. Они ничего другого не умеют делать.
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12.06.2021 16:40 Відповісти
Пофиг. через 3 года не будет самого зебила и результата аудита, зато останутся в наследство проблемы и недостатки.
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12.06.2021 14:58 Відповісти
логично
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12.06.2021 14:59 Відповісти
К сожалению ... Вы абсолютно правы, Скорее всего все это будет сделано через одно, всем известное место И конечно очень важно, а кто именно будет это все делать ... что пока тоже довольно не известно.... Зато уже известно кто этим будет руководить .... а согласно Указу, то разработчиком и руководителем этой "Стратегии" есть никто иной как руководитель ОП - Ермак ... Вот вам бабушка и юрьев день ... это и есть показатель того что это будет за стратегия (если еще будет вообще)
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12.06.2021 15:16 Відповісти
Власть плюет на Конституцию с первого месяца правления, а сейчас и топчет решения украинских судов, которые в частности говорят, что карантинные мероприятия введенные правительством незаконны, маски нгезаконны, на них олигархи заработали миллиарды. Сейчас маска стоит 80 коп, а в прошлом году стоила 15 грн. Спекулятивные заработки на воздухе и здоровье людей - преступление. Зеленский - ты сам подаешь пример несоблюдения законности и порядка в стране. Геть из власти, клоун!
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12.06.2021 14:59 Відповісти
три роки будуть лише рахувати "проблемы и недостатки" судочинства !

Карл, ТРИ роки рахувати недоліки !
ох...еть !!!!!!!!!!!!!!
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12.06.2021 16:36 Відповісти
на чому ще тримається наша Держава ?
як завжди, на ВОЛОНТЕРАХ, АРМІЇ, ЦЕРКВІ !

ці структури існують паралельно державним...
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12.06.2021 16:38 Відповісти
Особливо церква - читайте Ярослава Гашека...:
Підготовка до вбивства людей відбувалась завжди з імям Бога або якоїсь іншої істоти, яку створила людська фантазія.
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12.06.2021 22:12 Відповісти
ПОРТНОВ, ОЛИЙНИК , БОГДАН - команда юристов БЕ
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12.06.2021 19:52 Відповісти
трирічний аудит розтягне , аби не реформувати систему , зелене чмо винайти ЗЕвєлік хоче?
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12.06.2021 19:58 Відповісти
Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития системы правосудия: планируется аудит проблем и недостатков - Цензор.НЕТ 3973
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12.06.2021 14:57 Відповісти
Петро Порошенко затвердив вітання "Слава Україні ! Героям Слава!" як військове своїм указом.

якщо хто забув
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12.06.2021 16:40 Відповісти
прикол не в этом
порох у себя на странице поменял фото профиля поставив дизайнерскую рамку. после этого у него появилась кнопка для посетителей "установить эту рамку себе". после установки такой рамки у пользователя и появляется подпись источника рамки.
короче. зебзик зашел на страницу пороха и установил себе патриотическую рамку нажав на эту кнопку.
он же не лох!
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12.06.2021 18:02 Відповісти
В натуре у вовы теперь висит Пороху которого он спЗЕдил аватарку? ) НУ НАРЕШТИ!
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12.06.2021 20:29 Відповісти
За.
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12.06.2021 14:58 Відповісти
Бубочка, какая стратегия, окурок? Ты кукарекал, что будут посадки. С посадками воров ты обосрался, так иди сажай деревья, не забывай, дрыщ, за 1 секунду ты, зебанько должен высаживать 10 деревьев без выходных и зимой тоже. Флаг тебе в жопу, зебанько и попутного ветра.
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12.06.2021 15:04 Відповісти
дайошь мілліард посадок !!!!!!!!!!!!

"Весна!
Весна !
Весна !
прийде...."
дерева сажати будем !
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12.06.2021 16:42 Відповісти
По-моему проблемы известны всем и ни один год. В сериале и вопросы решаться будут
Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития правосудия: планируется аудит проблем и недостатков - Цензор.НЕТ 3351
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12.06.2021 15:07 Відповісти
знову косметичні реформи, що лише консервують порочну систему неофеодальної кучмократії.
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12.06.2021 15:10 Відповісти
Нехай переймає досвід Кучми: "За яй...ця того суддю підвисити, нехай день повисить...". Повисить, подумає і буде прислухатись до думки ОП Єрмака.
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12.06.2021 15:12 Відповісти
Пройдисвіта, брехуна, шахрая і російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
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12.06.2021 15:14 Відповісти
Так ты же его, дятел, и выбрал. Давай, сметун, сметай
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12.06.2021 15:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=airw-soPM6o
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12.06.2021 15:36 Відповісти
вот гнида! Метит на второй срок! Будет говорить о необходимости "в подальшомцу втілювати в життя результати аудиту"
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12.06.2021 15:19 Відповісти
Конституцию клован не пробовал сначала прочесть?
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12.06.2021 15:22 Відповісти
Клован и читать... Это как Янукович и писать...
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12.06.2021 15:36 Відповісти
аудит його мать проблем
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12.06.2021 15:26 Відповісти
Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития правосудия: планируется аудит проблем и недостатков - Цензор.НЕТ 7406
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12.06.2021 15:30 Відповісти
от бачите зЄлені - йому потріно ще 3 роки щоб зрозуміти які "недостатки та проблеми" в судоустрої....- а потім він вам ще розкаже як після 3-х цих років він наступні 5-ть буде "боротись" та "впроваджувати".... хавайте - подано ...
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12.06.2021 15:33 Відповісти
По назначениям Венедиктой и Татарова- шестерок Портнова - можно ставить крест на всем правосудии! И все с реформами понятно - это ложь и фейк, а не правосудие, а наоборот - это антиправосудие!
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12.06.2021 15:37 Відповісти
Пусть Стерненко сделает Ген Прокурором!
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12.06.2021 15:37 Відповісти
Це якийсь безкінечний пліснявий пісець з імітаціями. Знищення, під виглядом зеленого реформування.
жовтень 2019

- " Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи. "
червень 2021.
-" Венецианская комиссия считает, что подготовленные Верховной Радой изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", в случае их принятия, сведут на нет судебную реформу. "

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12.06.2021 15:45 Відповісти
А лісу вже не буде?

МІЛЬЯРД ДЕРЕВ
Мільярд дерев по Україні,
Засадим зразу по весні.
Ще й восени сорти насінні,
Які приснились Вові в сні.

Роз'їхались гінці по світу,
Шукати кіз та кабанів.
Жирафів привезуть для звіту,
Та пару тисяч ще слонів.

Запустять в ті ліси дрімучі,
Пізніше й птицю довезуть.
Зі світу всіх зберуть до кучі,
Це важливіше - доведуть.

А як закінчать будувати,
Дороги та «нові» мости.
Всю техніку в лісі зібрати,
Й добитись нової мети.

Вириють новенькі озера,
Напустять із річок води.
Зариблення почнеться ера,
Немає часу до війни.

Галявини густо засіють,
Насінням кріпких конопель…
Ці мрії серце Вові гріють,
Не буде тут пустих земель.
09.06.2021 р.
Анатолій Березенський
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12.06.2021 15:48 Відповісти
моника, ты же уже судебную реформку провела)
а теперь, до выборов, будешь пользоваться портновско-судейской бандой?
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12.06.2021 15:49 Відповісти
Я так думаю, вираз "Стратегія Зеленського" - оксюморон
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12.06.2021 16:05 Відповісти
Та мені щось не смішно. Бо я в Україні живу.
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12.06.2021 16:37 Відповісти
"Стратегія Зеленського" то переобування тапок налєту -

стилі кунг-фу "п'яна мавпа" та "дурний тигр" отдихають !
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12.06.2021 16:46 Відповісти
Який розвиток правосуддя ? Тут голова Нацполіції Клименко голосно заявив про ліквідацію, реформування та перезавантаження служби дозвільної системи МВС України. Ну і що ? Майже у всіх областях на посадах керівників цієї служби залишилися т ж самі обличчя. До речі, майже всі вони є співвласниками або ж прихованими (реальними) власниками мисливських магазинів і надають перевагу у позачерговому оформленню дозволів як на придбання, так і носіння зброї. Навіть декларацій про їх доходи ніхто не перевіряв. А ви хочете, щоб суди змінилися на краще ?
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12.06.2021 16:34 Відповісти
Чем раньше проведём импичмент, тем больше шансов спасти страну.
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12.06.2021 16:43 Відповісти
а може замість імпічменту того,
лопатою по...... та й засадити міліардом дерев всю ЗЕлень ?
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12.06.2021 16:48 Відповісти
******* " дерократія" не дозволяє навіть усьому стаду провести імпічмент. На жаль це навіть у ЄС та США....Демократія нав'язана людям щоб красиво та чемно їх дурити! Жидовська вигадка. До речі--"жид" звичайне та необразливе слово у перекладі на російську "еврей" !
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12.06.2021 19:15 Відповісти
"Стратегом" часом не Портнов призначений? "Досвід" має.
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12.06.2021 16:55 Відповісти
ЦК КПСС . Один в один. Или "с умным видом ни о чём" ... короче имитатор - он и есть имитатор...
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12.06.2021 16:59 Відповісти
Ну и куда ты с рынком земли лезешь,поперед батьки,коли в тебе судов нема?!Куда ты зовёшь инвесторов,коли в тебе судов нема?!Суды-это фундамент для всего остального.А ты на гнилой фундамент вже стены ставишь
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12.06.2021 17:30 Відповісти
Главная проблема украинского правосудия - это зелупа и его команда. Как только татаровых, дерьмаков, зелуп посадят, тогда дела сдвинутсься с мертвой точки
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12.06.2021 17:38 Відповісти
да тоже ещё вопросик.... легитимного выгнали и шо ???
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12.06.2021 23:07 Відповісти
Зеленський затвердив 3-річну стратегію розвитку правосуддя: планується аудит проблем і недоліків - Цензор.НЕТ 7688
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12.06.2021 18:00 Відповісти
Переклад: "Хлопці! Три роки вас ніхто пальцем не зачепить, робіть що заманеться"....
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12.06.2021 19:19 Відповісти
..."каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны..."
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12.06.2021 21:28 Відповісти
понимаешь дядя не все ведь видят бой со стороны ктото сидит в окопах ктото им помагает
как может а ктото дерибанит и пилит бабло и когда у них урвэться тэрпэць будэ трохы пэ_дець..... и волаты будет некому никто их спасать не будет.
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12.06.2021 23:11 Відповісти
 
 