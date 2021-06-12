Украина занимает важное место в повестке стран G7, - фон дер Ляйен
Лидеры стран "Группы семи" во время встречи в Великобритании уделили особое место обсуждению ситуации в Украине.
Об этом в Twitter написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина занимает важное место в нашей повестке. "Группа семи" поддерживает территориальную целостность Украины и готова помочь ее реформаторским усилиям. Украине необходимы сильные институты, базирующиеся на основе верховенства права", - гласит твит.
Напомним, в Великобритании 11-13 июня продолжается саммит стран G7. Главные темы встречи - противодействие пандемии COVID-19, поддержка международного правопорядка и стабильности, борьба с климатическими изменениями, реагирование на самые важные вызовы в области международной безопасности, укрепление трансатлантического партнерства.
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торба на кацапию развязалась...
там кроме бельгийцев нет никого на поле....
В официальном https://twitter.com/BelRedDevils/status/1403600704451670018?s=20 аккаунте бельгийской команды появился фанатский постер с футболистами в образе «красных дьяволов» с трезубцами в руках. Они находятся под землей и хотят выбраться на поверхность около храма Воскресения Христова в Петербурге. Пост сопровождается подписью «На задании».
https://twitter.com/BelRedDevils/status/1403600704451670018?s=20
визитка Яроша будет позже
Чи могли б ви змусити плісняву це зробити, а неімітувати роботу? Можна й копняками. Україна буде ДУЖЕ вдячна.
она что то знает?
в жизни не видел....