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Украина занимает важное место в повестке стран G7, - фон дер Ляйен

Украина занимает важное место в повестке стран G7, - фон дер Ляйен

Лидеры стран "Группы семи" во время встречи в Великобритании уделили особое место обсуждению ситуации в Украине.

Об этом в Twitter написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина занимает важное место в нашей повестке. "Группа семи" поддерживает территориальную целостность Украины и готова помочь ее реформаторским усилиям. Украине необходимы сильные институты, базирующиеся на основе верховенства права", - гласит твит.

Украина занимает важное место в повестке стран G7, - фон дер Ляйен 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой: Украина должна изменить Конституцию

Напомним, в Великобритании 11-13 июня продолжается саммит стран G7. Главные темы встречи - противодействие пандемии COVID-19, поддержка международного правопорядка и стабильности, борьба с климатическими изменениями, реагирование на самые важные вызовы в области международной безопасности, укрепление трансатлантического партнерства.

Автор: 

G7 (833) Урсула фон дер Ляйен (509)


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Топ комментарии
+6
Бельгия : никого - 1:0.
торба на кацапию развязалась...
там кроме бельгийцев нет никого на поле....
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12.06.2021 22:16
+6
ягель проЖУЙ, алень !
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12.06.2021 22:20
+4
опять руссофобия...

В официальном https://twitter.com/BelRedDevils/status/1403600704451670018?s=20 аккаунте бельгийской команды появился фанатский постер с футболистами в образе «красных дьяволов» с трезубцами в руках. Они находятся под землей и хотят выбраться на поверхность около храма Воскресения Христова в Петербурге. Пост сопровождается подписью «На задании».
https://twitter.com/BelRedDevils/status/1403600704451670018?s=20

визитка Яроша будет позже
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12.06.2021 22:19
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Бельгия : никого - 1:0.
торба на кацапию развязалась...
там кроме бельгийцев нет никого на поле....
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12.06.2021 22:16 Ответить
опять руссофобия...

В официальном https://twitter.com/BelRedDevils/status/1403600704451670018?s=20 аккаунте бельгийской команды появился фанатский постер с футболистами в образе «красных дьяволов» с трезубцами в руках. Они находятся под землей и хотят выбраться на поверхность около храма Воскресения Христова в Петербурге. Пост сопровождается подписью «На задании».
https://twitter.com/BelRedDevils/status/1403600704451670018?s=20

визитка Яроша будет позже
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12.06.2021 22:19 Ответить
ягель проЖУЙ, алень !
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12.06.2021 22:20 Ответить
Имей Урсула фон дер Ляйен на своем затылке, еще одно лицо, она и то была бы менее двуличной, чем есть.
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12.06.2021 22:23 Ответить
навіть з нею потрібно працювати, зустрічатись, переконувати... Як пішов Порох з посади - нікому це стало робити
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12.06.2021 22:29 Ответить
гундяй хреновато помолился? - сачкует падло бородатое....))))
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12.06.2021 22:27 Ответить
Лише черговий раз нагадали що Україні потрібні кардинальні реформи ,а не імітація рехворм !!!!)))
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12.06.2021 22:31 Ответить
фрау баронесса, як Вам замки Корнуолу в Ваші 68 рочків?
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12.06.2021 22:33 Ответить
у кацапа ножка болит = перекур значит...
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12.06.2021 22:33 Ответить
кацапы овладели мячем - каждый по два раза...нелицеприятным способом..
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12.06.2021 22:37 Ответить
еще один кацап ударился... - какие то они подверженые...
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12.06.2021 22:40 Ответить
торба - говорил же...
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12.06.2021 22:41 Ответить
" ... і готова допомогти її реформаторським зусиллям. Україні необхідні сильні інститути, що базуються на основі верховенства права", - сказано у твіті."

Чи могли б ви змусити плісняву це зробити, а неімітувати роботу? Можна й копняками. Україна буде ДУЖЕ вдячна.
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12.06.2021 22:44 Ответить
ну ничего в 3м тайме кацапня свое возьмет....
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12.06.2021 22:47 Ответить
панфиловцев бы им - а покa родина не прикрыта !
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12.06.2021 22:52 Ответить
2:0 ... ну шо за русофобия..
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12.06.2021 22:56 Ответить
ети лишнрехромосомные придурки таки сделают мой день
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12.06.2021 22:58 Ответить
а все почему? - танков на поле не было - да танки тоже играют в футбол...
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12.06.2021 23:01 Ответить
коцапы, а може вам вообще не играть в то шо не умеете?
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12.06.2021 23:07 Ответить
фон дер Ляйен---пой ласточка пой, пой не унывай.
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12.06.2021 23:18 Ответить
покойник определился.
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12.06.2021 23:21 Ответить
What is another word for be high? - Behave erratically because of drugs
она что то знает?
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12.06.2021 23:30 Ответить
вангую за кацапав - бOльшей хрени, чем кацапячий футбол, если мы о футболе,
в жизни не видел....
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12.06.2021 23:50 Ответить
Бельгия : никого - 3:0.
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12.06.2021 23:54 Ответить
 
 