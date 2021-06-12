Украина занимает важное место в повестке стран G7, - фон дер Ляйен

Лидеры стран "Группы семи" во время встречи в Великобритании уделили особое место обсуждению ситуации в Украине.

Об этом в Twitter написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина занимает важное место в нашей повестке. "Группа семи" поддерживает территориальную целостность Украины и готова помочь ее реформаторским усилиям. Украине необходимы сильные институты, базирующиеся на основе верховенства права", - гласит твит.

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Напомним, в Великобритании 11-13 июня продолжается саммит стран G7. Главные темы встречи - противодействие пандемии COVID-19, поддержка международного правопорядка и стабильности, борьба с климатическими изменениями, реагирование на самые важные вызовы в области международной безопасности, укрепление трансатлантического партнерства.