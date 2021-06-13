13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД
13 июня 2014 года бойцы полка "Азов", две роты батальона "Днепр-1", 1-я бригада Национальной гвардии Украины и бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады начали успешную операцию по освобождению Мариуполя от пророссийских боевиков. Вечером того же дня над городом взвился сине-желтый флаг Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
"Спецоперация по освобождению Мариуполя была спланирована и проведена в течение суток. Бой продолжался несколько часов. В ходе штурма были ликвидированы ключевые опорные точки боевиков, уничтожена технику, восстановлен контроль над всеми захваченными сооружениями, в том числе уничтожен "укрепрайон" на улице Греческой, где пророссийские боевики устроили свой штаб. Никто из гражданских жителей Мариуполя во время проведения операции серьезно не пострадал", - следует из сообщения.
Также отмечается, что после освобождения Мариуполя наши воины провели "Широкинську операцию", благодаря которой линию фронта удалось отодвинуть от мирного украинского города и обезопасить жителей Мариуполя от постоянных обстрелов российских наемников.
"Эти события стали переломными в ходе российско-украинской войны и помешали дальнейшей оккупации Украины", - подчеркивают в МВД.
"Сейчас Мариуполь живет своей мирной жизнью: дети ходят в садики и школы, их родители на работу, в выходные дни семьи собираются вместе и проводят время без страшных звуков выстрелов или взорванных мин, они не встретят по дороге домой вооруженных "до зубов" террористов", - следует из сообщения.
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за скільки копійок ти служиш Татарову ... !!!???,
щоб зірвати необхідну кількість петицій від небайдужих громадян.
Спочатку підніми свою ДУПУ,
заповни петицію,
а вже потім за результатом роби свої висновки.
А так своїми прогнозами, ти підтримуєш Татарова який разом з Захарченком боровся з Майданом.
https://tsn.ua/ru/********/sderzhivali-fashistov-v-harkove-sbu-originalno-pozdravila-konsulstvo-rf-s-dnem-rossii-1803544.html
Украінців не зламати , якби кремлівська тварюка не намагалась це зробити !!
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Павло Гула виступав у професійному боксі і здобув перемогу зі Степаном Бандерою на грудях.
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https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik Мусь Бельгійський https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik @Musyachlopczik https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik/status/1403709261105053703 18 ч
Справа в тому, що сьогодні 7 років, як у мене немає дому
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https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1403802457273217029 12 ч
А мы, покидая в машину все, что можно было в неё загрузить, уедем через два дня.
Мы потом вернемся, вывезем все, что-то продали и не было украдено.
Но то ощущение побега...
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https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik Мусь Бельгійський https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik @Musyachlopczik https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik/status/1403803085865115649 12 ч
А я з наплічником. 'на пару тижнів'
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https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1403806036067336195 12 ч
А мы наоборот думали, что не вернемся туда больше никогда.
Я вернулась еще два раза, муж - три.
Городу повезло, до него та чума не добралась.
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https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1403806429308493824 11 ч
Но в тот день, когда Доброполье обстреляли из градов, у меня в АТБ случилась истерика. Какая-то курица доказывала, что обстреляли наши.
Я разоралась про русню.
Чума наползала. Славянск, Краматорск, Донецк под орками.
Рыбака уже выловили замученного и истерзанного
Мужу, как узнал про мой срыв, стало плохо. Он не выпускал меня 2 дня из дому, я паковала вещи.
Ночью мы выехали. Молоденький лейтенантик на бп под Святогоровкой глянул, что за заднем сидении спит наша дочка. а машина завалена баулами, пропустил без досмотра.
Где-то в Днепропетровской области на бп под украинским флагом стоял парнишка с какой-то берданкой и абсолютно глупым лицом. Такой, что 2 класса с трудом закончил.
Я тогда подумала, что вот он не высокого ума, но он вышел защищать Украину. Потому что дело тут не в уме, а совести.
То, что все серьезно, я понимала с марта. В апреле уже была вывезена часть вещей в Запорожье. В мае я прописалась с малой в Житомире, а на Донбассе активно продавали недвижимость. Но после моего срыва и на фоне всех событий не рискнули там задерживаться.