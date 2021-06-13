РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4733 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
9 834 48

13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД

13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД

13 июня 2014 года бойцы полка "Азов", две роты батальона "Днепр-1", 1-я бригада Национальной гвардии Украины и бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады начали успешную операцию по освобождению Мариуполя от пророссийских боевиков. Вечером того же дня над городом взвился сине-желтый флаг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Спецоперация по освобождению Мариуполя была спланирована и проведена в течение суток. Бой продолжался несколько часов. В ходе штурма были ликвидированы ключевые опорные точки боевиков, уничтожена технику, восстановлен контроль над всеми захваченными сооружениями, в том числе уничтожен "укрепрайон" на улице Греческой, где пророссийские боевики устроили свой штаб. Никто из гражданских жителей Мариуполя во время проведения операции серьезно не пострадал", - следует из сообщения.

Также отмечается, что после освобождения Мариуполя наши воины провели "Широкинську операцию", благодаря которой линию фронта удалось отодвинуть от мирного украинского города и обезопасить жителей Мариуполя от постоянных обстрелов российских наемников.

"Эти события стали переломными в ходе российско-украинской войны и помешали дальнейшей оккупации Украины", - подчеркивают в МВД.

"Сейчас Мариуполь живет своей мирной жизнью: дети ходят в садики и школы, их родители на работу, в выходные дни семьи собираются вместе и проводят время без страшных звуков выстрелов или взорванных мин, они не встретят по дороге домой вооруженных "до зубов" террористов", - следует из сообщения.

Читайте также: "Мне реально страшно. У нас в Мариуполе спокойно живет боевик "дэнээровцев" Джумаев, который убивал наших ребят", - волонтер Однорог. ФОТОрепортаж

13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД 01

Автор: 

Мариуполь (5704) МВД (9316) Антитеррористическая операция (18284)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+52
13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 214
показать весь комментарий
13.06.2021 09:58
+51
В Харькове возле консульства России СБУ разместила баннер, в котором напомнила о героической обороне Донецкого аэропорта украинскими "киборгами". Таким оригинальным способом решили "поздравить" дипломатическое представительство страны-агрессора по случаю Дня России, который отмечается сегодня, 12 июня.
https://tsn.ua/ru/********/sderzhivali-fashistov-v-harkove-sbu-originalno-pozdravila-konsulstvo-rf-s-dnem-rossii-1803544.html
13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 3338
показать весь комментарий
13.06.2021 09:59
+47
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!!
показать весь комментарий
13.06.2021 09:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!!
показать весь комментарий
13.06.2021 09:53 Ответить
Смерть ворогам!
показать весь комментарий
13.06.2021 09:55 Ответить
13 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС - Цензор.НЕТ 2966
показать весь комментарий
13.06.2021 11:02 Ответить
Яка буде відповідь кловуна вже знаємо.13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 5712
показать весь комментарий
13.06.2021 10:00 Ответить
5 копійок,
за скільки копійок ти служиш Татарову ... !!!???,
щоб зірвати необхідну кількість петицій від небайдужих громадян.
показать весь комментарий
13.06.2021 11:25 Ответить
У тебе злетів драйвер.
показать весь комментарий
13.06.2021 12:21 Ответить
а его посадили???)))))
показать весь комментарий
13.06.2021 10:14 Ответить
Сенс? Відповідь Зеленського заздалегідь відома.
показать весь комментарий
13.06.2021 10:15 Ответить
ПорохоЛИЗ,
Спочатку підніми свою ДУПУ,
заповни петицію,
а вже потім за результатом роби свої висновки.
А так своїми прогнозами, ти підтримуєш Татарова який разом з Захарченком боровся з Майданом.
показать весь комментарий
13.06.2021 11:16 Ответить
Зебіл, ти все ще віриш що ;царь хорошій, баярє плахіє;?
показать весь комментарий
13.06.2021 15:10 Ответить
13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 214
показать весь комментарий
13.06.2021 09:58 Ответить
В 2019 році в нас було 73% зєвати, зараз стан покращився, так і з Маріком буде.

13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 7370
показать весь комментарий
13.06.2021 10:30 Ответить
Они поменяют мнение
показать весь комментарий
13.06.2021 10:54 Ответить
Ога, старая кремлеботская пестня, до 80%, а почему не 180? Сейчас очень сильно изменились и Марик и крамаха и тот же Славянск, глядя на шикарную жизнь в дыре
показать весь комментарий
13.06.2021 11:17 Ответить
В Харькове возле консульства России СБУ разместила баннер, в котором напомнила о героической обороне Донецкого аэропорта украинскими "киборгами". Таким оригинальным способом решили "поздравить" дипломатическое представительство страны-агрессора по случаю Дня России, который отмечается сегодня, 12 июня.
https://tsn.ua/ru/********/sderzhivali-fashistov-v-harkove-sbu-originalno-pozdravila-konsulstvo-rf-s-dnem-rossii-1803544.html
13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 3338
показать весь комментарий
13.06.2021 09:59 Ответить
Героям слава !!
Украінців не зламати , якби кремлівська тварюка не намагалась це зробити !!
показать весь комментарий
13.06.2021 10:04 Ответить
Тебя успели предупредить?
показать весь комментарий
13.06.2021 10:12 Ответить
Он из тех,кого повязали.
показать весь комментарий
13.06.2021 10:20 Ответить
Все равно победа! Главное - результат!
показать весь комментарий
13.06.2021 10:12 Ответить
До сир любишь своего парня кадыровца?
показать весь комментарий
13.06.2021 10:38 Ответить
Из тех кого на бутылку насадили?
показать весь комментарий
13.06.2021 11:18 Ответить
13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 9001
показать весь комментарий
13.06.2021 10:33 Ответить
показать весь комментарий
13.06.2021 10:36 Ответить
В ЛНР объявили 14 июня днём траура из-за гибели пяти ополченцев
показать весь комментарий
13.06.2021 10:36 Ответить
И на поминках порвут два баяна)))
показать весь комментарий
13.06.2021 10:41 Ответить
траур по героям Наваросии с позывными : Торчек . Глиста . Дрищ . Передоз и Отмороженный
показать весь комментарий
13.06.2021 10:45 Ответить
"Сейчас Мариуполь живет своей мирной жизнью: дети ходят в садики и школы, их родители на работу " - и все дружно обсерают Украину
показать весь комментарий
13.06.2021 10:43 Ответить
13 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС - Цензор.НЕТ 9755
показать весь комментарий
13.06.2021 10:44 Ответить
https://twitter.com/madstrekoza
https://twitter.com/madstrekoza
https://twitter.com/madstrekoza


https://twitter.com/madstrekoza
https://twitter.com/madstrekoza
https://twitter.com/madstrekoza
https://twitter.com/madstrekoza MADSTREKOZA13 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС - Цензор.НЕТ 3267

@madstrekoza


Павло Гула виступав у професійному боксі і здобув перемогу зі Степаном Бандерою на грудях.
показать весь комментарий
13.06.2021 10:45 Ответить
13 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС - Цензор.НЕТ 50813 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС - Цензор.НЕТ 9051
показать весь комментарий
13.06.2021 11:29 Ответить
13 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС - Цензор.НЕТ 3458
показать весь комментарий
13.06.2021 10:52 Ответить
Поздравляем прекрасный Мариуполь с Праздником!
показать весь комментарий
13.06.2021 10:52 Ответить
не всім пощастило так, як Маріку...

https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik

https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik Мусь Бельгійський https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik @Musyachlopczik https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik/status/1403709261105053703 18 ч

Справа в тому, що сьогодні 7 років, як у мене немає дому

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1403802457273217029 12 ч

А мы, покидая в машину все, что можно было в неё загрузить, уедем через два дня.
Мы потом вернемся, вывезем все, что-то продали и не было украдено.
Но то ощущение побега...

https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik

https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik Мусь Бельгійський https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik @Musyachlopczik https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik/status/1403803085865115649 12 ч

А я з наплічником. 'на пару тижнів'

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1403806036067336195 12 ч

А мы наоборот думали, что не вернемся туда больше никогда.
Я вернулась еще два раза, муж - три.
Городу повезло, до него та чума не добралась.
показать весь комментарий
13.06.2021 11:07 Ответить
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_


https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1403806429308493824 11 ч

Но в тот день, когда Доброполье обстреляли из градов, у меня в АТБ случилась истерика. Какая-то курица доказывала, что обстреляли наши.
Я разоралась про русню.
Чума наползала. Славянск, Краматорск, Донецк под орками.
Рыбака уже выловили замученного и истерзанного

Мужу, как узнал про мой срыв, стало плохо. Он не выпускал меня 2 дня из дому, я паковала вещи.
Ночью мы выехали. Молоденький лейтенантик на бп под Святогоровкой глянул, что за заднем сидении спит наша дочка. а машина завалена баулами, пропустил без досмотра.

Где-то в Днепропетровской области на бп под украинским флагом стоял парнишка с какой-то берданкой и абсолютно глупым лицом. Такой, что 2 класса с трудом закончил.
Я тогда подумала, что вот он не высокого ума, но он вышел защищать Украину. Потому что дело тут не в уме, а совести.

То, что все серьезно, я понимала с марта. В апреле уже была вывезена часть вещей в Запорожье. В мае я прописалась с малой в Житомире, а на Донбассе активно продавали недвижимость. Но после моего срыва и на фоне всех событий не рискнули там задерживаться.
показать весь комментарий
13.06.2021 11:09 Ответить
Дивно що не згадують 72 бригаду... Памятаєте беху що перелітала через барикаду з покришок? То беха 2 бату. Є на ютубі.
показать весь комментарий
13.06.2021 11:21 Ответить
Фреска "Похорон сатани", XIV ст. Кафедральний собор Верони.
13 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС - Цензор.НЕТ 7090
показать весь комментарий
13.06.2021 11:24 Ответить
 
 