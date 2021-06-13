13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД

13 июня 2014 года бойцы полка "Азов", две роты батальона "Днепр-1", 1-я бригада Национальной гвардии Украины и бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады начали успешную операцию по освобождению Мариуполя от пророссийских боевиков. Вечером того же дня над городом взвился сине-желтый флаг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Спецоперация по освобождению Мариуполя была спланирована и проведена в течение суток. Бой продолжался несколько часов. В ходе штурма были ликвидированы ключевые опорные точки боевиков, уничтожена технику, восстановлен контроль над всеми захваченными сооружениями, в том числе уничтожен "укрепрайон" на улице Греческой, где пророссийские боевики устроили свой штаб. Никто из гражданских жителей Мариуполя во время проведения операции серьезно не пострадал", - следует из сообщения.

Также отмечается, что после освобождения Мариуполя наши воины провели "Широкинську операцию", благодаря которой линию фронта удалось отодвинуть от мирного украинского города и обезопасить жителей Мариуполя от постоянных обстрелов российских наемников.

"Эти события стали переломными в ходе российско-украинской войны и помешали дальнейшей оккупации Украины", - подчеркивают в МВД.

"Сейчас Мариуполь живет своей мирной жизнью: дети ходят в садики и школы, их родители на работу, в выходные дни семьи собираются вместе и проводят время без страшных звуков выстрелов или взорванных мин, они не встретят по дороге домой вооруженных "до зубов" террористов", - следует из сообщения.

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