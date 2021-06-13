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Украина вернула из Беларуси уже пятерых пациентов, - Кулеба

Украина вернула из Беларуси уже пятерых пациентов, - Кулеба

Украинская власть вернула из Беларуси пятерых пациентов. Ожидает помощи в возвращении из этой страны еще один человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, еще один человек, который хочет вернуться в Украину, должен решить, когда именно это должно произойти.

"Мы уже вернули в Украину пятерых пациентов, обратившихся за помощью - и я благодарен за сотрудничество Харьковской, Ровенской, Киевской и Черкасской ОГА, а также народным депутатам фракции "Слуга народа", - сообщил Кулеба.

Также министр сообщил, что сегодня ночью границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с мужем гражданки Людмилы Ивановой. Кулеба поблагодарил за сотрудничество Посольство Украины в Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского пациента из Минска, который не мог вернуться из-за закрытого авиасообщения, доставили домой на реанимобиле

Беларусь (7886) медицина (2517) помощь (7754) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
Не меліть дурниць, ніхто українських паціентів у Білорусі насильно не утримував, і, взагалі, дякувати треба білоруських лікарів. Проблема повернення українських паціентів виникла із-за українських санкцій у транспортному сполученні з Білоруссю та карантином у зв"язку з ковідом
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13.06.2021 12:06
+4
Хуже, когда общаешься здесь с некоторыми украинцами годами, а потом вдруг встречаешь то же самое, но написанное не лично тебе, а просто в общем...А ведь кто-то когда-то лет 7-8 назад еще и в "друзья" тебя включал со словами "У меня никогда не было друзей в Беларуси". Позже приходит понимание, что все это было обычным лицемерием. Вот в таких случаях бывает обидно. Ну, а в этом...скорее нет, чем да. Все люди разные и у всех свое отношение к нам, которое здесь и демонстрируется. Но все это меня никогда не заставит использовать симметричные термины и это тоже диктуется все тем же отношением в целом, а не лично. Всего Вам доброго!)
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13.06.2021 13:46
+3
Всего 2 недели назад узеленские расхваливали сисему здравоохраниения Беларуссии и рекламировали там операции. Теперь пришло время героических усилий по освобождению из объятий врачей-бульбашей.
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13.06.2021 11:38
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Всего 2 недели назад узеленские расхваливали сисему здравоохраниения Беларуссии и рекламировали там операции. Теперь пришло время героических усилий по освобождению из объятий врачей-бульбашей.
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13.06.2021 11:38 Ответить
Не меліть дурниць, ніхто українських паціентів у Білорусі насильно не утримував, і, взагалі, дякувати треба білоруських лікарів. Проблема повернення українських паціентів виникла із-за українських санкцій у транспортному сполученні з Білоруссю та карантином у зв"язку з ковідом
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13.06.2021 12:06 Ответить
Наверное, патриотично считать, что в своей стране все - самое лучшее, в том числе и медицина. А врачи-бульбаши только и озадачены, как бы навредить пациентам, при чем за их деньги...
Ну, нельзя же доходить до маразма!
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13.06.2021 12:41 Ответить
Ну, это не ко мне, но тем не менее извините! Мне стыдно, что у нас могут такое нести. Еще раз, извините!
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13.06.2021 13:06 Ответить
Не стОит извиняться /здесь часто личное отношение ставится выше объективности/, тем более, что Украина прекратила только авиасообщение, а Беларусь полностью закрыла границу с Украиной /есть только исключения/. Просто беларуские врачи здесь совершенно ни при чем. Я об этом.
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13.06.2021 13:12 Ответить
Если бы там флажок другой висел, тогда бы и не извинялся. Меня там еще бесит этнофолизм, даже рука не поворачивается процитировать
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13.06.2021 13:21 Ответить
щодо прапорця то кацапня через проксі ставить собі український.
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13.06.2021 13:39 Ответить
Не все так просто. А подивіться кому сподобався цей пост ( https://censor.net/ru/comments/locate/3271084/01921449-f043-729e-8d0f-b69290a2bab7
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13.06.2021 13:43 Ответить
буває, нажаль і у нас не без ідіотів.
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13.06.2021 13:44 Ответить
Щось забагато, от і нижче один вилупився
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13.06.2021 13:47 Ответить
Хуже, когда общаешься здесь с некоторыми украинцами годами, а потом вдруг встречаешь то же самое, но написанное не лично тебе, а просто в общем...А ведь кто-то когда-то лет 7-8 назад еще и в "друзья" тебя включал со словами "У меня никогда не было друзей в Беларуси". Позже приходит понимание, что все это было обычным лицемерием. Вот в таких случаях бывает обидно. Ну, а в этом...скорее нет, чем да. Все люди разные и у всех свое отношение к нам, которое здесь и демонстрируется. Но все это меня никогда не заставит использовать симметричные термины и это тоже диктуется все тем же отношением в целом, а не лично. Всего Вам доброго!)
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13.06.2021 13:46 Ответить
Своих земляков надо держаться.
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13.06.2021 21:08 Ответить
""литвин"", вы снова заблудились?
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13.06.2021 21:33 Ответить
Истинный патриотизм: лучше умереть на родине, чем вылечиться у врагов.
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13.06.2021 13:42 Ответить
 
 