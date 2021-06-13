Украина вернула из Беларуси уже пятерых пациентов, - Кулеба

Украинская власть вернула из Беларуси пятерых пациентов. Ожидает помощи в возвращении из этой страны еще один человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, еще один человек, который хочет вернуться в Украину, должен решить, когда именно это должно произойти.

"Мы уже вернули в Украину пятерых пациентов, обратившихся за помощью - и я благодарен за сотрудничество Харьковской, Ровенской, Киевской и Черкасской ОГА, а также народным депутатам фракции "Слуга народа", - сообщил Кулеба.

Также министр сообщил, что сегодня ночью границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с мужем гражданки Людмилы Ивановой. Кулеба поблагодарил за сотрудничество Посольство Украины в Беларуси.

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