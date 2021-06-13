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Україна повернула з Білорусі вже п'ятьох пацієнтів, - Кулеба

Україна повернула з Білорусі вже п'ятьох пацієнтів, - Кулеба

Українська влада повернула з Білорусі п'ятьох пацієнтів. Чекає допомоги в поверненні з цієї країни ще одна людина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, нині очікує нашої допомоги у поверненні з Білорусі ще одна людина. "Ми готові за вже відпрацьованою схемою зробити все необхідне щойно вона вирішить, коли саме хоче повертатися".

"Ми вже повернули до України п’ятьох пацієнтів, які звернулися по допомогу — і я вдячний за співпрацю Харківській, Рівненській, Київській та Черкаській ОДА, а також народним депутатам фракції "Слуга Народу", - повідомив Кулеба.

Також міністр повідомив, що сьогодні вночі кордон Білорусі і України перетнув реанімобіль з чоловіком громадянки Людмили Іванової. Кулеба подякував за співпрацю Посольству України в Білорусі.

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Білорусь (7922) медицина (2114) допомога (8288) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
Не меліть дурниць, ніхто українських паціентів у Білорусі насильно не утримував, і, взагалі, дякувати треба білоруських лікарів. Проблема повернення українських паціентів виникла із-за українських санкцій у транспортному сполученні з Білоруссю та карантином у зв"язку з ковідом
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13.06.2021 12:06
+4
Хуже, когда общаешься здесь с некоторыми украинцами годами, а потом вдруг встречаешь то же самое, но написанное не лично тебе, а просто в общем...А ведь кто-то когда-то лет 7-8 назад еще и в "друзья" тебя включал со словами "У меня никогда не было друзей в Беларуси". Позже приходит понимание, что все это было обычным лицемерием. Вот в таких случаях бывает обидно. Ну, а в этом...скорее нет, чем да. Все люди разные и у всех свое отношение к нам, которое здесь и демонстрируется. Но все это меня никогда не заставит использовать симметричные термины и это тоже диктуется все тем же отношением в целом, а не лично. Всего Вам доброго!)
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13.06.2021 13:46
+3
Всего 2 недели назад узеленские расхваливали сисему здравоохраниения Беларуссии и рекламировали там операции. Теперь пришло время героических усилий по освобождению из объятий врачей-бульбашей.
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13.06.2021 11:38
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Всего 2 недели назад узеленские расхваливали сисему здравоохраниения Беларуссии и рекламировали там операции. Теперь пришло время героических усилий по освобождению из объятий врачей-бульбашей.
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13.06.2021 11:38 Відповісти
Не меліть дурниць, ніхто українських паціентів у Білорусі насильно не утримував, і, взагалі, дякувати треба білоруських лікарів. Проблема повернення українських паціентів виникла із-за українських санкцій у транспортному сполученні з Білоруссю та карантином у зв"язку з ковідом
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13.06.2021 12:06 Відповісти
Наверное, патриотично считать, что в своей стране все - самое лучшее, в том числе и медицина. А врачи-бульбаши только и озадачены, как бы навредить пациентам, при чем за их деньги...
Ну, нельзя же доходить до маразма!
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13.06.2021 12:41 Відповісти
Ну, это не ко мне, но тем не менее извините! Мне стыдно, что у нас могут такое нести. Еще раз, извините!
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13.06.2021 13:06 Відповісти
Не стОит извиняться /здесь часто личное отношение ставится выше объективности/, тем более, что Украина прекратила только авиасообщение, а Беларусь полностью закрыла границу с Украиной /есть только исключения/. Просто беларуские врачи здесь совершенно ни при чем. Я об этом.
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13.06.2021 13:12 Відповісти
Если бы там флажок другой висел, тогда бы и не извинялся. Меня там еще бесит этнофолизм, даже рука не поворачивается процитировать
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13.06.2021 13:21 Відповісти
щодо прапорця то кацапня через проксі ставить собі український.
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13.06.2021 13:39 Відповісти
Не все так просто. А подивіться кому сподобався цей пост ( https://censor.net/ru/comments/locate/3271084/01921449-f043-729e-8d0f-b69290a2bab7
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13.06.2021 13:43 Відповісти
буває, нажаль і у нас не без ідіотів.
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13.06.2021 13:44 Відповісти
Щось забагато, от і нижче один вилупився
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13.06.2021 13:47 Відповісти
Хуже, когда общаешься здесь с некоторыми украинцами годами, а потом вдруг встречаешь то же самое, но написанное не лично тебе, а просто в общем...А ведь кто-то когда-то лет 7-8 назад еще и в "друзья" тебя включал со словами "У меня никогда не было друзей в Беларуси". Позже приходит понимание, что все это было обычным лицемерием. Вот в таких случаях бывает обидно. Ну, а в этом...скорее нет, чем да. Все люди разные и у всех свое отношение к нам, которое здесь и демонстрируется. Но все это меня никогда не заставит использовать симметричные термины и это тоже диктуется все тем же отношением в целом, а не лично. Всего Вам доброго!)
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13.06.2021 13:46 Відповісти
Своих земляков надо держаться.
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13.06.2021 21:08 Відповісти
""литвин"", вы снова заблудились?
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13.06.2021 21:33 Відповісти
Истинный патриотизм: лучше умереть на родине, чем вылечиться у врагов.
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13.06.2021 13:42 Відповісти
 
 