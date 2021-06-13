Україна повернула з Білорусі вже п'ятьох пацієнтів, - Кулеба

Українська влада повернула з Білорусі п'ятьох пацієнтів. Чекає допомоги в поверненні з цієї країни ще одна людина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, нині очікує нашої допомоги у поверненні з Білорусі ще одна людина. "Ми готові за вже відпрацьованою схемою зробити все необхідне щойно вона вирішить, коли саме хоче повертатися".

"Ми вже повернули до України п’ятьох пацієнтів, які звернулися по допомогу — і я вдячний за співпрацю Харківській, Рівненській, Київській та Черкаській ОДА, а також народним депутатам фракції "Слуга Народу", - повідомив Кулеба.

Також міністр повідомив, що сьогодні вночі кордон Білорусі і України перетнув реанімобіль з чоловіком громадянки Людмили Іванової. Кулеба подякував за співпрацю Посольству України в Білорусі.

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