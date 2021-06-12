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Путіна закликають забиратися з Білорусі. ФОТО
У День Росії, який відзначається 12 червня, невідомі активісти в Мінську, Солігорську, Вітебську та Гомелі розмалювали портрети російського президента Володимира Путіна і висловили обурення інтеграцією Білорусі та Росії.
Відповідні фото Радіо Свобода прислали місцеві жителі, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, на вулицях з’явилися написи "Путін, геть із Білорусі". У Мінську навпроти Національної бібліотеки невідомі написали "Ні інтеграції" та "Живе Білорусь".
Також схожі написи помітили у Фрунзенському та Заводському районах Мінська і на вулиці Якуба Коласа.
Топ коментарі
+39 Беларусь
показати весь коментар12.06.2021 23:09
+27 Вася Шевченко #371210
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+18 olele
показати весь коментар12.06.2021 23:32
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https://twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська https://twitter.com/YanaSuporovska @YanaSuporovska https://twitter.com/YanaSuporovska/status/1403590008888610824 14 ч
Дивимося житло на Airbnb.
Лев заглядає в екран і запитує, куди ми тепер поїдемо.
Каже, а давайте в Росію!
Ми трохи в шоці, обережно цікавимося, чому?
- Щоб упіймати Путіна!
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В Госдуму внесли законопроект о репатриации украинцев и белорусов в Россию
https://twitter.com/IgorLukianchuk
https://twitter.com/IgorLukianchuk Egyptian orchestra 25% @IgorLukianchuk
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Все по плану Гитлера - тот тоже в 1940 году репатриировал соотечественников в Германию. Потом ими комплектовали дивизии для войны на Востоке.
Та же судьба ждет и "переселенцев из Украины и Беларуси" - судьба пушечного мяса путина
Россия беременна от Пут - и - на 😀
И имя будущего дитяти - ГУЛАГ.🙄
коктейль "ГЕРОЯМ СЛАВА" за кожен забитий гол (Вінниця)
.і ЛЬВІВ
та інші...
https://twitter.com/latiniano
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https://twitter.com/latiniano Румынская сотня @latiniano
https://twitter.com/latiniano
парадокс "Дня России" в том, что в свете сегодняшней "политики партии" события 12 июня 1990, а именно приём на 1-м съезде народных депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете РСФСР, можно квалифицировать как терроризм иностранных агентов
"независимость" от кого?
сами же объявили 12 июня 1990 суверенитет России от Украины, Молдовы, Грузии и других "захватчиков" и сами сегодня недовольны своим таким "суверенитетом"
Бельгія трахнула "вЯлікую" Кацапію!
3 : 0 ! 👍🏼😀
Можно даже назвать ***** хйлом.
Підтримую - Ваня гоу хоум з Белорусі