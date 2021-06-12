Путіна закликають забиратися з Білорусі. ФОТО

У День Росії, який відзначається 12 червня, невідомі активісти в Мінську, Солігорську, Вітебську та Гомелі розмалювали портрети російського президента Володимира Путіна і висловили обурення інтеграцією Білорусі та Росії.

Відповідні фото Радіо Свобода прислали місцеві жителі, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, на вулицях з’явилися написи "Путін, геть із Білорусі". У Мінську навпроти Національної бібліотеки невідомі написали "Ні інтеграції" та "Живе Білорусь".

Також схожі написи помітили у Фрунзенському та Заводському районах Мінська і на вулиці Якуба Коласа.

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