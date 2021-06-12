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Путина призывают убираться из Беларуси. ФОТО

В День России, который отмечается 12 июня, неизвестные активисты в Минске, Солигорске, Витебске и Гомеле разрисовали портреты российского президента Владимира Путина и выразили возмущение интеграцией Беларуси и России.

Соответствующие фото Радіо Свобода прислали местные жители, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на улицах появились надписи "Путин, вон из Беларуси". В Минске напротив Национальной библиотеки неизвестные написали "Нет интеграции" и "Жыве Беларусь".

Также похожие надписи заметили во Фрунзенском и Заводском районах Минска и на улице Якуба Коласа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На пунктах пропуска "Новые Яриловичи" и "Доманово" представители белорусской диаспоры провели акции против режима Лукашенко

Путина призывают убираться из Беларуси 01
Путина призывают убираться из Беларуси 02

Автор: 

Беларусь (7890) путин владимир (31252)


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Топ комментарии
+39
Сборная России после первого тайма отрицательно выигрывает с разницей в 2 мяча.
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12.06.2021 23:09
+27
флешмоб пішов УКРАЇНОЮ :
коктейль "ГЕРОЯМ СЛАВА" за кожен забитий гол (Вінниця)
Путіна закликають забиратися з Білорусі - Цензор.НЕТ 6398

.і ЛЬВІВ
Путіна закликають забиратися з Білорусі - Цензор.НЕТ 4805

та інші...
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12.06.2021 23:12
+18
Путіна закликають забиратися з Білорусі - Цензор.НЕТ 3738
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12.06.2021 23:32
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Правила форума Совет форумчан
. Тема зовсім інша , не про Пороха , а про вашого кремлівського ублюдка !
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12.06.2021 23:41 Ответить
ну що ж, і вони допрогресували...

https://twitter.com/YanaSuporovska

https://twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська https://twitter.com/YanaSuporovska @YanaSuporovska https://twitter.com/YanaSuporovska/status/1403590008888610824 14 ч

Дивимося житло на Airbnb.
Лев заглядає в екран і запитує, куди ми тепер поїдемо.
Каже, а давайте в Росію!
Ми трохи в шоці, обережно цікавимося, чому?
- Щоб упіймати Путіна!
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12.06.2021 23:07 Ответить
Каждому россиянину по ножу в селезёнку, печень, аорту и в глаз.
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12.06.2021 23:09 Ответить
И по несколько мячей в ворота на евро-2020
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12.06.2021 23:32 Ответить
Сборная России после первого тайма отрицательно выигрывает с разницей в 2 мяча.
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12.06.2021 23:09 Ответить
👍🏼😀
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12.06.2021 23:12 Ответить
Они бесславные негерои.
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12.06.2021 23:15 Ответить
дивлюсь трансляцію португальською, коментатор каже- рус сосауш опердеуш
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12.06.2021 23:20 Ответить
Это подарок бельгийцев ху****станцам на день козломордии!
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12.06.2021 23:33 Ответить
гуано оказалось обідчівим

https://twitter.com/novostidnua

https://twitter.com/novostidnua Новости Донбасса @novostidnua

https://twitter.com/novostidnua https://twitter.com/novostidnua



В Госдуму внесли законопроект о репатриации украинцев и белорусов в Россию

https://twitter.com/IgorLukianchuk

https://twitter.com/IgorLukianchuk Egyptian orchestra 25% @IgorLukianchuk

https://twitter.com/IgorLukianchuk https://twitter.com/IgorLukianchuk



Все по плану Гитлера - тот тоже в 1940 году репатриировал соотечественников в Германию. Потом ими комплектовали дивизии для войны на Востоке.
Та же судьба ждет и "переселенцев из Украины и Беларуси" - судьба пушечного мяса путина
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12.06.2021 23:41 Ответить
Как сказал один умный человек,
Россия беременна от Пут - и - на 😀
И имя будущего дитяти - ГУЛАГ.🙄
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12.06.2021 23:10 Ответить
флешмоб пішов УКРАЇНОЮ :
коктейль "ГЕРОЯМ СЛАВА" за кожен забитий гол (Вінниця)
Путіна закликають забиратися з Білорусі - Цензор.НЕТ 6398

.і ЛЬВІВ
Путіна закликають забиратися з Білорусі - Цензор.НЕТ 4805

та інші...
показать весь комментарий
12.06.2021 23:12 Ответить
Путіна закликають забиратися з Білорусі - Цензор.НЕТ 3738
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12.06.2021 23:32 Ответить
Пока для них он путин. Не х...йло, не окурок, не моль (хорошо хоть не по имени-отчеству). И страна агрессор всего лишь рассея. Не лаптестан, не мордор или балалайня. Но все еще впереди.
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12.06.2021 23:13 Ответить
😀😀😀 балалайня
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13.06.2021 07:28 Ответить
Лукаку продолжает любить (анально) сборную Роиси. С Богом!
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12.06.2021 23:15 Ответить
ахах. бельгия имеет раисю 2:0 за 35 минут... вот так везде))))
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12.06.2021 23:34 Ответить
Головин и дзюба просто черепашки по сравнению с бельгийцами... пить надо меньше и курить... с такой отдышкой вам не пробежать и ста ярдов)))
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12.06.2021 23:36 Ответить
гол ув Спасскіє варота

https://twitter.com/latiniano
https://twitter.com/latiniano
https://twitter.com/latiniano
https://twitter.com/latiniano Румынская сотня @latiniano

https://twitter.com/latiniano

парадокс "Дня России" в том, что в свете сегодняшней "политики партии" события 12 июня 1990, а именно приём на 1-м съезде народных депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете РСФСР, можно квалифицировать как терроризм иностранных агентов
"независимость" от кого?
сами же объявили 12 июня 1990 суверенитет России от Украины, Молдовы, Грузии и других "захватчиков" и сами сегодня недовольны своим таким "суверенитетом"
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12.06.2021 23:36 Ответить
сєводня под мостом пималі путєна с хвостом
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12.06.2021 23:39 Ответить
😀😀😀
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13.06.2021 07:19 Ответить
Шо, сябри, квіточки не допомогли? Маю повний гарах покришок. Для зелоха тримаю. Алп вам віддам безкоштовно самовивозом. Маю кяььаа одиниць зброї. Але вам ще зарано. Та й нам для кацапів питиимати треба
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12.06.2021 23:44 Ответить
Бельгия-мордор....3-0
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12.06.2021 23:52 Ответить
Ecio nado do 5-0 dojti.
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13.06.2021 00:10 Ответить
Буду іржати як лавровий табун, коли фіни напхають москалям повну кашолку.
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13.06.2021 00:26 Ответить
Эркюль Пуаро засадил Феликсу Дзержинскому.
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13.06.2021 06:56 Ответить
3: 0
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12.06.2021 23:52 Ответить
ааа. ору.. 3:0 раися вперде!!!!
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12.06.2021 23:52 Ответить
За каждый гол бельгийцев в ворота сборной России пришедшим обещают 100 бокалов пива бесплатно. «Вы же рискуете обанкротиться», - написал в комментариях один из пользователей «Инстаграма». Но многие оценили такую акцию и похвалили организаторов фестиваля. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/article-4373651-evro-2021-rossiya-belgiya-vo-lvove-ukraincam-nalyut-piva-za-kazhdyj-gol-v-vorota-sbornoj-rossii-po-futbolu.html?utm_source=copypaste
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12.06.2021 23:55 Ответить
Мавзолейніх хмірей замочили в сортире Лукаку красава)))я утром на цензоре єтот счет уже указал,потому и не смотрел єто ДЕРЬМО
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13.06.2021 00:06 Ответить
Ну, мабуть даремно Ви так. А як же отримати садистське задоволення від побиття буратін, що уявили себе футболістами?
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13.06.2021 00:28 Ответить
Зря... посмотрели на омулей на спущенных колесах, сборная рашки - полный отстой, притом что бельгийская не в самой лучшей форме.. укатали рашку просто супер... далі буде..
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13.06.2021 00:12 Ответить
эти долпоепы сначала призывают,а потом ***** их покупает и они сразу смягчают позицию.Это как по форме,мы поддерживаем Украину,но потом эти ******** говорят заклейте пластырем Героям Слава.
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13.06.2021 00:25 Ответить
Чудовий результат матчу!
Бельгія трахнула "вЯлікую" Кацапію!
3 : 0 ! 👍🏼😀
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13.06.2021 01:03 Ответить
Ну вот и в Беларуси появились "фашисты"
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13.06.2021 03:18 Ответить
Писать на стенах можно смелее.
Можно даже назвать ***** хйлом.
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13.06.2021 06:58 Ответить
Ну так на тині багато чого написано........
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13.06.2021 07:21 Ответить
ГРАЖДАНЕ не призывают, а с ОРУЖИЕМ В РУКАХ должны отстаивать свои интересы, если по-другому МУДАКИ-УЗУРПАТОРЫ не понимают! Римляне своих тиранов УБИВАЛИ!
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13.06.2021 09:44 Ответить
В День России, который отмечается 12 июня, неизвестные активисты в Минске, Солигорске, Витебске и Гомеле разрисовали портреты российского президента Владимира Путина и выразили возмущение интеграцией Беларуси и России. Источник: https://censor.net/ru/p3271058

Підтримую - Ваня гоу хоум з Белорусі
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15.06.2021 01:15 Ответить
 
 