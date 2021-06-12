Путина призывают убираться из Беларуси. ФОТО

В День России, который отмечается 12 июня, неизвестные активисты в Минске, Солигорске, Витебске и Гомеле разрисовали портреты российского президента Владимира Путина и выразили возмущение интеграцией Беларуси и России.

Соответствующие фото Радіо Свобода прислали местные жители, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на улицах появились надписи "Путин, вон из Беларуси". В Минске напротив Национальной библиотеки неизвестные написали "Нет интеграции" и "Жыве Беларусь".

Также похожие надписи заметили во Фрунзенском и Заводском районах Минска и на улице Якуба Коласа.

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