Драка со стрельбой произошла ночью в Ивано-Франковске, - Нацполиция
Правоохранители Ивано-Франковского районного управления полиции начали уголовное производство по факту ночной стрельбы в центре областного центра. Сейчас следователи устанавливают всех участников данного события. Проводится расследование.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковщины.
"12 июня в 1:50 на линию "102" поступило сообщение от прохожих граждан о драке и стрельбе в центре Ивано-Франковска. На место происшествия немедленно прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист.
В ходе первоочередных следственных действий, опроса свидетелей происшествия правоохранители предварительно выяснили, что между компанией из пяти человек и двумя мужчинами внезапно возник словесный конфликт, который перерос в драку.
По словам очевидца, один из участников конфликта достал предмет, похожий на пистолет и, угрожая им, с места происшествия скрылся", - отмечается в сообщении.
Другой участник драки, которому компания молодых людей нанесла телесные повреждения, также достал предмет, похожий на пистолет и выстрелил вверх. за медицинской помощью никто не обращался.
В Нацполиции подчеркнули: "Патрульные ночью задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к хулиганским действиям. Все обставить происшествия будут установлены в ходе начавшегося уголовного производства по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины".
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"один из участников конфликта достал предмет, похожий на пистолет и, угрожая им, с места происшествия скрылся"Источник: https://censor.net/ru/n3271087
но почему?...у них же, после того , есть свой профффесиональный праздник на гос уровне
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35.
Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек