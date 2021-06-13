Драка со стрельбой произошла ночью в Ивано-Франковске, - Нацполиция

Правоохранители Ивано-Франковского районного управления полиции начали уголовное производство по факту ночной стрельбы в центре областного центра. Сейчас следователи устанавливают всех участников данного события. Проводится расследование.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковщины.

"12 июня в 1:50 на линию "102" поступило сообщение от прохожих граждан о драке и стрельбе в центре Ивано-Франковска. На место происшествия немедленно прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист.

В ходе первоочередных следственных действий, опроса свидетелей происшествия правоохранители предварительно выяснили, что между компанией из пяти человек и двумя мужчинами внезапно возник словесный конфликт, который перерос в драку.

По словам очевидца, один из участников конфликта достал предмет, похожий на пистолет и, угрожая им, с места происшествия скрылся", - отмечается в сообщении.

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Другой участник драки, которому компания молодых людей нанесла телесные повреждения, также достал предмет, похожий на пистолет и выстрелил вверх. за медицинской помощью никто не обращался.

В Нацполиции подчеркнули: "Патрульные ночью задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к хулиганским действиям. Все обставить происшествия будут установлены в ходе начавшегося уголовного производства по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины".

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