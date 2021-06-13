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Драка со стрельбой произошла ночью в Ивано-Франковске, - Нацполиция

Драка со стрельбой произошла ночью в Ивано-Франковске, - Нацполиция

Правоохранители Ивано-Франковского районного управления полиции начали уголовное производство по факту ночной стрельбы в центре областного центра. Сейчас следователи устанавливают всех участников данного события. Проводится расследование.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковщины. 

"12 июня в 1:50 на линию "102" поступило сообщение от прохожих граждан о драке и стрельбе в центре Ивано-Франковска. На место происшествия немедленно прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист.

В ходе первоочередных следственных действий, опроса свидетелей происшествия правоохранители предварительно выяснили, что между компанией из пяти человек и двумя мужчинами внезапно возник словесный конфликт, который перерос в драку.

По словам очевидца, один из участников конфликта достал предмет, похожий на пистолет и, угрожая им, с места происшествия скрылся", - отмечается в сообщении.

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Другой участник драки, которому компания молодых людей нанесла телесные повреждения, также достал  предмет, похожий на пистолет и выстрелил вверх. за медицинской помощью никто не обращался.

В Нацполиции подчеркнули: "Патрульные ночью задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к хулиганским действиям. Все обставить происшествия будут установлены в ходе начавшегося уголовного производства по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины".

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Ивано-Франковск (827) стрельба (3250) хулиганство (352)


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Драка со стрельбой? Новость высосана из пальца. Приличные новости о драках меньше чем с гранаты не начинаются.
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13.06.2021 11:56 Ответить
Что за предмет?... Видимо так надо было: расстегнув ширинку,
"один из участников конфликта достал предмет, похожий на пистолет и, угрожая им, с места происшествия скрылся"Источник: https://censor.net/ru/n3271087
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13.06.2021 12:16 Ответить
Без гранаты - незачет!
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13.06.2021 12:18 Ответить
таких драк вчера ночью с пару десятков по всей Украине произошло -давайте о каждой напишем баладу ...
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13.06.2021 12:20 Ответить
опять два работника спецсвязи стрельбу устроили...на этот раз не в вагоне поезда...
но почему?...у них же, после того , есть свой профффесиональный праздник на гос уровне
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13.06.2021 13:57 Ответить
Доколе, граждане Украины будут на положении рабов не имеющих права на самозащиту?

"Молдова.

Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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13.06.2021 21:01 Ответить
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35.
Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек
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13.06.2021 21:07 Ответить
 
 