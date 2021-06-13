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Бійка зі стріляниною сталася вночі в Івано-Франківську, - Нацполіція

Бійка зі стріляниною сталася вночі в Івано-Франківську, - Нацполіція

Правоохоронці Івано-Франківського районного управління поліції почали кримінальне провадження за фактом нічної стрілянини в центрі обласного центру. Зараз слідчі встановлюють всіх учасників події. Триває розслідування.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікації поліції Івано-Франківщини.

12 червня о 1:50 на лінію "102" надійшло повідомлення від перехожих громадян про бійку та стрілянину в центрі Івано-Франківська. На місце події негайно прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та експерт-криміналіст.

Під час першочергових слідчих дій, опитування свідків події правоохоронці попередньо з’ясували, що між компанією із п’яти осіб та двома чоловіками раптово виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

За словами очевидця, один із учасників конфлікту витягнув предмет, схожий на пістолет та, погрожуючи ним, з місця події втік.

Інший учасник бійки, якого компанія молодиків побила, дістав також предмет, схожий на пістолет і здійснив постріл вгору.

Наразі за медичною допомогою ніхто не звертався.

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Патрульні вночі затримали декількох осіб, які можуть бути причетними до хуліганських дій. Всі обставити події будуть встановлені під час розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Івано-Франківськ (516) стрілянина (1777) хуліганство (233)


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Драка со стрельбой? Новость высосана из пальца. Приличные новости о драках меньше чем с гранаты не начинаются.
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13.06.2021 11:56 Відповісти
Что за предмет?... Видимо так надо было: расстегнув ширинку,
"один из участников конфликта достал предмет, похожий на пистолет и, угрожая им, с места происшествия скрылся"Источник: https://censor.net/ru/n3271087
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13.06.2021 12:16 Відповісти
Без гранаты - незачет!
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13.06.2021 12:18 Відповісти
таких драк вчера ночью с пару десятков по всей Украине произошло -давайте о каждой напишем баладу ...
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13.06.2021 12:20 Відповісти
опять два работника спецсвязи стрельбу устроили...на этот раз не в вагоне поезда...
но почему?...у них же, после того , есть свой профффесиональный праздник на гос уровне
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13.06.2021 13:57 Відповісти
Доколе, граждане Украины будут на положении рабов не имеющих права на самозащиту?

"Молдова.

Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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13.06.2021 21:01 Відповісти
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35.
Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек
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13.06.2021 21:07 Відповісти
 
 