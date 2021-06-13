Бійка зі стріляниною сталася вночі в Івано-Франківську, - Нацполіція

Правоохоронці Івано-Франківського районного управління поліції почали кримінальне провадження за фактом нічної стрілянини в центрі обласного центру. Зараз слідчі встановлюють всіх учасників події. Триває розслідування.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікації поліції Івано-Франківщини.

12 червня о 1:50 на лінію "102" надійшло повідомлення від перехожих громадян про бійку та стрілянину в центрі Івано-Франківська. На місце події негайно прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та експерт-криміналіст.

Під час першочергових слідчих дій, опитування свідків події правоохоронці попередньо з’ясували, що між компанією із п’яти осіб та двома чоловіками раптово виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

За словами очевидця, один із учасників конфлікту витягнув предмет, схожий на пістолет та, погрожуючи ним, з місця події втік.

Інший учасник бійки, якого компанія молодиків побила, дістав також предмет, схожий на пістолет і здійснив постріл вгору.

Наразі за медичною допомогою ніхто не звертався.

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Патрульні вночі затримали декількох осіб, які можуть бути причетними до хуліганських дій. Всі обставити події будуть встановлені під час розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.