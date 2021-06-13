Бійка зі стріляниною сталася вночі в Івано-Франківську, - Нацполіція
Правоохоронці Івано-Франківського районного управління поліції почали кримінальне провадження за фактом нічної стрілянини в центрі обласного центру. Зараз слідчі встановлюють всіх учасників події. Триває розслідування.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікації поліції Івано-Франківщини.
12 червня о 1:50 на лінію "102" надійшло повідомлення від перехожих громадян про бійку та стрілянину в центрі Івано-Франківська. На місце події негайно прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та експерт-криміналіст.
Під час першочергових слідчих дій, опитування свідків події правоохоронці попередньо з’ясували, що між компанією із п’яти осіб та двома чоловіками раптово виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.
За словами очевидця, один із учасників конфлікту витягнув предмет, схожий на пістолет та, погрожуючи ним, з місця події втік.
Інший учасник бійки, якого компанія молодиків побила, дістав також предмет, схожий на пістолет і здійснив постріл вгору.
Наразі за медичною допомогою ніхто не звертався.
Патрульні вночі затримали декількох осіб, які можуть бути причетними до хуліганських дій. Всі обставити події будуть встановлені під час розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.
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"один из участников конфликта достал предмет, похожий на пистолет и, угрожая им, с места происшествия скрылся"Источник: https://censor.net/ru/n3271087
но почему?...у них же, после того , есть свой профффесиональный праздник на гос уровне
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35.
Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек