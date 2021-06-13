Количество абитуриентов с оккупированных территорий увеличивается ежегодно примерно на четверть, - Шкарлет

Количество абитуриентов с оккупированных территорий увеличивается ежегодно примерно на 25%.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

"Желающих поступить с оккупированных территорий в украинские высшие учебные заведения на 25% точно больше ежегодно. Да, этот процесс медленный. Потому что на КПВВ их не выпускают. Они вынуждены заезжать через Российскую Федерацию. Если они заезжают оттуда, то они попадают на самоизоляцию. Сегодня те, кто едет через КПВВ к нам, без самоизоляции. В том числе и человек, который сопровождает, тоже без самоизоляции. Они имеют право учиться на подготовительных курсах, все остальное. Создаются определенные искусственные преграды. Но все равно люди стремятся ехать учиться сюда", - сказал Шкарлет.

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Он отметил, что в прошлом году было 186, а сейчас 214 образовательных центров для поступающих с оккупированных территории - "Крым - Украина" и "Донбасс - Украина".

По данным Шкарлета, в прошлом году в вузы на подконтрольных правительству территориях поступило более 2 000 человек из оккупированных Крыма и части Донбасса.