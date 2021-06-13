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Количество абитуриентов с оккупированных территорий увеличивается ежегодно примерно на четверть, - Шкарлет

Количество абитуриентов с оккупированных территорий увеличивается ежегодно примерно на четверть, - Шкарлет

Количество абитуриентов с оккупированных территорий увеличивается ежегодно примерно на 25%.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

"Желающих поступить с оккупированных территорий в украинские высшие учебные заведения на 25% точно больше ежегодно. Да, этот процесс медленный. Потому что на КПВВ их не выпускают. Они вынуждены заезжать через Российскую Федерацию. Если они заезжают оттуда, то они попадают на самоизоляцию. Сегодня те, кто едет через КПВВ к нам, без самоизоляции. В том числе и человек, который сопровождает, тоже без самоизоляции. Они имеют право учиться на подготовительных курсах, все остальное. Создаются определенные искусственные преграды. Но все равно люди стремятся ехать учиться сюда", - сказал Шкарлет.

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Он отметил, что в прошлом году было 186, а сейчас 214 образовательных центров для поступающих с оккупированных территории - "Крым - Украина" и "Донбасс - Украина".

По данным Шкарлета, в прошлом году в вузы на подконтрольных правительству территориях поступило более 2 000 человек из оккупированных Крыма и части Донбасса.

вуз (905) футбол (3586) Минобразования (1734) абитуриент (147) Шкарлет (297)


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Топ комментарии
+13
вместо того что бы своих учить бесплатно. учат кацапских прихвостней
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13.06.2021 14:17
+12
А шо им еще делать при комендантском часе, да еще свет периодически отключают. Тут другой вопрос - "за чей счёт этот банкет"? Они ж тупо по льготам лезут...
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13.06.2021 14:12
+12
радуйся, дебил. мы каждий год получаем все больше и больше российских шпионов в лице твоих сраних абитуриентов. их родители небось в руководстве, армии или полиции лднр служат.. у простых сепаров нет бабла учить детей в вузах
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13.06.2021 14:35
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У них там что, бэбибум?
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13.06.2021 14:10 Ответить
А шо им еще делать при комендантском часе, да еще свет периодически отключают. Тут другой вопрос - "за чей счёт этот банкет"? Они ж тупо по льготам лезут...
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13.06.2021 14:12 Ответить
Правильно,надо интегрировать.
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13.06.2021 14:14 Ответить
Оно и понятно, при таких льготах, а Шариков таки успел дать потомство падкое на халяву.
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13.06.2021 14:15 Ответить
Халява, то для "кармільцев" найсолодше слово. Майже всі пенсіонери там отримують нехилі українські пенсії, плюс роССійські.
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13.06.2021 14:50 Ответить
Любители "мира" едут удовлетворять интересы клоуна. Скоро последователи жаб с болот будут требовать у нас украинцев - дать им работу и денег на лучшую жизнь (на бухло).
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13.06.2021 14:16 Ответить
вместо того что бы своих учить бесплатно. учат кацапских прихвостней
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13.06.2021 14:17 Ответить
Как сказал великий полководец или тратишь деньги на свою армию, или потом тратиш их на чужую. Наша слизкая власть выбрала "другой" путь. Пусть унижения Украины и разбазаривания денег. Но совсем скоро все станет на свои места, осталось совсем немного.
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13.06.2021 14:21 Ответить
Согласен с Вами - скоро мы очистим Украину от кремлёвско - колорадской нечисти....
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13.06.2021 14:35 Ответить
А потім ми дивиємось, що в академії МВД, якісь шмари пляшут під "Варавайку".
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13.06.2021 14:18 Ответить
то они к выпускному номер готовили)вот выпустятся и вольются в строй в родном дыныры....
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13.06.2021 14:31 Ответить
радуйся, дебил. мы каждий год получаем все больше и больше российских шпионов в лице твоих сраних абитуриентов. их родители небось в руководстве, армии или полиции лднр служат.. у простых сепаров нет бабла учить детей в вузах
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13.06.2021 14:35 Ответить
Подписываюсь под каждым Вашим словом. Судя по оскорбительным, хамским, предательским , антиукраинским высказываниям главнокомандующего, во времена работы его корпоративным шутом, интересы Украины его интересуют почти никак.... Точнее, совсем никак.... Он до сих пор играет роль и надеется, что ему заплатят.... Да, ему "заплатит" украинский народ.... Сполна.... Хватит до самой смерти....
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13.06.2021 14:43 Ответить
И опять моя подпись под Вашим текстом....
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13.06.2021 14:45 Ответить
да, еще могут пойти повоевать
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13.06.2021 14:43 Ответить
Нормальные люди делают добро сначала своим , а потом из избытка или остатка чужим...Тогда и чужие будут благодарны и свои не будут возмущаться... Впрочем может Вова и Шкарлет так и поступают? А моя дочь не сможет поступить на бюджет....
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13.06.2021 14:52 Ответить
Для Зеленского и его зелёной братвы мы с Вами - не свои....Неужели этого не было понятно ещё до его избрания? Он - мацковский хлыщ...
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13.06.2021 15:06 Ответить
благодарю. но это не просто мой текст. это реальные факты
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13.06.2021 14:52 Ответить
Именно поэтому я согласен с написанным...
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13.06.2021 15:02 Ответить
А кого мы учим на наши денежки, так необходимые нашей армии, нашим воинам-героям, нашим семьям погибших героев, убитых путинской и лугандонской нечистью?Мы учим детей убийц - путиноидов? Детей предателей колорадских? Детей, которых 7 лет войны учили в школах ненавидеть нас , наш украинский язык, наши законы, нашу историю и наших героев?
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13.06.2021 15:01 Ответить
Ты что забыл!? Донбасс это Украина!
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14.06.2021 05:59 Ответить
Вчіть дітей сепарів за рахунок українських платників податків ,до того без знань і володіння державною мовою ,тільки ефект від таких дій влади нуль, як від всієї гуманітарної політики закодували загальноукраїнські канали ,замість того запустили державний канал "дом" який ніхто не дивется
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13.06.2021 15:26 Ответить
Значит, такими же темпами снижается количество мест для неоккупированной части. Растим Шариковых, которые потом уедут к себе в лугандонию и донбабве. Будут убивать наших военных и ржать над лохами украинцами. Или, получив паспорт с курицей-мутантом, рванут на постоянное жительство в ху.лостан и снова будут ржать над нами.
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13.06.2021 15:33 Ответить
а они и так их уже получили- у них обязаловка после школы..
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13.06.2021 16:54 Ответить
едут будущие предатели януковичи, азировы, захарченки, губаревы, пушилины, плять... , а дети настоящих украинцев должны . *****, смотреть со стороны как эти пророссийские курвы с насмешкой поступают на бюджет без экзаменов, бо их папки и мамки воюют за навасосию...и при первой возможности будут пистеть как им должна Украина ...
пополучали паспорта рф - в парашу нах к братьям ...
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13.06.2021 16:53 Ответить
Хотілося б знати який процент дітей вбитих і покалічених наших військових вчиться в вишах за рахунок держбюджету бо діти зрадників-лугандонців мені якось,вибачте, до "лампочки", навряд чи вони принесуть користь нашій державі.
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13.06.2021 17:36 Ответить
Це дійсно цікаво. Але як на мене пільги на освіту за будь яким статусом це шлях до деградації, хто хоче і може вчитися повинен здобувати стипендії за рахунок своїх знань, а не по пільгам. В Україні ********* який великий відсоток людей з вищою освітою, а прохфесорів то скільки. Кива кандидат. В успішному світі вища освіта для розумних або для багатих, в Україні досі по блату.
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14.06.2021 04:48 Ответить
 
 