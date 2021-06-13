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Мы заставим РФ платить за злонамеренные действия, - глава МИД Британии Рааб

Мы заставим РФ платить за злонамеренные действия, - глава МИД Британии Рааб

Британия готова к диалогу с Российской Федерацией. Однако, предупредила ее об ответе на враждебные действия.

Об этом заявил в интервью Sky News глава МИД Британии Доминик Рааб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что дверь дипломатии всегда открыта при готовности демонстрировать лучшую манеру поведения.

"Мы должны адаптироваться к новым угрозам, с которыми сталкиваемся, и будем делать это, совершенно четко давая понять России и другим враждебным государствам, что мы будем призывать их к ответственности и заставим платить за злонамеренные действия", - сказал Рааб.

Читайте также: Глава МИД Великобритании Рааб считает, что РФ укрывает киберпреступников

Автор: 

Великобритания (4919) россия (95352) Рааб Доминик (31)


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Топ комментарии
+13
Потери єкономики РФ измеряются в сотнях миллиардов долларов , плюс стагнация - результат действия санкций с 2014г.
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13.06.2021 14:28
+9
Прошло 7 лет...прошло 17 лет..."Мы заставим РФ платить за злонамеренные действия" .
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13.06.2021 14:23
+7
слова,слова....где ваша сладость.
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13.06.2021 14:26
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Прошло 7 лет...прошло 17 лет..."Мы заставим РФ платить за злонамеренные действия" .
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13.06.2021 14:23 Ответить
Потери єкономики РФ измеряются в сотнях миллиардов долларов , плюс стагнация - результат действия санкций с 2014г.
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13.06.2021 14:28 Ответить
Плюс торговля с Макшанией плюс покупка алюминия нефти газа леса и прочее и прочее...Какая потеря? Посмотри на дворец Вовы Пу.
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13.06.2021 14:39 Ответить
Дворец с перепугу ободрали до бетона , на что смотреть ? На вьіброшенньій в помойку миллиард долларов , украденньій у россиян ?
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13.06.2021 14:44 Ответить
На сколько матерям,потерявшим сыновей ,легче от этого?Тем более,если бы не США,эта ссаная европа вообще бы ничего не "ввела"
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13.06.2021 14:44 Ответить
Европу назьівают "ссаной" только российские тролли. Чьих будешь , холоп ?
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13.06.2021 14:46 Ответить
Не тошни)Европу называют "ссаной" все,кто не воет общим хором,а реально смотрит на вещи.О "Северном потоке" слыхал?Участник секты Пэрэмог Сывочолого Гэтьмана)
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13.06.2021 14:55 Ответить
слова,слова....где ваша сладость.
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13.06.2021 14:26 Ответить
Поки не почнеться третя світова, будуть лише пусті балачки.
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13.06.2021 14:26 Ответить
Такие речи это прекрасно!
Главное, что бы слова не расходились с делом.
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13.06.2021 14:31 Ответить
Трепач. Как и Чемберлен.
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13.06.2021 15:08 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
Не сравнивайте СЭРА Чемберлена с ЛАКЕЕМ шмыгалем.
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13.06.2021 15:24 Ответить
паРаша считается с силой... Как Турки сбили самолет рашистов то тут же присмерели... Валить кацаполв - тогда дойдет. Отключить от Свифт. Скоро они сами Х.уйла свергнут
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13.06.2021 14:33 Ответить
Кацапи - це і є колективний *****.
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13.06.2021 14:35 Ответить
Торговая блокада Макшании, запрет на сообщение с макаками, отключение от интернет, арест и конфискация всех зарубежных активов Мордора. Начинать нужно с этого. Еще 7 лет тому назад. А не языком молоть.
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13.06.2021 14:43 Ответить
Мокша пол Лондона скупила, вот где настоящие рычаги влияния на козломордых и их политику!
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13.06.2021 14:44 Ответить
Ахметов тоже в Лондоне неплохо устроился , семья его там живет.
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13.06.2021 14:49 Ответить
Спецслужбы Украины под организованной преступностью связанной с Россией и под агентурой России и власть Украины тоже под ними. Украинскому народу нужна помощь спецслужб Великобритании и США для очищения Украины от русских спецслужб и орг. преступности! Это главное зло, которое нужно победить в Украине!
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13.06.2021 15:00 Ответить
Главное зло - это "какаяразница" и "хотьповеселимся" в головах украинских граждан. А чистить после нас наше говно никто кроме нас самих не будет.
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13.06.2021 15:16 Ответить
Ми змусимо РФ платити за зловмисні дії, - глава МЗС Британії Рааб - Цензор.НЕТ 1085.
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13.06.2021 15:19 Ответить
І скільки конкретно ти коштуєш?А твої ми?...Вас шо , х.йло на бабки кинув за те що творить останні сім років?
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13.06.2021 15:19 Ответить
Ми змусимо РФ платити за зловмисні дії, - глава МЗС Британії Рааб - Цензор.НЕТ 3722.
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13.06.2021 15:29 Ответить
Знайшовся невідомий фанат десь в Московії.Кажуть, що затримався перед вильотом до Женеви, щоб зробити це фото!.
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13.06.2021 15:29 Ответить
По-моему единственный урон который может нанести и наносит уже много лет, причем весьма приличный, это то что Британия прячет у себя кацапских воров, которые везут в Лондон сотни миллиардов денег из бюджета рашки.
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13.06.2021 15:32 Ответить
мне нравится старушка Британия, они всегда максимально жестко с москаликами себя вела.
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13.06.2021 15:45 Ответить
За Скрипалей уже обещали жасточайшие санкции. Ау! Англо-саксы, где вы?
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14.06.2021 11:15 Ответить
Кто там заставит? Тьфу, чмошники!
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16.06.2021 17:51 Ответить
 
 